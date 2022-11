–

De parte de A Las Barricadas November 20, 2022

He recibido una consulta sobre c贸mo veo yo el futuro en estos tiempos convulsos, que nos conducen al decrecimiento, y si considero que el Comunismo Libertario es una alternativa viable, y me pide el interlocutor, que describa c贸mo tratar铆a yo a los disidentes que apareciesen en un sistema econ贸mico de ese tipo, sin explotaci贸n ni tal ni cual. Y sin ning煤n problema, os explico mi opini贸n a trav茅s de una obra de teatro que he escrito ex profeso.

——–

Estamos en el a帽o 2032. El Comunismo Libertario (en la versi贸n decrecentista de 2022) ha triunfado a nivel mundial tras la Guerra de los Vegetarianos. P茅rez, disidente de la comuna Amanecer Negro ha sido trasladado al islote del Perejil a pastorear cabras por su lengua excesivamente ligera y mordaz.

Acto Primero

-P脡REZ [vestido de pastor; una cabra de pl谩stico pre-revolucionaria est谩 de pie, a su lado]

Heme aqu铆 desdichado, en esta isla de mierda, por criticar a la secretaria de la Comuna por canija. 隆Pero se acab贸! Desde ahora s贸lo escribir茅 poes铆a buc贸lica. Ya est谩 bien de peleas. 隆Si es que soy un chinche! 隆Si es que no estoy nunca tranquilo! La botella medio vac铆a y todo eso. 驴Qu茅 era una botella? 驴Se puede beber? 驴Eso ser铆a lo importante? [Empieza a escribir]… Poes铆a melanc贸lica, como mi estado de 谩nimo [declama con gran sentimiento]: llega el atardecer / y una vieja golondrina / se posa en el polvoriento tejado/ de la caba帽a en ruinas. 隆Precioso! Lo mandar茅 a la comuna por paloma mensajera, a ver si me perdonan de una vez [la paloma vuela veloz]. Al cabo de un momento, de detr谩s de una roca, salen los campesinos Pav贸n y Mesa, que le narcotizan.

Acto Segundo

[P茅rez se despierta en una celda con mono azul de rayas blancas; en la pared, un esqueleto colgado de grilletes; frente a 茅l est谩n el Profesor Gorgojo, Pav贸n y Mesa, con el traje de campesino (boina negra, gafas negras de pasta sin cristales, pantal贸n negro, camisa negra y esparte帽as)]

-P脡REZ 驴Qu茅 hago aqu铆? [los mira confuso y esperanzado] 驴Estoy perdonado?

-PAV脫N [agita un papel frente a sus ojos] 驴Qu茅 tienes que decir en tu defensa?

-P脡REZ [confuso]. 驴Qu茅?

-MESA. Explica porqu茅 la golondrina es vieja

-P脡REZ [molesto]. 驴Qu茅?

-PAV脫N 驴Y por qu茅 la caba帽a es ruinosa?

-P脡REZ [irritado]. 驴Qu茅?

-MESA. 驴No es mejor el amanecer que el atardecer?

-P脡REZ [cabreado]. 驴Qu茅?

-PAV脫N 驴Y esa alusi贸n al polvo? 驴Qu茅 insin煤as?

-P脡REZ [indignado]. 驴Qu茅?

– PROFESOR GORGOJO [did谩ctico]. P茅rez, P茅rez, nunca aprender谩s. Tienes talento. 驴Por qu茅 no escribes algo sobre nuestro joven sistema, sobre el Festival de la Recogida del Mel贸n por ejemplo? Las mujeres robustas/ en sus delantales/ llevan el fruto/ a los bares鈥

-P脡REZ. [Estalla]. 隆Ese festival es una…! 隆Una…! 隆Agh! 隆Una gran oportunidad que me brind谩is compa帽eros!

Acto Tercero

P茅rez, rehabilitado, monta como Director Teatral una obra al gusto del Comunismo Libertario de Amanecer Negro, en el Pueblo De Al Lado. Esta obra la piensa P茅rez para que la interpreten nada m谩s que militantes libertarios, y el profesor o profesora de rango m谩s elevado en el escalaf贸n del Sindicato de Universidades Anarquistas. Por eso carece de di谩logos y s贸lo se farfullan ininteligibles gru帽idos. El local teatral lo forman unas colinas y al fondo est谩 el escenario. Sobre las rocas, en primera fila, est谩n los miembros de los diversos Comit茅s de Estudio para: plagas; calvicie; innovaci贸n para el decrecimiento鈥 El p煤blico (unas dos mil personas llevadas en carromatos) se reparte inc贸modo entre las piedras. La gente se entretiene masticando granos de cebada crudos. Un gato ma煤lla hasta que alguien lo coge del rabo y lo lanza al infinito sin mayores ceremonias.

Se hace el silencio y comienza la funci贸n. La acci贸n se desarrolla en una cueva prehist贸rica. Una hoguera. Antorchas. Un mont贸n de garrotes y de huesos mondos y calaveras tirados por el suelo. Varios t铆os guarr铆simos peludos y en pelotas que se rascan y quitan los piojos. Uno de ellos observa a una paloma que ha entrado volando [sujeta por una cuerda con un palo que mueve un tramoyista]. De repente, el actor ruge y comienza a danzar alocadamente mientras lanza extra帽os gritos e intenta atrapar a la paloma por el pescuezo. Los gritos son del siguiente tipo: -Gruafff, Regruafff, orgle orgle orgle, 帽a帽ammm mmmm帽帽帽帽a帽ammm, ourgl, ouuurgl, a帽, arf, arf, arf, iaaaaa ioaie ioaaaa ioaie uggg… Cosas as铆. La escena contin煤a con iguales aspavientos y berridos durante quince minutos. Entonces, uno de los presentes que hasta ese momento estaba en silencio, coge una vara verde de olivo, y se dedica a pegar zurriagazos en el culo al perseguidor de la paloma. El de la paloma levanta los brazos dejando a la vista los sobacos, pilosos y olorosos. Cada vez que levanta los sobacos, sale una chica entre el p煤blico vestida con el traje de colectivista (falda negra, delantal negro, blusa negra, gorro puntiagudo y pa帽uelo negro hasta las cejas 鈥攕铆mbolo de la sabidur铆a femenina鈥) y va distribuyendo entre las filas de espectadores trapos que est谩n empapados de diversos aromas: pelo de cabra, erizo muerto, queso podrido, bacalao rancio… Los zurriagazos contin煤an hasta que la rama de olivo pierde su 煤ltima hoja. Entonces entra en escena una persona que hasta ese momento estaba fuera del cuadro. Se trata de un anciano (representante del consejo de ancianos) que baila tambi茅n desnudo con collar y brazaletes de manos y pies fabricados a base de latas de cerveza de la Era Industrial. El viejo lleva tatuado las siglas CNT encima de un caracol sobre la barriga, arranca la vara de olivo de la mano del azotador, y se fricciona con r谩pidos movimientos palante/atr谩s las ingles. Entonces estalla el frenes铆, la paloma sigue suelta, revoloteando, y todos toman garrotes y la persiguen por la cueva sacudi茅ndose unos a otros de lo lindo. Para hacer part铆cipe al p煤blico de la obra, dos actores se mezclan entre el p煤blico sacudiendo la badana. Todo finaliza con la entrada de un le贸n en el escenario. En realidad es un cerdo vestido de le贸n. El que sujeta la paloma se sube al cerdo e intenta estrangularlo. El cerdo improvisa, se revuelve y lanza dentelladas y patadas. En el momento del cl铆max, el estrangulador le levanta el rabo al cerdo y lo sodomiza. El resto de los actores se coloca detr谩s del primer sodomizador, e inician un C.C.C. (coito culero colectivo). El profesor se sit煤a de cara al p煤blico y se masturba de manera salvaje mientras se auto-penetra con una piedra alargada. Una figurante sube al escenario, y con una brocha de pintor asperge al p煤blico con excrementos licuados de de gallina. Entonces cae el tel贸n, que lleva pintada una gran A, una tortuga, un perezoso, las siglas de la FAI, el rostro de Durruti, la bandera del Consejo de Arag贸n y la palabra Amor.

Los efectos sonoros y musicales se han conseguido golpeando con fuerza una lata de aceite de motor de la Era Industrial. P茅rez sale a saludar al escenario, llama a los actores que forman filas, y reclama el aplauso del p煤blico asistente.

Estalla un mot铆n. Pav贸n y Mesa salen al escenario a poner orden, pero el cerdo les atropella. El gato lanzado al infinito regresa con ganas de revancha y clava sus garras en Pav贸n y luego en Mesa. Las antorchas caen y el escenario arde.

Aplausos.

Acto cuarto

– P脡REZ [Escena: trasladado al Pe帽贸n de Os Aguill贸ns, frente al Cabo de Ortegal, para recoger mejill贸n salvaje. Hay una tempestad acojonante. Efectos visuales y de sonido hechos con ramas de 谩rboles secos. Los miembros de su compa帽铆a teatral se debaten entre las olas y arrecifes (arbustos) y le increpan] 隆Imb茅cil, mira a d贸nde nos has tra铆do! [P茅rez, con equipo de percebeiro, declama] 隆Brilla el sol espl茅ndido! / Sobre nuestro joven sistema / Las j贸venes recogen melones / y no existe ni una pena! [Reflexiona] La verdad, no s茅 c贸mo se lo tomar谩n esos cabrones, porque se sobreentiende que ya no hay penas… / Y van a comerse la cabra / … no… 隆Mierda!

Tel贸n