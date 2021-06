–

Ayer al conmemorarse los 39 años de la culminación de la guerra de Malvinas, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi, realizó un acto del que participó el ex subteniente Jorge Taranto, uno de los cientos oficiales denunciados por torturas. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata señalaron «en el acto de ayer, cuyo objetivo planteaba un homenaje y reconocimiento en vísperas de los 40 años de Malvinas a los Veteranos de Guerra, estuvo ausente la presencia de los Ex Soldados Conscriptos, sus testimonios, las voces del horror de la guerra, de los estaqueados, de los enterrados, de los picaneados, de los violados, de los testigos de asesinato, de los muertos por hambre, de los muertos por los propios, de los amedrentados por la Dictadura Cívico Militar». Por ANRed



Mediante un comunicado el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas -La Plata denunció: «En ese acto confirmamos que los colimbas, los soldados, ya no tenemos lugar alguno a donde acudir en el Estado Nacional para solicitar que acompañe mediante políticas públicas de contención a los que sufrieron en carne propia la tortura durante la Guerra de Malvinas. En el año 2015 se desclasificaron los archivos secretos de Malvinas, el propio Ministro Agustín Rossi en el informe realizado por el MINDEF, constató en los documentos oficiales de las FF.AA las graves violaciones a los DD.HH que sufrieron los soldados en las distintas unidades de Ejercito, Marina y Fuerza Aérea durante la Guerra. El plan de ocultamiento apenas culminado el conflicto y el mandato de silencio impartido por la Dictadura, causó efectos de estrago ya que muchos soldados recién pudieron hablar y contar los momentos vividos muchos años después»

Agregaron «en el acto de ayer, cuyo objetivo planteaba un homenaje y reconocimiento en vísperas de los 40 años de Malvinas a los Veteranos de Guerra, estuvo ausente la presencia de los Ex Soldados Conscriptos, sus testimonios, las voces del horror de la guerra, de los estaqueados, de los enterrados, de los picaneados, de los violados, de los testigos de asesinato, de los muertos por hambre, de los muertos por los propios, de los amedrentados por la Dictadura Cívico Militar. Es indignante ver como en un abrir y cerrar de ojos se le propone a la sociedad argentina un manto de olvido para ser complacientes con la impunidad de una decisión llevada a cabo por la Dictadura Militar donde el terrorismo de Estado estuvo presente en la recuperación militar momentánea de nuestras Islas Malvinas. No vamos a permitir que las FF.AA de la Dictadura Cívico Militar se laven las responsabilidades que aún le caben con Malvinas».

Asimismo los veteranos señalan que el contenido de los discursos de los oradores del acto estuvo cargada de «evocaciones épicas y negacionistas» que no hicieron hincapié en el contexto de dictadura en el cual se desarrolló la guerra.

«Los discursos se asemejaron a los informes dados por José Gómez Fuentes en el noticiero 60 Minutos de la propaganda montada en ATC por el gobierno de facto. Sentimos vergüenza al escuchar más de un relato alejado de la realidad que vivimos los colimbas que estuvimos soportando los embates de los británicos en las primeras líneas y de los verdugos con nosotros».

Además durante el acto fue homenajeado el ex subteniente Jorge Taranto, uno de los cientos de oficiales denunciados por torturas.

«Taranto es un militante de la impunidad que tiene la cobertura de medios como Infobae en el cual trabaja cuyo objetivo es que la justicia no avance en el proceso de investigación de las denuncias por troturas.Taranto perteneció al Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, en Malvinas ocupó la posición en Puerto Yapeyú, esta unidad se encuentra en la etapa de investigación de los hechos denunciados en la causa que investiga las violaciones a los DD.HH cometidas en Malvinas en el Juzgado Federal de Río Grande en TDF. En esta unidad militar, por los hechos denunciados hay tres oficialesdel Ejército Argentino procesados».

Taranto esta señalado de cinco hechos de tortura a los soldados Arnoldo, Mártires Gonzales, Nadal, Prado y Cruz Martins, estos hechos se encuentran descriptos en los documentos desclasificados por el Poder Ejecutivo Nacional por decreto 503/2015.

«Ante semejante circunstancia de la falta de análisis en profundidad del caso que llegó a la Corte Suprema, la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en su última Asamblea Legislativa en el 2015 se solidarizó con los ex soldados recomendándonos a recurrir a la instancia internacional para denunciar al Poder Judicial de la Nación por falta de acceso a la Justicia. Los Ex Combatientes iniciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por el caso Taranto, el mismo se encuentra en etapa de análisis denunciando a la República Argentina por falta de acceso a la justicia por los casos de torturas que son crímenes imprescriptibles» afirma el comunicado.