Estos d铆as el Gobierno prepara la que tiene que ser versi贸n definitiva de la Reforma de las Pensiones-2021, que la Uni贸n Europea espera con impaciencia a principios de abril. Los medios de informaci贸n mayoritarios dan una versi贸n edulcorada, pasada por el Photoshop neoliberal

Son momentos decisivos, que pueden marcar fuertemente el futuro de las pensiones, o dicho de otro modo, las pensiones futuras. Iaioflautes del Garraf y Unidad Pensionista del Baix Pened猫s querr铆amos hacer llegar nuestro punto de vista, pero nos lo ponen dif铆cil: no tenemos acceso a los grandes medios, no podemos organizar charlas, no podemos repartir hojas informativas, nos es dif铆cil manifestarnos o hacer concentraciones, pero no renunciamos al deber de explicar aquello que vemos y que nos afectar谩 en el futuro. A todos, pero b谩sicamente a los que ahora todav铆a trabajan.

El punto de partida es que las pensiones no son sostenibles porque el gasto en pensiones es superior a los ingresos, y por tanto nos aboca a un d茅ficit creciente. Esto, sin embargo, no es cierto. Actualmente, y desde hace a帽os, se pagan pensiones no contributivas o se menguan sus ingresos con bonificaciones de cuotas sociales a la ocupaci贸n. Unos 4.000 Millones se van en gastos administrativos, como n贸minas del Ministerio; unos 5.000 Millones en ayudas a la contrataci贸n. Una y otra partida tendr铆an que quedar dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Sin todos estos gastos impropios las Pensiones tendr铆an n煤meros positivos, no deficitarios. Son, 煤nicamente, unos ejemplos; hay m谩s.

De cara al futuro quieren que las pensiones p煤blicas reposen sobre tres pilares, unos apoyos que permitir铆an asegurar, dicen, las pensiones. El primer pilar ser铆a una pensi贸n p煤blica de subsistencia: unos 900 euros. El segundo, las contribuciones al plan de pensiones de empresa, que se contratar铆an con entidades financieras. Cada cual lo har铆a seg煤n sus posibilidades, con un m谩ximo de 8.000 鈧 a帽o de desgravaci贸n. El tercero ser铆an planes individuales privados, contratados personalmente con las entidades financieras. Esto establecer铆a dos clases de trabajadores:

a- Personas que han tenido contactos precarios o mal pagados, y que no habr谩n cotizado lo suficiente o durante poco tiempo.

b- Trabajadores/se muy posicionados laboralmente, con buenos sueldos y que podr谩n tener los tres pilares.

El nuevo sistema ser谩 beneficioso, 煤nicamente, para el segundo grupo. Por otra parte representar谩 la descapitalizaci贸n de nuestro actual sistema de reparto por dos v铆as diferentes:

1- Las desgravaciones fiscales de los Planes de Pensiones de Empresa que pagaremos todos.

2- La descapitalizaci贸n del sistema p煤blico, porque disminuir铆an las contribuciones que podr铆a recibir. Teniendo presente esto, 驴no ser铆a mejor aumentar las bases de cotizaci贸n que est谩n actualmente topadas en 4.070,10 euros?

Espa帽a, con un paro estructural entre el 17% y el 20% (3 鈥 4 millones de parados), 驴puede reducir su Sistema P煤blico de Pensiones (SP de P)?

驴Se tiene presente que el SP de P es el mayor distribuidor de renta del pa铆s, y vital para mantener nuestra actual cohesi贸n social?

驴C贸mo se justifica que los sindicatos CC OO y UGT a nivel estatal y ELA y LAB en Euskadi, apuesten por reforzar su base de afiliados mejor situados laboralmente y dejen sin ayuda los trabajadores que m谩s la necesitan?

Y la banca, con este dinero har谩 las inversiones que le convengan. Es decir, nuestro dinero pueden servir para reforzar fondos buitre que podr铆an acabar especulando con la vivienda y, es terriblemente real y actual, forzando desahucios.

El objetivo final es avanzar hacia la Mochila Austr铆aca, contemplada ya en la reforma del 2011. Significa eliminar las indemnizaciones por despido y las prestaciones por paro. Ser铆an los mismos trabajadores quienes se pagar铆a el despido, que es el que los empresarios buscan desde hace a帽os, y el paro, que reducir铆a el gasto del Estado. Y todo esto con el contenido de la Mochila.

Esta, la de la Mochila, ser铆a la siguiente reforma, despu茅s de la que se quiere aplicar ahora, de forma inmediata. En Austria el contenido de la Mochila lo hacen las empresas sacando un 1,53% del sueldo bruto del trabajador. Pero en 煤ltimo t茅rmino, sale del sueldo del trabajador, un dinero que ser铆a suyo y que deja de cobrar.

La Mochila permitir铆a reducir las pensiones silenciando mucho la protesta social.

Miramos 驴Qu茅 significar铆a en la pr谩ctica?

驴Es este el futuro que queremos para nuestros hijos? Sus derechos se fundamentan en nuestra lucha. Defender ahora las pensiones p煤blicas es una tarea donde todos tenemos que estar porque si hoy no lo hacemos, ma帽ana ya no las podremos defender, ser谩n 煤nicamente un recuerdo, un buen recuerdo del pasado.

Iai@flautes Garraf y Unidad Pensionista del Garraf

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/94651/un-regal-del-govern-mes-progressista.html

.pf-button.pf-button-excerpt { display: none; }