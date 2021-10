–

De parte de SAS Madrid October 22, 2021

La cuant铆a sin precedentes de los casi 500 millones que salt谩ndose los procedimientos administrativos ha pagado la Comunidad de Madrid al mayor hospital del gigante sanitario Quir贸n desde enero de 2020, la Fundaci贸n Jim茅nez D铆az (FJD), ha puesto sobre la mesa una cuesti贸n nunca resuelta: la existencia de un sistema laber铆ntico y lleno de recovecos que impide saber en tiempo real cu谩ntos millones le cuesta el FJD al sistema p煤blico madrile帽o y a cambio exactamente de qu茅.

La 煤ltima liquidaci贸n contable conocida se remonta a 2015, a帽o final del quinquenio para el que un informe de la C谩mara de Cuentas madrile帽a eleva a m谩s de 1.721 millones lo desembolsado al FJD a lo largo de ese periodo. Fechado en marzo de 2019, el examen del organismo fiscalizador cuantifica en 373.544.277 lo desembolsado en 2015 al FJD. Portavoces de la Consejer铆a de Sanidad de Madrid aseguraron este jueves que las liquidaciones de 2016 y 2017 “se est谩n cerrando”.

Con una poblaci贸n asignada de 450.000 pacientes m谩s el indeterminado n煤mero de los que son atendidos en sus instalaciones mediante el sistema de “libre elecci贸n”, el Jim茅nez D铆az opera como la punta de lanza de un ej茅rcito sanitario controlado por el grupo alem谩n Fresenius y que solo en Madrid explota adem谩s otros cuatro hospitales de titularidad p煤blica. Esos cuatro son fruto del plan de privatizaci贸n sanitaria impulsado por Esperanza Aguirre en la primera d茅cada del siglo. De titularidad netamente privada, el FJD se mantiene desde 2003 sujeto a lo que se conoce como un “concierto singular” con la Consejer铆a de Sanidad y que fue renovado en 2006.

Sinton铆a, puerta giratoria y cifras crecientes

Fresenius se hizo con la mayor铆a accionarial en 2016 tras la operaci贸n desarrollada por el fondo CVC, propietario del que ya en ese momento se le consideraba tambi茅n un aut茅ntico gigante: Capio. A trav茅s de filiales domiciliadas en el para铆so fiscal de las Islas Caim谩n y cuyos accionistas nunca salieron a la luz, CVC dominaba Capio. La sinton铆a de Capio, que en 2014 hab铆a adquirido Quir贸n, con la administraci贸n madrile帽a la ilustra el siguiente ejemplo: quien entre 2002 y 2004 ocup贸 el cargo de directora del ahora desaparecido Instituto Madrile帽o de Salud (Imsalud), Leticia del Moral, salt贸 en 2005 a Capio. Del Moral, que cruz贸 la puerta giratoria que enlaza sanidad p煤blica y privada, permanece en su puesto como directora general de Asistencia y Calidad de Quir贸n Salud.

Ahora, la relaci贸n entre el gigante privado y el departamento p煤blico que dirige el consejero Enrique Ruiz Escudero parece atravesar un bache. Lo demuestra que, como public贸 el diario El Pa铆s, Fresenius haya hecho constar en su 煤ltimo informe anual, el de 2020, que la deuda oculta de la Comunidad de Madrid con Quir贸n asciende ya a 1.250 millones.

El “concierto singular” que teje un nexo entre el Jim茅nez D铆az y la sanidad p煤blica madrile帽a pivota sobre un sistema articulado en torno a las llamadas “cl谩usulas adicionales”: una especie de contratos que han de revisarse anualmente en cuanto a precios y que se han convertido en un verdadero enigma. 驴Por qu茅? Porque los n煤meros incluidos en tales cl谩usulas para actualizar las tarifas est谩n sujetos a fluctuaci贸n. Es decir, si una cl谩usula adicional determina que el cap铆tulo m谩s alto del gasto que con el FJD afronta el Servicio Madrile帽o de Salud (Sermas), el de atenci贸n ordinaria a pacientes del 谩rea asignada, costar谩 ese a帽o 300 millones nadie puede descartar que meses m谩s tarde el Gobierno apruebe una “adenda” en virtud de la cual suba el importe a abonar. O dos. O tres, como ocurri贸 en 2013.

Ni se sabe tampoco de antemano a cu谩nto ascender谩 el coste de los pacientes que han llegado a sus instalaciones por libre elecci贸n. Los datos suministrados en su d铆a por el Gobierno regional al ya exdiputado socialista Jos茅 Manuel Freire indican que los hospitales gestionados por Quir贸n han captado m谩s pacientes que los de gesti贸n p煤blica, con lo que su negocio crece. Y el Jim茅nez D铆az encabeza ese ranking. 驴Cu谩ntas de las 64.000 citas ganadas por el FJD en 2018 gracias a pacientes a los que correspond铆a por 谩rea residencial otro hospital proced铆an de los otros cuatro que gestiona tambi茅n Quir贸n? No se sabe.

Ni se sabe a帽o tras a帽o si lo previsto para el FJD por dispensaci贸n de f谩rmacos se ajustar谩 o diferir谩 de lo previsto en la “cl谩usula adicional”. Es m谩s, como alert贸 en 2019 la C谩mara de Cuentas, ni siquiera queda claro si la FJD pag贸 entre 2013 y 2015 el canon que “en concepto de arrendamiento” ha de abonar por el uso de dos centros de especialidades. Y por ello 鈥揳grega el informe de fiscalizaci贸n鈥 “no se ha podido verificar si las cuant铆as abonadas, en su caso, se ajustan a los importes de arrendamiento unitarios fijados”.

Lo que s铆 se conoce con exactitud tras el mencionado informe que la C谩mara de Cuentas aprob贸 en 2019 es que el Jim茅nez D铆az ya se sali贸 de la norma de gasto en el periodo 2010-2014. En el informe se lee esto: “Mientras en la mayor铆a de los hospitales p煤blicos del Grupo 3 [de gran tama帽o], en el periodo 2010-2014, los gastos reales disminuyen en torno a un 10%, los de la Fundaci贸n Jim茅nez D铆az (hospital concesionado) se incrementan un 23%”.

Autorizaciones de gasto… por partida doble

Pr贸rrogas de esas cl谩usulas que se solapan en fechas con las nuevas que han de firmarse para el a帽o en curso levantan un dique que impide conocer los datos en tiempo real. Pero la cosa no acaba ah铆. Porque a ello se suman los “pagos a cuenta” fuera de contrato como los aprobados desde enero de 2020. Un ejemplo de la mara帽a que dificulta averiguar el gasto se localiza en 2016. Ese a帽o, el Consejo de Gobierno autoriz贸 el 13 de mayo suscribir “para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre” la “cl谩usula adicional d茅cima” por 239.485.805,88 euros. Al d铆a siguiente, la Consejer铆a de Sanidad y Quir贸n firmaron tal cl谩usula. Pero la cuant铆a que aparece en el texto supera en casi 79 millones lo aprobado por el Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso.

Cuando este peri贸dico pregunt贸 a los portavoces de Sanidad qu茅 factor explicaba una disparidad de tal calibre, la respuesta fue que en diciembre de 2015 se hab铆a aprobado una pr贸rroga de la “cl谩usula adicional novena” por 78.953.245,24 euros y para “el primer trimestre de 2016”. En efecto, tal acuerdo consta en la web oficial de la Comunidad de Madrid. Y la suma de las dos cantidades equivale al importe que figura en el texto de la “cl谩usula adicional d茅cima”.

A la vista de lo sucedido, infoLibre volvi贸 a preguntar. Ahora, por la duplicidad del gasto autorizado, dado que tanto la pr贸rroga como la nueva cl谩usula adicional incorporan los tres primeros meses de 2016. 驴Por qu茅 la nueva “cl谩usula adicional” no se limit贸 a circunscribir su eficacia a los nueve meses comprendidos entre abril y diciembre si, de hecho, nada obliga a que esa figura reguladora del precio de los servicios prestados por la FJD se corresponda con un a帽o completo? Esta vez no hubo respuesta. Tampoco la hubo para la pregunta de por qu茅 si las pr贸rrogas constituyen una f贸rmula v谩lida ha optado el Gobierno regional por abonar 453, 9 millones al Jim茅nez D铆az en concepto de “pagos a cuenta” y mediante “convalidaciones de gasto”, figura que la ley reserva para situaciones muy excepcionales que no concurren aqu铆.

La prueba de que el Gobierno podr铆a haber sorteado el doblete de acuerdos que autorizan un determinado gasto para el mismo lapso temporal 鈥揺l primer trimestre de 2016鈥 se localiza en la cl谩usula que ha de regir en 2021: aprobada en abril por el Ejecutivo como “adicional duod茅cima” y pendiente todav铆a de firma por razones inexplicadas, el acuerdo del Consejo de Gobierno precisa que abarca de “1 de mayo a 31 de diciembre de 2021”.

