En el blog del grupo anticarcelario de Tarragona, La Corda publican con cierto retraso una carta de Alfonso Mart铆 Aracil animando a los compa帽eros a la lucha un poco antes del 煤ltimo 1 de mayo. El compa帽ero ya se hab铆a expresado al respecto, seg煤n publicamos por aquellas fechas, pero este comunicado tiene un valor pecular porque da 谩nimos a sus compa帽eros presos en lucha y a los grupos que les han apoyado en la calle, que parece estamos, unos y otros, en horas bajas. Aunque a 茅l le no le queda mucho para salir en libertad y todav铆a le tienen en r茅gimen especial de castigo, mantiene un esp铆ritu combativo con el que quiere contagiarnos. 隆Ojal谩 lo consiga! La fotograf铆a de arriba nos llega desde Lleida, en la octava Marxa a la c谩rcel de Ponent que se celebr贸 el pasado mes de abril.

Aislamiento de Soto del Real, 20 de abril de 2021

Salud X y a todxs lxs compa帽erxs que sienten las injusticias de los dem谩s.

Ahora estoy aqu铆 en Soto y sigo en 91.3, la vida, no pasa nada, un poco m谩s lejos de la familia y amigxs pero lxs que siguen ah铆, ah铆 estar谩n siempre. Hay cambios, ahora llega el primero de mayo, participaremos todxs lxs voluntarixs al ayuno en contra de toda la explotaci贸n de antes y de ahora y la lucha siempre va a estar.

Desde aqu铆 quiero mandar 谩nimos a todos los presxs en lucha y decir que siempre se gana algo, al final nos encontramos con uno de los pilares m谩s fuertes del Estado, eso ya se sabe, entonces cuando alguien protesta ante este sistema asesino eso es muy bueno porque sabe a lo que se enfrenta, tenemos conciencia y por eso cuando mis compa帽erxs han luchado y siguen ah铆 en la protesta contra tantas injusticias eso quiere decir que sois personas con ideales y que os importa la salud y las condiciones de los dem谩s.

Toni, Peque, Poblete, Moha, Xavi鈥 todxs ten茅is ideales, por mi humilde opini贸n s铆 que se han conseguido cosas, por lo menos que ah铆 est谩is contra un sistema que es lo que es, que no nos gusta porque a todxs nosotrxs nos gusta que exista la libertad y ya sabemos lo que significa esta palabra. Podremos equivocarnos porque es como es la vida, pero al d铆a siguiente hemos aprendido m谩s porque el libro no termina ni al comienzo ni por la mitad. La verdad que yo no s茅 qu茅 propuesta dar, s铆 que apoyo la lucha sobre todo que apoyo a lxs presxs y voy a participar en lo que signifique lucha anticarcelaria. Yo sigo los d铆as 1 y 15, el 1潞 de mayo, y seguir diciendo lo que pienso ante este mundo, sobre todo me importa mucho lo que nuestros antepasados ganaron y tambi茅n lo que se ha ganado en los 煤ltimos 40 o 50 a帽os en las c谩rceles y espero tener alguna propuesta que sirva para mejorar la situaci贸n.

Animar a todxs lxs compas y grupos de apoyo y a lxs presxs en lucha. Abajo este encierro que solo manipula, enfrenta. Abajo la dispersi贸n y todo lo que hay y que suelten ya a lxs presxs enfermxs y a lxs compa帽erxs que por sus ideales siguen presxs.

Un abrazo libertario y me acuerdo siempre de lxs compas que me han ayudado, salud.