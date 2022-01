–

El 18 de gener de 1932, els obrers de diverses localitats situades en les conques de l鈥橝lt Llobregat i del Cardener (al Bergued脿 i Bages) van iniciar una vaga general revolucion脿ria que deriv脿 en la proclamaci贸 de la revoluci贸 social i la implantaci贸 del comunisme llibertari. Aquesta insurrecci贸 anarquista, una de les tantes que es produirien durant la Segona Rep煤blica, 茅s tamb茅 la m茅s an貌nima i la menys tractada per la historiografia, tot i que en el seu moment caus茅s gran ress貌 i ompl铆s p脿gines i p脿gines de premsa. Val la pena recordar i comprendre uns fets que, tot i haver quedat gaireb茅 en l鈥檕blit, van generar notables conseq眉猫ncies socials i pol铆tiques.

El 14 d鈥檃bril de 1931 s鈥檌nstaur脿 la Segona Rep煤blica enmig d鈥檜n clima d鈥檈uf貌ria col路lectiva. Els governs del bienni reformista van abordar la necess脿ria modernitzaci贸 del pa铆s mitjan莽ant reformes en diversos 脿mbits: religi贸s, laboral, agrari, social, educatiu, territorial i militar. Tot i que la Rep煤blica fou rebuda amb especial entusiasme per les classes mitjanes i treballadores, ja que apareixia realment com la millor oportunitat per impulsar la democratitzaci贸 i modernitzaci贸 de l鈥橢stat, la lentitud i moderaci贸 amb la qual es dugueren a terme les reformes, juntament amb altres problemes com l鈥檕posici贸 dels grups conservadors envers aquests canvis i l鈥檃ugment de la conflictivitat social, van fer que gran part d鈥檃questes classes es desencisessin amb el nou r猫gim en veure frustrades les esperances de canvi que havien dipositat en la Segona Rep煤blica. Aquesta frustraci贸 provocaria que certs sectors de les classes treballadores adoptessin posicions m茅s revolucion脿ries, i tamb茅 causaria un augment de les divisions en el si de la CNT.

Aix铆 doncs, els diferents governs del bienni reformista van dur a terme una notable labor legisladora, tot i que aquesta result茅s massa t铆mida per a les classes treballadores i massa radical per als sectors m茅s conservadors. En l鈥櫭爉bit laboral es van dur a terme una s猫rie de millores envers els drets dels treballadors, entre les quals hi trobem una llei d鈥檃ccidents de treball, la fixaci贸 d鈥檜n salari m铆nim, el reconeixement del dret de vaga, etc. Tant aquesta llei reguladora de les bases del treball com moltes de les altres reformes impulsades dels governs del bienni van patir l鈥檕posici贸 de les classes que fins aleshores havien estat dominants. En el cas de l鈥橝lt Llobregat, les organitzacions patronals incomplien constantment la normativa laboral, en detriment de les condicions dels treballadors.

Per aquesta ra贸, la major part dels treballadors de la zona de l鈥橝lt Llobregat vivien i treballaven en unes condicions deplorables. El treball infantil, uns salaris per sota del m铆nim establert, les llargues jornades laborals, la manca d鈥檃ssist猫ncia en accidents laborals i la falta d鈥檋igiene, entre d鈥檃ltres pen煤ries, provocaven que la tensi贸 i el malestar obrer en la conca de l鈥橝lt Llobregat fos cada vegada m茅s visible. Foren precisament les males condicions en les quals treballaven i vivien les causes principals de la insurrecci贸, tot i que tamb茅 van influir, com hem vist, la radicalitzaci贸 de certs sectors davant la lentitud i moderaci贸 amb la qual el govern duia a terme les anhelades reformes.

La insostenible situaci贸 provoc脿 que durant les primeres hores del 18 de gener de 1932 els obrers del t猫xtil de Berga es declaressin en vaga per protestar contra les lamentables condicions laborals. Immediatament, els miners de les col貌nies situades al voltant de F铆gols es van solidaritzar amb els seus companys i es van sumar a la vaga general. Aquests miners, a茂llats a les seves col貌nies i exaltats per la ret貌rica anarquista dels treballadors m茅s compromesos amb les idees revolucion脿ries, van decidir anar m茅s enll脿 d鈥檜na simple vaga.

D鈥檃questa manera, els miners de F铆gols van fer-se amb el control de la situaci贸 de forma r脿pida, imprevisible i f脿cil. Sense provocar cap vessament de sang, els insurrectes van prendre el mateix dia 18 les armes del sometent, i tamb茅 van fabricar artefactes explosius casolans per si era necessari qualsevol acte de sabotatge. L鈥檃juntament va ser ocupat i es va hissar la bandera negra i vermella de la CNT, a la vegada que es proclamava la revoluci贸 social i es declarava la implantaci贸 del comunisme llibertari. Tot i que des del primer moment van circular informacions confuses i contradict貌ries, els diferents testimonis, aix铆 com els propis investigadors, matisen que la revolta va tenir un car脿cter local i espontani. El que havia comen莽at com una vaga de protesta, en poques hores deriv脿 en una aut猫ntica sublevaci贸, per貌 en cap cas es tract脿 d鈥檜n acte premeditat i organitzat.



Artefactes explosius fabricats pels insurrectes. El Mundo Gr谩fico, 26 de gener de 1932. Font: Hemeroteca Nacional.

L鈥檈spontane茂tat dels esdeveniments, juntament amb l鈥檈scassa pres猫ncia de forces de l鈥檕rdre en la zona i la radicalitzaci贸 de molts dels treballadors, va facilitar que la vaga que s鈥檋avia transformat en una clara insurrecci贸 a F铆gols, retorn茅s en forma de revolta al seu punt d鈥檕rigen, Berga, i s鈥檈stengu茅s tamb茅, de forma f脿cil i r脿pida, per diferents localitats del Bergued脿 i el Bages 鈥 tals com Manresa, S煤ria, Cardona, Sallent, Navarcles, Gironella i Balsareny. Tot i que la intensitat de la revolta en aquestes poblacions va ser diferent 鈥 amb una menor intensitat en els nuclis grans, com Manresa, que comptaven amb m茅s forces governamentals 鈥 els insurrectes van seguir les mateixes pautes que els miners de F铆gols: desarmament del sometent, ocupaci贸 dels ajuntaments i implantaci贸 del comunisme llibertari. D鈥檃questa manera, una petita zona de la conca de l鈥橝lt Llobregat i del Cardener va viure durant uns dies paral路lelament a la realitat pol铆tica, social i econ貌mica de l鈥橢stat.



Octaveta que circul脿 per Sallent, i que anuncia la proclamaci贸 de la revoluci贸 social. Font: memoria.cat

Durant aquells dies, en les poblacions on els treballadors s鈥檋avien fet completament amb el control, s鈥檃bol铆 la moneda i el treball fou voluntari i en benefici de la comunitat. La vida s鈥檕rganitz脿 en tres aspectes: militar, amb la formaci贸 de mil铆cies volunt脿ries, econ貌mic, amb la formaci贸 d鈥檜n Comit猫 revolucionari, encarregat de gestionar la producci贸 i el consum, i administratiu i pol铆tic, amb les eleccions d鈥檜na comuna que es reuniria en els diferents ajuntaments. Els aliments 鈥搊btinguts mitjan莽ant la requisa dels productes dels economats pertanyents a les patronals o empreses鈥 eren repartits entre la poblaci贸 de forma gratu茂ta, mitjan莽ant vals que distribu茂a el Comit猫 revolucionari.

El dia 21 de gener, tres dies despr茅s d鈥檌niciar-se l鈥檃ixecament, es celebr脿 un intens debat a les Corts per tractar l鈥檃ssumpte. El govern de coalici贸 liderat per Aza帽a va falsificar la realitat per tal de conv猫ncer el Congr茅s i l鈥檕pini贸 p煤blica que calia actuar amb m脿 dura contra els insurrectes, a la vegada que desprestigiava la revolta i justificava i legalitzava la repressi贸. En el seu en猫rgic discurs, Aza帽a neg脿 que les causes de l鈥檃ixecament es trobessin en l鈥檌ncompliment dels convenis laborals per part de les patronals. Tamb茅 afirm脿 que el que realment s鈥檈stava produint era un cop d鈥檈stat premeditat i organitzat que tenia com a objectiu acabar amb la Rep煤blica. El govern, doncs, va utilitzar la mentida com un mitj脿 per refor莽ar la seva capacitat d鈥檃cci贸, fet que result脿 efectiu quan la immensa majoria del Congr茅s vot脿 a favor d鈥檜na moci贸 de confian莽a, donant aix铆 suport al govern en la repressi贸 del moviment.

La resposta no es va fer esperar. El mateix dia 21 el govern comen莽脿 a concentrar un gran nombre de forces a Manresa, punt des d鈥檕n es van dirigir als altres nuclis revoltats. En veure l鈥檈xagerat nombre de forces de l鈥檕dre, el sentit com煤 va fer que els revoltats deposessin les armes sense oposar resist猫ncia ni disparar cap tret. El dia 22 la situaci贸 ja s鈥檋avia restablert a tot l鈥橝lt Llobregat menys a F铆gols, on els miners no serien arrestats fins el dia 24, moment en qu猫 acabaria definitivament el somni llibertari dels insurrectes. Tot i que l鈥檃cci贸 de sufocar la revolta no va ser sagnant, la repressi贸 posterior seria extremadament dura i arbitr脿ria.



Els miners de F铆gols, els darrers en entregar-se, s贸n detinguts i evacuats per la Guardia Civil. El Mundo Gr谩fico, 26 de gener de 1932. Font: Hemeroteca Nacional.

La revolta no havia estat planejada inicialment per la CNT, per貌, un cop iniciada, l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista anim脿 els revoltats a resistir mentre feia una crida al proletariat de l鈥橢stat perqu猫 secundessin la vaga revolucionaria. Tot i aix铆, la divisi贸 interna de la CNT va provocar que aquest 貌rgan no actu茅s amb total convicci贸 i unanimitat, i els intents d鈥檈stendre la revoluci贸 arreu d鈥橢spanya van fracassar. La falta de suport i el car脿cter a茂llat de la revolta van provocar que aquesta estigu茅s destinada al frac脿s.

Dels nombrosos detinguts, molts ni tan sols havien estat implicats en els esdeveniments. La repres脿lia que van rebre va ser diversa, per貌 contundent: desnonaments, acomiadaments, rebaixes de salaris, empresonaments i fins i tot deportacions cap a les Can脿ries i el S脿hara espanyol. Una altra mesura que va prendre el govern va ser el tancament de tots els centres de sindicats de la comarca, aix铆 com el tancament temporal de nombrosa premsa anarquista per tal d鈥檈liminar les dures cr铆tiques que es feien envers l鈥檃ctuaci贸 del govern.

La contundent actuaci贸 del govern 鈥搎ue fins i tot neg脿 els veritables or铆gens de l鈥檃ixecament per justificar la seva r脿pida repressi贸鈥 va accentuar encara m茅s el desenc铆s de gran part de la classe treballadora envers la Rep煤blica. Tamb茅 va incrementar la radicalitzaci贸 de les posicions dins de l鈥檃narcosindicalisme, fet que es plasmaria en les insurreccions anarquistes que se seguirien produint. Tots aquests esdeveniments provocarien un progressiu desgast del govern d鈥橝za帽a, i portarien finalment les forces de centredreta a guanyar les eleccions de 1933. S鈥檕bria aix铆 un nou bienni 鈥揷onegut com a Bienni Negre per les forces d鈥檈squerra鈥 en el qual es paralitzarien moltes de les reformes iniciades durant el bienni reformista.



Font: http://www.aboriginemag.com/efemeri…