Comunicado de la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) en rechazo al proyecto que prev茅 que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise las sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo.

Ante la presentaci贸n del proyecto de ley sobre digitalizaci贸n del Poder Judicial de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, solapadamente, se introdujo en unos de sus art铆culos, la posibilidad que Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada. Una maniobra inconstitucional.

La CABA no cuenta con un poder originario sino derivado del Congreso Nacional en el art. 75, inc. 2潞, p谩rrafo tercero, y asignado por la propia Constituci贸n Nacional, en cuanto se refiere a la ley convenio para la distribuci贸n entre la Naci贸n, las provincias 芦y la ciudad de Buenos Aires禄.

La legislaci贸n exclusiva del art. 75 inc. 30, para la CABA no puede regir en los territorios provinciales. El Congreso de la Naci贸n tiene la facultad exclusiva de legislar para el territorio de la Capital de la Naci贸n (ver art. 75, inciso 30). En tal sentido, esa potestad derivada no vari贸 respecto a la que reconoc铆a el texto de 1853.

La Capital de la Rep煤blica Argentina se encuentra bajo la jurisdicci贸n nacional, tanto las 芦personas禄 y las 芦cosas禄 que se hallen bajo la jurisdicci贸n nacional, en lo legislativo, en lo pol铆tico y en lo judicial (arts. 75, inc. 30 y 88, y cl谩usula transitoria s茅ptima).

A los expedientes que tramitan por la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, se aplica la legislaci贸n de fondo prevista en el art铆culo 75, inciso 12 de la CN. En dichos tr谩mites se encuentran involucrados derechos de fondo que colisionar铆an con una justicia local que se encuentra limitada a lo que decida el Congreso de la Naci贸n.

La competencia pertenece a la justicia federal o provincial seg煤n los casos previstos en el art铆culo 116 de la CN, que no contempla una tercera posibilidad para el 谩mbito de la Ciudad que permita a dicha jurisdicci贸n la aplicaci贸n de las leyes dictadas por el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12. En la CABA queda limitada a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.

Sin perjuicio, de la sospecha de crear un 鈥渇贸rum shoping鈥, lo cierto es que en concreto se crea una nueva instancia para la justicia nacional del trabajo, con la dilaci贸n que ello significa. El tan castigado fuero laboral, con la injustificada demora en la tramitaci贸n de designaci贸n de jueces laborales, la ruina edilicia y las incomodidades que genera. Hemos asistido a la paralizaci贸n de la justicia del trabajo por la pandemia, sin que se resuelva, adecuadamente, con nuevas tecnolog铆as para facilitar el trabajo remoto ante la pandemia. A pesar, de este estado de crisis, no se ha garantizado la celeridad de una administraci贸n de justicia a la altura de la circunstancias. Es a煤n m谩s grave, la existencia de recursos econ贸micos millonarios para afrontar este problema con el 鈥淔ondo Antic铆clico鈥. Sin embargo, esa suma se encuentra congelada, a disposici贸n de los miembros de la Corte, y s贸lo sigue acumulando intereses para el sistema financiero.

Es esa Corte, que en diciembre de 2015 se pronunci贸 en la causa 鈥淐orrales鈥, luego 鈥淣isman鈥 y finalmente en 鈥淏azan鈥 cerrando el circulo tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA resolviera como superior com煤n de la justicia nacional, los conflictos de competencia. En abierta violaci贸n al art. 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58. Avasallando la ley 24.588 que es una reglamentaci贸n directa del art. 129 de la Constituci贸n Nacional, expresamente dispone que ser谩 una ley del Congreso Nacional la que decida sobre el tema.

Sin embargo, la legislatura porte帽a, que tiene jurisdicci贸n en cuestiones de contravenciones y de falta, seg煤n el art. 8 de la ley 24.588, no ha sido modificada. Es decir, este proyecto que se intenta viene en l铆nea con los criterios que ya la Corte dise帽贸 y que no son ajenos a los pronunciamientos que hemos visto en contra de los trabajadores y en favor de las empresas y que retroceden a la 茅poca de la Corte autom谩tica de Menem. Existe una clara tendencia pol铆tica para eliminar los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se intenta avanzar sobre los poderes del Congreso de la Naci贸n en abierta violaci贸n a la Constituci贸n Nacional.

Es inocultable la estrategia de los grandes grupos econ贸micos que operan detr谩s y que se montan en la l铆nea de un proyecto pol铆tico que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe Porte帽o Horacio Rodr铆guez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar tambi茅n la decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicci贸n ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como 煤ltima soga de vida.