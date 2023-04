–

De parte de Kurdistan America Latina April 27, 2023 126 puntos de vista

El s谩bado 15 de abril, la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) anunci贸 p煤blicamente su disposici贸n a entablar un di谩logo con el gobierno sirio y todas las fuerzas activas en el pa铆s. La AANES tambi茅n culp贸 del fracaso de las iniciativas anteriores para resolver la crisis siria a 鈥渓a exclusi贸n de algunas fuerzas sirias activas del proceso de di谩logo y la insistencia en soluciones externas鈥. La declaraci贸n tambi茅n hizo hincapi茅 en la necesidad de que todos los actores pol铆ticos y las minor铆as tengan un sitio en la mesa cuando se debata el futuro de Siria.

Este tema es incre铆blemente importante, especialmente en este momento, debido a que se han planificado reuniones cuadrilaterales entre Siria, Turqu铆a, Ir谩n y Rusia, y los ministros de Asuntos Exteriores de Siria, Turqu铆a y Rusia ya se han reunido, siendo la crisis del pa铆s el primer tema de debate. Adem谩s, el posible resultado de las elecciones presidenciales turcas que se celebrar谩n en mayo tendr谩, sin duda, un enorme efecto en la vida de la poblaci贸n siria.

Cuando la AANES subray贸 la necesidad de que la soluci贸n a la crisis siria fuera interna, ten铆a en mente estas reuniones cuadrilaterales. Funcionarios de la AANES han expresado anteriormente su preocupaci贸n por la celebraci贸n de estas reuniones, en particular por el proceso de normalizaci贸n entre Damasco y Ankara. Yasser Al-Suleiman, un alto funcionario de la AANES, declar贸: 鈥淟a reuni贸n cuatripartita no producir谩 ning煤n resultado en favor de los sirios ni pondr谩 fin a la tragedia siria, porque perpet煤a la ocupaci贸n turca de los territorios sirios, mientras que el r茅gimen sirio no est谩 en condiciones de defender estos territorios鈥.

La AANES, y en concreto los kurdos que participan en la administraci贸n, han sido a menudo objeto de cr铆ticas, al ser acusados de separatismo o de intentar ahondar las divisiones en Siria estableciendo su propia regi贸n aut贸noma. Es posible que estos esfuerzos por entablar un di谩logo interno, con el fin de resolver la crisis, acaben con estas cr铆ticas. Pero, por supuesto, pueden surgir nuevas cr铆ticas. Lo m谩s probable es que provengan de los grupos rebeldes sirios que se oponen al presidente sirio Bashar Al Assad y a cualquier proceso para normalizar su posici贸n en el poder. Cuando se anunci贸 por primera vez el proceso de acercamiento entre Damasco y Ankara, las zonas controladas por los rebeldes en Siria registraron protestas como respuesta. Pero a pesar de la disposici贸n de la AANES a entablar un di谩logo con Al Assad, anteriormente ya hab铆an ofrecido la misma oportunidad a los grupos rebeldes sirios.

Ilham Ahmen, copresidenta del Consejo Democr谩tico Sirio (CDS), recordando las protestas contra un acuerdo entre Ankara y Damasco organizadas en las zonas controladas por los rebeldes, declar贸: 鈥淔ue un mensaje a las fuerzas que controlan esas zonas. Nuestra mano est谩 tendida para dialogar con las partes que organizaron estas protestas鈥.

El proceso de acercamiento ha tenido un comienzo dif铆cil, ya que Al Assad ha mostrado reticencias debido a la continua presencia de Turqu铆a en el norte de Siria y se ha pospuesto una reuni贸n que estaba previsto celebrar en abril.

El candidato presidencial turco Kemal Kili莽daro千lu ha expresado su voluntad de entablar un di谩logo con el gobierno sirio, en concreto sobre la coordinaci贸n de los esfuerzos para el retorno de los refugiados sirios.

Otro factor importante es si Kili莽daro千lu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), gana las pr贸ximas elecciones turcas. Kili莽daro千lu ha mostrado en repetidas ocasiones su disposici贸n a dialogar con el gobierno sirio, e incluso ha animado al actual presidente Recep Tayyp Erdo千an a entablar un di谩logo con Al Assad, y a trabajar juntos para devolver a los refugiados sirios a su pa铆s. Tras los terremotos que tuvieron lugar en Siria y Turqu铆a en febrero, el candidato del CHP envi贸 una carta de condolencia a Al Assad, en la que dec铆a: 鈥淐omo este desastre y el dolor que hemos experimentado demuestran una vez m谩s, somos socios y vecinos en nuestro dolor, compartimos el dolor com煤n de nuestros pueblos. Por ello, aprovecho esta oportunidad para expresarle mis condolencias a usted y a su pueblo y espero que no compartamos nuestras penas sino nuestras esperanzas en el futuro鈥.

驴Se escuchar谩n estos esfuerzos de la AANES por poner fin al conflicto sirio, se les dar谩 un sitio en la mesa? 驴Ver谩n los grupos rebeldes sirios esto como una posible soluci贸n, o como un mero esfuerzo por normalizar a Al Assad? Si Kili莽daro千lu es elegido, 驴escuchar谩 tanto a la AANES como las cr铆ticas de Damasco a la ocupaci贸n turca? 驴Normalizar谩 a Al Assad y no le exigir谩 responsabilidades por los cr铆menes que ha cometido contra su pa铆s? S茅 que no soy la 煤nica que observa la evoluci贸n del proceso electoral turco desde el borde de su asiento, s茅 que no soy la 煤nica que tiene m谩s preguntas que respuestas en estos momentos. Pero tengo la certeza, para bien o para mal, de que las cosas est谩n cambiando en Siria y creo que estos pr贸ximos meses determinar谩n en qu茅 direcci贸n ir谩n estos cambios: obs茅rvenlos de cerca.FUENTE: Robin Fleming / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>