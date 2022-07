–

July 18, 2022

Ha muerto un trabajador de la limpieza

viaria de Madrid por un golpe de calor.

¿Un accidente? No ¿Consecuencia de la

“crisis climática”? Tampoco.

Es un asesinato.

El pasado viernes 15, un trabajador de la

limpieza viaria de Madrid, contratado por la empresa Urbaser

(propiedad del fondo de inversión Platinum) y que trabajaba en el

lote 5 de la concesión del Ayuntamiento de Madrid (Puente de

Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro), murió después

de un golpe de calor y tras ser trasladado al hospital desde Puente

de Vallecas, que es donde desempeñaba en ese momento sus labores.

El calor extremo que se vive en Madrid cada

verano, cuando alcanzar 40 grados de temperatura durante la tarde es

algo habitual, no ha hecho que las empresas concesionarias de este

servicio pongan ningún tipo de medida de seguridad o prevención que

impida este tipo de sucesos. Trabajando a temperaturas que superan

con mucho lo recomendable desde un punto de vista médico, utilizando

uniformes de poliéster que impiden la transpiración e incrementan

la temperatura corporal en varios grados por encima de la temperatura

ambiente, empujando carros de varios kilos y sometiéndose por lo

tanto a un esfuerzo nocivo a estas temperaturas, no es extraño que

una muerte así tenga lugar.

Como todo el mundo sabe la concesión de los

servicios de limpieza viaria por parte del Ayuntamiento a

determinadas empresas (además de Urbaser, Cespa-Ferrovial,

Valoriza-Sacyr, OHL y ACS, es decir, las grandes representantes de

las empresas de servicios y construcción nacionales) es un gran

negocio para estas. Concretamente, Urbaser ha recibido 233,56

millones de euros por gestionar el lote que incluye Puente de

Vallecas y, dado que el contrato incluye penalizaciones a esta

cantidad por incumplimientos del contrato, las empresas exigen a sus

trabajadores que acudan a la limpieza en cualquier situación, por

nociva que esta resulte para su salud, sea cual sea el riesgo físico

que implique… incluso si es la muerte.

La culpa de esta muerte no la tiene ni el azar

ni las “condiciones meteorológicas extremas” de que habla la

prensa: la tiene la empresa que obligó al trabajador a realizar sus

tareas cuando el riesgo era máximo, que no le proporcionó el

uniforme adecuado para atenuar este riesgo y que no diseñó

correctamente su ruta para evitarle la exposición al calor durante

las horas más duras de su jornada, es decir, la empresa que asume

como un coste laboral incluso el riesgo de muerte de un operario y lo

mide con el coste que hubiera supuesto adecuar sus condiciones de

trabajo a las exigencias de seguridad que implica el calor del

verano, tomando la decisión de aceptar el riesgo de muerte antes que

incrementar el gasto en prevención. La culpa la tiene, igualmente,

el Ayuntamiento de Madrid, que otorga las concesiones, tanto de

limpieza como de cualquier otro servicio que implique el trabajo de

la mano de obra proletaria, sin responsabilizarse de las condiciones

de seguridad que impongan las empresas concesionarias, sin exigirles

garantías de ningún tipo a este respecto… Hace pocos días saltó

la noticia de que la Comisión Nacional de la Competencia había

detectado que las principales constructoras del país, entre ellas

algunas de las concesionarias del servicio de limpieza de Madrid, por

constituir un cártel destinado a repartirse los contratos públicos

desde 1992, ejemplo de la naturaleza de la relación entre el sector

público y privado: el Ayuntamiento de Madrid, como el conjunto del

Estado, sabe perfectamente a quién y en qué condiciones da sus

contratos.

Finalmente, los culpables de esta muerte son

también las organizaciones sindicales que, conociendo de primera

mano la situación que padecen los trabajadores de la limpieza se han

limitado a lanzar lastimeras quejas, completamente inútiles, porque

son perfectamente conscientes de que su labor es garantizar la paz

social dentro de las empresas incluso cuando esto implica una amenaza

a la propia vida de los proletarios.

El trabajador muerto en Puente de Vallecas es

otra víctima más de la barbarie capitalista, para la cual la vida

de los proletarios tiene sentido únicamente como parte de los

negocios: una vida nunca puede tener más valor, para cualquier

burgués o para cualquier empresa, que el beneficio que se puede

obtener con ella y ante el riesgo de perder este, perfectamente se

puede correr el riesgo de que un obrero pierda su vida.

Para la clase proletaria, la vida tiene valor,

también, únicamente a condición de lograr vender su fuerza de

trabajo a un patrón: sin el salario, sin el sueldo que se cobra por

empeñar las horas necesarias en un trabajo, la vida pierde su

sentido porque no se puede mantener. Es por esto que los proletarios

se ven, en principio, obligados a trabajar en cualquier

circunstancia, a aceptar las condiciones laborales más duras: porque

no hacerlo significa el paro, la miseria, la falta de casa y el

hambre, para ellos y para sus familias. Mientras la clase proletaria

permanece sometida a las exigencias empresariales, sabe perfectamente

que estas pueden endurecerse en cualquier momento, a gusto de la

patronal, si es necesario para que el beneficio que esta obtiene de

explotar la mano de obra empleada se mantenga a los niveles

adecuados. Y es por ello que una muerte así, a los trabajadores, a

los compañeros del fallecido o al resto de aquellos que padecen

condiciones similares, les resulta sumamente doloroso pero no

extraño.

Pero, de la misma manera que los proletarios

padecen esta necesidad de someterse para vivir también pueden sacar

de ella las lecciones que les permitan luchar para lograr una vida

mejor. La misma fuerza que se empeña en salir adelante cada día, en

hacer de tripas corazón para aguantar unas condiciones de trabajo

tan duras, es la fuerza que la clase proletaria puede emplear en

enfrentarse a su enemigo más directo, a la patronal, y a sus

aliados, en defensa de unas condiciones de vida mejores, tanto sobre

el terreno salarial como sobre el de la seguridad y la prevención

laborales.

Los mismos trabajadores de la limpieza viaria

de Madrid han demostrado ya en alguna ocasión que su fuerza, cuando

se lanzan a la lucha, es inmensa. En 2013, por ejemplo, en medio de

la mayor crisis económica que se recuerda, cuando las empresas

concesionarias del nuevo contrato firmado con el Ayuntamiento aquel

año exigieron realizar más de mil despidos, los trabajadores se

negaron a aceptarlos y se lanzaron a una huelga de 13 días en la que

mostraron una fuerza que logró hacer retroceder a las empresas.

Durante el tiempo que duró la huelga, los trabajadores no sólo

afrontaron la falta de salario, sino también la presión continua

del conjunto de la burguesía que se esforzó en no retroceder ni un

centímetro: sacó a su policía a la calle, cargando contra las

manifestaciones, deteniendo ilegalmente a miembros de los piquetes,

chantajeando a los servicios mínimos, etc. Utilizó, igualmente,

toda la presión que pudo haciendo que la prensa predispusiese al

resto de los trabajadores contra los huelguistas, llamándoles

criminales… Pero, pese a todo, la unión de los proletarios en la

lucha, su capacidad para utilizar medios y métodos clasistas, les

permitió lograr una victoria, al menos parcial.

Este tipo de ejemplos de lucha en los que los

trabajadores rompen con la política de colaboración entre clases

que es la norma tanto a nivel general como a nivel particular, en

cada empresa, muestra que la fuerza que da la determinación a no

ceder ante las exigencias de la patronal, ante las condiciones de

vida y de trabajo que busca imponer, es donde reside la verdadera

capacidad de los proletarios para escapar del destino que les depara

la clase burguesa, que sólo por esta vía pueden evitarse sucesos

como la muerte del trabajador del pasado viernes.

Pero la burguesía, que es plenamente

consciente de que los proletarios llevan consigo esta capacidad de

romper con las cadenas que les aprisionan, cuenta con muy buenos

aliados a los que empeña en la tarea de redoblar la presión sobre

la clase trabajadora, de confundir sus intereses, de reforzar por

cualquier medio ese gran pacto social por el que los proletarios

ponen su trabajo y su vida para que los burgueses recauden el

beneficio. En este caso, hemos visto como las grandes organizaciones

sindicales, CC.OO. y UGT, han “lamentado” la muerte el operario

quejándose de que sus peticiones a la empresa habían sido desoídas…

¿Han convocado a los trabajadores tan siquiera a un paro en

solidaridad? ¿Les han llamado a cualquier tipo de lucha? No. Se han

limitado a reforzar la ilusión de que es posible mantener un acuerdo

con la patronal que evite estas situaciones, algo que, con un muerto

aún reciente, es evidente que la patronal no está dispuesta a

conceder si no se lucha contra ella.

Por su parte los partidos de izquierda, del

PSOE a Podemos, también han “lamentado” esta muerte y han

pedido… una investigación para aclarar las causas. Por encima de

todo y en primer lugar, de nuevo, inculcar la idea de que es posible

la convivencia en paz entre proletarios y burgueses, que será

posible evitar las muertes en el trabajo, los accidentes laborales,

el deterioro de las condiciones de trabajo, etc. confiando en los

organismos de mediación que el Estado burgués posee.

Mención aparte merece la reacción de Yolanda

Díaz, ministra de trabajo y recambio institucional de Podemos, que

ha afirmado vía redes sociales que la crisis climática, cada vez

más, es incompatible con la vida. Nos toca hacer cambios profundos

para protegernos y proteger el planeta. En el colmo del cinismo y

la crueldad, esta fiel defensora de los intereses de clase de la

burguesía, culpa al cambio climático de la muerte de un obrero.

Como si el calor del verano no fuera previsible, como si los ritmos

de trabajo a pleno sol no fuesen responsabilidad de la patronal…

Con la consigna del cambio climático, esa especie de bandera con la

que se pretende reforzar la unión entre clases en un momento en que

todo parece indicar que tiende a resquebrajarse, se busca que los

proletarios sientan que están en el mismo barco que los burgueses,

que ambas clases sociales padecen de la misma manera una situación

idéntica para las dos… Pero la “crisis climática” no es

necesaria para explicar lo sucedido: basta con remitirse a la

política criminal de la burguesía y sus aliados de la izquierda en

el gobierno para ver a los verdaderos responsables.

La clase proletaria no puede confiar más que

en sí misma para hacer frente a este tipo de situaciones. Sólo la

fuerza que posee como clase que puede luchar, que puede ser realmente

una amenaza para el resto de clases sociales que viven de su trabajo,

representa una esperanza para ella. Tarde o temprano, deberá

recurrir esta fuerza si no quiere verse reducida a una terrible

situación que no hará sino empeorar más cada vez.

Contra la nocividad en el trabajo, los

accidentes laborales o la falta de medidas de seguridad, sólo hay

una vía que tomar:

Hoy le ha tocado a un compañero de trabajo,

mañana nos puede tocar a cualquiera, en la calle, en la fábrica, en

el transporte, en el campo… Su asesinato nos incumbe a todos. ¡Su

muerte no debe ser olvidada!

¡La reanudación de la lucha de clase

proletaria!

¡La defensa intransigente de las

condiciones de vida y lucha de los proletarios!

¡Contra cualquier ilusión de convivencia

entre la clase obrera y la burguesía!

Partido Comunista Internacional (El

Proletario)





16-07-2022 – www.pcint.org