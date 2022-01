–

El Ministerio de Sanidad y todas las Comunidades Aut贸nomas a trav茅s del Consejo Interterritorial y luego el Gobierno han aprobado el Plan de Acci贸n de Atenci贸n Primaria y Comunitaria para los a帽os 2022 y 2023鈥, que es la respuesta de la Administraci贸n P煤blica a la grave crisis que est谩 sufriendo la Atenci贸n Primaria en el conjunto del Estado. El objetivo del presente art铆culo es hacer una valoraci贸n de si el plan dise帽ado responde a las necesidades del sector y del conjunto de la poblaci贸n espa帽ola.

Es importante se帽alar que no es solamente del Ministerio sino el conjunto de las Comunidades Aut贸nomas, con competencias plenas en financiaci贸n y gesti贸n, los que firman el documento.

Se parte de un reconocimiento del papel transcendental de la Atenci贸n Primaria (AP) y el sentido de urgencia a la hora de priorizar la asignaci贸n de recursos, aunque declaraciones institucionales de altos cargos en la 6陋 ola llamen a la tranquilidad de la poblaci贸n 鈥減orque los hospitales y las ucis no est谩n saturadas鈥. Nos preguntamos si no les causa intranquilidad el que AP tenga demoras intolerables, que hayan desaparecido servicios con el pretexto de la pandemia o que se hayan dejado de hacer las actividades que le dan sentido en los que quedan.

Salvemos la Atenci贸n Primaria

El manifiesto 鈥淪alvemos la Atenci贸n Primaria鈥, que est谩 aglutinando las reivindicaciones de la AP, identificaba problemas y propon铆a soluciones en cinco 谩reas cr铆ticas que repasamos para valorar el Plan:

Recursos. El problema es insuficiencia cr贸nica de recursos presupuestarios de la AP desde los recortes en la crisis de 2007. Sin un incremento sustancial de sus presupuestos en todas y cada una de las CCAA, el resto de las soluciones son declaraciones de intenciones sin valor. En el Plan hay tres objetivos de financiaci贸n, pero en ninguno de ellos se cuantifica la dotaci贸n presupuestaria. En el cronograma se da de plazo hasta diciembre de 2022 para la disposici贸n de un presupuesto finalista. 驴Y mientras? 驴Qu茅 pasar谩 con los consultorios cerrados? 驴Y con las plantillas si no hay dinero para contratar? 驴Con qu茅 se comprar谩 el material necesario, se reparar谩n los desperfectos de los centros, se crear谩n otros nuevos?

Personal. El problema es la falta de profesionales, la precariedad de los contratos, la no valoraci贸n de la especialidad de enfermer铆a familiar y comunitaria y la necesidad de incorporar nuevos profesionales a la AP. En el Plan se habla nuevamente de la evaluaci贸n de necesidades cuando este es un tema resuelto hace a帽os. El problema no es saber cu谩ntos profesionales se necesitan, sino que se creen las vacantes necesarias y se saquen con urgencia a oferta de empleo (dan de plazo hasta diciembre del 2023. El 煤nico punto positivo es reconocer el valor y la prioridad de la especialidad de enfermer铆a familiar y comunitaria (creada por ellos, pero no valorada a la hora de ocupar puestos de trabajo) pero no mencionan la incorporaci贸n de otros profesionales a la AP como matronas, fisioterapeutas, psic贸logos etc. En resumen, nada nuevo que vaya a aliviar la situaci贸n urgente de carencia de recursos humanos de AP.

Organizaci贸n de los centros de atenci贸n primaria y gesti贸n. Quiz谩s uno de los problemas asistenciales actualmente m谩s grave sea la demora de las consultas presenciales y el abandono de las actividades de prevenci贸n y promoci贸n de salud. Actualmente las consultas no presenciales (telef贸nicas, videoconsultas) son una barrera al acceso para muchos usuarios en vez de una ayuda. En el Plan, la demora asistencial, el abandono de actividades y el uso sustitutivo de las consultas telem谩ticas no se reconocen como problemas: no establece objetivos de demora asistencial para los servicios en consulta salvo para la atenci贸n no demorable (24 horas) y la gesti贸n de solicitudes (24 horas) y se obvia el objetivo de atender en 48 horas las consultas no urgentes recogido en el Marco Estrat茅gico de Atenci贸n Primaria en 2019. Es grave que el Plan no reconozca la prioridad de los servicios presenciales y la complementariedad del resto. Otro grave problema olvidado: la deficiente coordinaci贸n con la asistencia hospitalaria, no hay soluciones porque al parecer no existe problema. Por 煤ltimo, en el plan no se habla de la descentralizaci贸n ni de la potenciaci贸n de la gesti贸n desde el centro de salud. No se cita un problema grave y recurrente: el desplazamiento fuera del nivel primario de sus profesionales seg煤n las necesidades que estiman las gerencias. Desvestir un santo para vestir otro.

Desarrollo de la orientaci贸n comunitaria. El problema ha sido el desarrollo desigual de la orientaci贸n comunitaria, dejados al voluntarismo (no reconocido) de sus profesionales. Este problema se ha agudizado con la pandemia, desapareciendo en la mayor parte de los centros todas las actividades comunitarias. La propia poblaci贸n ha suplido esta carencia organizando programas de apoyo mutuo en muchas ocasiones al margen de los centros de salud. En el Plan proponen hacer papeles (elaborar una estrategia), una formaci贸n en abordaje psicosocial y acci贸n comunitaria (que ya existe en las Unidades Docentes de las especialidades), y otras propuestas que ya est谩n en marcha. Es impresionante que no citen a los departamentos de Salud P煤blica (en medio de una pandemia) y que no establezcan l铆neas estables de coordinaci贸n con AP. 驴La participaci贸n de la poblaci贸n en los consejos de salud de zona para cu谩ndo? 驴Y de los Ayuntamientos?

Investigaci贸n y docencia. En muchas ocasiones las actividades en este campo se desarrollan fuera del horario de trabajo y de forma voluntarista. Los profesionales tienen dificultades pr谩cticas para la investigaci贸n y la docencia por falta de tiempo y recursos. En el Plan ninguna de las actividades propuestas resuelve estos problemas, nada nuevo bajo el sol.

Lo secundario, lo superfluo, lo peligroso. El Plan contiene objetivos y actividades referidas a otros campos, algunas de ellas, siendo interesantes, no constituyen parte de un plan urgente de salvamento. Los acuerdos de gesti贸n no salvar谩n a la AP (existen en muchas CCAA con una situaci贸n muy precaria), la digitalizaci贸n es interesante pero tampoco prioritaria, es impensable que un profesional agobiado de trabajo y con un contrato precario vaya a implementar la estrategias de desmedicalizaci贸n como 鈥渘o es sano鈥, est谩n muy bien las estrategias de comunicaci贸n, pero la AP antes de los recortes era el servicio sanitario mejor valorado por la poblaci贸n. Nos parece peligrosa la incorporaci贸n a la cartera de servicios la atenci贸n no presencial sin previamente haberla definido como instrumento complementario de la atenci贸n presencial.

En resumen, el ‘Plan de Acci贸n de Atenci贸n Primaria y Comunitaria para los a帽os 2022 y 2023鈥, conteniendo alg煤n elemento positivo, no est谩 a la altura de la situaci贸n estando lleno de buenos prop贸sitos e inconcreciones en los puntos fundamentales como es su financiaci贸n y la pol铆tica de personal.

Profesionales de los servicios sanitarios

Lo m谩s importante de los servicios sanitarios son los profesionales que trabajan en ellos (esos que eran aplaudidos al principio de la pandemia) pero es irresponsable mandarlos a la trinchera sin recursos, porque han aguantado, pero est谩n a punto de quebrarse. Y si se quiebran ser谩 dif铆cil recuperarlos de nuevo. Si los m茅dicos, las enfermeras, los administrativos, los trabajadores sociales鈥 tienen que buscar soluciones personales para sobrevivir en este contexto de trabajo ser谩 responsabilidad de la Administraci贸n P煤blica. Ya est谩n dimitiendo coordinadores de equipos, otros se van a casa o cambian de trabajo.

Nos tememos que el deterioro de los servicios de AP sea, como lo est谩 siendo ya, el camino hacia la privatizaci贸n de la sanidad. En este pa铆s sabemos lo que es la beneficencia como prestador de servicios esenciales a las personas que no pueden costearse un seguro privado y las graves repercusiones en la salud a los que si pueden coste谩rselo.

