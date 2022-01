–

De parte de SAS Madrid January 22, 2022 33 puntos de vista

Mi padre se cabre贸 y el m茅dico le dijo que podr铆a haber sido mucho peor, que podr铆a haber muerto, pero en ese momento 茅l solo pensaba en que iba a estar un mes sin cobrar.

Me despierto y me encuentro con un mail de Tajo de hace unas horas, cuando aqu铆 eran las tres de la ma帽ana y all铆 las ocho de la tarde. Es algo que ha escrito, la primera entrega de una newsletter. Me atrapa desde el primer momento: admiro su estilo y su talento para combinar la frialdad de las cifras 鈥攍atitudes, distancias, densidades de poblaci贸n鈥 con algunos destellos po茅ticos. Cierro el documento y abro Telegram, le escribo 鈥渜u茅 guay la newsletter, quiero leer m谩s鈥 y voy al ba帽o.

Vuelvo a la cama. Estoy probando a ponerme dos despertadores, uno a las 8h y otro a las 9h, y leer entre medias porque si no nunca encuentro el momento. Se me pasa la hora volando y aun as铆 hay algo que no termina de funcionar; leer se siente como una forma de trabajo, algo que debo maximizar.

De casa al caf茅 Paradiso tardo unos quince minutos a pie. Me he citado ah铆 con unos alumnos para hacer intercambio de idiomas porque siento que no estoy aprendiendo mandar铆n todo lo r谩pido que deber铆a. En el ascensor me suena el tel茅fono y un tipo con acento de Pek铆n me dice que est谩 llegando con mi paquete. Al salir del portal ah铆 est谩, con dos packs de 24 botellas de agua que he comprado por Taobao. Le ayudo a descargarlos y me fijo en sus u帽as, largas y sucias. 脡l es muy moreno, seco, tiene la piel de un viejo pero debe de rondar mi edad. Me sonr铆e y le devuelvo la sonrisa pregunt谩ndome qu茅 habr茅 hecho yo para merecer ese gesto.

Normalmente ir铆a andando, pero llego tarde y decido coger una de las bicis azules de Alipay. Ah铆 me doy cuenta de que es uno de esos d铆as grises y fr铆os de Pek铆n en los que todo el mundo camina en silencio. Hace mucho viento; mi bici se zarandea mientras esquivo a decenas de repartidores 鈥攅n mi cabeza se llaman kuaid铆, as铆, con 茅nfasis en la i鈥, unos tambi茅n en bicicleta, otros en moto y otros en una especie de carricoche. Todo el mundo conduce de cualquier forma y los kuaid铆 se cruzan para entregar los vasos de t茅 con leche, la comida a domicilio, las cajas de ibuprofeno, los caprichos, los productos de primera necesidad. Su caracter铆stica m谩s peligrosa es la invisibilidad; no los ves si no te fijas, el ojo se acostumbra r谩pido a ignorarlos, son como un elemento m谩s de la ciudad, una invasi贸n silenciosa que est谩 por todas partes, el sistema circulatorio de Pek铆n, su mecanismo de redistribuci贸n, de 贸smosis.

El intercambio dura dos horas. Ya en el comedor me pongo los cascos y como en silencio. No puedo evitar fijarme en los trabajadores de los puestos, gente mayor, morena, gente que migr贸 del campo. Son los 煤nicos que hacen ruido, se r铆en a todo meter y tratan a sus clientes con cari帽o, como si todos esos chavales fueran sus propios hijos que vuelan hacia arriba, imparables, a lomos del ascensor social.

Las clases se me pasan volando. De vuelta a casa veo a tres tipos subidos a una cornisa en un edificio de la universidad. Me cuesta fijar la vista por el viento helado pero ah铆 est谩n, trabajando en un andamio improvisado. Inmediatamente pienso en Aire sur L鈥橝dour, en los compa帽eros de trabajo que murieron al salirse de la carretera y cuyas muertes narr茅 en una novela (grave error, porque ahora se me aparecen de la materia de la que est谩 hecha lo literario). Tambi茅n pienso en Mar铆a, en su padre, en c贸mo un solo instante puede cambiar para siempre la vida de una familia, y le mando un Telegram: 鈥淧erdona que no te haya escrito estos d铆as. Estoy con mucho l铆o. Te echo de menos鈥. Las escenas de los accidentes me asaltan, no puedo evitar imaginarlas: alguien que se sale de una comarcal a 160 por hora, alguien que est谩 abriendo una zanja y se le viene encima un terrapl茅n, alguien que se cae de un andamio en una tarde helada de Pek铆n. Esta ma帽ana he visto en Twitter que ha habido un hurac谩n en Illinois y han muerto seis trabajadores de Amazon a los que no les dejaron abandonar su lugar de trabajo. Vuelvo a mirar hacia arriba y no s茅 por qu茅 pienso que, si no le diera tiempo a gritar, ni siquiera se oir铆a nada, caer铆a en el c茅sped y nadie se girar铆a, se mantendr铆a el silencio casi meteorol贸gico de la ciudad.

Una vez mi padre me cont贸 por qu茅 se lleva tan bien con su amigo Pepe. Estaba currando con una cuadrilla, la mayor铆a magreb铆es, en la planta de enlatado de conservas de Pepe, a las afueras de Guadalajara. Mi padre se ten铆a que encargar de montar todo el sistema de refrigeraci贸n, as铆 que estaba subido en una escalera y armaba unos soportes casi a la altura del techo. No llevaba casco y la escalera era una mierda, pero otro obrero la sujetaba. Luego no recordar铆an qu茅 pas贸 exactamente, alguien grit贸 algo, el otro solt贸 la escalera, mi padre perdi贸 el equilibrio. Cay贸 desde seis metros de altura y se lo tuvieron que llevar a Urgencias, donde le dijeron que tendr铆a que estar un mes en reposo. Mi padre se cabre贸 y el m茅dico le dijo que podr铆a haber sido mucho peor, que podr铆a haber muerto, pero en ese momento 茅l solo pensaba en que iba a estar un mes sin cobrar.

Cuando le preguntaron qu茅 estaba haciendo en el momento del accidente inexplicablemente minti贸: montar un aire acondicionado, limpiar las canaletas, buscar una pelota que se le hab铆a colado a su hijo en un 谩rbol. Los m茅dicos no preguntaron m谩s y Pepe qued贸 para siempre agradecido y fascinado por el raro gesto de integridad moral de mi padre y le sigui贸 pagando el sueldo durante el mes que no pudo trabajar.

Me he preguntado muchas veces por el significado de esa historia, por la ense帽anza que pueda encerrar, por la posibilidad de cimentar una amistad sobre un pacto de silencio masculino en torno a un caso flagrante de incumplimiento de la prevenci贸n de riesgos laborales. Abro WhatsApp y le mando un audio a mi padre pregunt谩ndole c贸mo est谩, c贸mo va La Carretilla (su restaurante) y pidi茅ndole que me vuelva a contar la historia del accidente. Tengo que grabarlo dos veces porque no me acuerdo de c贸mo se dice en 谩rabe 鈥渁ccidente鈥. Pienso: se me est谩 oxidando la lengua de mi padre.

Estoy a punto de llegar a la urbanizaci贸n cuando oigo algo que rompe el silencio de la ciudad. La gerente de un banco ha atropellado a un kuaid铆 al salir de un p谩rking. El hombre est谩 en el suelo, junto a su moto, y la mujer lo mira desde el interior del veh铆culo. 脡l tiene la cabeza cubierta de sangre. Me acerco y lo reconozco: es el hombre que me trajo el agua por la ma帽ana, debe de trabajar por la zona. Quiero ayudarlo, pero para cuando reacciono ya hay un tipo arrodillado junto al kuaid铆 que le pregunta si est谩 bien. No s茅 bien qu茅 hacer as铆 que me meto las manos en los bolsillos y echo a andar hacia mi casa.

Me lavo los dientes pero me dejo la ropa puesta para seguir estando inc贸modo y asegurarme de que luego me levantar茅 a hacer un poco de deporte. Abro el ordenador y me pongo a revisar la novela. Ya son las 17h, las 10h en Espa帽a, y me llega un Telegram de Tajo. 鈥淗ola Munir. No s茅 t铆o yo creo que no voy a escribir m谩s, lo he rele铆do y me parece una mierda鈥.

La tarde transcurre entre conversaciones con Tajo, preparar las clases y la correcci贸n de la novela. Sobre las 20h me llega un SMS con la clave para mirar mi cuenta del banco. 鈥淭ajo t铆a que ya puedo mirar la cuenta y tengo como 5.300 euros鈥. 鈥淨u茅 dices t煤, yo no he tenido eso en mi vida鈥. 鈥淵a, yo tampoco, estoy flipando鈥.

Intento convencerla de que siga con la newsletter. Me dice 鈥渘ah, no pasa nada, solo soy una pija teniendo ideas de mierda鈥 y me cabreo un poco, le digo que no es una pija y que si todas las personas que se cuestionan sus privilegios se acaban callando por sentimiento de culpa solo hablar谩n los imb茅ciles. No me responde y no s茅 si se ha enfadado.

Me llama mi madre. Me dan las 12h hablando con ella y al colgar me meto en la cama. Pienso que el d铆a no me ha cundido en absoluto, que al final no he hecho deporte ni casi nada de lo que ten铆a que hacer. Tajo me responde: 鈥淢unir tronco, es que precisamente solo hablan los imb茅ciles鈥. Digo 鈥減os eso鈥 y luego 鈥淭ajo me voy a sobar, no puedo m谩s, he cancelado el intercambio del jueves porque no me da la vida鈥, pero s铆 puedo m谩s, por supuesto que puedo m谩s, todos podemos siempre un poco m谩s.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 22/01/2022