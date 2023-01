–

Atravesamos un a帽o de vaivenes entre violencias judiciales y pol铆ticas, la emoci贸n de un triunfo deportivo mundial y la constante preocupaci贸n de una econom铆a que no para de apretar. No obstante, un sitio emblem谩tico fue recuperado haciendo accesibles a toda la ciudadan铆a expresiones de la diversidad cultural del m谩s alto nivel, de manera p煤blica y gratuita. El Centro Cultural Borges ha rebrotado con una energ铆a renovadora durante un a帽o de actividad incesante. Desde hac铆a un cuarto de siglo no se observaba tal movimiento all铆 donde las artes visuales, la literatura, la m煤sica, el tango, las letras y la danza fueron acogidas de m煤ltiples formas; entre exposiciones, conciertos, conferencias y seminarios, en sus casi diez mil metros cuadrados de superficie. Por Andr茅s Manrique para Anred.

Entre la semifinal y la final del torneo mundial de f煤tbol, Ezequiel Grimson, el director del Centro Cultural Borges, y Jimena Pautasso, directora de programaci贸n, dispusieron de una hora para repasar las actividades llevadas a cabo a lo largo de un a帽o abundante de logros. En nueve meses, luego de un 2021 dedicado a la infraestructura, lograron remontar una historia de gesti贸n privada, que durante veinticinco a帽os fue parcelando al CCB en peque帽os nichos y muestras aisladas. Basta revisar la programaci贸n del 2022 o haber pasado algunas tardes all铆 para encontrarnos con las m煤ltiples ofertas culturales, guiados por la alegr铆a de los j贸venes que atienden y gu铆an al visitante. La predisposici贸n de los entrevistados despleg贸 un mapa en el que la cultura volvi贸 al microcentro para cobrar relevancia en la vida cosmopolita de Buenos Aires.

驴Cu谩l fue el objetivo al asumir la direcci贸n de un Centro Cultural emplazado en una manzana con tanta historia?

Ezequiel Grimson (E.G.): uno de nuestros objetivos fue el de recuperar el lugar predominante que tuvo este espacio en la cultura argentina. Nos parece importante no olvidar que ac谩 en 1896 se fund贸 el Museo Nacional de Bellas Artes. Despu茅s naci贸 la Colmena Art铆stica, centro de la vida cultural porte帽a y, a mediados del siglo XX, se le sumaron los grandes murales de Berni, Colmeiro, Castagnino, que lo terminaron de configurar como un espacio fundamental que lindaba con la vieja Facultad de Filosof铆a y Letras, donde hoy est谩 el rectorado, y con todo el nexo de la calle Florida y la manzana loca del Di Tella. Fue un espacio fundamental de cultura que los 煤ltimos a帽os estuvo deca铆do porque el proyecto privado que se trat贸 de implementar no funcion贸. Tan es as铆 que el Estado tuvo que intervenir para salvar fuentes de trabajo e invertir en la puesta en valor del espacio. Esta decisi贸n pol铆tica es lo que nos permite que todos y todas estemos disfrut谩ndolo ahora.

驴C贸mo fue asumir el cargo de la direcci贸n?

E.G.: Asumimos este desaf铆o con la convicci贸n de que pod铆amos hacer algo realmente interesante para el campo cultural. Fue un ofrecimiento del propio Ministro de cultura, Trist谩n Bauer. El equipo ven铆a de trabajar como parte de la Subsecretar铆a de Pol铆ticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, pero toda la primera etapa fue dif铆cil porque fue en plena pandemia y tuvo que ver con la remodelaci贸n de la obra p煤blica y formulaci贸n de proyectos y perfiles para lo que busc谩bamos hacer. Este lugar, de gran valor arquitect贸nico, estaba tapeado con paredes de durlock. Cuando asumimos la direcci贸n hab铆a peque帽as oficinas incrustadas por todos lados, que ocultaban las grandes carpinter铆as del siglo XIX. Tuvimos que realizar un trabajo inmenso para volver a mostrar este edificio, que es un Monumento Hist贸rico Nacional.

Con respecto a los perfiles, como la zona est谩 tan vinculada al turismo, pensamos en el tango y en la danza. Y le dimos continuidad a dos proyectos privados que ya estaban funcionando ac谩: el proyecto de Luis Felipe No茅 que se llama La l铆nea piensa y que cura junto a Eduardo Stup铆a; y la escuela Fundaci贸n Julio Boca. Sostuvimos la continuidad porque ambos proyectos no s贸lo se corresponden con referentes de la cultura argentina, sino porque estaban funcionando realmente bien. Y porque tener una escuela dentro del Centro Cultural es muy atractivo por el movimiento de juventudes que genera.

La fotograf铆a es otro de los ejes sobre los que trabajamos de manera transversal. Porque tenemos una fotogaler铆a en el primer piso, pero tambi茅n hicimos muestras en el pabell贸n 3 del segundo piso. Y agregamos producciones de fot贸grafos a los que invitamos para que vinieran a producir ac谩, no solo a exponer, porque nos parec铆a que la fotograf铆a a veces queda acotada a la exposici贸n o a la muestra. Y por eso convocamos a Rafael Calvi帽o, Cecilio Prof茅tico, entre otros鈥 Y ahora continuamos estudiando ideas para ver de qu茅 manera hacemos una exposici贸n no convencional con todo el material que produjeron.

Jimena Pautasso, directora de programaci贸n (J.P.): El proyecto de los y las fot贸grafas tiene que ver con las miradas sobre el Borges. C贸mo habitamos este espacio. Porque en el viejo Borges se ven铆a a una exposici贸n en particular, pero no a ser parte activa del espacio. Ahora, en cambio, una persona viene a un concierto, pero tambi茅n pasa por una exposici贸n, recorre el primer piso. Produjimos un habitar que antes no ocurr铆a.

驴Est谩n conformes con este primer a帽o de gesti贸n?

E.G.: Fue un gran a帽o para el Borges porque los diversos p煤blicos que pasaron se fueron contentos, agradecidos; y las y los artistas, tambi茅n. Ahora estamos abocados a construir la p谩gina del Centro Cultural, que oficiar谩 como espacio de exposici贸n. Esperamos abrir el a帽o que viene con p谩gina web.

J.P.: Por un lado, armamos equipo con la gente que ven铆a trabajando ya en el Borges, y tambi茅n recuperamos proyectos como el de Adriana Barenstein, de Experiencias en Escena, que se pudo incorporar dentro de la 贸rbita del Ministerio de Cultura de la Naci贸n. Nos ocupamos de tejer esas alianzas, parte de la memoria de este espacio.

E.G.: Pensar el p煤blico de manera activa hace que no s贸lo se acerque para ver un show de tango, sino que viene a bailarlo, a estudiar. Lo mismo con los fot贸grafos que no solo vienen a exponer su obra, sino a producirla ac谩 mismo. Adem谩s, tenemos el orgullo de albergar el taller Argentina desde el Piano, que conduce Hilda Herrera, donde se aprenden los distintos folclores de nuestra patria. Esto hace que los m煤sicos vengan al Borges a producir su m煤sica. No es s贸lo un centro receptivo y pasivo, sino que es escuela, espacio de taller, biblioteca. Por ejemplo, hicimos un ciclo que se llam贸 Siete Tardes, con debates interesant铆simos; presentaciones de libros.

J.P.: Hay mucha gente que viene a leer, que ya es habitu茅 del Borges porque hemos armado una biblioteca que se ha convertido en espacio fundamental.

Daniel Franco, agente de prensa (D.F.): tambi茅n tiene un 谩rea que recibe a escuelas y grupos de adultos mayores, que vienen a hacer visitas guiadas con personas formadas en p煤blicos.

驴En qu茅 se ha diferenciado respecto de otras gestiones?

E.G.: Nosotros pensamos al Centro Cultural en dos sentidos concretos. Por un lado, no podemos pensar que funcione para afuera si no lo hace para adentro. Por eso trabajamos en los mejoramientos de oficinas, en el espacio de comedor, en el de descanso y en el de las horas de estudio. Por otro lado, implementamos un programa que desarrolla el Ministerio a trav茅s de la Subsecretar铆a de Espacios y Proyectos especiales, que se llama Programa Pr谩cticas. Est谩 dedicado a chicos y chicas que acaban de terminar el secundario y que hacen su primera pr谩ctica laboral por nueve meses en un espacio del Ministerio de Cultura. Este a帽o ya trabajamos con diecinueve chicas y chicos de 18 a帽os que hicieron su primera experiencia de trabajo con mucho entusiasmo. Si pensamos que el paradigma de la primera experiencia laboral en la Argentina era el servicio militar obligatorio鈥 bueno, hemos dado un salto cualitativo. Nos parece de primera importancia que un primer empleo sea en alguna instituci贸n de cultura del pa铆s: Museos Nacionales, Tecn贸polis, el Centro Cultural Kirchner鈥 porque es una gran oportunidad para que hagan su experiencia. Y no como pasantes, esto es importante, sino con un contrato en blanco; ni m谩s ni menos que con todos los derechos y obligaciones que implica un empleo: recibo de sueldo, d铆as de examen.

驴C贸mo es el criterio de selecci贸n de pr谩cticas y muestras?

J.P.: Tuvimos un desaf铆o que fue el de alojar las Instituciones que forman parte tambi茅n del Centro Cultural. Como por ejemplo el Museo Nacional de Arte Oriental, El Sal贸n Nacional, El Museo Nacional de Bellas Artes. Hay algunos espacios que quedan m谩s institucionales y con exposiciones que tienen que ver y se gestionan con otras alianzas.

驴C贸mo es la producci贸n en el Borges?

E.G.: Todo es producido por el Ministerio de Cultura. Tenemos un equipo de montaje propio.

J.P.: S铆, el equipo de montaje est谩 conformado por artistas, y es s煤per profesional.

驴Est谩n contemplando alg煤n programa para el panorama de esta econom铆a?

E.G.: Por un lado, empezamos a desarrollar un programa que se llama Borges y los barrios, en el cual distintas expresiones barriales acercan su material, que puede ser m煤sica, danza, fotograf铆a, pintura. Por otro, la idea de inclusi贸n del Borges es la de poder ofrecer espect谩culos, conciertos o exposiciones de alt铆sima calidad y costo, con entrada libre y gratuita. De ese modo, generamos una oportunidad de conectar a la ciudadan铆a con la obra de grandes maestros de las artes visuales; de escuchar un concierto de alguno de los m谩s grandes m煤sicos argentinos, que si fuera una propuesta privada cobrar铆a una entrada car铆sima.

D.F.: Adem谩s, este a帽o articulamos con 39 sindicatos de Capital Federal, y para la charla inaugural del Congreso de cultura y trabajo que se hace anualmente abrimos el auditorio Mercedes Sosa. Y junto a UTE le abrimos la puerta a las tres escuelas de m煤sica m谩s importantes de CABA (la Piazzola, el Manuel de Falla, y el Esnaola). Estudiantes de distintos niveles vinieron a mostrar al auditorio lo que estaban haciendo: quintetos de jazz, orquestas de tango. Imaginate que la escuela p煤blica encuentre el auditorio Piazzola a su disposici贸n. Es un est铆mulo enorme para el estudiantado; pens谩 que solo a fin de a帽o pasaron por ah铆 Diego Frenkel, Mart铆n Buscaglia. Y el Centro Cultural recibe a los familiares de los alumnos, a los alumnos y los acoge, como a artistas de larga trayectoria.

E.G.: Y no s贸lo por los artistas que han tocado en el auditorio, sino por el alto nivel de las condiciones. Contar con la experiencia de camarines propios, de una prueba de luces, de sonido; es una apertura a oportunidades de experiencia muy interesante.

J.P.; En la misma l铆nea de apertura y al ser un espacio para todos y todas, por ejemplo, en las vacaciones de invierno se realizaron una cantidad de talleres de danza, de m煤sica, una obra de teatro vinculada a la obra de Jorge Luis Borges. Se incluyeron una enorme cantidad de chicos y chicas, y apuntamos a eso de nuevo el a帽o que viene.

Con respecto a la selecci贸n de programaci贸n, en ese momento por ejemplo elegimos una muestra de Marcos L贸pez: Cl谩sico y Moderno (fotos que compr贸 en anticuarios, y las intervino con pintura) y que fue uno de los grandes hitos de las visuales de este a帽o. Y el p煤blico lo disfrut贸, m谩s all谩 de la inauguraci贸n, porque en ese mismo espacio se dan clases de tango.

驴Hay alguna de las expresiones est茅ticas, a su entender, dentro del Centro que actualmente tenga m谩s relevancia?

EG.: La danza en el Borges ha cobrado un lugar muy protag贸nico en un marco en el que las artes visuales tambi茅n tienen una pujanza muy grande. Por la Fundaci贸n Julio Boca y por Experiencias en Escena, m谩s vinculada a la danza contempor谩nea, pero adem谩s porque inauguramos una milonga en la esquina de C贸rdoba y Florida, y abrimos el Borges a expresiones no comerciales de la danza tango, trascendiendo el tango for export, y arriesg谩ndonos con espect谩culos m谩s interesantes, como No es Tango. No le damos s贸lo cabida a las artes cl谩sicas.

J.P.: Tiene mucho que ver con los cruces. Matria, por ejemplo, que venimos trabajando junto al Palais de Glace donde se producen experiencias y objetos en el cruce entre la artesan铆a y el arte contempor谩neo, que va marcando esa disoluci贸n de las fronteras. Porque hasta en el Sal贸n Nacional las disciplinas ya no est谩n tan delimitadas. Los cruces implican una din谩mica muy viva que se viene a habitar al Borges. Y otra de las l铆neas fuertes es la fotograf铆a. Desde que abrimos, el primer piso fue foto galer铆a, con varias exposiciones temporarias.

Despu茅s, produjimos la intervenci贸n de los pa帽uelos por los 45 a帽os de Abuelas de Plaza de Mayo, que fue una propuesta espec铆fica del Borges: llamamos a 29 artistas para colaborar con la causa de que la b煤squeda contin煤a. Adem谩s, los pa帽uelos se hicieron en los talleres de Tecn贸polis, lo que produjo una sinergia de varios organismos de la Subsecretar铆a.

E.G.: Y tener el Museo de Arte Oriental ac谩 nos permite pensar la mezcla de tradici贸n y vanguardia. Porque ves los grandes jarrones, las alfombras y, al mismo tiempo, est谩s al alcance de la contemporaneidad m谩s moderna.

驴C贸mo ven el presupuesto para el a帽o que viene, para gesti贸n y producci贸n?

E.G.: Complejo, como la situaci贸n del pa铆s. Asumiendo que aqu铆 trabajamos con una austeridad espartana. Porque realmente hay mucha dedicaci贸n, amor y vocaci贸n de trabajo, adem谩s del enorme apoyo del Ministerio de Cultura y de Obras P煤blicas para que esto sea posible; pero trabajamos sin producciones onerosas. Los artistas cobran lo que corresponde, pero sin mediadores ni productoras. Es un trabajo de austeridad republicana.

D.F.: Somos un Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, pero tambi茅n de todos los argentinos, y tratamos cada propuesta que viene con pata federal. Tenemos un ciclo de folclore al cual llegan artistas de todas las provincias, que estalla de p煤blico.

JP.: Tambi茅n es un desaf铆o de la gesti贸n poder volver a dialogar con un barrio como el microcentro, en el que hay un antes y un despu茅s de la pandemia.

驴Qu茅 tienen en agenda para el a帽o que viene?

EG.: Hay propuestas dentro de todos los campos que estuvimos hablando. Unas son de perfil m谩s alto que otras, pero todas son de gran impacto. Estamos preparando una para la Plaza de las Artes con Renata Schussheim, reconocida dise帽adora de vestuario, artista pl谩stica y escen贸grafa, que va a ser impactante porque se va a poder apreciar desde los cuatro puntos de acceso a las Galer铆as Pac铆fico.

Estamos concentr谩ndonos en tener una gran vacaci贸n de invierno, como fue la pasada. En la curva de afluencia de p煤blicos, julio fue el pico. Que tuvo que ver con la diversidad de propuestas y tambi茅n con la situaci贸n federal de la Capital de la rep煤blica, como espacio de inter茅s por muchos que pueden usar las vacaciones para venir de otras provincias. Adem谩s, estamos planteando algo para fin del 2023, pero es una sorpresa.

Son casi las cinco de la tarde del viernes 16 de diciembre. El domingo 18 volveremos a ser campeones del torneo mundial de f煤tbol, pero todav铆a tenemos que batirnos con Francia. En la oficina amplia y luminosa se produce un silencio. Una bandera inm贸vil descansa en el m谩stil, cerca de la pared. Ezequiel Grimson pregunta a su equipo si quieren agregar algo. Jimena y Daniel responden que no. Nos saludamos. Antes de salir, atravesamos las diversas salas. Por un momento, se hace posible creer en un pa铆s que brinda oportunidades. El CCB parece constatarlo con un equipo que realiza su trabajo con entusiasmo. Y entendemos que esto es viable porque hay decisi贸n y pasi贸n, y porque se llevaron adelante pol铆ticas p煤blicas.