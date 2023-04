–

El fin de semana del 25 de marzo ha representado un verdadero punto de inflexi贸n en el clima pol铆tico, marcado por la violencia de la represi贸n policial organizada por el gobierno y su ministro del Interior G茅rald Darmanin, situaci贸n caracterizada tambi茅n por el mantenimiento de un alto nivel de movilizaci贸n durante la jornada de huelgas y manifestaciones del 28 de marzo. Pero la sensaci贸n general es, una vez m谩s, la de un momento de espera sin que ni el movimiento ni el gobierno inclinen la balanza a su favor. Esto crea un cierto clima de espera, que da paso a citas externas al movimiento: una reuni贸n, sin objetivo real, de la Intersindical con el gobierno el mi茅rcoles 5 de abril, una deliberaci贸n del Consejo Constitucional el 14 de abril para validar, o no, la ley impuesta sin votaci贸n por el gobierno.

El primer hecho a constatar es que la imposici贸n el f贸rceps del gobierno, el 16 de marzo, para imponer su ataque a las pensiones con la utilizaci贸n del art铆culo 49.3 no ha desmovilizado en absoluto a los millones de trabajadores que se vienen movilizando desde hace tres meses, ni ha disminuido el apoyo masivo de la poblaci贸n a este movimiento, su rechazo a la reforma y el impresionante aislamiento de Macron y de su primera ministra Elisabeth Borne. Esta situaci贸n les desgasta, hasta el punto de que ya no hacen la menor aparici贸n p煤blica que pudiera arriesgarles a enfrentarse a la c贸lera popular bajo la mirada de los medios de comunicaci贸n.

Este aislamiento de Macron, de su gobierno y de su minor铆a parlamentaria se refleja en el gran n煤mero de despachos parlamentarios etiquetados o tapiados con bloques de hormig贸n y en las sucesivas encuestas que pronostican un hundimiento del n煤mero de cargos electos macronistas en caso de disoluci贸n de la Asamblea Nacional, y en el descr茅dito del partido Los Republicanos, culpable de apoyar a Macron en este ataque social. De ese modo, a la crisis social, se le a帽aden la crisis democr谩tica y el bloqueo pol铆tico, prolongando una situaci贸n de incertidumbre , de inestabilidad. Situaci贸n que puede resolverse con una lenta ralentizaci贸n del movimiento y un aumento atenuado del resentimiento popular, pero tambi茅n con un nuevo auge como el que el movimiento conoce desde hace tres meses.

El acontecimiento m谩s importante de los 煤ltimos d铆as ha sido, sin duda, el estallido de violencia policial en Sainte Soline, cerca de Nantes y de la costa atl谩ntica el s谩bado 25 de marzo; violencia que revela la febrilidad de Macron y de su gobierno. Desde hace varios a帽os, las asociaciones ecologistas, la Conf茅d茅ration paysanne, con el apoyo de varios sindicatos y partidos de izquierda, se movilizan contra la construcci贸n de diecis茅is megapresas en Deux S猫vres [centro occidental del pa铆s], embalses con una profundidad de 10 m para bombear las aguas subterr谩neas en invierno con el objetivo crear reservas de agua con una capacidad de hasta 260 piscinas ol铆mpicas (650.000 m3). La prefectura y el gobierno quieren imponer estos proyectos, que responden a las necesidades de los grandes agricultores de cultivos intensivos en agua como el ma铆z para alimentaci贸n animal. Se ha creado un amplio frente de resistencia en redes que denuncian los riesgos evidentes de semejantes megapresas, en un momento de calentamiento global y de agotamiento de las capas fre谩ticas, para satisfacer un modo de cultivo que necesariamente hay que cuestionar. Adem谩s, estas megapresas son sin贸nimo de empobrecimiento de los r铆os y de su biotopo, pero tambi茅n de privatizaci贸n del agua, un bien com煤n, en beneficio de los explotadores de estas reservas y del 5% de los agricultores de los Deux S猫vres, con un considerable despilfarro de recursos, ya que la tasa de evaporaci贸n var铆a del 20 al 60% seg煤n los expertos cient铆ficos.

El 25 de marzo se reunieron 30.000 personas secundando la convocatoria de la extensa red “Bassines non merci”, Soul猫vements de la Terre y Conf茅d茅ration paysanne para marchar hacia el lugar de se va a construir una de estos embalses, es decir, una vasta cavidad cubierta de lonas impermeables. Para proteger el mont铆culo, se prohibi贸 la manifestaci贸n y se movilizaron 3000 polic铆as y gendarmes. Invocando un clima de guerra civil y la voluntad de matar (sic) de los manifestantes presentes, se dispar贸 contra la manifestaci贸n un diluvio de m谩s de 5.000 granadas de gas lacrim贸geno, 89 granadas de fragmentaci贸n y 81 disparos de LBD. M谩s de 200 manifestantes resultaron heridos, en particular por las GM2L, granadas explosivas que lanzaban gases lacrim贸genos y que, al estallar, proyectaban esquirlas que pueden causar heridas graves. Toda estasmunici贸n est谩 clasificada como munici贸n de guerra por el C贸digo de Seguridad Interior. Esto no impidi贸 que G茅rald Darmanin [ministro del Interior], interrogado por la prensa, mintiera desde el principio, afirmando que no se hab铆a utilizado “ning煤n arma de guerra”, lo que 茅l mismo tuvo que desmentir esta a ra铆z de los informes policiales.

Hasta el momento que escribimos estas l铆neas, dos hombres siguen en estado de coma, una joven tiene la cara rota y otra ha perdido un ojo. Desde hace varios a帽os, la Liga de Derechos Humanos, Amnist铆a Internacional, la Comisi贸n de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Consejo de Europa, publican un dictamen tras otro expresando su preocupaci贸n o denunciando los m茅todos de intervenci贸n de la polic铆a francesa en las manifestaciones sociales; en vano. Macron y Darmanin, al igual que sus predecesores, afirman que la violencia policial no existe en Francia, invocando err贸neamente a Max Weber para refugiarse en la “violencia leg铆tima del Estado”. Lo cierto, en este dram谩tico episodio, es que lo que la polic铆a proteg铆a no era el embalse. Era m谩s bien el empantanamiento pol铆tico de Macron y de su gobierno y el miedo a una crisis social y pol铆tica que expresa sus m煤ltiples dimensiones y pone de relieve que, tanto en la cuesti贸n de los embalses como en la de las pensiones, nos enfrentamos a modelos de sociedad y sobre todo a la ausencia de cualquier soberan铆a popular, de todo control democr谩tico que nos permita impugnar y oponernos a las opciones de clase hechas en nombre de las normas e intereses capitalistas. De hecho, una gran mayor铆a de la poblaci贸n, las clases trabajadoras, rechazan este mecanismo y estas opciones.

Evidentemente, el temor es que este rechazo sin m谩s se transforme en reivindicaciones y en una voluntad pol铆tica concreta en positivo. Por ello, el poder se vi贸 en la necesidad de criminalizar, sofocar y gasear a las 30.000 personas presentes en Sainte Soline. El p谩nico gubernamental lleg贸 al punto de retrasar durante tres horas, seg煤n los organizadores presentes en el lugar, la intervenci贸n del SAMU (servicio de asistencia m茅dica urgente) para evacuar a uno de los hombres que ahora se encuentra en coma. Desde entonces, las manifestaciones de denuncia de esta violencia se han multiplicado, se han presentado varias denuncias, pero el ministro del Interior se ha apresurado a anunciar, antes que nada, un procedimiento para disolver la red Soul猫vements de la Terre, organizadora de la manifestaci贸n.

Haci茅ndose eco de la violencia de Sainte Soline, en los 煤ltimos d铆as se ha multiplicado la prohibici贸n de reunione, las detenciones preventivas en torno a las manifestaciones, la detenci贸n de numerosos manifestantes, e incluso de dirigentes sindicales, el control policial a la entrada a las universidades, como en la de Par铆s Tolbiac, y la intervenci贸n del RAID (grupo de intervenci贸n dedicado a los casos de delincuencia organizada y terrorismo) para poner fin a la ocupaci贸n de una facultad en Burdeos. Tambi茅n en este caso, el objetivo evidente es poner fin a todos los bloqueos y ocupaciones que se multiplican para mantener la presi贸n sobre el gobierno y mantener las movilizaciones, como fueron las manifestaciones nocturnas de los d铆as posteriores al 49.3.

Esta represi贸n va acompa帽ada de ataques violentos contra la France Insoumise, de la que se dice que llama a la guerra civil. Si bien Rassemblement national [extrema derecha] se manteiene totalmente dentro del marco institucional, esperando recoger los frutos de la c贸lera social en 2027, sin cuestionar las pol铆ticas capitalistas, la FI, e incluso los partidos del conjunto del NUPES, se hacen eco, con m谩s o menos fuerza, del movimiento social y de sus reivindicaciones. Y es cierto que el temor del gobierno es que se cree un frente de fuerzas sociales y pol铆ticas, una confluencia que haga cre铆ble una alternativa basada en las necesidades populares, lo que por el momento no es el caso. Por ello, es necesario desacreditar al NUPES para desactivar esa perspectiva. “Mejor Rassemblement national que la unidad popular” parece ser el consejo del gobierno.

En este contexto, la d茅cima jornada nacional convocada por la Intersindical el 28 de marzo volvi贸 a demostrar la fuerza de la movilizaci贸n. Con m谩s de 2 millones de personas a nivel nacional, 450.000 en Par铆s, fue m谩s d茅bil que el 23 de marzo, pero se mantiene en las altas cifras de las manifestaciones desde enero, sobre todo en decenas de ciudades peque帽as y medianas. Junto a las manifestaciones, hubo decenas de acciones de bloqueo de circunvalaciones como en Caen, Rennes, Le Mans, dep贸sitos de petr贸leo, peajes, aeropuertos como en Biarritz, o el museo del Louvre en Par铆s. 450.000 j贸venes en los cortejos, una cifra casi igual a los 500.000 del 23 de marzo. Ahora bien, este d铆a supuso un punto de inflexi贸n en la huelga, con el fin de las huelgas de los basureros en Par铆s y Marsella y un claro descenso en el servicio p煤blico y en la educaci贸n nacional. Del mismo modo, en la SNCF, donde el 45% de los conductores estaban en huelga el d铆a 28, el movimiento es menos renovables, si bien se suma a los d铆as de acci贸n de la intersindical.

Los l铆mites de este movimiento -aunque asistamos a las mayores jornadas de manifestaciones desde hace d茅cadas- siguen presentes: ninguna generalizaci贸n de las huelgas renovables m谩s all谩 de algunos sectores que dif铆cilmente pueden permanecer m谩s tiempo renov谩ndolos, d茅bil presencia en las asambleas generales de los sectores en huelga, y pocas asambleas generales interprofesionales que podr铆an haber sido el coraz贸n de grandes movilizaciones, como lo fue en 1995 o en 2010. Estos l铆mites existen a pesar de la acci贸n militante de decenas de miles de activistas y asalariados que son hoy el coraz贸n del movimiento en la animaci贸n de manifestaciones y bloqueos. Tambi茅n pesa el papel contradictorio de la intersindical.

La unidad de todas las centrales sindicales es una primicia, est谩 a la altura de la profunda desautorizaci贸n de la reforma de Macron y ha sido hasta hoy un verdadero apoyo para organizar la movilizaci贸n en muchas ciudades y sectores, aunque hoy la cuesti贸n de los enfrentamientos y la necesaria denuncia de la violencia policial se est茅 convirtiendo en la manzana de la discordia en varias intersindicales departamentales o locales. Evidentemente, no es la intersindical nacional ni la presencia en ella de los sindicatos CFDT o UNSA lo que ha obstaculizado la creaci贸n de asambleas interprofesionales locales o la presencia de huelguistas en las asambleas generales. Por otra parte, al marcar ella misma el ritmo, la intersindical pudo adaptarse a las posibilidades de los sectores menos capaces de entrar en la renovaci贸n de la huelga, en detrimento de un calendario de confrontaci贸n basado en los sectores m谩s movilizados en la renovaci贸n para favorecer su extensi贸n. Este fue el caso, si no por escrito, al menos en la pr谩ctica en torno al 7 de marzo, con un 茅xito limitado. Este ya no es el caso.

A partir de ah铆, la atenci贸n se centra en citas ajenas al propio movimiento. Es el caso de la reuni贸n entre la Intersindical y la primer Ministro del 5 de abril. Se trata de una peque帽a maniobra de Elisabeth Borne para intentar salir del bloqueo en el que se encuentra. Encargada por Macron “de ampliar su mayor铆a”, sabe que el 煤nico socio te贸ricamente posible, Los Republicanos, se negar谩 a aceptar lo que ni siquiera es una oferta de acuerdo de gobierno com煤n. Por otra parte, en lo que respecta a los interlocutores sociales, intenta aparecer abierta a discutir nuevas cuestiones. Pero esto significa considerar que la cuesti贸n de las pensiones est谩 zanjada y que las direcciones sindicales aceptan una derrota frontal. Este no es el caso hoy en d铆a, ni siquiera para la CFDT. Por lo tanto, salvo sorpresa buena o mala, la reuni贸n no es m谩s que un acto para la galer铆a.

Durante este tiempo, un acontecimiento revelador, el gobierno va a debatir la ley del programa militar para 2024/2030 que prev茅 aumentar el presupuesto a 413.000 millones cuando el anterior era de 293.000 millones. M谩s de 100.000 millones de aumento, 100.000 millones que no ir谩n a los presupuestos sociales ni a la financiaci贸n de las pensiones.

