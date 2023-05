–

Espa帽a ampl铆a las prestaciones p煤blicas a los menores de 15 a帽os, mientras reconoce que el 33% de la poblaci贸n entre 14 y 25 a帽os no puede acceder a la atenci贸n dental por su coste.

Hay ideas que habitan en el fondo del imaginario colectivo que ayudan a entender el origen de algunos de problemas de salud. Habitualmente, esas ideas no surgen por generaci贸n espont谩nea, sino que son fruto de a帽os, o d茅cadas, de costumbres arraigadas y pol铆ticas p煤blicas deficientes. Una de ellas son los nervios y ese sentimiento de temor ante el dentista, que aplaza la visita a la consulta hasta que el dolor es insoportable. Ah铆 radica un dato que deber铆a hacer saltar todas las alarmas: a m谩s de la mitad de la poblaci贸n espa帽ola le faltan al menos diez dientes. Solo el 45% tiene 21 piezas o m谩s, que determinan una dentici贸n funcional, que permite hablar o comer sin dificultad ni necesidad de pr贸tesis ni implantes.

Los datos son del Consejo General de Dentistas. “No hay una cultura de la salud bucodental y, al mismo tiempo, el ciudadano percibe que hay que acudir al dentista cuando tiene un dolor o una inflamaci贸n”, se帽ala su presidente, 脫scar Castro. Precisamente, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los Estados a integrar este eje en sus pol铆ticas nacionales y ha reclamado un viraje en el enfoque curativo. “El cambio de paradigma de la asistencia odontol贸gica, con una filosof铆a tradicionalmente centrada en el tratamiento de la enfermedad, ha dado paso a un modelo basado en la prevenci贸n, lo que implica visitas peri贸dicas al dentista durante toda la vida de la persona, comenzando de manera muy temprana en la infancia”, se帽ala la presidenta de la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a y Salud P煤blica Oral, Elena Mart铆nez.

A los problemas bucodentales los incentivan los econ贸micos en un sistema p煤blico de salud que recoge cada cierto tiempo la demanda del dentista gratis, es decir, financiado con fondos p煤blicos, que no termina de materializarse pese a algunos avances. La pandemia dej贸 en un caj贸n un ambicioso proyecto y el Gobierno de coalici贸n trata ahora de revertir la situaci贸n. El pasado verano, el Consejo de Ministros aprob贸 destinar 44 millones de euros para ampliar estas prestaciones, principalmente a menores de 14 a帽os, personas con discapacidad, embarazadas y con c谩ncer de cabeza y cuello.

La medida se enmarca dentro del Plan de Acci贸n Estatal para la Implementaci贸n de la Garant铆a Infantil Europea (2022-2030). En el propio documento, el Ministerio de Derechos Sociales reconoce que en Espa帽a el 33% de la poblaci贸n de 14 a 25 a帽os no puede acceder a la atenci贸n dental por su coste. El objetivo intermedio es ampliar la cartera com煤n de servicios en atenci贸n a la infancia para 2025 y reducir a la mitad inaccesibilidad para la poblaci贸n m谩s joven para 2030.

Solo el 2% del gasto

En Espa帽a, las administraciones p煤blicas solo cubren el 2% del gasto en cuidados dentales. Es el porcentaje m谩s bajo, tras Grecia (0,5%), de los pa铆ses del entorno. Los datos, recogidos en el atlas de la Salud Bucodental en la Uni贸n Europea del Consejo de Dentistas, muestran important铆simas desigualdades. La media est谩 en el 31%, pero los siguientes que menos dinero p煤blico invierten son Suiza, que se ocupa del 7% del gasto; Holanda, con el 12%; Dinamarca, con el 18%; y Noruega y Hungr铆a, con el 28%. En la parte alta de la tabla est谩n Alemania (68%), Eslovaquia (51%) y Rep煤blica Checa, Eslovenia, Austria y Reino Unido, que financian uno de cada dos euros en cuidado dental.

En nuestro pa铆s cada hogar destina, de media, unos 198 euros por hogar a salud bucodental. Pero las medias ocultan realidades dram谩ticas, que afloran cuando se cruzan datos: cada habitante visita al dentista 0,7 veces al a帽o. Es decir, una parte de la poblaci贸n no va nunca y el principal factor es que no se lo puede permitir. “El mes pasado tuve un percance con la muela y estuve muy mal. Me recetaron un antibi贸tico, pero el dentista de la seguridad social me daba para dos meses de espera para la extracci贸n (una de las pocas cosas que cubre la sanidad p煤blica para adultos) y no pod铆a ir a uno privado, porque no tengo recursos, pese a que el dolor era insoportable. Me daba una noche con otra sin poder dormir”, explica Noelia, de 39 a帽os y perceptora del ingreso m铆nimo vital. “Pagas un alquiler, unos gastos, la comida… una madre sola con tres ni帽os, t煤 me dir谩s”, lamenta.

Un estudio de la Organizaci贸n Mundial de Salud ya sacaba los colores a Espa帽a en 2021. Seg煤n los datos de la OMS, en 2019, un 1,6% de los hogares incurrieron en los conocidos como ‘gastos catastr贸ficos’ en salud. Es decir, tuvieron que dejar de hacer frente a otras obligaciones b谩sicas para poder pagar medicinas, servicios bucodentales o gafas a alguno de sus miembros. Fueron, en total, 300.000 personas, de las que la mitad cayeron por debajo del umbral de la pobreza.

960 dentistas p煤blicos

“El estatus social de un individuo lo marca su boca”, se帽ala Castro, que recuerda que “el edentulismo, la caries dental y las enfermedades de la boca afectan m谩s a personas con el nivel socioecon贸mico m谩s bajo”. Este dentista, indica que “cuando llegan las elecciones siempre aparece la salud bucodental en todos los programas, pero a la hora de ejecutarlo no es una realidad. Seg煤n los datos del Ministerio de Sanidad, solo hay unos 960 dentistas p煤blicos para 47 millones de espa帽oles”. En ese sentido, considera que los 44 millones del plan nacional, que ampl铆an las prestaciones para las poblaciones diana, son un avance, pero la cifra es “verdaderamente insuficiente”. “En bruto parece mucho, pero tocamos a menos de un euro por ciudadano”, apunta.

“Espa帽a es uno de los pa铆ses europeos donde el sistema es deficitario en materia de salud bucodental y no se incluyen la mayor铆a de tratamientos para la poblaci贸n adulta”, explica Mart铆nez. A grandes rasgos, el sistema p煤blico cubre extracciones y tratamientos farmacol贸gicos, pero poco m谩s. “Independientemente de los motivos econ贸micos, que tambi茅n pueden haber estado presentes en el dise帽o de las prestaciones, es importante se帽alar que, tradicionalmente, la boca ha sido menospreciada dentro de la medicina, por no ser considerada un 贸rgano vital como el coraz贸n, los pulmones o el sistema nervioso”, desarrolla.

Para esta experta, el nuevo plan “establece hitos importantes, como prevenir la caries desde antes del nacimiento hasta los 14 a帽os, unificando coberturas b谩sicas para esta poblaci贸n”. “Salvo los tratamientos pulpares, la pr贸tesis dental y la ortodoncia, esta ampliaci贸n incluye en el Sistema Nacional de Salud todas las medidas de prevenci贸n necesarias y asegura la atenci贸n de la mayor necesidad de tratamientos de toda la poblaci贸n infantil y unifica la atenci贸n a la poblaci贸n con discapacidad intelectual y a otros colectivos como los pacientes con c谩ncer de cabeza y cuello. Sin embargo, no a帽ade prestaciones para la poblaci贸n adulta”.

Ello, a pesar de que los expertos consultados se帽alan que una mala salud bucodental puede agravar o provocar otra serie de patolog铆as. “Por ejemplo, las periodontitis pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir un ataque cardiaco o una hemorragia cerebrovascular”, se帽ala Mart铆nez, que incide en que “dada la estrecha relaci贸n, cient铆ficamente probada, entre la salud bucodental y numerosas enfermedades no transmisibles, como la diabetes mellitus, cardiovasculares, respiratorias cr贸nicas o el c谩ncer, los problemas desencadenados por una falta de atenci贸n odontol贸gica pueden llegar a ser potencialmente muy graves”. No solo eso, “tener una boca descuidada a铆sla socialmente”, a帽ade Castro.

“Aunque suene a t贸pico, los dientes son uno de los elementos m谩s visibles de la pobreza”, coincide Alexander Elu, experto en pobreza infantil de Save The Children. Esta organizaci贸n public贸 en diciembre un estudio en el que recababa informaci贸n de m谩s de 1.500 familias, el 90% de ellas por debajo del umbral de la pobreza, que indicaba que m谩s de una de cada cinco no hab铆a podido llevar a alguno de sus ni帽os, ni帽as o adolescentes al dentista.

La cuesti贸n aqu铆 es que el hecho de que determinados servicios s铆 est茅n cubiertos por el sistema p煤blico, como los empastes, si no son en dientes de leche, no implica que las familias lo sepan o tengan acceso a ellos. Y, de nuevo, el factor dinero juega un papel importante. “Seg煤n datos de Eurostat, en 2017 ve铆amos que, en Espa帽a, un 17% de los chavales en situaci贸n de pobreza no estar铆an recibiendo la asistencia dental necesaria, mientras en el resto de los hogares, solo era el 1%. Ah铆 tenemos evidencia clara de lo que es la manifestaci贸n de estos gradientes”, apunta Elu.

“Las listas de espera suponen una barrera efectiva primaria, aunque el derecho y el servicio exista, y ciertos pagos asociados a la prestaci贸n tambi茅n act煤an como barrera”, indica el experto de Save The Children sobre las dificultades en el acceso. A la vez, se帽ala que “es importante ver c贸mo puede condicionar una dimensi贸n tan espec铆fica de la salud en el bienestar de los j贸venes, con implicaciones que muchas veces no pensar铆amos”.

7.000 millones de euros

Mar铆a del Mar tiene 52 a帽os, una hija de 14 y un hijo de 21. Est谩 en el paro y cobra 600 euros al mes. “La ni帽a necesitar铆a braquets, pero si no puedo llevarla a empastar una muela, 驴c贸mo le voy a poner aparato?”, se pregunta. La frase pone de manifiesto los dos ejes del problema: el desconocimiento sobre una prestaci贸n a la que s铆 tiene derecho (el empaste hasta los 14 a帽os, que en algunas comunidades se ampl铆a hasta los 16) y un gasto que muchas familias no pueden afrontar y que no cubre la sanidad p煤blica, como es la ortodoncia. En el caso del mayor, s铆 est谩 totalmente desprotegido. “No puede comer cosas fr铆as, pero es que no llego… Yo desgraciadamente tambi茅n he estado muy mal de la boca, que se me ca铆an los dientes y opt茅 por quit谩rmelo todo. Como no puedo pagar un implante ni una reconstrucci贸n, estoy con una dentadura postiza, como los abuelos”, explica.

Para deshacer la mara帽a, diferentes estimaciones apuntan a que el coste de incorporar una cobertura en salud bucodental universal al sistema p煤blico podr铆a rondar los 7.000 o 8.000 millones de euros, en torno al 0,5% del producto interior bruto espa帽ol. “Estas cifras obligan a un debate sereno y realista, pero los beneficios en salud que se conseguir铆an superan a la inversi贸n se帽alada. Deben considerarse desde la mejora en calidad de vida como los gastos que evitamos en tratamientos, si la prevenci贸n es potente y se extiende al conjunto completo de la poblaci贸n. Ser铆a una inversi贸n, no un gasto”, razona Mart铆nez.

Entre tanto, algunos municipios han apostado por proyectos propios, en algunos casos no exentos de pol茅mica. En Barcelona, la iniciativa anunciada en 2019 por la alcaldesa Ada Colau de poner en marcha un dentista municipal ha sido llevada a los tribunales por el Colegio Oficial de Odont贸logos y Estomat贸logos de Catalunya, al considerar que el Ayuntamiento no tiene competencias. De fondo, est谩 la intenci贸n del consistorio de ofrecer esos servicios a precios m谩s baratos que los de las cl铆nicas privadas. Por el momento, los tribunales han dado la raz贸n a los profesionales, pero la sentencia no es firme y ha sido recurrida por la administraci贸n local. Precisamente, lo que s铆 ha podido poner en marcha el Ayuntamiento es un servicio municipal para personas vulnerables.

A mediados de marzo, la Junta de Gobierno de Getafe aprob贸 tambi茅n la adjudicaci贸n del procedimiento para el suministro e instalaci贸n del mobiliario y maquinaria para la primera consulta odontol贸gica municipal de la ciudad. “El dentista municipal cada vez est谩 m谩s cerca”, celebr贸 la segunda teniente de alcaldesa, Alba Leo.

