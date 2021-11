–

November 12, 2021

El Gobierno de Luis Arce, que reci茅n cumpli贸 un a帽o en el poder, enfrenta desde hace cuatro d铆as un paro nacional convocado por la derecha, la misma que apoy贸 el golpe de Estado de 2019. Con los departamentos de Santa Cruz y Potos铆 como sus epicentros, gobernados por el fascismo, los movilizados amenazan con “tumbar” al presidente elegido democr谩ticamente, en caso de que no derogue la ley 1386, aprobada con mayor铆a parlamentaria oficialista.

Masivo respaldo al gobierno de Luis Arce

En un multitudinario acto pol铆tico desde Cochabamba. el centro del racismo, convocado para demostrar que los fascistas no dominan esa pr贸spera zona de Bolivia, el presidente alert贸 sobre los intentos de la derecha de desestabilizar el gobierno popular.

Evo Morales llama a defender al gobierno de Arce durante el acto en Cochabamba.

Arce, recibi贸 el respaldo de decenas de organizaciones sociales en Cochabamba tras las violentas protestas en contra del gobierno popular. Adem谩s, una masiva manifestaci贸n en apoyo al mandatario se moviliz贸 hasta la plaza Abaroa en La Paz para denunciar un nuevo intento de golpe de Estado.

Doblegar al pueblo

Los autodenominados comit茅s c铆vicos de todo el pa铆s 鈥攓ue albergan a pol铆ticos y empresarios enemigos del actual Gobierno鈥 iniciaron el pasado 8 de noviembre un “paro c铆vico indefinido” hasta doblegar al presidente. La medida de fuerza, que hoy entra en su cuarto d铆a, no se siente en casi toda Bolivia. Pero s铆 en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Potos铆, donde se registran cortes de ruta, cierre de comercios, enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los derechistas que obligan a los comerciantes y transportistas a parar parar. Hasta el momento, los racistas han asesinado a un joven campesino en la ciudad de Potos铆, que defend铆a la gesti贸n de Arce.

El presidente indic贸 que el muchacho no pudo recibir atenci贸n m茅dica inmediata porque los c铆vicos no permitieron el paso de ambulancias, lo cual propici贸 su deceso.”Han pedido ambulancia y no ha podido pasar porque los de Comcipo estaban haciendo bloqueos. 驴Qui茅n est谩 provocando la violencia? Nosotros no somos violentos”, asegur贸 Arce.

La ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimaci贸n de Ganancias Il铆citas y Financiamiento del Terrorismo, es utilizada como excusa por la derecha para afectar al Gobierno, manifest贸 el presidente boliviano.

Las protestas contra su Gobierno son encabezadas por el la oligarqu铆a terrateniente y apoyada por un sector gremial 鈥攅l de los peque帽os comerciantes鈥 porque aseguran que la ley 1386 va a quitarles sus ganancias. Este rumor echaron a correr semanas atr谩s legisladores de la derecha y c铆vicos, quienes convencieron a algunos pocos dirigentes de movilizarse.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) se expres贸 en sus redes sociales: “Nuevamente el odio racista a nuestros hermanos ind铆genas causa muerte y dolor en el pueblo boliviano. Exigimos a las autoridades una investigaci贸n urgente para identificar y castigar a los responsables del fallecimiento de un joven a manos de grupos de choque”, escribi贸 en Twitter.

Marcha golpista

“Este Gobierno incapaz ya se tiene que ir. En este a帽o han demostrado que solamente buscan venganza por las muertes que ellos mismos se han ocasionado, como en Sacaba”, dijo una mujer de clase media durante la marcha realizada en la ciudad de Cochabamba por opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ella, como el resto de esa clase minoritaria, se mostr贸 convencida de que las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019, fueron cometidas por los mismos campesinos, quienes se habr铆an ido armados y “se dispararon entre ellos”.

Es el relato “oficial” del r茅gimen de facto de Jeanine 脕帽ez (2019-2020), que lider贸 la ejecuci贸n de estas masacres, tal como lo aclar贸 el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).El GIEI fue creado a finales de 2020, a partir de un convenio entre el r茅gimen de 脕帽ez y la Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para indagar en las vulneraciones de DDHH cometidos durante ese periodo. A帽ez pensaba que, al ser un organismo de la OEA, iba a dar un dictamen favorable a su r茅gimen, pero esa vez le sali贸 el tiro por la culata.

El de las masacres no fue el 煤nico punto de discordancia entre los manifestantes y el informe del GIEI. Seg煤n el informe de las y los investigadores, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC, ultraderecha) es un grupo “parapolicial” y por ello debe ser “desarticulado”. Totalmente a contramano, en la protesta c铆vica reclamaron la rearticulaci贸n del grupo de j贸venes moteros, asociados a varios delitos cometidos antes, durante y luego del golpe de Estado de 2019, especialmente agresiones p煤blicas a personas provenientes de 谩reas rurales.

Halagados por el apoyo de los manifestantes, los j贸venes hicieron rugir sus motos al inicio de la no muy concurrida marcha en Cochabamba, que fue desde la plaza de las Banderas hasta la plaza principal, la 14 de Septiembre, entre aplausos de algunos cochabambinos.

Los fascistas expulsaron de la marcha a medios identificados como afines al Gobierno. Fue el caso de la red televisiva ATB. Las agresiones a las y los trabajadores de prensa es una constante en estas protestas del bando golpista. Los l铆deres de estas movilizaciones ya no ocultan sus intenciones de derrocar al Gobierno elegido democr谩ticamente un a帽o atr谩s.

驴C贸mo defender la democracia?

Consciente de que se abri贸 un nuevo proceso golpista en el pa铆s, el Gobierno popular busca saber qui茅nes son sus aliados. Semanas atr谩s, cuando este conflicto comenzaba a encenderse, el presidente Arce hab铆a advertido p煤blicamente que a la democracia tendr铆an que defenderla “en las calles”.

En el mismo sentido, el vicepresidente David Choquehuanca aclar贸 que ser谩 indispensable la organizaci贸n social para defender al Gobierno elegido por el 55,1% de votos. Y anunci贸 que el pr贸ximo domingo 14 de noviembre se realizar谩 un gran cabildo en La Paz para rechazar el nuevo intento golpista.

“Nos mostraremos: vayamos por sectores e invitemos a todos. Nos hemos organizado, tenemos que levantarnos en todo el pa铆s para defender nuestra democracia, para defender nuestros recursos naturales, para defender a nuestro Gobierno leg铆timo, democr谩ticamente elegido”, afirm贸 Choquehuanca en una multitudinaria reuni贸n con l铆deres campesinos.

En este sentido, el presidente Arce sostuvo: “Vamos a defender nuestro proceso, porque les hemos ganado en las urnas, les hemos ganado en la cancha y en las calles. Y ellos, lo que no han ganado en las urnas, quieren arrancarnos con sus movilizaciones, pagando a la gente”. Y agreg贸: “Es necesario reflexionar. Es necesario ver lo que est谩 pasando, porque lo vamos a necesitar, hermanas y hermanos. Lo vamos a necesitar”.

Sputnik / La Haine