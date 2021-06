–

De parte de Valladolor June 22, 2021 93 puntos de vista

Ayer recibimos la funesta noticia de otra muerte en el tajo en Valladolid. Un trabajador de 50 a帽os se precipit贸 al vac铆o en un silo de una empresa de piensos de Cabez贸n de Pisuerga. Lo que nos escandaliza, muerte tras muerte, no es solo la magnitud de la tragedia (m谩s de 700 muertes al a帽o) sino el mismo tratamiento de estas noticias en los medios de comunicaci贸n de masas. Como si la vida de los hombres y mujeres de la clase trabajadora no valiera un ardite. Como si muri茅ramos por gusto en el trabajo. Como si pudi茅ramos elegir trabajar o no…

Aqu铆 UN EJEMPLO, extra铆do tal cual de uno de estos medios:

“Un trabajador de 50 a帽os ha perdido la vida este lunes tras caer desde varios metros de altura al interior de un silo en una f谩brica de la localidad vallisoletana de Cabez贸n de Pisuerga, seg煤n los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y Le贸n recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 09.15 horas de este lunes, cuando se solicit贸 asistencia para un var贸n que hab铆a ca铆do en un silo situado en una f谩brica de la calle Estaci贸n, en Cabez贸n de Pisuerga. Los alertantes explicaron que se hab铆a precipitado de varios metros de altura y hab铆a quedado inconsciente en el interior del silo.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a bomberos de la diputaci贸n de Valladolid, a Guardia Civil (COS), y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envi贸 una UVI m贸vil y el personal sanitario del centro de salud de Cabez贸n de Pisuerga. Finalmente, el personal de Sacyl que acudi贸 al aviso confirm贸 en el lugar el fallecimiento del var贸n de 50 a帽os”.

Esta es la noticia tal y como aparece en uno de los medios de comunicaci贸n vallisoletanos (y es lo mismo cual sea porque todos los dem谩s reproducen la noticia de un modo muy similar).

Nos preguntamos:

– 驴Cu谩l era la empresa?

– 驴Se cumpl铆an las medidas de seguridad laboral?

– 驴Llevaba arn茅s, hab铆a l铆nea de vida, cualquier otra medida para evitar las “ca铆das”?

Qu茅 va, esto no es lo importante. Lo que nos encontramos es una nota “policial” o cuasi m茅dica y si no, la otra opci贸n, el sensacionalismo: “Gerardo era el alma de la f谩brica”, evidentemente, porque los trabajadores somos la sustancia, la materia, la energ铆a y el alma de las empresas en las que trabajamos pues sin nosotros no funcionar铆an. Ni el sensacionalismo ni la asepsia ayudan a la informaci贸n y mucho menos a la reparaci贸n real de lo sucedido.

LO QUE HEMOS PODIDO SABER

La empresa en la que trabajaba, como buena parte de los habitantes de Cabez贸n, es la factor铆a de ESASA (Esteve Santiago). Dicha empresa inicia su actividad hacia 1990 en la localidad vallisoletana de Cabez贸n de Pisuerga. Su actividad se centra en el desarrollo y fabricaci贸n de materias primas para alimentaci贸n animal. Desde 2005 adem谩s cuentan con un sistema de micronizaci贸n de productos leguminosos, lo que permite utilizar por separado las distintas fracciones de prote铆na y almid贸n. Que los medios de comunicaci贸n oculten el nombre de las empresas responsables de accidentes como este deja bien a las claras la connivencia de los medios y el capital. Debemos denunciar a estas empresas por la seguridad y la vida de sus trabajadores actuales y futuros.

Las muertes por ca铆das son una de las m谩s habituales. Todav铆a recordamos en la provincia la muerte de un trabajador en su primer d铆a de trabajo, tras caer a un silo de la compa帽铆a ACOR en Olmedo (v. https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/provincia/muere-operario-acor-primer-dia-trabajo/20160928133100202672.html). Y para evitarlo existen medidas de protecci贸n que NO SE ESTABAN CUMPLIENDO. Y por eso la nota de prensa oficial no lo menciona.

La seguridad en el trabajo es un coste para el empresario. Para el obrero es la vida. Y se ha vuelto a demostrar: parece ser que ni hab铆a arn茅s ni l铆nea de vida ni se estaban cumpliendo las medidas, puesto que el trabajador cay贸 sin m谩s dentro del silo. Esto es responsabilidad directa de la empresa y de la inspecci贸n de seguridad laboral en su caso.

Los accidentes laborales est谩n aumentando enormemente desde la reactivaci贸n de la actividad (v. por ejemplo: https://www.lavanguardia.com/vida/20210212/6243325/accidentes-laborales-mortales-aumentan-708-2020-pese-pandemia.html) tras los primeros 15 d铆as de pandemia (cuando los trabajadores “esenciales” tambi茅n segu铆an trabajando, y ya sab茅is lo que signific贸 esa “esencialidad”: reponedoras, transportistas, etc… personal que por cierto no ha parecido “esencial” para la vacunaci贸n).

La sangr铆a a la que es sometida la clase trabajadora es constante. Nos matan trabajando, y nos matan cuando protestamos por trabajos de miseria (el otro d铆a, sin ir m谩s lejos, un trabajador del LIDL en Novara – Italia- fue atropellado por un cami贸n que se dio a la fuga, mientras participaba de una manifestaci贸n a las puertas del establecimiento). La clase trabajadora debe unirse contra la precariedad, vital y econ贸mica, contra la represi贸n, contra la falta de seguridad en el trabajo y en nuestra supervivencia cotidiana.

Los “accidentes laborales” son la punta del iceberg de la masacre cotidiana de la clase trabajadora: explotaci贸n, miseria y muerte es lo 煤nico que nos deparan los capitalistas y su ansia de beneficio. Porque estamos seguros de que las muertes se podr铆an evitar en su mayor parte SI SE INVIERTE EN SEGURIDAD, pero los capitalistas no ven en ello una inversi贸n, sino una p茅rdida de beneficios.

Los trabajadores estamos solos en esto: LUCHEMOS UNIDOS.

NO M脕S MUERTES EVITABLES

NO SON ACCIDENTES, SON ASESINATOS

