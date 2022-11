–

El Teatro Social desea y se dedica a hacer posible procesos de aprendizaje colectivo sobre las relaciones humanas y utiliza la creaci贸n teatral para transformar las violencias cotidianas. P煤blico y elenco se unen en el escenario para que, en la vida, echemos mano de los recursos utilizados en escena, y volver a habitar lo que nos ha sido arrebatado en el mundo.

Estar con Patricia Trujillo, verla en escena, participar en alguno de sus talleres, leer su libro Actuando en el templo de Vesta, puede devenir en cat谩rsis. Es un espejo que muestra la vida e invita a la gente a poder cambiar lo que le duele, a buscar en la comunidad las herramientas para acabar con las opresiones que se han ido normalizando, que nos van mellando. Cansando. En una tarde fresca de agosto en Sevilla, como un regalo, pude hacerle algunas preguntas en su balc贸n.

驴Qu茅 es el Teatro Social?

Esta forma de arte esc茅nica parte de la base de que la pieza que se muestra es el resultado de la creaci贸n grupal. Actores y actrices son quienes deciden y crean seg煤n sus necesidades colectivas lo que van a contar con una pregunta muy clara: 驴para qu茅? Y la respuesta brota de la participaci贸n del p煤blico. Nunca se abordar谩 una opresi贸n ajena al grupo, algo que no les toque, donde no puedan indagar. Nunca se buscar谩 una respuesta concreta, pues el colectivo solo plantea preguntas. Para Patricia, el Teatro Social 芦es el camino que se traza entre el nivel de violencia en el que vivimos y el mundo en el que nos gustar铆a vivir, un camino que elegimos personas a las que nos gusta el teatro. Como herramienta de cambio, el Teatro del Oprimido es lo m谩s eficaz y tiene arsenal de juegos para que eso suceda禄.

驴En qu茅 consiste?

El Teatro del Oprimido surge gracias a la investigaci贸n de Augusto Boal en el Brasil de los a帽os cincuenta. Patricia nos cuenta que 芦la caracter铆stica fundamental de este arte es que el grupo crea la historia, decide. Cuando vas a un elenco, te dan un papel que vas a ejecutar, pero el grupo no ha decidido por qu茅 lo quiere contar y eso es fundamental en el proceso para que el teatro sea una herramienta de cambio. Adem谩s, la relaci贸n con el p煤blico es totalmente diferente: la pieza suele durar una media hora y la sesi贸n, dos horas. En ese tiempo restante, est谩n pasando otras muchas cosas, como el arsenal de juegos que se practican con la gente para que se conozcan: tienes la oportunidad de crear comunidad en un momento concreto con gente desconocida simplemente porque coincid铆s con la misma necesidad y, 驴cu谩l es esa necesidad? Hablar de nuestras opresiones, pero, como dice Boal, 鈥渘o solo hablar de la realidad, sino transformarla鈥. Para ello, el Teatro Foro tiene un mont贸n de peque帽as herramientas para que suceda, para que el p煤blico quiera salir a escena y exponerse, que es algo muy dif铆cil, y 隆la gente lo hace!, salir a escena para cambiar la historia que le has contado sustituyendo a alg煤n personaje. Tambi茅n, sirve para darse cuenta de qu茅 cosas est谩n reforzando la desigualdad de la que hablamos, porque a veces las tenemos tan interiorizadas que no somos conscientes. Todo eso sale en escena: si lo hablas es dif铆cil darte cuenta, porque el discurso es una cosa y otra es lo que haces cuando no sabes lo que est谩s diciendo, que es lo que pasa en la improvisaci贸n. Como dice Mar Navarro, 鈥渆l teatro es juego, algo que est谩 fuera de ti鈥, y eso en el Teatro Social es fundamental, porque es un trabajo de ego muy importante. Te sirve para darte cuenta de en qu茅 punto te puede servir el ego en la vida y en qu茅 punto es superaburrido y es mucho m谩s interesante crear en colectivo禄.

驴En qu茅 se diferencia con el teatro convencional?

La actriz considera que 芦el teatro convencional es una forma de hacer arte en el que los roles son los convencionales: artista y p煤blico por separado, el arte o la vida. Se utiliza la vida como referente, pero no hay una conexi贸n tan alta como en el Teatro Social, que es un teatro para la vida, no para el arte. En el convencional, la vida es una herramienta para hacer una obra mejor, y en el social, el arte es una herramienta para hacer una vida mejor, es una diferencia muy grande禄.

驴Por qu茅 es necesario el Teatro Social?

Cuando hago esta pregunta a nuestra entrevistada, le brillan un poco m谩s las pupilas, 隆hay tantos motivos!: 芦Si el Teatro Social estuviera dentro de nuestra sociedad no habr铆a cambio clim谩tico, no llegar铆amos a pelearnos por el agua. Las democracias ser铆an reales: habr铆a una concepci贸n mucho m谩s participativa y se le dar铆a menos importancia a la representativa, no habr铆a violencia de g茅nero, no habr铆a adultismo ni lgtbifobia. Nos cuestionar铆amos todas las formas de poder reales, intentar铆amos comunicarnos de forma directa y no manipuladora, estar铆amos mucho m谩s cerca de nuestra necesidad y ser铆amos m谩s asertivxs en la comunicaci贸n. Estar铆amos mucho mejor f铆sicamente, tendr铆amos m谩s felicidad porque tendr铆amos m谩s contacto f铆sico y visual con otros seres; podr铆amos contar nuestras cosas, ese espacio para contar que es tan necesario. Tendr铆amos un grupo al que pertenecer, que es otra cosa que nos da el teatro cuando se colectiviza, cuando es importante lo comunitario. Las personas migradas no existir铆an porque no existir铆a el concepto de migraci贸n, ser铆a natural el movimiento, no habr铆a gente que entra y sale, no habr铆a fronteras, entender铆amos que el mundo es uno. Dejar铆amos de elegir tanto la violencia.

芦Me encantar铆a que el Teatro Social tuviera su lugar en los circuitos culturales, que no fuera menospreciado, que se conociera y que se tuviera respeto a la creaci贸n comunitaria para que abri茅ramos la mirada a la belleza de lo que hace la gente y supi茅ramos valorar la sutileza. Adem谩s, como actriz, creo que es importante aplicar sus herramientas a nuestros derechos laborales, ya que, en el mundo del arte, seg煤n mi opini贸n, no hay conciencia como trabajadorxs. Estamos sosteniendo condiciones infrahumanas solo para salir al escenario, aunque no cobremos ensayos, aunque no cobremos el bolo, aunque no estemos dados de alta. Nos da igual. Somos un colectivo incre铆blemente sumiso, polarizado, individualista; nos importa m谩s conseguir el papel que tener dignidad como colectivo. Es impresionante que las artes esc茅nicas vivan en este nivel de pobreza禄.

Ahora que sabes un poco m谩s sobre Teatro Social, convi茅rtete en espectactor o espectactriz en cuanto puedas. D茅jate llevar por la revoluci贸n que es ser parte del espect谩culo de la vida.