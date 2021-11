–

Estados Unidos es el Hegem贸n de occidente. Todo lo que all铆 suceda se reflejar谩 en sus lacayos tarde o temprano, los cambios que all铆 se introduzcan, tal vez con d茅cadas de desfase, ser谩n de seguro repercutidos en sus esbirros. Los cambios sociales y tendencias en el gigante cadente, tanto las woke como las declaradamente nacional-fascistas, acabar谩n aflorando. Si se quiere cambiar la configuraci贸n de occidente solo hay que hacerlo en Estados Unidos.

Algunos de los que est谩n dispuestos a mirar pueden haber visto las nubes oscuras del fascismo que se est谩n formando sobre los Estados Unidos como nunca antes. 驴C贸mo puede ser eso? D茅jadme contaros las formas, 21 para ser exactos: +1. La bestia fascista est谩 desencadenada y suelta bocados por venganza. Para detalles sobre la clara probabilidad de que el fascista Trump regrese al poder , clara, posible y absurdamente tr谩gica, junto con un Congreso y una Corte Suprema absurdamente Republico-Amerikaner, consultar mi 煤ltimo comentario en Counterpunch. El 铆ndice de aprobaci贸n del profundamente conservador y emitegases octogenario Joe Biden se ha reducido a un pat茅tico 38% diez meses despu茅s de su desafortunada presidencia. La horrible vicepresidente de Biden, Kamala “No Vengas” Harris, se ha hundido por debajo del 28% de Dick Cheney. Los sistemas republicanos de supresi贸n y anulaci贸n de votantes se est谩n alineando en una apropiada fila autoritaria en todo estado rojo [color del partido Republicano, azul el Dem贸crata] de Estados Unidos. Siete de cada diez estadounidenses dicen que la naci贸n va por el camino equivocado. Se supone que el Partido Amerikaner de Trump ( GOP, Great Old Party, Partido Republicano) recuperar谩 el Congreso en 2023, lo que tambi茅n ayudar谩 a engrasar los patines de Trumpzilla II: La Venganza de la Naranja Maligna. El Trumpenstein est谩 ansioso por regresar y desatar la masculina rabia armada blanca como nunca antes. El jefe del crimen de Mar a Lago ya est谩 superando a Biden. Entonces, 驴qu茅 pasar铆a si fuera juzgado pol铆ticamente correctamente dos veces durante una presidencia memorialmente corrupta y supremacista blanca que incluyera, entre otras terribles cosas: + el asesinato pand茅mico masivo de cientos de miles de estadounidenses + el despojo de las protecciones ambientales y sociales b谩sicas + el robo de ni帽os migrantes de los brazos de los padres + el despliegue de paramilitares fronterizos para aplastar la justicia social y las protestas antirracistas en las ciudades estadounidenses. + el repetido abrazo con mafiosos fascistas del white power y adhesi贸n abierta a la violencia pol铆tica de derechas. + el uso recurrente de ret贸rica eliminacionista y demonizante contra enemigos pol铆ticos y ‘Otros’ racializados [incluidas mujeres]. + una campa帽a de multifrente para subvertir y anular una elecci贸n presidencial + 驴la instigaci贸n y planificaci贸n de un asalto f铆sico masivo a la capital de la naci贸n destinada a detener la certificaci贸n del Congreso de la victoria de Joe Biden en 2020? Pero … 驴a qui茅n coj.. le importa? P谩same la ivermectina y que empiece el espect谩culo, nena; esto es Amerika, perras!

+2. No hay castigo adecuado para un intento de golpe de estado. La Comisi贸n del 6 de enero de la C谩mara de Representantes es, seg煤n todos los indicios, un tigre de papel. El principal planificador del golpe de Trump y estratega fascista, Steven Bannon, desafi贸 abiertamente su requerimiento y anim贸 al manso y apacible fiscal general Merrick Garland, de Joe “el Somnoliento” Biden, a que tal vez alg煤n d铆a pensara en acusarle de desacato criminal. Mientras los jueces federales env铆an a los activistas ambientales que intentan salvar a la humanidad del ecocidio a ocho a帽os de prisi贸n por delitos graves de “terrorismo”, los “traidores fascistas” que asaltaron la rama representativa de la naci贸n para invalidar una Elecci贸n estadounidense e instalar a un supremacista te帽ido de color mandarina violador como dictador est谩 saliendo con delitos leves. +3. El trumpismo vive con o sin Trump. El Partido Republicano todav铆a est谩 alineado con el 鈥渋nstinto fascista鈥 de Trump. El peque帽o pu帽ado de republicanos electos que se oponen a su pol铆tica autoritaria han sido marginados dentro de un Partido de la Rep煤blica que se ha comportado durante m谩s de cinco a帽os como el Partido Amerikaner de Trump (APoT, Amerikaner Party of Trump). Cuestionar a la ‘Malignant Orange’ es poner en grave peligro tu futuro como republicano, si no la salud f铆sica. El fascista cristiano Mike Pence ha jurado lealtad a la secta Rama Trumpvidiana diez meses despu茅s de que el dedos-谩giles Don enviara a sus monos voladores fascistas al Capitolio para exigir el ahorcamiento de Pence, como castigo por negarse a abusar de su deber constitucional de vicepresidente aceptando al Elector pro-Biden. Sin duda, no es inconcebible que los republicanos puedan encontrar una manera de deshacerse de la bestia en el futuro si la marca Trump se ve de alguna manera afectada por los numerosos contenciosos legales en curso. La supuesta victoria “molesta” de Greg Youngkin se produjo despu茅s de que se postulase como un supuestamente republicano post-Trump en las elecciones para gobernador de Virginia el martes pasado 9 nov. El conocido desprecio personal por Trump del l铆der de la minor铆a del Senado Mitch McConnell se ve alimentado por su entendimiento de que el narcisismo descontrolado de Trump le cost贸 al Partido Republicano su mayor铆a en el Senado de Estados Unidos en Georgia el a帽o pasado. Pero, 驴y si Trump es cancelado? El principal partido de la derecha de la naci贸n se lleva volviendo nacionalista blanco y eliminacionista, esencialmente fascista, desde hace muchos a帽os. Esta transformaci贸n trumpista tiene una vida m谩s all谩 del propio Trump. El fascio-trumpismo podr铆a convertirse en un virus m谩s letal con alguien menos t贸xico y virulento como Youngkin, as铆 como su rostro m谩s familiar en el futuro. Los a帽os de Trump abrieron la puerta para la normalizaci贸n y convertir en corriente principal sentimientos y conductas nocivas que antes se consideraban fuera de las normas aceptables. Trump puede permanecer en la cima de la organizaci贸n, el Partido Republicano es ahora la organizaci贸n pol铆tica fascista m谩s grande de todos los tiempos, y esto en la naci贸n m谩s poderosa y peligrosa de todos los tiempos.

+4. Qu茅 sucede en los Estados Rojos … El partido de Trump est谩 usando su poder en docenas de “estados rojos” (estados bajo control republifascista) para asegurarse de recuperar el poder total nacional en 2025. En la cumbre de una serie de medidas racistas de supresiones de votantes y facilitadoras de pucherazos, su estrategia a nivel estatal para el colapso de lo que queda de formas democr谩ticas en los EEUU incluye la anulaci贸n total de las elecciones, observada en medidas que despojan a los funcionarios electorales locales y estatales de sus poderes de recuento y certificaci贸n de votos. Los republicanos nazificados est谩n sistem谩ticamente destruyendo a las personas y normativas que se interpusieron en su intento de llevar a cabo un golpe presidencial constitucional en 2020. Los republicanos que demostraron lealtad al estado de derecho constitucional en lugar de al Querido L铆der nacionalista blanco est谩n siendo eliminados. En el camino, la aparentemente loca man铆a por las auditor铆as electorales del republikaner es m谩s estrat茅gica y siniestra de lo que muchos piensan: los “fraudes” se est谩n montando de manera efectiva para proyectar una sombra anticipada sobre cualquier elecci贸n que no siga el camino de los republicanos. La rotunda derrota en el Senado de la ‘Ley Para el Pueblo’ aprobada por la C谩mara de Representantes del propio y absurdamente escorado a la derecha Senado de los EEUU, asegura que el implacable asalto a nivel estatal contra la votaci贸n y las elecciones “normales” prosiga sin cesar. La estrategia neofascista envalentona la conducta autoritaria de los republifascistas en el Congreso y el poder judicial federal, incluida la Corte Suprema, donde las regiones m谩s reaccionarias del pa铆s tambi茅n est谩n enorme y absurdamente sobrerrepresentadas. A dem谩s, los gobernadores y legisladores estatales rojos est谩n haciendo todo lo posible para mantener vivo el Covid-19 y, por lo tanto, obstaculizar la posibilidad de Biden para reclamar la victoria sobre la pandemia y el impacto negativo de la pandemia en la econom铆a. Tambi茅n est谩n promoviendo la causa de la esclavitud femenina (ver el punto 10 a continuaci贸n), convirtiendo en un crimen decir la verdad sobre el racismo estadounidense pasado y presente (ver el punto 11), acelerando los desahucios durante una pandemia, fomentando la criminalizaci贸n de la protesta por la justicia social, aprobaando los asaltos vehiculares asesinos contra manifestantes (liberales y de izquierda), aceleraando el armamento excesivo y la vigilancia excesiva de la naci贸n (puntos 7 y 8) y negando las prestaciones por desempleo pand茅mico a los pobres. +5. Paranoia demogr谩fica. El Censo de 2020 revel贸 un aumento significativo en el n煤mero y porcentaje de ciudadanos estadounidenses que se identifican como no blancos, algo que alimenta la “liquidaci贸n demogr谩fica” que enciende los temores 鈥渞eemplazo鈥 paranoide de la derecha blanca como nunca antes. Las nuevas cifras del censo ponen la carne demogr谩fica sobre los huesos de la paranoia racial blanca masiva, un ingrediente social fundamental, si no el 煤nico, del nuevo fascismo estadounidense [?]. Tambi茅n refuerzan el c谩lculo de los republicanos de que deben manipular y anular las elecciones para expandir y retener su poder. Miremos al cada vez m谩s no-republifascista blanco estado de Texas , donde el aumento del n煤mero de negros y latinXs ha producido uno de los pucherazos m谩s descaradamente racistas de todos los tiempos. +6. Incremento de la Violencia Pol铆tica Derechista Rutinaria. Consistente con el apoyo republifacista generalizado del uso de la violencia para lograr objetivos pol铆ticos sexistas, racistas y nativistas, los estadounidenses ahora reciben regularmente amenazas verbales y f铆sicas de la derecha estadounidense. Los objetivos de esta furia reaccionaria van desde los miembros de la junta escolar que intentan proteger a los ni帽os y comunidades del COVID-19, enfermeras escolares que se atreven a realizar llamadas de rastreo de contactos, maestros que se atreven a contar realidades oscuras sobre la historia de Estados Unidos, funcionarios electorales que no compren en la narrativa hitleriana de las “elecciones robadas”, los trabajadores minoristas que tratan de hacer cumplir los mandatos de las m谩scarillas, las personas que usan m谩scaras o a las personas que exhiben broches, m谩scaras faciales, carteles en el jard铆n, banderas o calcoman铆as que digan simplemente que “las vidas de los negros importan”. ” Junto con las amenazas de violencia f铆sica, las simples declaraciones de anti-racismo, anti-sexismo, anti-nativismo y apoyo al clima, la ciencia m茅dica ahora provocan rutinariamente la acusaci贸n micro-agresiva de la derecha de “wokenismo” [correcci贸n pol铆tica] excesivo y adictivo. El representante fascista de la C谩mara de Representantes Paul Gosar (Rf-AZ) recientemente tuite贸 una caricatura de anime en la que se mostraba a s铆 mismo asesinando a Alexandria Ocasio-Cortez y luego dirigiendo la espada a Biden. No son solo los dem贸cratas quienes afrontan amenazas fascistas de violencia. AQUI un mensaje telef贸nico enviado recientemente al representante de la C谩mara de Representantes de derecha Fred Upton (R-MI) en respuesta a su voto a favor de la infraestructura de Biden: 鈥淓spero que muera tu puta familia. Espero que todos en tu puto personal mueran, maldito pedazo de mierda. 隆Traidor!” – 隆Esto por una votaci贸n sobre infraestructuras! Un gran n煤mero de miembros republicanos de la C谩mara habr铆a votado por un segundo juicio pol铆tico a Trump, pero no lo hicieron por temor a que hacerlo pusiera en peligro sus vidas y la seguridad de sus seres queridos. Y, de acuerdo con el punto 2 anterior, ni el presidente de la C谩mara ni el fiscal general Garland han dicho ni hecho nada al enfermizo neofascista miembro de la C谩mara, Gosar, que ha amenazado con asesinar a Alexandria Ocasio-Cortez y Joe Biden. +7. El Manicomio Armado, preparado para volverse a煤n m谩s letal. Ha habido 612 tiroteos en los Estados Unidos en lo que va del a帽o. El ya loco nivel de armamento de la naci贸n, digno de genocidio (con suficientes armas en circulaci贸n por cada hombre, mujer y ni帽o de EEUU y 67 millones sobrantes) aument贸 significativamente en 2020. Estas armas (incluidos 15 millones de rifles de asalto de estilo militar) est谩n en propiedad muy desproporcionadamente de la derecha. Seg煤n ‘ The New York Rifle and Pistol Association (NYSRPA) v. Bruen ‘, la Corte Suprema, incre铆blemente de extrema derecha, bien podr铆a deshacer las medidas b谩sicas de control de armas estatales y locales en todo el pa铆s. El brillante argumento de la derechista NYSRPA es que la Segunda Enmienda estaba destinada a hacer, no solo de las casas privadas, sino de todos los lugares p煤blicos, un espacio privilegiado para llevar armas al descubierto u ocultas. Armas expuestas y ocultas en centros comerciales, panader铆as, ayuntamientos y metros. Hey, 驴qu茅 podr铆a salir mal? El probable fallo a favor de las armas del tribunal superior podr铆a ayudar a desencadenar un ba帽o de sangre +8. La Polic铆a Racista y el Estado Penitenciario siguen vivos. Las fuerzas policiales racistas y significativamente fascistas de Estados Unidos han matado a m谩s de 30.000 personas, desproporcionadamente negras y morenas, desde el a帽o 2000. Pero el totalmente razonable llamamiento posterior a la muerte de George Floyd a “desfinanciar a la polic铆a” ha fracasado. (Fue derrotado expl铆citamente en un refer茅ndum en Minneapolis, la ciudad en que se asesin贸 a Floyd, la semana pasada, 3 nov ). La pandemia intensificada por covid de matanza con armas de fuego en curso, que la neofascista National Rifle Association (que ha amenazado sigilosamente a las 茅lites liberales y celebridades con el asesinato) ayud贸 a crear no es una peque帽a parte de la explicaci贸n. Cada reportaje en las noticias de la noche sobre matanzas con armas de fuego en el centro de la ciudad alimenta el apoyo a la gigantesca polic铆a racista y al estado carcelario de la naci贸n (que carga a uno de cada tres hombres negros adultos con la marca de por vida de un historial delictivo) incluso dentro de las comunidades objetivo de abusos policiales racistas. El estado policial cada vez m谩s militarizado se alimenta de la locura de las armas. +9. Polic铆as fascistas, la Gran Ciudad Trumpenvolk. Naturalmente, dada la atracci贸n especial de la ocupaci贸n para las personalidades racistas y autoritarias, las fuerzas policiales de la naci贸n est谩n llenas de fascistas, que adoptan su visi贸n del mundo y abordan los acontecimientos actuales de la Fatherland News (FOX) [Noticias Patriotas] y otros medios de comunicaci贸n de extrema derecha. El jefe de la Orden Fraternal de Polic铆a de Chicago (FOP), por poner un ejemplo, es exteriormente un payaso pero tambi茅n es un siniestro racista y trumpista que defiende el Asalto al Capitolio y lidera la oposici贸n policial a la vacunaci贸n del covid y a las mascarillas. Este bruto letal habla por muchos en las fuerzas policiales urbanas de la naci贸n, cuyos miembros son blancos y los principales Trumpenvolk de la Am茅rica metropolitana azul [estados dem贸cratas]. La FOP de Filadelfia confraterniza abiertamente con los fascistas de Proud Boys y representa a los polic铆as que exhiben tatuajes nazis. Habla de pol铆tica con un polic铆a blanco desprevenido de la gran ciudad y puede esperar escuchar lenguaje (“ciudades santuario” malvadas, mandatos de vacunas y m谩scaras “comunistas”, dem贸cratas de “izquierda radical”, negros y latinXs “holgazanes”, “animales” y ” criminales鈥 etc.) de la extrema derecha de FOX, OAN , Newsmax y la radio de derecha. A muchos de estos gendarmes les encantar铆a disponer de munici贸n real contra las personas que protestan por el posible robo de las elecciones presidenciales de la derecha de 2024. +10. Maternidad Forzada/ Esclavitud Femenina. El absurdamente de derecha tribunal superior de la naci贸n (que incluye a un violador derechista y un jurista Sirvienta entre tres jueces nombrados por el cerdo pusthcista naranja y aprobados por su absurdamente Republifascista Senado) est谩 listo para ordenar la maternidad forzada en todo el pa铆s seg煤n la propuesta ‘ Jackson Women鈥檚 Health Organization v. Dobbs. ‘. El fallo de Gilead de 2022 que anular谩 o paralizar谩 la jurisprudencia del caso ‘ Roe contra Wade ‘ y, por lo tanto, eviscerar谩 el derecho constitucional de las mujeres a controlar sus propias vidas reproductivas, ganado con tanto esfuerzo, se espera el pr贸ximo junio. Este ser谩 un acto de profunda violencia de g茅nero y esclavitud femenina. Un patriarcado tan feroz es una parte fundamental de la agenda revanchista inserta en el coraz贸n de la agenda Republikaner. (Y si la Corte Suprema de derecha de 6-3 falla “en contra” de la reciente prohibici贸n mercenaria del aborto por “latidos del coraz贸n” de Texas, esto solo ser谩 porque los juristas de derecha Brett Kavanaugh y Amy Barrett ven el proyecto de ley de Texas como, en palabras de Kavanaugh, “Un modelo para disuadir y reprimir el ejercicio de numerosos derechos constitucionales” valorado por la derecha. El principal de esos derechos es la querida Segunda Enmienda de la derecha. Adem谩s, el posible fallo del tribunal superior “en contra” del proyecto de ley de Texas no implicar谩 su constitucionalidad y probablemente no ayudar谩 a los proveedores de servicios de aborto en Texas, ya que la cuesti贸n en juego no es en realidad si la horrible ley debe ser derogada, sino simplemente si alguien tiene derecho a demandar para bloquear la ley. Si encuentra todo esto dif铆cil de seguir, no eres tu sola, querida lectora).

+11. La campa帽a Anti-CRT y el Fascismo Favorable a la Familia en Virginia. En un escalofriante espect谩culo de triunfos pol铆ticos neofascistas que se avecinan, el republikaner uber-blanco y literalmente fascista censuralibros Greg Youngkin gan贸 recientemente la oficina del gobernador de Virginia con la absurda y racista afirmaci贸n de que los maestros de su estado y las juntas escolares locales estaban supuestamente “imponiendo” la nefasta “Teor铆a Cr铆tica de la Raza (CRT)” a los estudiantes de primaria de Virginia. Entonces, 驴qu茅 pasa si el CRT (prohibido en al menos 8 estados este a帽o) en realidad se 鈥渆nse帽a鈥 (se discute y se estudia) solo en un peque帽o n煤mero de entornos de educaci贸n superior? El objetivo real de la guerra cultural de derecha anti-CRT es cualquier discusi贸n honesta en el aula y evitar el estudio del racismo sist茅mico blanco estadounidense pasado y presente -un tema totalmente rid铆culo que los profesores de historia y estudios sociales deben evitar en la tierra de la esclavitud de bienes muebles negros, del terrorismo ‘Jim Crow’ , guetizaci贸n masiva de negros y encarcelamiento masivo racista. El verdadero objetivo es la historia viva. Al perseguir la Teor铆a Cr铆tica de la Raza de la nefastamente sonante “izquierda radical”, los republicanos disparan tiros contra los intelectuales liberales y de izquierda -objetivos clave de la ira fascista- mientras tratan de blanquear a煤n m谩s la historia y la sociedad estadounidenses. (Por favor, consultar mi Counterunch +ensayo de julio de 2021 sobre la esencia fascista subyacente de la guerra de derecha contra la Teor铆a Cr铆tica de la Raza). Mientras tanto, el Partido Republicano avanza lo que deber铆a llamarse Teor铆a del Reemplazo Fascista (FRT), seg煤n la cual una conspiraci贸n jud铆a globalista est谩 tramando para 鈥渞eemplazar鈥 a los , supuestamente virtuosos, trabajadores y 鈥渧erdaderos鈥 estadounidenses blancos, por inmigrantes de color, supuestamente indolentes y criminales. Quiz谩s el afable, parecido-a-un-padre-futbolista, bannea libros Youngkin representa una nueva variante m谩s letal y enga帽osamente suavizada de la enfermedad fascista Amerikaner. Encarna el nacionalismo blanco con un rostro m谩s familiar, rebrandeado para llegar a los profesionales suburbanos y a las yogui mam谩s que estaban un poco apagadas por la negatividad brutal y abusiva de Don Maligno. +12 Letales h茅roes blancos y Juicios circenses mortales. En un ejemplo cl谩sico de filosof铆a de Yale [universidad fascista] la observaci贸n el profesor Jason Stanley muestra que los fascistas abrazan la “ilegalidad en nombre de la ley y el orden”. Trump y sus aliados han convertido en h茅roes al asaltante del Capitolio Ashli 鈥嬧婤abbitt (un dedicado trumpista veterano militar que pag贸 el precio m谩ximo mientras se estambapa contra las c谩maras del Congreso el 6 de enero) y la adolescente milicia MAGAt Kyle Rittenhouse, quien asesin贸 a sangre fr铆a a dos manifestantes de Black Lives Matter con un fusil de asalto de tenencia ilegal en Kenosha, Wisconsin, en el verano de 2020 (recordar que Trump como presidente de los Estados Unidos abraz贸 a Rittenhouse y se detuvo en Kenosha la 煤ltima noche de la campa帽a presidencial de 2020). George Zimmerman, el asesino racista de Trayvon Martin, cuyos abogados utilizaron un falso argumento de “defensa propia” y el argumento “Qu茅date en el suelo” para conseguir la obsoluci贸n. La derecha neo-confederada del poder blanco tambi茅n est谩 uniendo a la causa de los tres mamporreros blancos que persiguieron y asesinaron al corredor negro Ahmaud Arbery en Brunswick, Georgia en febrero de 2020. Los veredictos de ‘no culpable’ en los juicios de Rittenhouse y Arbery ser铆an ominosas luces verde al letal vigilantismo blanco racista y fascista sancionado por el estado en una 茅poca en que el nacionalismo blanco est谩 ascendiendo, con la Corte Suprema de derechas preparada para desencadenar una matanza con armas de fuego de costa a costa (ver punto 7, arriba). Aaron Rodgers. El recuento de muertos del punky quarterback de los Green Bay Packers es dif铆cil de calcular, pero ciertamente ir谩 mucho m谩s all谩 del de Rittenhouse. Cuando un varonil influencer como Aaron 鈥淚 Own Chicago鈥 Rodgers toma su consejo de protecci贸n contra la pandemia del destacado epidemi贸logo Hablando de Wisconsin y de los letales h茅roes cauc谩sicos, la derecha pandemofascista tiene un nuevo h茅roe masculino blanco para defender contra la “cultura de la cancelaci贸n” y “la turba woke”: el ex campe贸n de la Super Bowl y confeso bebedor de Ivermectina. El recuento de muertos del punky quarterback de los Green Bay Packers es dif铆cil de calcular, pero ciertamente ir谩 mucho m谩s all谩 del de Rittenhouse. Cuando un varonil influencer como Aaron 鈥淚 Own Chicago鈥 Rodgers toma su consejo de protecci贸n contra la pandemia del destacado epidemi贸logo Joe Rogan [humorista] y hace p煤blica su est煤pida charlataner铆a anti-vacunas, la gente muere. A煤n as铆, la derecha considera al “crucificado” por los medios de Rodgers -como a sus cauc谩sicos compa帽eros agraviados Rittenhouse, Babbitt y esa tr谩gica v铆ctima del robo electoral Trump- una v铆ctima de la opresi贸n marxista; tu ya sabes, como Horst Wessel . Sin embargo, la derecha puede relajarse un poco con Aaron. Su racista y machacacerebros liga lo respalda. El valiente quarterback negro Colin Kaepernik fue expulsado de la Liga Nacional Fascista de F煤tbol por arrodillarse para protestar contra el estado policial racista y asesino, pero el bioterrorista Rodgers no ser谩 suspendido por mentir sobre su estado de vacunaci贸n y poner a sus compa帽eros de equipo y a otros en riesgo sanitario. Tal vez Rodgers pueda conseguir un trabajo post-NFL en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Trump45a en 2025, o un puesto de embajador en Bucarest o Minsk.

+13. Narrativas Skinhead en los Medios Principales. Las narrativas viciosas y paranoicas que antes se limitaban a los m谩rgenes del poder blanco ahora est谩n normalizadas e integradas en los puntos de discusi贸n Republikans, como dijo el otrora skinhead de extrema derecha convertida en l铆der antifascista Christian Picciolini al articulista de la revista ‘Sal贸n’ David Masciotra hace dos meses: 鈥淟as palabras que sol铆a decir como skinhead neonazi, el sistema de creencias que ten铆a cuando era una supremacista blanco declarada, ahora son parte de la discusi贸n de los medios principales. Vemos a personas que no son neonazis, o al menos que no dicen serlo, que expresan las mismas creencias: pol铆ticos, agentes del orden, sindicatos policiales鈥. Comenzamos a escuchar esas ideas, e ideas similares, surgidas de Tucker Carlson, un presentador de Fox News con millones de espectadores. No es solo gente como yo cuando estaba en callejones oscuros leyendo folletos de otros te贸ricos de la conspiraci贸n. La gente ahora est谩 recibiendo esta teor铆a y el odio de Donald Trump y de varias personas en su 贸rbita. Lo est谩n obteniendo de Paul Gosar, un congresista republicano de Arizona. Son personas con traje y corbata. Parecen la corriente principal, suenan como la corriente principal y, en ciertos casos, la corriente principal los ha elegido para cargos de poder”. +14. La Guerra contra la Verdad, un componente cr铆tico de la pol铆tica autoritaria y fascista, avanza con una velocidad y un poder aterradores. -La Teor铆a Cr铆tica de la Raza no se ense帽a en las escuelas p煤blicas a menores de 12 a帽os, pero se ha hecho creer a millones de estadounidenses que s铆. -Las vacunas y las m谩scarillas son esenciales para controlar la pandemia de Covid-19 y promover el bien com煤n, pero millones de estadounidenses se han visto obligados a negar esto y a creer que las vacunas y las m谩scarillas son parte de un nefasto y totalitario proyecto para oprimir a las personas libres. -Donald Trump perdi贸 las elecciones presidenciales de 2020 por un gran voto popular y m谩rgenes del Colegio Electoral, sin ning煤n fraude electoral significativo, pero se ha hecho creer a millones de estadounidenses que los dem贸cratas y los republicanos anti-Trump “robaron” la elecci贸n a favor de Biden de su supuesto leg铆timo ganador, Trump. El Partido -Dem贸crata es una organizaci贸n militantemente capitalista, corporativa e imperialista en sus alturas dominantes, pero millones de estadounidenses han sido inducidos a creer absurdamente que es un partido de “izquierda radical” y “socialista” (y que esto ser铆a algo horrible ser). -Los negros, los latinXs y los nativos americanos son, con mucho, las principales v铆ctimas de la discriminaci贸n racial y la opresi贸n en los EEUU, pero millones de estadounidenses han sido inducidos a creer de manera absurda que los blancos son ahora las principales v铆ctimas del racismo sist茅mico y cultural del pa铆s. -El cambio clim谩tico antropog茅nico (realmente capitalog茅nico) es el mayor problema de nuestro tiempo, o en cualquier momento, una amenaza grave e inminente para un futuro decente, pero a millones de estadounidenses se les ha hecho creer que se trata de un enga帽o liberal o, como mucho, un asunto menor en comparaci贸n con amenazas supuestamente terribles como la Teor铆a Cr铆tica de la Raza. (M谩s sobre esto a continuaci贸n). La lista de cosas absurdas y peligrosas que han hecho pensar las masas de estadounidenses sistem谩ticamente atontados y manejados mentalmente incluye las nociones de: – que 鈥淎ntifa鈥 fue la fuerza real detr谩s del ataque del 6 de enero al Capitolio, – que los dem贸cratas est谩n bajo el control de una red sat谩nica global de ped贸filos devoradores de ni帽os, y – que la pandemia de covid es un enga帽o. Una parte considerable de la poblaci贸n, quiz谩s hasta una cuarta parte, vive en una irrealidad letal. La derecha apenas invent贸 la virulenta enfermedad orwelliana de la falsedad en la vida pol铆tica estadounidense, que durante mucho tiempo ha sido envenenada por grandes mentiras como las afirmaciones de que Estados Unidos (una dictadura capitalista e imperial de facto) es una gran democracia y busca promover la libertad y democracia en todo el mundo. Pero la derecha Amerikaner de Trump y la FOX News han llevado la falsedad pol铆tica a alturas sin precedentes y al espacio fascista durante los a帽os de Obama, Trump y Biden-Rittenhouse.

15. Tuckems Goebbels no tiene fondo. El principal propagandista fascista de la naci贸n, Tucker Carlson de Fatherland News, est谩 demostrando que no hay l铆mites para la cantidad y la letalidad de la hero铆na fascista que est谩 dispuesto a inyectar en los corazones y las mentes de los estadounidenses. No hay un fondo discernible sobre el qu茅 tan bajo est谩 dispuesto a caer. Su 煤ltima intervenci贸n digna de Goebbels es un documental abiertamente enfermizo que afirma que el 6 de enero fue una operaci贸n de sabotaje militar de la izquierda alineada con una campa帽a marxista-bidenista del 鈥渆stado profundo鈥 para 鈥渃azar鈥 y eliminar a la derecha. 16. El Partido Trump se Desv铆a. Los 鈥渃ontroles y contrapesos鈥 constitucionales significativos han volado por los aires en un orden pol铆tico altamente partidista y polarizado, donde el partido trump se desv铆a. La mayor铆a preponderante del Congreso Republicano eligi贸 (tal vez por primera o 煤ltima vez) unidad frente a escisi贸n al negarse a acusar al desviado y evidente criminal en el poder ejecutivo Trump dos veces y al negarse a certificar la clara victoria de Biden en el Colegio Electoral incluso despu茅s de que la demenciada masa fascista de Trump invadiera el Congreso. Si, o m谩s bien (con toda probabilidad), cuando los republicanos recuperen el poder total del Congreso y de la Casa Blanca (ya dominan el poder judicial federal) durante los pr贸ximos dos a帽os y tres meses, los peque帽os controles y equilibrios institucionales republicanos se convertir谩n en letra muerta. 17. Un Sistema de Reglas de Minorias ya Ama帽adas por los Fundadores. Incluso sin que el fraude electoral de la derecha avanzase sistem谩ticamente a nivel estatal en la actualidad, el gobierno de la naci贸n ya existente est谩 muy escorado hacia la derecha por un sistema de gobierno minoritario que lleva la impronta expl铆citamente antidemocr谩tica de la absurda veneraci贸n aristo-republicana y esclavista a los Fundadores de la naci贸n. El Senado de los Estados Unidos est谩 desproporcionadamente a la derecha de la opini贸n p煤blica nacional y viola abiertamente el principio democr谩tico elemental de ‘una persona un voto’ al otorgar dos representantes a cada estado, independientemente del tama帽o de la poblaci贸n. El Colegio Electoral incorpora esta f贸rmula reaccionaria al Senado en un esquema de lista electoral en el que ‘el ganador se lo lleva todo’ que permite a los republicanos ganar la presidencia mientras pierden el voto general (los ejemplos incluyen a George W. Bush en 2000-01 y Donald Trump en 2016-17). El suspenso-en-democracia Colegio Electoral requiere que los dem贸cratas superen enormemente al partido fascista principal (APoT) en el voto popular para tener alguna posibilidad de ganar o retener la presidencia. La capacidad de los dem贸cratas para hacer eso se ve sometida a una dif铆cil prueba por su servilismo a los Big-money corporativos y financieros, cuyo control casi absoluto sobre la selecci贸n de candidatos, la viabilidad de los mismo y (por tanto) sobre la pol铆tica, se ha mantenido en dos decisiones clave (‘ Buckley v. Valeo ‘ y ‘ Citizens United ‘) dictadas con santa autoridad por la absurdamente poderosa, constitucionalmente de por vida nombrada y Senatorialmente aprobada Corte Suprema. Con su absurda mayor铆a de derechas de 6-3 (incluidos tres miembros del tribunal directamente designados por el fascista Trump), se puede contar con que el Rojo tribunal superior gobernar谩 en el partido republifascista durante una elecci贸n presidencial potencialmente disputada en 2024 y 2025. (Tambi茅n imponiendo la desesperanza, la nada dem贸crata chorreante de d贸lares, est谩n los medios corporativos y comerciales de fabricaci贸n de consentimiento masivo, cuya capacidad para contaminar los corazones y las mentes populares al servicio del capital y el Imperio estadounidense son lo que llaman “libertad de expresi贸n” protegida constitucionalmente por la jurisprudencia de los tribunales superiores). Lamentablemente, los terriblemente desactualizados estatutos y el orden de gobierno de la naci贸n est谩n fuera de la mesa de discusi贸n seria. Gozan de una autoridad intocable, similar a Dios a lo “Sim贸n Dice” para encorsetar una camisa de fuerza gigante y paralizante a la democracia sobre las normativas y las pol铆ticas nacionales.

18. Joe 鈥淪in Cambios Fundamentales鈥 Biden y los deprimentes dem贸cratas: Socios Menores en la fascistizaci贸n estadounidense. Un juguete de Wall Street desde hace mucho tiempo que se hace pasar por el “Joe del tuperware para el almuerzo de la dura ciudad de Scranton”, el octogenario casi rid铆culamente aburrido Joe “Pool Chain” Biden (trata de ser menos carism谩tico que Biden, 隆no puedes!), como era de esperar, se ha negado a contraatacar agresivamente contra el partido socio-patol贸gico de Donald 鈥淪alvemos Amerika鈥 Trump y la congresista QAnon Marjorie Taylor-Greene. No se enfrentar谩 al arcano filibustero racista del Senado para aprobar una legislaci贸n sobre el derecho al voto que pudiera prevenir el asalto fascista a los derechos de las minor铆as, o para aprobar una reforma de la legislaci贸n laboral que volver铆a a legalizar la organizaci贸n sindical. No usar谩 su p煤lpito de abus贸n para amonestar a los senadores de derecha 茅picamente corruptos demublicanos Kyrsten Sinema ($ -AZ) y Joe “Fiesta en Yate” Manchin ($ -WV) -absurdamente descritos como “moderados” por los medios “convencionales”- por su abyecta propiedad corporativa y lealtad. 脡l permite que la arcana y sobre el papel autoridad del 鈥減arlamentario del Senado鈥 vete un aumento del salario m铆nimo federal. No amenazar谩 ni actuar谩 para diluir el absurdo poder de la derecha en la Corte Suprema. No luchar谩 por la estatalidad del Distrito de Columbia. No amonestar谩 al Partido Republicano por lo que probablemente sabe que es: una organizaci贸n neofascista. No se mantendr谩 y pelear谩 con los dem贸cratas progresistas ni siquiera por una peque帽a porci贸n del Green New Deal, por la expansi贸n de Medicare, por la abolici贸n de la deuda estudiantil, por una verdadera reforma migratoria, por un miserable salario m铆nimo federal de $ 15 la hora, control de armas real, reforma de la polic铆a o para鈥 rellene el espacio en blanco. No ordenar谩 a su Fiscal General que enjaule a la bestia naranja y castigue seriamente a los asaltantes del Capitol Riot del monstruo. NO reforma obstruccionista NO Medicare para todos NO cerrar las jaulas para ni帽os NO acci贸n clim谩tica NO permiso de paternidad remunerado NO aumento del salario m铆nimo NO alivio de la deuda estudiantil BIDEN: 38% aprobado, 59% desprobado HARRIS: 28% aprobado, 51% desprobado El Partido Dem贸crata nunca llamar谩 a las masas a las calles para defender la decencia, la verdad, la democracia y la justicia social contra el ataque continuo y creciente de la extrema derecha. Est谩 religiosamente apegado a su condici贸n de ‘partido de la ley, el orden y la democracia’ burguesa, incluso cuando el otro gran partido capitalista contin煤a demostrando su disposici贸n a superar radicalmente las elecciones burguesas normales y el estado de derecho a base de violencia nacionalista blanca, una guerra implacable y man铆aca contra la verdad y el culto a la personalidad. En el camino, los dem贸cratas del d贸lar y sus medios corporativos “liberales” con su cebo rojo [publicaciones fascistas] culpan de sus fracasos al ala progresista “demasiado a la izquierdista” de su partido, que ha intentado in煤tilmente hacer pol铆ticas p煤blicas en alg煤n remoto acuerdo con la opini贸n p煤blica progresista mayoritaria. Todo es muy Weimar. Los dem贸cratas son socios menores en la fascistizaci贸n de Estados Unidos.

19. La clase dominante est谩 dividida y realmente no le importa. La dictadura del capital subyacente de la clase dominante no electa de la naci贸n carece de la cohesi贸n interna, centro moral y, quiz谩s, incluso del poder para detener el retorno poder blanco republifascista al pleno poder nacional. La mayor铆a de la 茅lite empresarial y financiera de la naci贸n probablemente preferir铆a que la naci贸n conservara el enga帽oso manto de la democracia burguesa, la inclusi贸n social y el imperio de la ley. A煤n as铆, el neofascismo virulento tiene un respaldo capitalista considerable (el 煤ltimo hermano Koch sobreviviente y el despreciable magnate de los medios Rupert Murdoch son ejemplos clave). No est谩 claro que la 茅lite capitalista no fascista pueda volver a meter al gato fascista en la bolsa una vez que lo hayan dejado salir (Trump probablemente pueda financiar su campa帽a de 2024 de manera adecuada con grandes contribuciones no solo de los oligarcas de derecha sino tambi茅n de un ej茅rcito gigante de Peque帽os donantes Amerikaners). Y al final del d铆a, al amoral capital realmente no le importa. Como siempre desde su ascenso al poder en la Europa de los siglos XV y XVI, el capital est谩 m谩s contento que feliz de acomodarse a cualquier orden social, pol铆tico y/ o normativo (por ejemplo, el Sur esclavista de EEUU anterior a la guerra, los reg铆menes fascistas del siglo XX, Italia y Alemania, o numerosos reg铆menes fascistas del Tercer Mundo en los que las corporaciones estadounidenses han invertido durante mucho tiempo) que deje intactas sus sagradas prerrogativas de ganancias y hegemon铆a de inversiones. Los propietarios de la naci贸n, los entrelazados Amos del “Gran Club” de las finanzas, distribuci贸n, tecnolog铆a y producci贸n, preferir铆an en su mayor parte a Clinton, Obama y Biden antes que a Trump, a de Santis, a Abbott o incluso a Youngkin en la Casa Blanca, pero est谩n perfectamente felices de trabajar con un monstruo nacionalista totalmente blanco mientras las ganancias sigan fluyendo. Ciertamente preferir铆an un fascista anates que un socialdem贸crata como Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, a un reptil nazi como Matt Gaetz antes que a un progresista serio y digno como Ilhan Omar. 驴Trabajar con fascismo? Seguro. 驴Recuerdan el eslogan de la chaqueta de frau Melania Trump: “Realmente no me importa, y a t铆”? Esa es una declaraci贸n excepcionalmente acertada de c贸mo se siente la burgues铆a estadounidense. Si est谩 dispuesta a cancelar la ecolog铆a habitable (ver el punto 21, m谩s abajo), como se desprende de su determinaci贸n de llevar al planeta a un ecocidio irreversible quemando hasta el 煤ltimo combustible f贸sil que puedan caer sus manos, ciertamente est谩 lista para cerrar un trato. con un r茅gimen autoritario y neofascista. La clase dominante estadounidense ha trabajado con el fascismo en el extranjero desde la d茅cada de 1920. 驴Por qu茅 no hacerlo en casa? 20. La Pol铆tica Pasiva del Electoralismo Cuadrienal. Gran parte de la naci贸n ha sido condicionada conductualmente para pensar en la pol铆tica como poco m谩s que marcar las papeletas junto a los nombres de los candidatos seleccionados de antemano por los financistas pol铆ticos de la naci贸n y la clase pol铆tica permanente durante unos minutos una vez cada dos o cuatro a帽os. Como se帽al贸 el gran intelectual de izquierda Noam Chomsky hace 17 a帽os, 鈥渟e alienta a los estadounidenses a votar, pero no a participar de manera m谩s significativa en la arena pol铆tica. Esencialmente, las elecciones son otro m茅todo m谩s para marginar a la poblaci贸n. Se monta una enorme campa帽a de propaganda para que la gente se concentre en estas extravagancias cuadrienales personalizadas y piense: “Eso es pol铆tica”. Pero no es as铆. Es solo una peque帽a parte de la pol铆tica … ” La pasividad y la inercia de las masas resultantes de la religi贸n electoralista ceden las calles y plazas p煤blicas al implacable movimiento fascista, incluso cuando el juego electoral en s铆 es ama帽ado cada vez m谩s desastrosamente contra la opini贸n de la mayor铆a y en nombre de un partido que est谩 perfectamente feliz asegurarse de que no m谩s elecciones democr谩tico-burguesas 鈥渘ormales鈥 se celebran en Estados Unidos. Si millones no reconfiguran dr谩sticamente su concepto de compromiso pol铆tico significativo m谩s all谩 de las extravagancias electorales masivamente comercializadas programadas de corto alcance de los grandes partidos de las grandes finanzas de los grandes media centradas en el candidato, se acab贸 el juego para lo que quede de democracia.

21. No es una de Prioridad P煤blica Principal: el Problema m谩s Importante de Nuestro u otro Tiempo Nunca ha habido un problema m谩s grande al que se enfrenta la humanidad que la crisis ambiental contempor谩nea, liderada por un cambio clim谩tico cada vez m谩s acelerado. El carbon-adicto capital est谩 convirtiendo a todo el planeta en una gigantesca C谩mara de Gases de Efecto Invernadero, poniendo la vida misma en grave riesgo y claramente reduciendo las esperanzas de un futuro decente. Seg煤n todas las indicaciones cient铆ficas serias, la humanidad se est谩 deslizando hacia una cat谩strofe ecol贸gica 茅pica bajo el mando del capitalismo-imperialismo alimentado por f贸siles. (No es por nada que muchos cient铆ficos clim谩ticos m谩s j贸venes ahora renuncian a la paternidad). El 煤ltimo informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Clim谩tico advierte que limitar el calentamiento a la l铆nea roja existencial de 2掳C pronto estar谩 fuera de alcance a menos que 鈥渉aya cambios inmediatos, r谩pidos y reducciones a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero鈥. Este y otros escenarios potencialmente peores apuntan al surgimiento de la Tierra como un infierno dist贸pico, inhabitable o apenas v谩lido de ser habitado. Ninguna naci贸n tiene una huella de carbono per c谩pita m谩s alta (con el uno por ciento a la cabeza del planeta) que Estados Unidos. Ninguna clase dominante nacional ha hecho m谩s por ocultar y avnazar en esta amenaza existencial que Estados Unidos. Ning煤n estado nacional tiene m谩s responsabilidad de abordar esta crisis que Estados Unidos. Pero. 驴Entonces qu茅? Como informan los expertos en opini贸n p煤blica del Five Thirty-Eight: 鈥淪i bien los estadounidenses creen que abordar el cambio clim谩tico es importante, eso no significa que lo vean como el tema m谩s importante. En [una reciente] encuesta de Monmouth … problemas como el empleo y el desempleo (77%), la pandemia de COVID-19 (72%) y la desigualdad racial (65%) encabezaron la lista de preocupaciones de los estadounidenses de “extremadamente importantes” o “muy importantes” para de ser abordadas por el gobierno federal. Una encuesta de Politico/Harvard realizada a mediados de septiembre encontr贸 que el gasto relacionado con el clima ni siquiera se encontraba entre los cinco temas ‘extremadamente importantes’ que los adultos estadounidenses quer铆an que se incluyeran en el proyecto de ley de presupuesto”. Cu谩n literalmente enfermizo. El estatus de baja prioridad del cambio clim谩tico en la opini贸n p煤blica de EEUU es una oscura victoria de propaganda para la industria de los combustibles f贸siles, que han estado librando una guerra orwelliana contra la ciencia clim谩tica desde la d茅cada de 1980, cuando Exxon Mobil enterr贸 su propia investigaci贸n mostrando que la extracci贸n y quema masiva continuada de gas, petr贸leo y carb贸n alterar铆an de manera significativa y peligrosa los sistemas terrestres. Una de las dos principales organizaciones pol铆ticas capitalistas viables de la naci贸n, el Partido Republicano, es abiertamente ecocida. Se opone expl铆citamente incluso a la regulaci贸n ambiental y los esfuerzos de sostenibilidad menores. Los dem贸cratas, incluido el magnate del carb贸n Joe Manchin, el senador de Virginia Occidental que ha utilizado su posici贸n estrat茅gica en el Congreso para destripar las disposiciones de energ铆a limpia del proyecto de ley Build Back Better de Biden, est谩n dispuestos a reconocer los peligros clim谩ticos, pero no a actuar para reducir las emisiones a nada parecido al grado requerido. Y, por supuesto, ninguno de los principales partidos de Estados Unidos est谩 ni remotamente alineado con los profundos cambios revolucionarios del sistema social y econ贸mico necesarios para salvar a los humanos y otros seres vivos del ecocidio capitalista. Con o sin el fascismo neoliberal ecocida del siglo XXI, el capitalismo es un sistema canceroso tipo 鈥渆xpandirse o morir鈥 carb贸n-adicto dise帽ado para poner fin al experimento humano. Los j贸venes que marcharon contra la cumbre clim谩tica COP[-out] 26 de la naci贸n rica desesperadamente inadecuada en Glasgow lo entendieron bien: 鈥淓llos dicen cambio clim谩tico, nosotros decimos cambio de sistema”, “No po-lu-ci贸n, necesitamos una revoluci贸n “. Como muestran los incidentes clim谩ticos extremos recientes, mortales y en curso en Europa Occidental y Estados Unidos, los ricos estados centrales del sistema capitalista mundial no est谩n exentos de las consecuencias mortales y potencialmente terminales de la explotaci贸n ambiental loca por las ganancias. No hay planeta B, ning煤n excepcionalista estadounidense escape de una Tierra envenenada por el cambio clim谩tico capitalog茅nico liderado por Estados Unidos y otros cr铆menes de la clase dominante contra la vida misma.