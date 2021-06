–

De parte de Periodico Anarquia June 3, 2021

La c谩rcel es el castigo para lxs pobres, donde amontonan gente como si fueran deshechos de la sociedad. Una instituci贸n absurda que no hace sino perpetuar la violencia y la exclusi贸n.

No experimentaremos la libertad mientras existan celdas, esos espacios de anta帽o inventados para torturar al delincuente pobre, al b谩rbaro.

Esta instituci贸n erigida sobre las ideas de culpa y castigo no resuelve ning煤n problema. En un r茅gimen de encierro, cargado de violencia y sumisi贸n no se resuelve nada, solo reafirma la fragmentaci贸n social..