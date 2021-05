–

Hoy se conmemora la liberaci贸n de Mauthausen en 1945. All铆 muri贸 el abuelo de Laura. Hace un a帽o que descubri贸 qui茅n era, con unas cartas. B谩rbara investiga el destino de su bisabuelo. Dos ourensanos en el horror nazi.

laregion.es / Elisabet Fern谩ndez / 05/05/2021

Hace solo un a帽o que Laura Garc铆a se enter贸 de qui茅n era su abuelo. Jos茅 Garc铆a Rodr铆guez (Baltar, 1902) fue uno de los veinte ourensanos asesinados en Mauthausen. Esta mujer de Barcelona descubri贸 tambi茅n sus or铆genes gallegos. Fue a trav茅s de las cartas que su t铆a pol铆tica conserv贸 en una carpeta y que le entreg贸 ahora. Doce misivas a su mujer, 脕ngeles, y a sus cuatro hijos, entre marzo de 1939 y abril de 1941.

鈥淎 veces tengo que parar de leer. Son tremendas. Se excusa por todo, por dejar desamparada a la familia. Y son cartas de much铆simo amor. A煤n no encuentro palabras para describirlas鈥, cuenta. A la ourensana B谩rbara Mar铆a P茅rez le ocurri贸 algo similar: 鈥淒e mi bisabuelo solo me hab铆an dicho que lo hab铆an matado en Alemania. No se hablaba m谩s鈥. Es la bisnieta de Avelino P茅rez Rodr铆guez (Entrimo, 1899). Muri贸 en Gusen el 19 de diciembre de 1941. Cuatro meses despu茅s que el abuelo de Laura, y en el mismo campo. Las dos coinciden: 鈥淨ue esto no quede en el olvido鈥. Hoy se conmemora la liberaci贸n del campo de concentraci贸n de Mauthausen en 1945. Es el D铆a del Homenaje a los espa帽oles deportados y fallecidos en este y otros campos de concentraci贸n. Un infierno del que no salieron estos dos ourensanos. Dos historias que siguen tirando del hilo para que el pasado no se olvide.

Cartas de amor

Jos茅 Garc铆a Rodr铆guez fue encarcelado en Gusen el 20 de octubre de 1941, con el n煤mero de prisionero 14331. Muri贸 dos meses despu茅s, a las 2,10 horas. La causa de la muerte: miocarditis. Los registros suelen certificar este tipo de fallecimientos naturales tras los que se ocultan los asesinatos. Ten铆a 41 a帽os. 鈥淪i tengo que ir a Ourense y poner unas flores en Baltar, en su lugar natal, voy. Me gustar铆a que se reconozca. Esto no puede quedar en el olvido鈥, afirma Laura Garc铆a, todav铆a sorprendida con lo que ha descubierto.

Las cartas son muy duras. Est谩n escritas desde el campo de refugiados de Argel茅s, desde los destinos de la Segunda Compa帽铆a de Trabajadores Espa帽oles y desde el Stalag 11-A. Fue su t铆a pol铆tica la que le entreg贸 las cartas hace un a帽o, la mujer de uno de los hijos que dej贸 Jos茅 Garc铆a. El padre de Laura apenas ten铆a tres a帽os cuando su abuelo fue encarcelado. Y los hijos nacieron en Madrid, para despu茅s trasladarse a Barcelona. De ah铆 que Laura Garc铆a desconozca por completo sus or铆genes gallegos.

Las cartas. 鈥淭e quiero tanto, 脕ngeles. He sido tan dichoso a vuestro lado que no estaba preparado para este cambio brutal de la suerte鈥, se lee en uno de los fragmentos. Una caligraf铆a impecable en la que Jos茅 Garc铆a subraya palabras como 鈥渢u padre鈥 o los nombres de los ni帽os. Est谩n escritas con carb贸n. Se lamenta de dejarles desamparados en Barcelona, pero conserva la esperanza de regresar. Fr铆o, plagas de piojos, dientes rotos, trabajos forzados鈥 y las duras condiciones de vida en el lugar en el que muri贸. Eso es lo que explica este ourensano de Baltar en la correspondencia, en la que, seg煤n Laura, oculta a su mujer la dur铆sima realidad del campo de concentraci贸n.

鈥淣ecesito sentirme en paz. Que esto se sepa. Porque vivieron un infierno y tanto mi abuelo como los dem谩s deben ser reconocidos鈥, explica esta barcelonesa. De su abuelo, al que ahora conoce por estas cartas, dice: 鈥淒e 茅l conservo las ideas y las cartas鈥.

Construyendo una biograf铆a

Una corazonada le llev贸 a B谩rbara Mar铆a P茅rez a pensar que su bisabuelo era una v铆ctima del Holocausto. Busc贸 su nombre en el Memorial de Mauthausen. Y all铆 estaba: Avelino P茅rez Rodr铆guez, natural de Entrimo, fallecido en Gusen el 5 de agosto de 1941. Esta ourensana empez贸 hace unos a帽os el viaje de la reconstrucci贸n de la biograf铆a de su bisabuelo. Pistas y documentos que pueden tardar hasta un a帽o en llegar, periodos largos de espera para que las instituciones sigan ayud谩ndole a encontrar m谩s datos. 鈥淐ada vez que continuaba investigando, me lo tom茅 como que esta era mi misi贸n鈥, cuenta. Saber qu茅 le ocurri贸 a su bisabuelo. 鈥淓n los registros aparece como miliciano, simplemente era de izquierdas鈥, explica. Lo capturaron los alemanes en Francia, cuando realizaba trabajos viales. 鈥淐reo que 茅l ayudaba en labores de avituallamiento鈥. B谩rbara contin煤a averiguando las 鈥渓agunas鈥 de su periplo. Le gustar铆a saber en qu茅 campo estuvo en Francia. Su bisabuelo muri贸 en Gusen, a los 42 a帽os, con el n煤mero de prisionero 10.021. Causa: bronconeumon铆a.

Los 20 ourensanos que fueron v铆ctimas del infierno de los campos nazis

Un total de 34 ourensanos, seg煤n los registros disponibles, fueron v铆ctimas del Holocausto. Lo fueron con destinos dispares: 鈥渇allecido鈥, 鈥渓iberado鈥, 鈥渆vadido鈥. De algunos no se supo nada nunca m谩s. Nueve fueron liberados.

Fallecieron 20: Jos茅 Garc铆a Rodr铆guez, Manuel Yebra Dacoba, Julio Raj贸 Lorenzo, Antonio Villar Febrero, Isauro Gonz谩lez Prada, Tiberio Fern谩ndez Lorenzo, Jes煤s V谩zquez Valdominos, Avelino P茅rez Rodr铆guez, Abilio 脕lvarez Bernardo, Antonio Di茅guez Blanco, Benedicto Folla Arias, Ram贸n Conde Ramos, Antonio Ara煤jo Gonz谩lez, Manuel Soutullo Iglesias, Antonio V谩zquez Gonz谩lez, Eligio Formoso Fern谩ndez, Jes煤s Fern谩ndez Rodr铆guez, Demetrio Rey Dom铆nguez, Mag铆n P茅rez L贸pez y Alberto Su谩rez Gallego.

De cuatro ourensanos, seg煤n los registros, no se supo nada nunca m谩s de su destino: son Antonio P茅rez, Francisco Cortez, Francisco Iglesias Fern谩ndez y Santiago Dur谩n Dur谩n.

___

Fotograf铆a destacada: Avelino Pe虂rez, en una foto de la infancia.

Fuente:https://www.laregion.es/articulo/ourense/un-tesoro-desde-el-infierno/20190505075147869907.html