Hay de todo en la Pi帽a del Se帽or

Este uno de mayo, como es mi costumbre, acud铆 a la manifestaci贸n convocada por los sindicatos que me son m谩s afines. Iban en la marcha diversas organizaciones como el SAT, la CGT, USTEA, CoBas y claro que s铆, la CNT. No me fij茅 si hab铆a alguno m谩s y que me perdonen si no les nombro. Tambi茅n marcharon diversas asociaciones pol铆ticas: una representaci贸n de Podemos, que estuvo bastante discreta, una bandera republicana, alg煤n partido trotskista, los estalinistas鈥 En fin. El paseo fue agradable, con un solecito de unos treinta grados o poco m谩s, y finaliz贸 con la lectura de un manifiesto unitario.

Yo acudo a esta manifestaci贸n por un motivo fundamental: encontrarme con compa帽eros y compa帽eras con los que he compartido momentos en los que nos han unido sentimientos comunes y aspiraciones colectivas. Tal vez en un piquete, tal vez en una reuni贸n. Me separa de ellos por cuestiones ideol贸gicas… Todo lo dem谩s. Con estalinistas y trotskistas, ni te cuento, m谩s brutos que un saco de martillos. Los nacionalistas, buf. Con los electoralistas la pesadumbre de verlos hacer el canelo una y otra vez. Con los y las anarquistas la mollera tan dura que gastan. Con la CNT, bloque en el que estuve marchando, pues tambi茅n hay cosas, entre algunas y bastantes, que no me gustan.

Es decir, que si por gustos personales fuera, si buscase una total sinton铆a, no me juntar铆a con nadie.

Pero all铆 estoy otra vez, porque tambi茅n soy sociable, y un tanto racional, y me alegra estar m谩s unido que enfrentado, y encuentro sinton铆a en otras cosas. Prefiero colaborar en algo que aunque est茅 芦mal禄, funcione de alguna manera, que en algo que de bien que funciona, no anda鈥 Me imagino las reuniones insufribles que habr谩n tenido que soportar los delegados para elaborar un simple manifiesto. Estar en ese 谩mbito obliga a poseer capacidad de negociaci贸n, de s铆ntesis, de compartir valores en lo que tal vez nos hace seres humanos con problemas similares. Por eso prefiero colaborar, a obstaculizar…

Hay otra cuesti贸n a tener en cuenta, que a la gente del com煤n, le gusta la unidad. Cualquiera que haya estado en conflictos entre medianos y grandes conoce que esa unidad, no es solamente importante para ganar en lo que sea, si no una exigencia que hace eso que llaman 芦la base禄 porque de m谩s sabe el que participa en una huelga y arriesga empleo y sueldo, que como no exista uni贸n, la empresa gana. As铆 que hay que acostumbrarse a lidiar con gente de pensamiento diverso.

Por mi parte asist铆 con la compa帽铆a de una amiga del barrio. De edad avanzada como yo. Cuando ella me pregunt贸 por lo del uno de mayo, que qu茅 era, le respond铆 que era el d铆a del trabajo, que har铆amos un paseo, que al final comer铆amos algo en el sindicato y que la cerveza ser铆a de esta tierra. No di m谩s explicaciones. Me sali贸 as铆. Yo es que eso del adoctrinamiento personal, no lo llevo bien. Y, claro, es lo que pasa, que te llevas la sorpresa, cuando en plena marcha la se帽ora sac贸 su cartel. Un cart贸n con letras bien grandes que pon铆a 芦隆Viva el Trabajo!禄. Y cuando empez贸 a gritar 芦隆queremoh trabaj谩! 隆viva er trabajo!禄, tuve que secundarla por verg眉enza gitana. Nos falt贸 gritar 芦隆Abajo el domingo, vivan los lunes!禄… Nadie 鈥搒ea dicho de paso鈥, hizo ni caso a dos vejestorios.

Y es que en el Primero de Mayo, D铆a de los Trabajadores, y en todos los d铆as del a帽o, yo prefiero colaborar, aunque me cueste, a obstaculizar.