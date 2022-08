Un equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel cre贸 embriones sint茅ticos de rat贸n. En un estudio publicado en la revista Cell, se menciona que solo se utilizaron c茅lulas madre y sin necesidad de 贸vulos fertilizados con esperma.

Los cient铆ficos dieron a conocer que los embriones sint茅ticos fueron cultivados en placas de Petri, por lo que no fue necesario la utilizaci贸n de 煤tero de roedores. 鈥淓l embri贸n es la mejor m谩quina para fabricar 贸rganos y la mejor bioimpresora 3D; tratamos de emular lo que ella hace鈥, dijo el profesor Jacob Hanna, quien estuvo al frente de la investigaci贸n. Y se qued贸 tan tranquilo.

Embriones sint茅ticos en Israel

En el estudio se reprogramaron las c茅lulas madre en su etapa m谩s temprana, cuando tienen el mayor potencial para especializarse en diferentes tipos de c茅lulas, y posteriormente fueron colocadas en un 煤tero artificial durante ocho d铆as.

Los expertos que forman parte del Instituto Weizmann en Israel dieron a conocer un nuevo descubrimiento, que se trata de que las c茅lulas madre de los ratones podr铆an autoensamblarse en estructuras tempranas parecidas a embriones con un tracto intestinal, los comienzos de un cerebro y un coraz贸n que late.

Con este 鈥渁vance鈥 cient铆fico, se espera que las estructuras vivas, en el corto plazo, impulsen una comprensi贸n m谩s profunda de c贸mo se forman los 贸rganos y tejidos durante el desarrollo de los embriones naturales.

Pruebas cient铆ficas sin animales

Otras de las caracter铆sticas de este experimento es que los investigadores podr铆an comenzar a trabajar sobre este tipo de c茅lulas y no experimentar con animales. Esta caracter铆stica no ser铆a la 煤nica en el comienzo de una forma distinta en el trabajo del mundo cient铆fico, sino tambi茅n, lo descubierto podr铆a llegar a ser una fuente de c茅lulas y tejidos para el trasplante humano. Como siempre,se hace hincapi茅 en las maravillas del descubrimiento, obviando que si consigues hacer ratones artificiales a tu gusto, se abre la puerta a que en un futuro no muy lejano, puedas fabricar humanos a la carta. Pero l贸gicamente los cient铆ficos no piensan en eso, porque son 谩ngeles salvadores que s贸lo trabajan, sin conflictos de intereses ni financiaci贸n, para el bien de la Humanidad.

Alguno de los ejemplos que dieron a conocer estos abnegados cient铆ficos, que podr铆an ser tratados con este procedimiento, es, c贸mo no, sobre las 鈥渃茅lulas de la piel de un paciente con leucemia podr铆an potencialmente transformarse en c茅lulas madre de la m茅dula 贸sea para tratar su condici贸n.鈥

En el nuevo m茅todo cient铆fico, algunas de las c茅lulas fueron tratadas previamente con productos qu铆micos, que activaron programas gen茅ticos para convertirse en placenta o saco vitelino, mientras que otras se desarrollaron sin intervenci贸n en 贸rganos y otros tejidos.

Ciencia y ley de embriones

A pesar del 鈥渁vance鈥 de la ciencia, la creaci贸n de embriones humanos 鈥渟int茅ticos鈥 no se encuentra incluido en el marco leal de la Ley de Embriolog铆a y Fertilizaci贸n Humana del Reino Unido. Con este criterio, ser铆a ilegal usar este tipo de embri贸n sint茅tico para establecer un embarazo en una mujer, porque no est谩n clasificados como 鈥渆mbriones permitidos鈥. No nos preocupemos por esas frusler铆as porque es sabido que el progreso y la ciencia van m谩s r谩pido que la legislaci贸n y para eso existe una cosa llamada transhumanismo y una bater铆a de leyes de emergencia, que se aplican en las cada vez m谩s frecuentes emergencias. No en vano, todo esto es por su salud, 驴o no?

TerraIndomita

Fuentes

BAE negocios

Cell