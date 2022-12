Un tribunal declara improcedente el despido de un tabajador por no cumunicarle la reincorporación por WhatsApp

Cuando no consta que el empleado haya recibido los anteriores avisos, es exigible que la empresa utilice el WhatsApp

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara improcedente el despido de un trabajador que no se reincorpor贸 a su puesto de trabajo, al no haber recibido la notificaci贸n para que lo hiciera. El tribunal considera que es exigible que se utilice tambi茅n el WhatsApp cuando no consta que el empleado recibiera los anteriores avisos y porque en ocasiones previas se hab铆an realizado notificaciones por esta v铆a.

El art铆culo 55.1 del ET dispone que el despido debe ser notificado por escrito al trabajador, y la expresi贸n 鈥渟er notificado鈥 ha sido interpretada por la jurisprudencia se帽alando que, cuando el trabajador impide con su conducta la recepci贸n de la carta de despido, no cabe imputar a la empresa un incumplimiento del requisito de notificaci贸n de la carta. Tambi茅n es importante rese帽ar que este requisito formal es cumplido si el empresario utiliza las f贸rmulas que puedan considerarse inequ铆vocamente id贸neas para que la decisi贸n llegue a conocimiento del empleado.

Seg煤n consta en la sentencia, hasta en cuatro ocasiones, y por dos cauces de comunicaci贸n distintos (correo electr贸nico y postal en la direcci贸n facilitada por el trabajador como 鈥渟u domicilio鈥), la empresa trat贸 de notificar la fecha de reincorporaci贸n a su puesto de trabajo por desafectaci贸n del ERTE en el que se encontraba incluido el trabajador. Las comunicaciones postales fueron devueltas por los funcionarios de correos al resultar desconocido el destinatario, y no consta que el trabajador leyera o no el correo electr贸nico.

