De parte de Nodo50 January 17, 2022 33 puntos de vista

Vean en relaci贸n con el cuento que nos hace aqu铆 Carlos TAIBO https://www.youtube.com/watch?v=APN6N45Q6iU&t=6s: un excelente documental, muy reciente que nos ayuda a comprender mejor la situaci贸n de Cuba. Y que debemos de saber entender para aprender a dialogar con la cuban铆a m谩s responsable y solidaria. Les debemos de hacer entender A LOS M脕S RENEGADOS por qu茅 los cantos de sirena del criminal y miserable USAimperialismo no deben de ser o铆dos. Y han de ser anulados con razones, con co*razones y con convicciones.

Porque Cuba puede ser pobre por el jodido bloqueo de la mafia criminal multiNAZIonal. Pero Cuba no es un pa铆s miserable ni un Estado fallido ni fracasado como el 105% de los estados del fascismo iliberal pornocapitalista que solo venden humo muy contaminado y cancer铆geno para todos (incluidos los seres no humanos).

No hay en estos momentos en la superficie del Planeta un pueblo tan culto y tan libre como el cubano. Es verdad que viven con muchas dificultades e insuficiencias. Pero muchas de ellas har铆a rato que habr铆an desaparecido si en realidad existiera eso que tanto gusta llenarse la boca a muchos ide贸logos del fascismo iliberal USAimperialista: 隆mercado libre!

Hay muchas razones que hacen que eso del mercado libre sea un ox铆moron, por usar una categor铆a acerca de lo que se dice que es imposible de existir ontol贸gicamente, porque encierra una contradicci贸n real en sus propios t茅rminos, seg煤n la l贸gica aristot茅lica. Hablar de mercado libre es como hablar de nieve frita.

Pero si algo como tal existiera, Cuba confirma que no existe realmente eso del mercado libre. Pues si existiera, entonces Cuba no tendr铆a tantas dificultades para acceder a los bienes materiales de otras naciones. Y podr铆a comerciar LIBREMENTE con quien le diera la real gana. Pero es el NAZIFASCISMO imperialista estadunidense quien controla ese supuesto mercado libre. Sancionando, expedientando, multando y hasta eliminando f铆sicamente a quien ose saltarse SUS putas y jodidas reglas comerciales. Y sus mafias tejen potentes redes para que no se pueda tocar ninguno de sus intereses. Act煤an peor que lobos o tiburones. Como la revoluci贸n cubana afect贸 a algunos magnates yanquis, Estados Unidos no parar谩 hasta eliminar de ra铆z el proyecto alternativo de sociedad SOCIALISTA que plantea la REVOLUCI脫N cubana. As铆 de sencillo. Y as铆 de criminal es la l贸gica de este MERCADO CAUTIVO de los intereses cremat铆sticos y especulativos yanquis.

Luego: ser铆a m谩s coherente con la l贸gica hist贸rica yanqui llamar a ese mercado mundial que controla y parasita por su aut茅ntico nombre: 芦mercado esclavo禄. Pues sin la esclavitud africana y asi谩tica jam谩s se hubiera acumulado y amasado tanto capital yanqui. Ese modelo de explotaci贸n era la envidia del propio HITLER y hacia 茅l aspiraba su 芦Lebenswelt禄 expansiva imperial germ谩nica. El horror que hoy provoca el nazismo es pura hipocres铆a, pues Hitler solo pretendi贸 hacer en Europa lo que ya se hab铆a hecho en Am茅rica. El criminal y miserable franquismo hizo en la guerra civil espa帽ola lo mismitico que hab铆a hecho ANTES el imperio espa帽ol en Am茅rica, Asia, Ocean铆a y 脕frica, sin olvidar Flandes ni la propia Roma que fue saqueada por las tropas del emperador Carlos en 1527 al modo de Technotichtl谩n en el altiplano mexicano o Cajamarca en la cordillera andina.

Y es esa misma mafia del nazifascismo USAimperialista la que hace que hoy el cuento que nos cuenta Carlos TAIBO sea imposible y sea, por desgracia, m谩s una triste realidad la historieta que nos traslada JUANFRI.