Su muerte a manos de pistoleros de la patronal en 1923 y su fama de gran orador y polemista han dejado en segundo plano el pensamiento del que fue l铆der de una CNT que aglutin贸 a cerca de 800.000 afiliados.

El 19 de diciembre de 1919, la plaza de toros de Las Arenas de Barcelona era un hervidero de 20.000 obreros que se opon铆an al fin de la hist贸rica huelga general de La Canadenca. Solo Salvador Segu铆 Rubinat, el secretario general de la CNT reci茅n salido de la c谩rcel, supo apaciguar a las masas y convencerlas de que deb铆an aceptar la victoria y prepararse para el siguiente envite. Acababan de lograr, entre otras reivindicaciones, la jornada laboral de ocho horas.

Aquel despliegue de oratoria y ascendencia frente a las masas de trabajadores, elogiado incluso por figuras conservadoras como Eugeni d’Ors, sirve para comprender la figura legendaria en que se convirti贸 el l铆der anarcosindicalista al que todo el mundo conoc铆a como El Noi del Sucre. El otro episodio clave fue el de su asesinato el 10 de marzo de 1923, del que se cumplen ahora cien a帽os. En plena guerra social entre patronal y sindicatos anarquistas en Barcelona, que dej贸 casi 400 muertos 鈥搇a mayor铆a, obreros鈥, Segu铆 fue tiroteado junto a su compa帽ero Francesc Comas Peronas en el barrio del Raval.

Su asesinato paraliz贸 la ciudad durante una semana. A sus 35 a帽os, este pintor de paredes nacido en Tornabous, Lleida, era el carism谩tico l铆der de una todopoderosa CNT con cerca de 800.000 afiliados 鈥搒olo por comparar, la UGT ten铆a 240.000 en toda Espa帽a鈥. Su entierro fue a escondidas, para evitar disturbios, pero esto no impidi贸 que el de Paronas fuera masivo para despedir tambi茅n a El Noi del Sucre.

“Su papel en la huelga de La Canadenca y su asesinato lo convierten en un mito, lo que a veces dificulta valorar el personaje hist贸rico en toda su dimensi贸n”, reflexiona el historiador y profesor Xavier D铆ez. Sus gestas m谩s conocidas y su tr谩gico final, apuntan quienes han indagado en su trayectoria, han eclipsado su faceta menos conocida de te贸rico del anarquismo y el sindicalismo. No ha ayudado tampoco que la historiograf铆a oficial y las pol铆ticas de memoria hist贸rica hayan tendido a “marginar” al anarcosindicalismo, dice D铆ez. “Le falta una gran biograf铆a”, coincide el profesor de la Universitat Aut貌noma de Barcelona (UAB) y exdiputado Xavier Dom猫nech.

Nacido en 1887, El Noi del Sucre creci贸 en la agitada Barcelona de principios del XX, formado a caballo entre los ateneos libertarios y sindicalistas y las barricadas de huelgas revolucionarias como la de 1902 y la Semana Tr谩gica. Su carisma creci贸 en un tiempo en que se premiaba el coraje para enfrentarse a la polic铆a, pero tambi茅n la habilidad oratoria en tertulias como la del Caf茅 Espa帽ol del Paralelo. A los 30 a帽os, en 1918, fue escogido secretario general de la CNT en la Asamblea de Sants, en una c煤pula con otras j贸venes figuras como 脕ngel Pesta帽a o Joan Peir贸. Luego vendr铆a La Canadenca, su antagonismo con la burguesa Lliga Regionalista, varias etapas entre rejas y una gira de conferencias por toda Espa帽a en 1922, antes de ser asesinado.

De revolucionario a estratega

Sobre la m谩s desconocida faceta de Segu铆 como te贸rico, Dom猫nech afirma: “El Noi del Sucre es un sindicalista, no un intelectual ni un escritor, y esto obliga a recopilar sus art铆culos e intervenciones sin que haya un archivo que lo facilite”. Pero dos libros lo han intentado recientemente: El pensament pol铆tic de Salvador Segu铆 (Virus Editorial), de D铆ez, y El col贸s de l’anarquisme (Lo Diable Gros), de Jordi Mart铆 Font.

Ambas publicaciones, sirven para comprender que Segu铆, adem谩s de ser un hombre de acci贸n, contribuy贸 decisivamente a los fundamentos del anarcosindicalismo, un movimiento que fue hegem贸nico entre la clase obrera catalana a principios del siglo XX, a diferencia de la mayor铆a de pa铆ses europeos. Pese al aura revolucionaria que rodea a Segu铆, en una violenta Barcelona apodada como La rosa de fuego, fue alguien que evolucion贸 hacia el pragmatismo. Abog贸 por la unidad sindical, por el sindicato como herramienta para reemplazar el Estado y por tejer alianzas con clases profesionales y campesinas.

“No vamos a asaltar Roma, como los b谩rbaros, sino a invadir las posiciones de la burgues铆a para irlos sustituyendo en ellas”, dej贸 escrito meses antes de morir, despu茅s de pasar a帽o y medio encerrado en la c谩rcel menorquina de La Mola. “脡l apuesta por la evoluci贸n y no la revoluci贸n. Para empoderarse, la clase obrera necesita ser lo suficientemente madura, y esa voluntad de construcci贸n requiere calma, no agitaci贸n constante. Usar el sindicato como un ensayo para el futuro de la sociedad”, apunta D铆ez.

“Segu铆 es un dirigente obrero que piensa en t茅rminos estrat茅gicos muy amplios”, abunda Dom猫nech. En plena reacci贸n conservadora posterior a la Primera Guerra Mundial, con la patronal catalana tratando de hacerse con el control de las calles mediante la violencia y el uso de fuerzas paramilitares, El Noi del Sucre busc贸 alianzas con la UGT, con los campesinos (los rabassaires de su amigo Llu铆s Companys) o con luchas por rebajas en el precio de los alquileres o de los alimentos. “Entiende que para cambiar la sociedad necesita la complicidad de todos aquellos que la hacen funcionar”, a帽ade D铆ez.

Entre otras de sus aportaciones, est谩 tambi茅n la defensa del sindicato como espacio de formaci贸n. Segu铆 ten铆a mucha sinton铆a con la Escuela Moderna que fund贸 el pedagogo Francesc Ferrer i Gu脿rdia, ejecutado como chivo expiatorio por los hechos de la Semana Tr谩gica.

Del apodo al entierro

Sin m谩s fuentes documentales que sus art铆culos en prensa y sus conferencias, as铆 como los testimonios orales de la 茅poca, lo cierto es que hay otros episodios de su vida que tambi茅n han alimentado el mito. Empezando por su apodo, El Noi del Sucre, que tendr铆a su origen en que se com铆a los terrones de az煤car de los caf茅s que serv铆a cuando trabajaba de camarero. Pero hay otros: por haber trabajado en una f谩brica de az煤car, por su precocidad al entrar en las reuniones obreras… Incluso 茅l se re铆a de ello en las entrevistas: “隆Hombre! Es porque de tan dulce que soy atraigo a las moscas”. Esto 煤ltimo aparece en la biograf铆a de Manuel Cruells de 1974.

De sus inicios en la actividad sindical, se ha escrito que particip贸 en un grupo radical llamado Els fills de puta (“Los hijos de puta”) y su primer texto publicado que recoge El col贸s de l’anarquisme es ya una pol茅mica. Se trata de una petici贸n de rectificaci贸n de 1907 al diario El Progreso, del Partido Radical de Alejandro Lerroux, que aseguraba que Segu铆 ten铆a v铆nculos con terroristas. Ante la negativa a enmendarse, un Segu铆 de 20 a帽os se planta en un mitin de Lerroux en Barcelona, pide sin 茅xito la palabra y todo acaba en una monumental trifulca con un asistente muerto por una bala perdida.

Por 煤ltimo, su asesinato, nunca esclarecido pero siempre atribuido al Sindicato Libre de la patronal, es tambi茅n una fuente de imprecisiones, alimentadas tambi茅n por novelas como Escuela de Rebeld铆a, de 1923, atribuida originalmente al propio Segu铆 pero de autor铆a bastante cuestionada. O Ap贸stoles y asesinos, de Antonio Soler, en 2016. Se dijo que justo antes de ser asesinado hab铆a quedado con Llu铆s Companys en Pla莽a Universitat, o que un d铆a antes hab铆a desafiado a pecho descubierto a unos pistoleros frente a su casa en el Eixample de Barcelona.

Sobre el tr谩gico final, un testimonio valioso fue el de su viuda, Teresa Muntaner, a la que el periodista Josep Maria Huertas Claveria entrevist贸 desde el exilio en Francia, en 1973, para la revista Triunfo. La anciana confirm贸 el suceso de la vigilia. Al salir del Teatro C贸mico de Barcelona, en un acto para los presos pol铆ticos, sus compa帽eros 鈥揷omo Pesta帽a鈥 quisieron acompa帽arle, pero 茅l se neg贸. Al llegar en taxi a casa, un coche les hab铆a seguido. “Segu铆 sali贸 [del taxi], no llevaba rev贸lver ni nada, y se les acerc贸 con las manos cruzadas y dijo: ‘Si ten茅is valor, disparad'”. Pero no lo hicieron.

Al d铆a siguiente, Muntaner, que en aquel momento estaba embarazada, asegura que Segu铆 estaba pintando un piso de Companys. “Me dijo que no le esperase para comer, pero s铆 para cenar, que ten铆a mucho sue帽o”, relat贸. “Pero no vino”. Ella se enter贸 del atentado por los vecinos. “Lo hicieron el Sindicato Libre pagado por la patronal, que les dec铆a ‘tienes que matar a este hombre y a este otro’…”. Y prosegu铆a en la entrevista: “Lo llevaron al Hospital Cl铆nic y la gente quer铆a asaltar el hospital. En un momento de despiste, lo sacaron a escondidas y lo enterraron para que no hubiese manifestaciones”. Fue en el Cementerio de Montju茂c, donde hoy tiene una l谩pida.

El sindicalista m谩s influyente

“Resulta dif铆cil encontrar a un dirigente sindical de su potencia y de su influencia. 脡l y toda su generaci贸n en la CNT”, resume Dom猫nech. De la misma forma, no es f谩cil encontrar algo parecido en Europa a la capacidad de movilizaci贸n de que goz贸 el anarcosindicalismo en Espa帽a y especialmente en Barcelona. “[El historiador catal谩n] Vicens Vives, cuando se preguntaba por qu茅 en Catalunya ech贸 tantas ra铆ces el anarquismo, lleg贸 a la conclusi贸n de que fue por culpa de la miop铆a de la burgues铆a. En otros pa铆ses se canaliz贸 institucionalmente la participaci贸n de los sindicatos”, aduce D铆ez. En Catalunya, lo que busc贸 la clase dirigente y la Lliga Regionalista en particular fue tomar el control de la calle con grupos paramilitares.

Debido a su muerte prematura y a los contactos que estableci贸 con distintas orientaciones pol铆ticas 鈥揳unque siempre se neg贸 a entrar en ning煤n partido鈥, Segu铆 ha sido reivindicado desde entonces por muchas tradiciones. Seis meses despu茅s de su asesinato lleg贸 el golpe de Estado de Primo de Rivera. La CNT no volver铆a a alcanzar cotas parecidas de poder hasta la Guerra Civil. Desde entonces, El Noi del Sucre ha sido reivindicado por entornos como el del PSUC, ERC o leg铆timamente por el sindicalismo anarquista.

“Hay varios Segu铆s. El sindicalista, el revolucionario, el frentepopulista… Existe la tentaci贸n de atribuirle muchas cosas. Pero merece la pena reivindicar su figura por s铆 misma”, resume Dom猫nech. “Hay que leerlo por su propuesta de mejorar la sociedad que consiste en el empoderamiento de la clase trabajadora, por su apuesta por una cierta alianza de las clases medias y por sobreponerse a un Estado espa帽ol de 茅lites extractivas”, a帽ade D铆ez.

O, como afirm贸 su compa帽ero cenetista Josep Viadiu: “Desde luego, no vamos a hacer piruetas alrededor del cad谩ver de Segu铆. Por respeto a 茅l y a nosotros mismos […]. No nos cabe profetizar c贸mo pensar铆a hoy ni c贸mo juzgar铆a el momento actual”.

