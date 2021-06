–

Saludos a todxs.

En la ma帽ana del d铆a 15/07/2019, encontr茅 a lxs polic铆as en casa que me pidieron que los siguiera para la firma de una notificaci贸n.

Cuando llegu茅 a la comisar铆a me enter茅 de que la notificaci贸n era sobre mi deportaci贸n para el d铆a siguiente, as铆 que me llevaron y me detuvieron en el aeropuerto de Malpensa.

Por supuesto el mismo d铆a de la detenci贸n hubo un juicio al estilo medieval con todo ya decidido desde el principio.

Al d铆a siguiente, en Malpensa, un polic铆a me dijo que la deportaci贸n hab铆a sido bloqueada por el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), as铆 que en lugar de liberarme sin m谩s, no satisfechos con el resultado del Tribunal Europeo, decidieron encerrarme en el CPR de Bari.

Si hasta entonces lxs polic铆as hab铆an sido legalistas, en el CPR de Bari lxs polic铆as son de todo menos 芦legalistas禄. Me gustar铆a hacer algunas observaciones sobre la CPR;

1) Dentro del CPR est谩 prohibido introducir c谩maras o cosas similares.

2) Los tel茅fonos los proporciona el propio centro (personalmente nunca me han dado uno鈥).

3) A la entrada del CPR te registran como a la entrada de una c谩rcel (la c谩rcel es definitivamente mejor), tus pertenencias personales te las guardan, y en caso de que tengas dinero te lo cuentan y tambi茅n te lo 芦guardan禄 (o m谩s bien lo pierden en un bolsillo ajeno ya que casi me pegan a la salida para recuperarlo).

4) La estructura est谩 formada por corredores (a menudo en los corredores te ponen con tus compatriotas) y yo estaba dentro de un corredor predominado por albaneses.

Dentro del corredor el aire es nauseabundo (una mezcla de orina y heces), los ba帽os est谩n frente a las habitaciones, adem谩s hay una sala de estar con un televisor donde se puede comer y un campo donde se puede estar fuera.

鈥 Las habitaciones est谩n formadas por simples hileras de camas en las que ni siquiera hay s谩banas.

鈥 Los ba帽os no tienen inodoros y el aire es irrespirable, con trozos de excrementos y d茅cadas de orina pegados en las paredes del ba帽o y las duchas (las duchas est谩n al lado del inodoro).

鈥 Los lavabos tambi茅n est谩n al lado de los retretes (igualmente sucios de excrementos).

5) La comida est谩 drogada con psicotr贸picos tranquilizantes.

Ahora, casi dos a帽os despu茅s, tuvo lugar la audiencia final del tribunal europeo, que deleg贸 la decisi贸n sobre mi deportaci贸n al gobierno italiano, que obviamente me deport贸.

La lista es larga, pero lo principal es lo siguiente. No me sorprende el trato que reciben los indocumentados. No me sorprende que quieran expulsarme; al fin y al cabo, el Estado es el Estado, y como tal quiere salvaguardar sus intereses. Todos sabemos c贸mo trata el Estado a sus enemigos. Y ya nada debe sorprendernos, sino que por el contrario debemos prepararnos para lanzar un golpe m谩s fuerte tratando de esquivar los golpes. Somos nosotrxs lxs que debemos sorprenderles a ellxs y no a la inversa.

Divine Umoru

