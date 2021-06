–

Si es fiesta, fiesta; si es agite, agite; si es vagar mejor a煤n; si es deserci贸n, que as铆 sea. 驴C贸mo podr铆a ser otra cosa? Huir como una rocha, colgarla la noche entera en esa esquina, saltar del and茅n. Segundear, vagar, caminar por la v铆a muerta hasta perderse. No tener nunca m谩s miedo, ni preocupaciones, ni culpas. La mochila lista, la SUBE cargada, la mente pilla, una buena nota. No dejar rastro, que nadie se de cuenta, borrar todo. Ni futuro, ni trabajo, ni curriculum, ni esperar paciente a ver que onda lo poco que toca. Ni dise帽o de rutinas, ni zoom, ni ascenso social. Ni barrer cordones, ni hacer una cola de una cuadra para ese trabajo horrible, por ese bols贸n de tan poquitas cosas. Ni flashear causas perdidas, ni abstracciones de otros, ni gato de nadie. Dejar de intentar encajar en esta nueva normalidad , en este mundo horrible donde nadie segundea a nadie, donde todos se帽alan a todos. Romper todo sabiendo que todo ya est谩 roto. Pavear sin rumbo, no hacer caso nunca m谩s. Encontrar una oportunidad en esta que les est谩 pasando, que les pasa ahora, una posibilidad de algo nuevo, sin las esperanzas chamuyo de siempre. Construir otras esperanzas m谩s cercanas, m谩s gozosas, m谩s posibles. Arrancar como otra forma de decir ternura, vida, huida. Nunca m谩s garrones ajenos, segundear y vagar. Hacerlo como 煤nico gesto, como lo que sirve ahora, como forma de acompa帽ar la vida. Una b煤squeda de atajos permanentes a la nada o a un kiosco 24 horas, al mundo entero o al transa, a la parada del 136, a lo de una amiga, al infinito. Un tanteo intuitivo, un tiempo todo roto, una lectura del mientras tanto, un encuentro con amigas y amigos para encontrar una fuerza, para que todo alcance lo m谩ximo que pueda alcanzar, para que lo que se desv铆a, se desv铆e de manera gozosa, plena, festiva, imposible.

