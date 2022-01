–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) January 31, 2022 20 puntos de vista

Por Mumia Abu-Jamal

El gran revolucionario caribe帽o Frantz Fanon escribi贸 en su ya cl谩sica obra, The Wretched of the Earth (Los condenados de la tierra), el siguiente llamado a acci贸n: 鈥淐ada generaci贸n debe, desde la relativa oscuridad, descubrir su misi贸n, cumplirla o traicionarla en relativa opacidad. Esa misi贸n la tenemos nosotros.鈥

驴Cu谩l misi贸n? La de liberar a los presos y presas del Imperio estadounidense, no s贸lo a m铆, sino a otros tambi茅n; algunos los conocemos, algunos no. Hablo de compa帽eros como Jamil Abdullah Al-Amin, Ed Poindexter (camarada del fallecido Mondo We Langa), Sundiata Acoli, Leonard Peltier, Dr. Mutulu Shakur, Julian Assange, Xinachtli, Rev. Joy Powell, y Daniel Hale. Son presos y presas anti-racistas y anti-imperialistas del Imperio.

Todos y cada uno de nosotros aceptar铆amos ese ahora famoso primer punto del Programa de Diez Puntos del Partido Pantera Negra, escrito por dos j贸venes universitarios en octubre de 1966, Huey P. Newton y Bobby Seale: 鈥淨ueremos libertad.鈥 Esas palabras hicieron eco en los corazones de millones. Hoy en d铆a, m谩s de 50 a帽os despu茅s, todav铆a poseen poder y resonancia. 鈥淨ueremos libertad.鈥

Que esas palabras energicen los nuevos movimientos hoy en d铆a y que vayan enriqueciendo nuestras historias vivientes mientras reconectan con las luchas de libertad de nuestra juventud. Muchos de nosotros somos ancianos, pero nos alegra el surgimiento de los movimientos de libertad actuales que responden a la tortura y asesinato de George Floyd, porque las verdaderas luchas perduran de una generaci贸n a la siguiente.

Esta convocatoria viene cuando el encarcelamiento masivo ha metastatizado en un sistema que ha desangrado los presupuestos de los estados y ha resultado en enjaular a los ancianos y hasta recientemente a la poblaci贸n juvenil. Tambi茅n ha resultado en una crueldad desenfrenada que incluye a las mujeres dando a luz en grilletes y cadenas, o en la gente sometida a un r茅gimen de aislamiento durante d茅cadas.

Sorprendentemente, las prisiones han empeorado con el paso del tiempo; no han mejorado. Y ahora el sistema carcelario es m谩s grande de lo que jam谩s habr铆amos imaginado. Por eso, nos hacen falta m谩s movimientos para cambiar las condiciones en las prisiones, no menos. Y la abolici贸n de las prisiones tiene que estar sobre la mesa. Queremos libertad. Queremos libertad. Queremos libertad. Lo decimos todas y todos.

Gracias MUNSA. Gracias Comit茅 Conmemorativo del Partido Pantera Negra. Gracias Comit茅 de Acci贸n Laboral. Gracias a todas y todos.

Con amor, no miedo, soy Mumia Abu-Jamal.

21 de enero de 2022

Audio grabado por Prison Radio https://www.prisonradio.org/commentary/a-new-freedom-now-movement/

Circulaci贸n por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducci贸n Amigxs de Mumia en M茅xico.

***

Escribe una carta a Mumia con letra negra en papel blanco con nombre y direcci贸n de remitente en el sobre.

Smart Communications/PADOC

Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) @ SCI Mahanoy

P.O. Box 33028

St. Petersburg, FL 33733