July 12, 2021

Una organizaci贸n brit谩nica sin 谩nimo de lucro vinculada a la corrupci贸n mundial durante la crisis del COVID-19, as铆 como con v铆nculos hist贸ricos y actuales con el movimiento eugen茅sico del Reino Unido, lanz贸 el a帽o pasado un equivalente de DARPA centrado en la salud mundial. La medida pas贸 pr谩cticamente desapercibida tanto para los medios de comunicaci贸n convencionales como para los independientes.

El Wellcome Trust, que podr铆a decirse que ha sido el segundo en influir en los acontecimientos durante la crisis del COVID-19 y la campa帽a de vacunaci贸n, lanz贸 su propio equivalente global de la agencia de investigaci贸n secreta del Pent谩gono el a帽o pasado, oficialmente para combatir los 鈥渄esaf铆os de salud m谩s apremiantes de nuestro tiempo.鈥 Aunque se concibi贸 por primera vez en 2018, esta iniciativa particular de Wellcome Trust se escindi贸 de la fundaci贸n el pasado mes de mayo con 300 millones de d贸lares de financiaci贸n inicial. R谩pidamente atrajo a dos antiguos ejecutivos de DARPA, que anteriormente hab铆an servido en las altas esferas de Silicon Valley, para gestionar y planificar su cartera de proyectos.

Este DARPA de la salud global, conocido como Wellcome Leap, pretende conseguir 鈥渟oluciones cient铆ficas y tecnol贸gicas rompedoras鈥 para 2030 o antes, centr谩ndose en 鈥渃omplejos retos sanitarios globales鈥. El Wellcome Trust se muestra abierto sobre c贸mo Wellcome Leap aplicar谩 los enfoques de Silicon Valley y las empresas de capital riesgo al sector de la salud y las ciencias de la vida. Como es l贸gico, sus tres programas actuales est谩n preparados para desarrollar tecnolog铆as m茅dicas incre铆blemente invasivas y, en algunos casos, abiertamente transhumanistas, incluido un programa centrado exclusivamente en el uso de inteligencia artificial (IA), sensores m贸viles y tecnolog铆a de mapeo cerebral port谩til para ni帽os de tres a帽os o menos.

Esta investigaci贸n de Unlimited Hangout explora no s贸lo los cuatro programas actuales de Wellcome Leap, sino tambi茅n las personas que est谩n detr谩s. La imagen resultante es la de un proyecto incre铆blemente siniestro que supone no s贸lo una gran amenaza para la sociedad actual, sino para el futuro de la propia humanidad. Una pr贸xima investigaci贸n de Unlimited Hangout examinar谩 la historia del Wellcome Trust junto con su papel en los acontecimientos recientes y actuales.

El liderazgo de Leap: Fusi贸n de hombre y m谩quina para el ej茅rcito y Silicon Valley

Las ambiciones del Wellcome Leap quedan claras por la mujer elegida para dirigirlo, la ex directora de DARPA del Pent谩gono, Regina Dugan. Dugan comenz贸 su carrera en DARPA en 1996; dirigi贸 un grupo de trabajo antiterrorista en 1999 antes de dejar DARPA un a帽o despu茅s. Tras dejar DARPA, cofund贸 su propia empresa de capital riesgo, Dugan Ventures, y luego se convirti贸 en asesora especial del vicejefe del Estado Mayor del Ej茅rcito de Estados Unidos de 2001 a 2003, lo que coincidi贸 con las invasiones de Afganist谩n e Irak. En 2005, cre贸 una empresa de tecnolog铆a centrada en la defensa llamada RedXDefense, que contrata con el ej茅rcito y espec铆ficamente para DARPA.

En 2009, bajo la administraci贸n Obama, Dugan fue nombrada directora de DARPA por el Secretario de Defensa Robert Gates. Se habl贸 mucho de que era la primera mujer directora de la agencia, pero se la recuerda mejor en la agencia por su enfoque de la innovaci贸n denominado 鈥淔uerzas Especiales鈥. Durante su mandato, cre贸 la ya desaparecida Oficina de Tecnolog铆a de Convergencia Transformacional de DARPA, que se centraba en las redes sociales, la biolog铆a sint茅tica y la inteligencia artificial. Muchos de los temas gestionados anteriormente por esa oficina son ahora supervisados por la Oficina de Tecnolog铆as Biol贸gicas de DARPA, que fue creada en 2014 y se centra en todo, 鈥渄esde los microbios programables hasta la simbiosis hombre-m谩quina.鈥 La Oficina de Tecnolog铆as Biol贸gicas, al igual que Wellcome Leap, persigue una mezcla de programas de biotecnolog铆a 鈥渃entrados en la salud鈥 y esfuerzos transhumanistas.

Justo antes de dejar el cargo m谩s alto en DARPA, Dugan dio luz verde a las inversiones iniciales de la agencia en la tecnolog铆a de vacunas de ARNm, lo que llev贸 a las inversiones de DARPA en Pfizer y Moderna poco despu茅s. El cient铆fico de DARPA que presion贸 a Dugan para que respaldara el programa, Dan Wattendorf, trabaja ahora como director de Soluciones Tecnol贸gicas Innovadoras en la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates.

Aunque los esfuerzos de Dugan en DARPA son recordados con cari帽o por quienes se dedican a la seguridad nacional, y tambi茅n por los de Silicon Valley, Dugan fue investigada por conflictos de intereses durante su etapa como directora de DARPA, ya que su empresa RedXDefense adquiri贸 millones en contratos del Departamento de Defensa durante su mandato. Aunque se hab铆a recusado de cualquier papel formal en la empresa mientras dirig铆a DARPA, sigui贸 teniendo una importante participaci贸n financiera en la compa帽铆a, y una investigaci贸n militar descubri贸 m谩s tarde que hab铆a violado las normas 茅ticas en un grado significativo.

En lugar de rendir cuentas de alguna manera, Dugan pas贸 a ser una alta ejecutiva de Google, donde fue contratada para dirigir el Grupo de Tecnolog铆a y Productos Avanzados (ATAP) de Google, que se hab铆a escindido de Motorola Mobility tras la adquisici贸n de esa empresa por parte de Google en 2012. El ATAP de Google sigui贸 el modelo de DARPA y emple贸 a otros ex funcionarios de DARPA adem谩s de Dugan.

En Google, Dugan supervis贸 varios proyectos, incluido lo que ahora es la base del negocio de 鈥渞ealidad aumentada鈥 de Google, entonces conocido como Proyecto Tango, as铆 como ropa 鈥渋nteligente鈥 en la que se tej铆an sensores multit谩ctiles en los tejidos. Otro proyecto que dirigi贸 Dugan consisti贸 en el uso de un 鈥渢atuaje digital鈥 para desbloquear los tel茅fonos inteligentes. Quiz谩 lo m谩s pol茅mico sea que Dugan tambi茅n estuvo detr谩s de la creaci贸n de una 鈥減铆ldora de autentificaci贸n digital鈥. Seg煤n Dugan, cuando se ingiere la p铆ldora, 鈥渢odo tu cuerpo se convierte en tu token de autentificaci贸n鈥. Dugan enmarc贸 la p铆ldora y muchos de sus otros esfuerzos en Google como un trabajo para arreglar 鈥渆l desajuste mec谩nico entre los seres humanos y la electr贸nica鈥 mediante la producci贸n de tecnolog铆a que fusiona el cuerpo humano con las m谩quinas en diversos grados. Mientras ejerc铆a este cargo en Google, Dugan presidi贸 un panel en la Iniciativa Global Clinton de 2013 llamado 鈥淕ame-Changers in Technology鈥 y asisti贸 a la reuni贸n de Bilderberg de 2015, donde la IA fue uno de los principales temas de debate.

En 2016, Dugan dej贸 Google para irse a Facebook, donde fue elegida para ser la primera directora de la agencia de investigaci贸n equivalente a DARPA de Facebook, entonces conocida como Building 8. Los v铆nculos de DARPA con los or铆genes de Facebook se analizaron en un reciente informe de Unlimited Hangout. Bajo la direcci贸n de Dugan, Building 8 invirti贸 fuertemente en la tecnolog铆a de interfaz cerebro-m谩quina, que desde entonces ha producido las pulseras 鈥渘eural wearable鈥 de la compa帽铆a, que afirman ser capaces de anticipar los movimientos de la mano y los dedos s贸lo a partir de se帽ales cerebrales. Facebook mostr贸 prototipos del proyecto a principios de este a帽o.

Dugan dej贸 Facebook apenas dieciocho meses despu茅s de incorporarse a Building 8, anunciando sus planes de 鈥渃entrarse en la construcci贸n y el liderazgo de una nueva empresa鈥, lo que aparentemente era una referencia a Wellcome Leap. M谩s tarde, Dugan dijo que era como si se hubiera estado entrenando para su papel en Wellcome Leap desde que entr贸 en la fuerza de trabajo, enmarc谩ndolo como el pin谩culo de su carrera. Cuando se le pregunt贸 en una entrevista a principios de este a帽o qui茅nes son los clientes de Wellcome Leap, Dugan dio una respuesta larga pero esencialmente respondi贸 que el proyecto sirve a las industrias biotecnol贸gica y farmac茅utica, a organizaciones internacionales como la ONU y a asociaciones p煤blico-privadas.

Adem谩s de su papel en Wellcome, Dugan tambi茅n es miembro del grupo de trabajo patrocinado por el Consejo de Relaciones Exteriores sobre la pol铆tica de tecnolog铆a e innovaci贸n de Estados Unidos, que se form贸 en 2019. Otros miembros son Reid Hoffman, de LinkedIn, James Manyika, presidente mundial del Instituto McKinsey, Eric Schmidt, exdirector de Google, y Eric Lander, el pol茅mico asesor cient铆fico principal del presidente Biden.

El otro ejecutivo de Wellcome Leap, el director de operaciones Ken Gabriel, tiene una trayectoria muy ligada a la de Dugan. Gabriel, al igual que Dugan, fue director de programas en DARPA, donde dirigi贸 la investigaci贸n de sistemas microelectromec谩nicos (MEMS) de la agencia entre 1992 y 1996. Fue director adjunto de DARPA de 1995 a 1996 y se convirti贸 en director de la Oficina de Tecnolog铆a Electr贸nica de 1996 a 1997, donde al parecer era responsable de aproximadamente la mitad de todas las inversiones federales en tecnolog铆a electr贸nica. En DARPA, Gabriel trabaj贸 estrechamente con el FBI y la CIA.

Gabriel dej贸 la DARPA por la Universidad Carnegie Mellon, donde estuvo a cargo de la Oficina de Tecnolog铆as de Seguridad tras el 11 de septiembre de 2001. Esa oficina se cre贸 despu茅s del 11-S espec铆ficamente para ayudar a satisfacer las necesidades de seguridad nacional del gobierno federal, seg煤n el anuncio del programa de Carnegie Mellon. Por esa misma 茅poca, Gabriel pas贸 a ser considerado 鈥渆l arquitecto de la industria de los MEMS鈥 gracias a su anterior trabajo en DARPA y a la fundaci贸n de la empresa de semiconductores Akustica, centrada en los MEMS, en 2002. Fue presidente y director de tecnolog铆a de Akustica hasta 2009, momento en el que volvi贸 a trabajar en DARPA, donde ejerci贸 de subdirector de la agencia, trabajando directamente bajo las 贸rdenes de Regina Dugan.

En 2012, Gabriel sigui贸 a Dugan hasta el Grupo de Tecnolog铆a y Productos Avanzados de Google, del que fue responsable de su creaci贸n. Seg煤n Gabriel, los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, encargaron a Gabriel que creara 鈥渦n modelo de DARPA del sector privado鈥 a partir de Motorola Mobility. Regina Dugan fue puesta al frente, y Gabriel volvi贸 a ser su adjunto. En 2013, Dugan y Gabriel escribieron conjuntamente un art铆culo para la Harvard Business Review sobre c贸mo el enfoque de innovaci贸n de las 鈥淔uerzas Especiales鈥 de DARPA podr铆a revolucionar los sectores p煤blico y privado si se aplicara m谩s ampliamente. Gabriel dej贸 Google en 2014, mucho antes que Dugan, para ser presidente y director general de Charles Stark Draper Laboratories, m谩s conocido como Draper Labs, que desarrolla 鈥渟oluciones tecnol贸gicas innovadoras鈥 para la comunidad de seguridad nacional, con un enfoque en sistemas biom茅dicos, energ铆a y tecnolog铆a espacial. Gabriel ocup贸 ese puesto hasta que renunci贸 abruptamente en 2020 para codirigir Wellcome Leap con Dugan.

Adem谩s de su papel en Wellcome, Gabriel tambi茅n es un 鈥減ionero de la tecnolog铆a鈥 del Foro Econ贸mico Mundial y forma parte del consejo de administraci贸n de Galvani Bioelectronics, una empresa conjunta de GlaxoSmithKline, 铆ntimamente ligada a Wellcome Trust, y la filial de Google Verily. Galvani se centra en el desarrollo de 鈥渕edicamentos bioelectr贸nicos鈥 que implican la 鈥渕odulaci贸n de las se帽ales neuronales mediante implantes鈥, en un impulso abierto de la industria farmac茅utica y Silicon Valley para normalizar los 鈥渕edicamentos鈥 transhumanistas. El antiguo presidente del consejo de administraci贸n de Galvani, en el que participa Gabriel, fue Moncef Slaoui, que dirigi贸 el programa de desarrollo y distribuci贸n de la vacuna estadounidense COVID-19 Operaci贸n Warp Speed. Slaoui fue relevado de su cargo en Galvani el pasado mes de marzo por unas denuncias de acoso sexual bien fundamentadas.

Jeremy Farrar, director de narrativa de Pandemia

Mientras que Dugan y Gabriel dirigen ostensiblemente el equipo, Wellcome Leap es una idea de Jeremy Farrar y Mike Ferguson, que son sus directores. Farrar es el director del propio Wellcome Trust, y Ferguson es vicepresidente de la junta de gobernadores del Trust. Farrar es director del Wellcome Trust desde 2013 y ha participado activamente en la toma de decisiones cr铆ticas al m谩s alto nivel mundial desde el inicio de la crisis de la COVID. Tambi茅n es un colaborador de la agenda del Foro Econ贸mico Mundial y copresidi贸 la reuni贸n de 脕frica del FEM en 2019.

El Wellcome Trust de Farrar tambi茅n es un socio estrat茅gico del FEM y cofund贸 la Plataforma de Acci贸n COVID con el FEM. M谩s recientemente, Farrar estuvo detr谩s de la creaci贸n de la iniciativa COVID-Zero de Wellcome, que tambi茅n est谩 vinculada al FEM. Farrar ha enmarcado esa iniciativa como 鈥渦na oportunidad para que las empresas avancen en la ciencia que acabar谩 reduciendo la disrupci贸n empresarial鈥. Hasta ahora ha convencido a titanes de las finanzas, como Mastercard y Citadel, para que inviertan millones en investigaci贸n y desarrollo en organizaciones favorecidas por el Wellcome Trust.

Jeremy Farrar, nacido en Singapur en 1961, hab铆a sido anteriormente director de la Unidad de Investigaci贸n Cl铆nica de la Universidad de Oxford en Ciudad Ho Chi Minh, a partir de 1998. Durante ese tiempo, fue autor de numerosos trabajos de investigaci贸n epidemiol贸gica. En un art铆culo del Financial Times de 2014 afirmaba que su decisi贸n de trasladarse a Vietnam se deb铆a a su desprecio por las salas de conferencias llenas de hombres blancos. El sudeste asi谩tico era, obviamente, un entorno mucho menos regulado para alguien de la industria de la investigaci贸n m茅dica que quisiera dedicarse a la investigaci贸n innovadora. Aunque estaba basado en Vietnam, Farrar fue enviado por Oxford a varios lugares del mundo para estudiar epidemias que se produc铆an en tiempo real. En 2009, cuando la gripe porcina causaba estragos en M茅xico, Farrar se subi贸 a un avi贸n para meterse de lleno en la acci贸n, algo que tambi茅n hizo en los posteriores brotes mundiales de 茅bola, MERS y gripe aviar.

En el 煤ltimo a帽o han surgido muchas preguntas sobre el poder exacto que Farrar ejerce sobre la pol铆tica de salud p煤blica mundial. Recientemente, el principal asesor m茅dico del presidente estadounidense, Anthony Fauci, se vio obligado a hacer p煤blicos sus correos electr贸nicos y su correspondencia de marzo y abril de 2020 a petici贸n del Washington Post. Los correos electr贸nicos divulgados revelan lo que parece ser una conspiraci贸n de alto nivel por parte de algunas de las principales autoridades m茅dicas de los Estados Unidos para afirmar falsamente que el COVID-19 s贸lo pod铆a tener un origen zoon贸tico, a pesar de los indicios de lo contrario. Los correos electr贸nicos estaban fuertemente redactados, como suelen serlo los correos electr贸nicos de este tipo, supuestamente para proteger la informaci贸n de las personas implicadas, pero las redacciones 鈥(b)(6)鈥 tambi茅n protegen gran parte de la aportaci贸n de Jeremy Farrar a estas discusiones. Chris Martenson, investigador econ贸mico y estudiante de post-doctorado de neurotoxicolog铆a y fundador de Peak Prosperity, ha tenido algunos comentarios perspicaces sobre el asunto, incluyendo la pregunta de por qu茅 se ha ofrecido tal protecci贸n a Farrar dado que es el director de un 鈥渇ideicomiso de caridad.鈥 Martenson lleg贸 a cuestionar por qu茅 el Wellcome Trust estaba involucrado en absoluto en estas discusiones de alto nivel.

Un correo electr贸nico de Fauci, fechado el 25 de febrero de 2020 y enviado por Amelie Rioux de la OMS, afirmaba que el papel oficial de Jeremy Farrar en ese momento era 鈥渁ctuar como punto focal de la junta sobre el brote de COVID-19, para representar y asesorar a la junta sobre la ciencia del brote y la financiaci贸n de la respuesta.鈥 Farrar hab铆a presidido anteriormente el Consejo Asesor Cient铆fico de la OMS. Los correos electr贸nicos tambi茅n muestran la preparaci贸n, en un periodo de diez d铆as, del art铆culo sobre los 鈥渙r铆genes鈥 del SARS-CoV-2, que se titul贸 鈥淓l origen pr贸ximo del SARS-CoV-2鈥 y fue aceptado para su publicaci贸n por Nature Medicine el 17 de marzo de 2020. El art铆culo afirmaba que el virus del SRAS-CoV-2 s贸lo pod铆a tener un origen natural, en contraposici贸n a la investigaci贸n de ganancia de funci贸n, una afirmaci贸n que antes se consideraba un evangelio en la corriente principal, pero que ha sido objeto de un considerable escrutinio en las 煤ltimas semanas.

Dar forma a la presentaci贸n de la historia del origen de un virus de importancia mundial es algo en lo que Farrar ya ha participado. En 2004-5, se inform贸 de que Farrar y su colega vietnamita Tran Tinh Hien, vicedirector del Hospital de Enfermedades Tropicales, fueron los primeros en identificar la reaparici贸n de la gripe aviar (H5N1) en humanos. Farrar ha relatado la historia del origen en muchas ocasiones, declarando: 鈥淔ue una ni帽a peque帽a. Se contagi贸 de un pato mascota que hab铆a muerto y que ella hab铆a desenterrado y vuelto a enterrar. Sobrevivi贸鈥. Seg煤n Farrar, esta experiencia le impuls贸 a fundar una red mundial en colaboraci贸n con la Organizaci贸n Mundial de la Salud para 鈥渕ejorar las respuestas locales a los brotes de enfermedades鈥.

Un art铆culo publicado por el Journal of Experimental Medicine de la Rockefeller University Press en 2009 se titula dram谩ticamente 鈥淛eremy Farrar: When Disaster Strikes鈥. Farrar, al referirse a la historia del origen del H5N1 declar贸 鈥淟a gente de la OMS -y esto no es una cr铆tica- decidi贸 que era poco probable que el ni帽o tuviera SARS o gripe aviar. Se fueron, pero el profesor Hien se qued贸 para hablar con la ni帽a y su madre. La ni帽a admiti贸 que hab铆a estado bastante triste en los d铆as anteriores con la muerte de su pato mascota. La ni帽a y su hermano se hab铆an peleado por enterrar el pato y, a causa de esta discusi贸n, ella hab铆a vuelto, desenterrado el pato y lo hab铆a vuelto a enterrar, probablemente para que su hermano no supiera d贸nde estaba enterrado. Con estos antecedentes, el profesor Hien me llam贸 a casa y me dijo que estaba preocupado por el ni帽o. Tom贸 algunas muestras de la nariz y la garganta del ni帽o y las llev贸 al hospital. Esa noche el laboratorio hizo pruebas con las muestras y dieron positivo para la gripe A鈥.

Ahora que Farrar se ha revelado como parte instrumental del equipo que elabor贸 la historia oficial sobre los or铆genes del SARS-CoV-2, sus anteriores afirmaciones sobre el origen de epidemias pasadas deber铆an ser examinadas.

Como director de una 鈥渇undaci贸n ben茅fica鈥, Jeremy Farrar es casi completamente irresponsable de su participaci贸n en la elaboraci贸n de narrativas controvertidas relacionadas con la crisis del COVID. Sigue estando a la vanguardia de la respuesta global al COVID, en parte lanzando el Fondo Wellcome Leap para 鈥減royectos no convencionales, financiados a escala鈥 como un intento manifiesto de crear una versi贸n global y 鈥渂en茅fica鈥 de DARPA. De hecho, Farrar, al concebir Wellcome Leap, se ha posicionado para ser tan decisivo, si no m谩s, en la construcci贸n de los cimientos de la era post-COVID como lo fue en la construcci贸n de los cimientos de la propia crisis de COVID. Esto es significativo, ya que la directora general de Wellcome Leap, Regina Dugan, ha calificado la COVID-19 como el 鈥渕omento Sputnik鈥 de esta generaci贸n, que lanzar谩 una nueva era de 鈥渋nnovaci贸n sanitaria鈥, de forma similar al lanzamiento del Sputnik, que inici贸 una 鈥渆ra espacial鈥 tecnol贸gica global. Wellcome Leap tiene la firme intenci贸n de liderar el grupo.

Los 鈥済obernantes鈥 de la industria de la secuenciaci贸n gen茅tica

En contraste con las conexiones manifiestas con DARPA, Silicon Valley y Wellcome de los dem谩s, el presidente del consejo de administraci贸n de Wellcome Leap, Jay Flatley, tiene un historial diferente. Flatley fue durante mucho tiempo director de Illumina, un gigante de hardware y software de secuenciaci贸n gen茅tica con sede en California que se cree que domina actualmente el campo de la gen贸mica. Aunque abandon贸 el consejo de administraci贸n de Illumina en 2016, ha seguido ejerciendo como presidente ejecutivo de su consejo de administraci贸n. Flatley fue el primero en ser elegido para un puesto de liderazgo en Wellcome Leap, y fue el responsable de sugerir a Regina Dugan como directora general de la organizaci贸n, seg煤n una entrevista reciente concedida por Dugan.

Como se帽ala un perfil de Illumina en la revista de negocios Fast Company, Illumina 鈥渙pera entre bastidores, vendiendo hardware y servicios a empresas e instituciones de investigaci贸n鈥, entre ellas 23andMe. La consejera delegada de 23andMe, Anne Wojcicki, hermana de la consejera delegada de YouTube, Susan Wojcicki, y esposa del cofundador de Google, Sergey Brin, declar贸 a Fast Company: 鈥淓s una locura. Illumina es como el gobernante de todo este universo y nadie lo sabe鈥. El informe se帽ala que 23andMe, como la mayor铆a de las empresas que ofrecen secuenciaci贸n y an谩lisis de ADN a los consumidores, utiliza m谩quinas producidas por Illumina.

En 2016, Illumina lanz贸 un 鈥渁gresivo鈥 plan de cinco a帽os para 鈥渟acar la gen贸mica de los laboratorios de investigaci贸n y llevarla a los consultorios m茅dicos.鈥 Dado el estado actual de las cosas, en particular el impulso mundial hacia las vacunas y terapias centradas en los genes, ese plan, que concluye este a帽o, no podr铆a haber sido m谩s oportuno. El actual director general de Illumina, Francis DeSouza, ocup贸 anteriormente puestos clave en Microsoft y Symantec. Tambi茅n en 2016, los equipos ejecutivos de Illumina pronosticaron un futuro en el que los seres humanos se someten a pruebas gen茅ticas desde el nacimiento hasta la tumba, tanto con fines sanitarios como comerciales.

Mientras que la mayor铆a de las empresas han pasado apuros financieros durante la pandemia de coronavirus, algunas han experimentado un enorme aumento de beneficios. Illumina ha visto duplicarse el precio de sus acciones desde el inicio de la crisis del COVID. Los m谩s de mil millones de d贸lares de beneficios de la empresa durante el 煤ltimo ejercicio fiscal se vieron obviamente favorecidos por la r谩pida aprobaci贸n de las m谩quinas NovaSEQ 6000, que pueden analizar un gran n煤mero de muestras de COVID m谩s r谩pidamente que otros dispositivos. Una m谩quina individual tiene un precio elevado de casi un mill贸n de d贸lares, por lo que se encuentran principalmente en instalaciones de 茅lite, laboratorios privados y universidades de primer nivel.

Adem谩s de su larga funci贸n de liderazgo en Illumina, Jay Flatley es tambi茅n un 鈥渕iembro digital鈥 del Foro Econ贸mico Mundial, as铆 como el principal director independiente de Zymergen, una empresa 鈥減ionera en tecnolog铆a鈥 del FEM que est谩 鈥渞epensando la biolog铆a y reimaginando el mundo鈥. Flatley, que tambi茅n ha asistido a varias reuniones de Davos, se ha dirigido al FEM para hablar de la 鈥減romesa de la medicina de precisi贸n [es decir, de genes espec铆ficos]鈥. En otra reuni贸n del FEM, Flatley, junto con el Secretario de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, promovi贸 la idea de convertir en norma la secuenciaci贸n gen贸mica de los beb茅s al nacer, afirmando que ten铆a 鈥渆l potencial de cambiar el sistema sanitario de reactivo a preventivo鈥. Algunos de los presentes en el panel pidieron que la secuenciaci贸n gen贸mica de los beb茅s acabe siendo obligatoria.

Adem谩s de Flatley como persona, Illumina como empresa es socia del FEM y desempe帽a un papel clave en su plataforma sobre el futuro de la atenci贸n sanitaria. Un alto ejecutivo de Illumina tambi茅n forma parte del Consejo Global del Futuro de la Biotecnolog铆a del FEM.

HOPE

Wellcome Leap tiene actualmente cuatro programas: Multi-Stage Psych, Delta Tissue, 1KD y HOPE. HOPE fue el primer programa anunciado por Wellcome Leap y significa 脫rganos Humanos, Fisiolog铆a e Ingenier铆a. Seg煤n la descripci贸n completa del programa, HOPE pretende 鈥渁provechar el poder de la bioingenier铆a para avanzar en las c茅lulas madre, los organoides y los sistemas y conexiones de 贸rganos completos que recapitulan la fisiolog铆a humana in vitro y restauran las funciones vitales in vivo鈥.

HOPE consta de dos objetivos principales del programa. En primer lugar, pretende 鈥渃rear una plataforma multiorg谩nica que recree las respuestas inmunol贸gicas humanas con la suficiente fidelidad como para duplicar el valor predictivo de un ensayo precl铆nico con respecto a la eficacia, la toxicidad y la inmunogenicidad de las intervenciones terap茅uticas鈥. En otras palabras, esta plataforma de bioingenier铆a que imita los 贸rganos humanos se utilizar铆a para probar los efectos de los productos farmac茅uticos, incluidas las vacunas, lo que podr铆a crear una situaci贸n en la que los ensayos con animales se sustituyan por ensayos con 贸rganos editados gen茅ticamente y cultivados. Aunque este avance ser铆a ciertamente 煤til en el sentido de reducir la experimentaci贸n animal, a menudo poco 茅tica, confiar en un sistema tan novedoso para permitir que los tratamientos m茅dicos pasen directamente a la fase de prueba en humanos tambi茅n requerir铆a confiar en las instituciones que desarrollan ese sistema y en sus financiadores.

En la actualidad, el Wellcome Trust tiene demasiados lazos con actores corruptos de la industria farmac茅utica, ya que comenz贸 siendo la rama 鈥渇ilantr贸pica鈥 del gigante farmac茅utico brit谩nico GlaxoSmithKline, como para que alguien conf铆e en lo que est谩n produciendo sin una confirmaci贸n independiente real, dado el historial de algunos de sus socios en el falseamiento de datos de ensayos cl铆nicos en animales y humanos para vacunas y otros productos.

El segundo objetivo de HOPE es abrir el uso de 贸rganos h铆bridos m谩quina-humano para el trasplante en seres humanos. Este objetivo se centra en restaurar 鈥渓as funciones de los 贸rganos utilizando 贸rganos cultivados o sistemas h铆bridos biol贸gicos/sint茅ticos鈥 con el objetivo posterior de crear un 贸rgano humano totalmente transplantable al cabo de varios a帽os.

Sin embargo, m谩s adelante en la descripci贸n del programa, el inter茅s por fusionar lo sint茅tico y lo biol贸gico queda m谩s claro cuando afirma 鈥淗a llegado el momento de fomentar las sinergias entre los organoides, la bioingenier铆a y las tecnolog铆as de inmunoingenier铆a, y de avanzar en el estado del arte de la biolog铆a humana in vitro . . construyendo sistemas controlables, accesibles y escalables鈥. El documento de descripci贸n del programa tambi茅n se帽ala el inter茅s de Wellcome en los enfoques de ingenier铆a gen茅tica para la 鈥渕ejora de las propiedades deseadas y la inserci贸n de marcadores rastreables鈥 y la ambici贸n de Wellcome de reproducir los bloques de construcci贸n del sistema inmunol贸gico humano y los sistemas de 贸rganos humanos a trav茅s de medios tecnol贸gicos.

驴Peque帽os transhumanistas?

El segundo programa que llevar谩 a cabo Wellcome Leap se llama 鈥淟os primeros 1000 d铆as: Promoting Healthy Brain Networks鈥, que la organizaci贸n abrevia como 1KD. Podr铆a decirse que es el programa m谩s inquietante porque pretende utilizar como sujetos de prueba a ni帽os peque帽os, concretamente a beb茅s de tres meses a ni帽os de tres a帽os. El programa est谩 supervisado por Holly Baines, que anteriormente fue directora de desarrollo de estrategias para Wellcome Trust antes de incorporarse a Wellcome Leap como directora del programa 1KD.

1KD se centra en el desarrollo de 鈥渇ormas objetivas y escalables de evaluar la salud cognitiva de los ni帽os鈥 mediante el seguimiento del desarrollo y la funci贸n del cerebro de beb茅s y ni帽os peque帽os, lo que permite a los profesionales 鈥渆stratificar el riesgo de los ni帽os鈥 y 鈥減redecir las respuestas a las intervenciones鈥 en los cerebros en desarrollo.

El documento de descripci贸n del programa se帽ala que, hasta este momento, 鈥渘uestra principal ventana al cerebro en desarrollo han sido las t茅cnicas de neuroimagen y los modelos animales, que pueden ayudar a identificar biomarcadores cuantitativos de la salud de la red [neuronal] y caracterizar las diferencias de la red que subyacen a los comportamientos鈥. A continuaci贸n, afirma que los avances tecnol贸gicos 鈥渆st谩n abriendo posibilidades adicionales en los ni帽os peque帽os鈥.

La descripci贸n del programa contin煤a diciendo que las redes neuronales artificiales, una forma de IA, 鈥渉an demostrado la viabilidad de modelar el proceso de poda de la red y la adquisici贸n de comportamientos complejos de forma muy similar a la de un cerebro en desarrollo鈥, mientras que las mejoras en el aprendizaje autom谩tico, otro subconjunto de la IA, pueden utilizarse ahora para extraer 鈥渟e帽ales significativas鈥 del cerebro de beb茅s y ni帽os peque帽os. Estos algoritmos pueden utilizarse para desarrollar 鈥渋ntervenciones鈥 para ni帽os peque帽os que, seg煤n otros algoritmos, corren el riesgo de tener una funci贸n cerebral subdesarrollada.

El documento contin煤a se帽alando la promesa de 鈥渓os sensores m贸viles de bajo coste, los wearables y los sistemas dom茅sticos鈥 para 鈥減roporcionar una nueva oportunidad de evaluar la influencia y la dependencia del desarrollo del cerebro en las interacciones f铆sicas y sociales naturales鈥. En otras palabras, este programa pretende utilizar 鈥済rabaciones visuales y sonoras continuas en el hogar鈥, as铆 como dispositivos vestibles en los ni帽os para recoger millones y millones de puntos de datos. Wellcome Leap describe estos wearables como 鈥渋nsignias electr贸nicas relativamente discretas y escalables que recogen datos visuales, auditivos y de movimiento, as铆 como caracter铆sticas interactivas (como la toma de turnos, el ritmo y los tiempos de reacci贸n)鈥. En otra parte del documento se pide que se desarrollen 鈥渟ensores port谩tiles que eval煤en medidas fisiol贸gicas predictivas de la salud cerebral (por ejemplo, actividad electrod茅rmica, frecuencia respiratoria y ritmo card铆aco) y tecnolog铆a inal谩mbrica de EEG o de seguimiento ocular鈥 para su uso en beb茅s y ni帽os de tres a帽os o menos.

Al igual que otros programas de Wellcome Leap, esta tecnolog铆a se est谩 desarrollando con la intenci贸n de que se convierta en la corriente principal de la ciencia m茅dica en los pr贸ximos cinco o diez a帽os, lo que significa que este sistema -aunque enmarcado como una forma de monitorizar el funcionamiento del cerebro de los ni帽os para mejorar los resultados cognitivos- es una receta para la vigilancia total de los beb茅s y los ni帽os muy peque帽os, as铆 como un medio para alterar su funcionamiento cerebral seg煤n los algoritmos y los programadores de Leap lo consideren oportuno.

El programa 1DK tiene dos objetivos principales. El primero es 鈥渄esarrollar un modelo totalmente integrado y herramientas de medici贸n cuantitativa del desarrollo de la red en los primeros 1000 d铆as [de vida], suficiente para predecir la formaci贸n de la EF [funci贸n ejecutiva] antes de que el ni帽o cumpla un a帽o鈥. Este modelo, se lee en la descripci贸n, 鈥渄eber铆a predecir las contribuciones de la nutrici贸n, el microbioma y el genoma鈥 en la formaci贸n del cerebro, as铆 como los efectos de 鈥渓as interacciones sensoriales y sociales [o la falta de ellas] en los procesos de poda de la red鈥 y los resultados de la EF. El segundo objetivo deja claro que la adopci贸n generalizada de estas tecnolog铆as de monitorizaci贸n neurol贸gica en ni帽os peque帽os y beb茅s es el objetivo final del 1DK. En 茅l se afirma que el programa planea 鈥渃rear m茅todos escalables para optimizar la promoci贸n, la prevenci贸n, la detecci贸n y las intervenciones terap茅uticas para mejorar la EF en al menos un 20% en el 80% de los ni帽os antes de los 3 a帽os鈥.

Fiel a los lazos eugenistas del Wellcome Trust (que se analizar谩n m谩s a fondo en la segunda parte), el 1DK de Wellcome Leap se帽ala que 鈥渓o que interesa son las mejoras de la EF subdesarrollada a la normativa o de la EF normativa a la bien desarrollada en toda la poblaci贸n para lograr el mayor impacto鈥. As铆 pues, uno de los objetivos del 1DK no es tratar una enfermedad ni abordar un 鈥渞eto p煤blico de salud global鈥, sino experimentar con el aumento cognitivo de los ni帽os utilizando medios desarrollados por algoritmos de IA y tecnolog铆a invasiva basada en la vigilancia.

Otro aspecto inquietante del programa es su plan para 鈥渄esarrollar un asembloide cerebral en 3D in vitro que reproduzca la formaci贸n temporal鈥 de un cerebro en desarrollo que se asemeje a los modelos desarrollados mediante el seguimiento del desarrollo cerebral de beb茅s y ni帽os. M谩s adelante, la descripci贸n del programa llama a esto un modelo 鈥渋n-silico鈥 del cerebro de un ni帽o, algo de obvio inter茅s para los transhumanistas que ven tal desarrollo como un presagio de la llamada singularidad. M谩s all谩 de eso, parece que este modelo in-silico, y por tanto sint茅tico, del cerebro est谩 planeado para ser utilizado como el 鈥渕odelo鈥 al que se adaptan los cerebros de los beb茅s y los ni帽os mediante las 鈥渋ntervenciones terap茅uticas鈥 mencionadas en otra parte de la descripci贸n del programa.

Deber铆a quedar claro lo siniestro que es que una organizaci贸n que re煤ne los peores impulsos de 鈥渃ient铆fico loco鈥 tanto del mundo de las ONG como del de la investigaci贸n militar est茅 planeando abiertamente llevar a cabo tales experimentos en los cerebros de beb茅s y ni帽os peque帽os, consider谩ndolos como conjuntos de datos y sus cerebros como algo que debe ser 鈥減odado鈥 por la 鈥渋nteligencia鈥 de las m谩quinas. Permitir que un programa de este tipo avance sin obst谩culos y sin que el p煤blico se oponga significar铆a permitir que un programa peligroso dirigido a los miembros m谩s j贸venes y vulnerables de la sociedad avance potencialmente hasta un punto en el que sea dif铆cil de detener.

Una 鈥渕谩quina del tiempo de los tejidos鈥

El tercer programa, y el segundo m谩s reciente, que se une a la l铆nea de Wellcome Leap se llama Delta Tissue, abreviado por la organizaci贸n como 螖T. Delta Tissue pretende crear una plataforma que monitorice los cambios en la funci贸n y las interacciones de los tejidos humanos en tiempo real, aparentemente para 鈥渆xplicar el estado de una enfermedad en cada persona y predecir mejor c贸mo progresar铆a esa enfermedad鈥. Refiri茅ndose a esta plataforma como una 鈥渕谩quina del tiempo de los tejidos鈥, Wellcome Leap considera que Delta Tissue puede predecir la aparici贸n de enfermedades antes de que se produzcan, a la vez que permite realizar intervenciones m茅dicas 鈥渁daptadas al individuo鈥.

Mucho antes de la era COVID, la medicina de precisi贸n o la medicina 鈥渄irigida o adaptada al individuo鈥 ha sido una frase clave para los tratamientos basados en los datos gen茅ticos de los pacientes y/o para los tratamientos que alteran la funci贸n de los 谩cidos nucleicos (por ejemplo, el ADN y el ARN) en s铆 mismos. Por ejemplo, el gobierno estadounidense define la 鈥渕edicina de precisi贸n鈥 como 鈥渦n enfoque emergente para el tratamiento y la prevenci贸n de enfermedades que tiene en cuenta la variabilidad individual de los genes, el entorno y el estilo de vida de cada persona.鈥 Del mismo modo, un art铆culo de 2018 publicado en Technology se帽ala que, en oncolog铆a, 鈥渓a medicina de precisi贸n y personalizada鈥 fomenta el desarrollo de tratamientos especializados para cada subtipo espec铆fico de c谩ncer, basados en la medici贸n y manipulaci贸n de datos gen茅ticos y 贸micos clave del paciente (transcript贸mica, metabol贸mica, prote贸mica, etc.).鈥

Antes de COVID-19 y de la puesta en marcha de la vacuna, la tecnolog铆a de la vacuna de ARNm utilizada por las empresas Moderna y Pfizer, financiadas por DARPA, se comercializaba como tratamiento de medicina de precisi贸n y se denominaba en gran medida 鈥渢erapia g茅nica鈥 en los informes de los medios de comunicaci贸n. Tambi茅n se promocionaron mucho como un m茅todo revolucionario para tratar el c谩ncer, por lo que no es de extra帽ar que el programa Delta Tissue de Wellcome Leap utilice una justificaci贸n similar para desarrollar un programa que pretende ofrecer terapias g茅nicas a medida a las personas antes de la aparici贸n de una enfermedad.

Esta plataforma Delta Tissue trabaja para combinar 鈥渓as 煤ltimas tecnolog铆as de perfilado de c茅lulas y tejidos con los recientes avances en el aprendizaje autom谩tico鈥, es decir, la IA. Dadas las conexiones de Wellcome Leap con el ej茅rcito estadounidense, cabe destacar que el Pent谩gono y Google, ambos antiguos empleadores de la directora general de Wellcome Leap, Regina Dugan, y del director de operaciones, Ken Gabriel, llevan trabajando juntos desde el pasado mes de septiembre en el uso de la IA para predecir enfermedades en humanos, centr谩ndose primero en el c谩ncer antes de expandirse a la COVID-19 y a todas las enfermedades intermedias. El programa Delta Tissue parece tener ambiciones afines, ya que su descripci贸n del programa deja claro que, en 煤ltima instancia, pretende utilizar su plataforma para una serie de c谩nceres y enfermedades infecciosas.

El objetivo final de este programa de Wellcome Leap es 鈥渆rradicar las enfermedades obstinadas que causan tanto sufrimiento en todo el mundo鈥. Sin embargo, planea hacerlo a trav茅s de algoritmos de IA, cuya capacidad de predicci贸n nunca es cien por cien precisa, y con tratamientos de edici贸n gen茅tica, casi todos ellos novedosos y que no han sido bien probados. Este 煤ltimo punto es importante dado que uno de los principales m茅todos para la edici贸n de genes en humanos, el CRISPR, se ha encontrado en numerosos estudios que causa un da帽o considerable al ADN, da帽o que es en gran medida irreparable (ver aqu铆, aqu铆 y aqu铆). Parece plausible que una persona sometida a un tratamiento m茅dico de alta tecnolog铆a de este tipo siga necesitando una serie interminable de tratamientos de edici贸n gen茅tica y quiz谩s otros tratamientos invasivos de alta tecnolog铆a para mitigar y gestionar los efectos del torpe empalme de genes.

Vigilancia total para tratar la 鈥渄epresi贸n鈥

El programa m谩s reciente de Wellcome Leap, lanzado esta misma semana, se llama 鈥淢ulti-Channel Psych: Revealing Mechanisms of Anhedonia鈥 y se centra oficialmente en la creaci贸n de tratamientos 鈥渃omplejos y biol贸gicos鈥 para la depresi贸n.

Los impulsores de Wellcome Leap enmarcan el problema que pretenden abordar con este programa de la siguiente manera:

鈥We understand that synaptic connections serve as the currency of neural communication, and that strengthening or weakening these connections can facilitate learning new behavioral strategies and ways of looking at the world. Through studies in both animal models and humans, we have discovered that emotional states are encoded in complex neural network activity patterns, and that directly changing these patterns via brain stimulation can shift mood. We also know that disruption of these delicately balanced networks can lead to neuropsychiatric illness.鈥

A帽aden que los 鈥渢ratamientos de base biol贸gica鈥 para la depresi贸n 鈥渘o se ajustan a la biolog铆a de los seres humanos en los que se utilizan鈥 y, por tanto, los tratamientos para la depresi贸n deben adaptarse 鈥渁 la biolog铆a espec铆fica鈥 de cada paciente. Afirman claramente que lo que hay que abordar para hacer esas modificaciones personales del tratamiento es conseguir 鈥渦n f谩cil acceso al sustrato biol贸gico de la depresi贸n, es decir, el cerebro鈥.

La descripci贸n del programa de Wellcome Leap se帽ala que este esfuerzo se centrar谩 espec铆ficamente en la anhedonia, que define como 鈥渦na alteraci贸n del sistema de recompensa basado en el esfuerzo鈥 y como un 鈥渟铆ntoma clave de la depresi贸n y otras enfermedades neuropsiqui谩tricas鈥. En particular, en la letra peque帽a del documento, Wellcome Leap afirma:

鈥Aunque hay muchas definiciones de anhedonia, nos interesa menos la investigaci贸n de la reducci贸n del placer consumatorio, la experiencia general del placer o la incapacidad de experimentar placer. M谩s bien, seg煤n la descripci贸n anterior, daremos prioridad a las investigaciones de la anhedonia en lo que respecta a las deficiencias en el sistema de recompensa basado en el esfuerzo, por ejemplo, la reducci贸n de la motivaci贸n para completar las tareas y la disminuci贸n de la capacidad de aplicar el esfuerzo para lograr un objetivo.鈥

En otras palabras, Wellcome Leap s贸lo est谩 interesado en tratar los aspectos de la depresi贸n que interfieren con la capacidad de trabajo de un individuo, no en mejorar la calidad o el disfrute de la vida de un individuo.

Leap se帽ala, al hablar de sus objetivos, que pretende desarrollar modelos sobre c贸mo responden los pacientes a los tratamientos que incluyen 鈥渙pciones novedosas o existentes de modificaci贸n de la conducta, psicoterapia, medicaci贸n y neuroestimulaci贸n鈥, al tiempo que capta el 鈥済enoma, el fenoma [la suma de los rasgos fenot铆picos de un individuo], la conectividad de la red [neuronal], el metaboloma [la suma de los rasgos metab贸licos de un individuo], el microbioma y los niveles de plasticidad del procesamiento de la recompensa鈥 de un individuo, entre otros. En 煤ltima instancia, pretende predecir la relaci贸n entre el genoma de un individuo y el funcionamiento del 鈥減rocesamiento de la recompensa鈥 en el cerebro. Implica que los datos utilizados para crear este modelo deben implicar el uso de wearables, afirmando que los investigadores 鈥渄eben tratar de aprovechar las mediciones de alta frecuencia llevadas por el paciente o en el hogar, adem谩s de las obtenidas en la cl铆nica, el hospital o el laboratorio鈥.

Una de las principales 谩reas de investigaci贸n incluidas en el programa busca 鈥渄esarrollar nuevas herramientas de medici贸n escalables para la cuantificaci贸n fiable y de alta densidad del estado de 谩nimo (tanto informado subjetivamente como cuantificado objetivamente a trav茅s de la biometr铆a como la voz, la expresi贸n facial, etc.), el sue帽o, el movimiento, el funcionamiento del sistema de recompensa, los niveles de esfuerzo/motivaci贸n/energ铆a, la interacci贸n social, la ingesta de calor铆as y la salida del eje HPA en situaciones del mundo real鈥. El eje HPA (hipot谩lamo-hip贸fisis-suprarrenal) se menciona en todo el documento, y esto es significativo ya que es un sistema de retroalimentaci贸n tanto negativa como positiva que regula los mecanismos de las reacciones al estr茅s, la inmunidad y tambi茅n la fertilidad en el cuerpo humano. Esto 煤ltimo es especialmente importante dados los v铆nculos del Wellcome Trust con el movimiento eugen茅sico del Reino Unido. Tambi茅n cabe destacar que algunos wearables disponibles en el mercado, como el Halo de Amazon, ya cuantifican el estado de 谩nimo, el sue帽o y el movimiento.

Los autores del programa van incluso m谩s all谩 de lo anterior en cuanto a lo que desean monitorizar en tiempo real, afirmando: 鈥淔omentamos espec铆ficamente el desarrollo de tecnolog铆a no invasiva para interrogar directamente el estado del cerebro humano鈥. Los ejemplos incluyen 鈥渦n equivalente a una punci贸n lumbar no invasiva鈥, 鈥渟ondas de comportamiento o biomarcadores de la plasticidad neuronal鈥 y 鈥渃apacidades de monitorizaci贸n neuronal en una sola sesi贸n que definan un estado cerebral predictivo del tratamiento鈥.

En otras palabras, este programa Wellcome Leap y sus autores pretenden desarrollar una tecnolog铆a 鈥渘o invasiva鈥 y, probablemente, vestible, capaz de monitorizar el estado de 谩nimo, las expresiones faciales, las interacciones sociales, el esfuerzo y la motivaci贸n de un individuo y, potencialmente, incluso sus pensamientos con el fin de 鈥渋nterrogar directamente el estado del cerebro humano.鈥 Pensar que un dispositivo de este tipo se quedar铆a s贸lo en el 谩mbito de la investigaci贸n es ingenuo, sobre todo teniendo en cuenta que las luminarias del FEM han hablado abiertamente en las reuniones de Davos sobre c贸mo los gobiernos planean utilizar esta tecnolog铆a de forma generalizada en sus poblaciones como medio para atacar preventivamente a los posibles disidentes y dar paso a una era de 鈥渄ictaduras digitales鈥.

El hecho de centrarse en el tratamiento de s贸lo los aspectos de la depresi贸n que interfieren con el trabajo de una persona sugiere adem谩s que dicha tecnolog铆a, una vez desarrollada, se utilizar铆a para garantizar un comportamiento de 鈥渢rabajador perfecto鈥 en industrias en las que los trabajadores humanos est谩n siendo r谩pidamente sustituidos por IA y m谩quinas, lo que significa que los gobernantes pueden ser m谩s selectivos sobre qu茅 personas contin煤an siendo empleadas y cu谩les no. Al igual que otros programas de Wellcome Leap, si se completan, los frutos del programa Multi-Channel Psych probablemente se utilizar谩n para garantizar una poblaci贸n de d贸ciles aut贸matas cuyos movimientos y pensamientos est茅n fuertemente vigilados y monitorizados.

El 煤ltimo salto para una vieja agenda

Wellcome Leap no es una empresa peque帽a, y sus directores cuentan con la financiaci贸n, la influencia y las conexiones necesarias para hacer realidad sus sue帽os. La direcci贸n de la organizaci贸n incluye a la fuerza clave detr谩s del impulso de Silicon Valley para comercializar la tecnolog铆a transhumanista (Regina Dugan), el 鈥渁rquitecto鈥 de la industria de los MEMS (Ken Gabriel) y el 鈥済obernante鈥 de la floreciente industria de la secuenciaci贸n gen茅tica (Jay Flatley). Tambi茅n se beneficia de la financiaci贸n de la mayor fundaci贸n de investigaci贸n m茅dica del mundo, el Wellcome Trust, que es tambi茅n una de las principales fuerzas que influyen en la investigaci贸n gen茅tica y biotecnol贸gica, as铆 como en la pol铆tica sanitaria mundial.

Una investigaci贸n del Sunday Times de 1994 sobre el Trust se帽alaba que 鈥渁 trav茅s de las subvenciones y patrocinios [del Wellcome Trust], los organismos gubernamentales, las universidades, los hospitales y los cient铆ficos est谩n influenciados en todo el mundo. El trust distribuye m谩s dinero a las instituciones que incluso el Consejo de Investigaci贸n M茅dica del gobierno brit谩nico鈥.

A continuaci贸n, se帽ala:

鈥En los despachos de la primera planta del edificio se toman decisiones que afectan a la vida y la salud a escalas comparables a las de guerras menores. En la sala de conferencias, en lo alto de la calle, y en la sala de reuniones, en el s贸tano, se dictan sentencias en materia de biotecnolog铆a y gen茅tica que ayudar谩n a dar forma a la raza humana.鈥

Poco ha cambiado la influencia de la Fundaci贸n desde que se public贸 ese art铆culo. En todo caso, su influencia en las v铆as de investigaci贸n y las decisiones que 鈥渄ar谩n forma a la raza humana鈥 no ha hecho m谩s que aumentar. Sus ex funcionarios de la DARPA, que han pasado sus carreras promoviendo la tecnolog铆a transhumanista tanto en el sector p煤blico como en el privado, tienen objetivos que se solapan con los de Wellcome Leap. Los proyectos comerciales de Dugan y Gabriel en Silicon Valley revelan que Leap est谩 dirigido por aquellos que llevan mucho tiempo buscando el avance de la misma tecnolog铆a con fines de lucro y de vigilancia. Esto debilita dr谩sticamente la pretensi贸n de Wellcome Leap de perseguir ahora esas tecnolog铆as para mejorar 煤nicamente la 鈥渟alud global鈥.

De hecho, como se ha demostrado en este informe, la mayor铆a de estas tecnolog铆as dar铆an paso a una era profundamente perturbadora de vigilancia masiva sobre las actividades externas e internas de los seres humanos, incluidos los ni帽os peque帽os y los beb茅s, al tiempo que crear铆an una nueva era de la medicina basada en gran medida en las terapias de edici贸n de genes, cuyos riesgos son considerables y tambi茅n son sistem谩ticamente minimizados por sus promotores.

Cuando se entiende el 铆ntimo v铆nculo que ha existido durante mucho tiempo entre la eugenesia y el transhumanismo, Wellcome Leap y sus ambiciones tienen mucho sentido. En un reciente art铆culo escrito por John Klyczek para Unlimited Hangout, se se帽alaba que el primer director general de la UNESCO y antiguo presidente de la Sociedad de Eugenesia del Reino Unido fue Julian Huxley, que acu帽贸 el t茅rmino 鈥渢ranshumanismo鈥 en su libro de 1957 New Bottles for New Wine. Como escribi贸 Klyczek, Huxley sosten铆a que 鈥渓os objetivos eugen茅sicos de la ingenier铆a biol贸gica de la evoluci贸n humana deber铆an perfeccionarse a trav茅s de las tecnolog铆as transhumanistas, que combinan los m茅todos eugen茅sicos de la ingenier铆a gen茅tica con la neurotecnolog铆a que fusiona a los humanos y las m谩quinas en un nuevo organismo鈥.

Anteriormente, en 1946, Huxley se帽al贸 en su visi贸n para la UNESCO que era esencial que 鈥渆l problema eugen茅sico se examinara con el mayor cuidado y que se informara a la mente del p煤blico de las cuestiones en juego para que mucho de lo que ahora es impensable pueda al menos llegar a ser pensable鈥, una afirmaci贸n asombrosa para hacerla tan pronto despu茅s del final de la Segunda Guerra Mundial. Gracias en gran parte al Wellcome Trust y a su influencia tanto en la pol铆tica como en la investigaci贸n m茅dica a lo largo de varias d茅cadas, el sue帽o de Huxley de rehabilitar la ciencia con tintes eugen茅sicos en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial podr铆a hacerse pronto realidad. No es de extra帽ar que el Wellcome Trust albergue el archivo de la antigua Sociedad Eug茅nica dirigida por Huxley y que siga manteniendo estrechos v铆nculos con su organizaci贸n sucesora, el Instituto Galton.

La pregunta principal es: 驴Nos dejaremos manipular para permitir que el transhumanismo y la eugenesia se persigan y normalicen abiertamente, incluso a trav茅s de iniciativas como las de Wellcome Leap, que pretenden utilizar a beb茅s y ni帽os peque帽os como sujetos de prueba para avanzar en su visi贸n de pesadilla de la humanidad? Si los esl贸ganes publicitarios bien elaborados y las campa帽as de los medios de comunicaci贸n que pintan visiones de utop铆a como 鈥渦n mundo sin enfermedades鈥 son todo lo que se necesita para convencernos de que entreguemos nuestro futuro y el de nuestros hijos a los operativos militares, los ejecutivos de las empresas y los eugenistas, entonces queda poco de nuestra humanidad a la que rendirnos.

Whitney Webb