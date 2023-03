–

En 2013, un Tribunal estadounidense dictamin贸 que la modificaci贸n del genoma humano mediante tecnolog铆a ARNm crea un nuevo genoma que puede patentarse y ser propiedad del titular de la patente [1]. Myriad Genetics, Inc. obtuvo una serie de patentes, incluida una que le otorgaba el derecho exclusivo a aislar los genes, y otra que le daba el derecho exclusivo a crear sint茅ticamente los genes a partir del 谩cido ribonucleico mensajero (ARNm). Esta creaci贸n sint茅tica se denomin贸 ADN complementario (ADNc). El Dr. Harry Ostrer (demandante) present贸 una demanda para que se declarara la invalidez de las patentes de Myriad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedi贸 el certiorari.

鈥淟os cient铆ficos [鈥 pueden crear sint茅ticamente cadenas de nucle贸tidos con s贸lo exones, conocidas como ADN complementario (ADNc) [鈥 De ser v谩lidas, las patentes de Myriad le otorgar铆an el derecho exclusivo a aislar los genes BRCA1 y BRCA2 de un individuo, y le dar铆an el derecho exclusivo a crear sint茅ticamente ADNc de BRCA. Los demandantes interpusieron una demanda solicitando que se declarase la nulidad de las patentes de Myriad en virtud del art铆culo 35 U. S. C. 搂101. En lo que aqu铆 interesa, el Tribunal de Distrito concedi贸 el juicio sumario a los peticionarios, concluyendo que las reivindicaciones de Myriad eran inv谩lidas porque abarcaban productos de la naturaleza. El Circuito Federal revoc贸 inicialmente, pero a la luz del caso de Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S., el Circuito consider贸 que tanto el ADN aislado como el ADNc eran patentables [鈥 El demandante, el Dr. Harry Ostrer, entonces investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, enviaba habitualmente muestras de ADN de sus pacientes a GDL para que las analizara. Tras conocer las actividades de GDL y Ostrer, Myriad les envi贸 cartas en las que afirmaba que las pruebas gen茅ticas infring铆an las patentes de Myriad. Ap. 94-95 (carta de Ostrer). En respuesta, GDL acord贸 detener las pruebas e inform贸 a Ostrer de que ya no aceptar铆a muestras de pacientes. Myriad tambi茅n interpuso demandas por infracci贸n de patentes contra otras entidades que realizaban pruebas BRCA, lo que dio lugar a acuerdos en los que los demandados acordaron cesar toda actividad supuestamente infractora. 689 F. 3d, en 1315. De este modo, Myriad consolid贸 su posici贸n como 煤nica entidad proveedora de pruebas BRCA.

Algunos a帽os m谩s tarde, el peticionario Ostrer, junto con pacientes m茅dicos, grupos de defensa y otros m茅dicos, present贸 esta demanda solicitando que se declarase la invalidez de las patentes de Myriad en virtud de 35 U. S. C. 搂101. 702 F. Supp. 2d, en 186. Citando la decisi贸n de este Tribunal en MedImmune, Inc. v. Genen- tech, Inc., 549 U. S. 118 (2007), el Tribunal de Distrito deneg贸 la moci贸n de Myriad de desestimar por falta de legitimaci贸n.鈥 [Fuente: United States Supreme Court: Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (2013), 133 S. Ct. 2107 (2013)]

Entre los diez mayores propietarios de Myriad Genetics, Inc., figuran BlackRock Fund Advisors, The Vanguard Group, Inc., Camber Capital Management LP y Wellington Management Co. LLP. (rebautizado en honor del Duque de Wellington).

En 2020, Moderna Therapeutics declar贸 ante la Comisi贸n de Bolsa y Valores鈥嬧 de los Estados Unidos que 鈥渓a FDA considera la tecnolog铆a ARNm como un Producto de terapia g茅nica鈥 [2]. En 2013, el portal de internet de Moderna Therapeutics anunci贸 que:

鈥渓a Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzada de Defensa (DARPA) concedi贸 a la empresa hasta 25 millones de d贸lares para investigar y desarrollar su plataforma de terapia ARNm como forma r谩pida y fiable de fabricar f谩rmacos productores de anticuerpos para protegerse contra una amplia gama de enfermedades infecciosas emergentes conocidas y desconocidas y amenazas biol贸gicas de ingenier铆a.鈥

Como advierte la juez estadounidense Anna Maria Riezinger (Anna von Reitz) (3):

鈥淓s decir que todos los que recibieron la supuesta vacuna est谩n ahora 鈥榩atentados鈥 y son propiedad de esos monstruos. Todos los que han sido inyectados son considerados 鈥榯ranshumanos鈥. Los transhumanos no se consideran naturales, por lo que no tienen Derechos Naturales e Inalienables. Los transhumanos no se consideran humanos, por lo que no tienen derechos humanos. Los transhumanos no pueden tener derechos civiles iguales, porque se ha destruido cualquier est谩ndar de derechos 鈥渋guales鈥. La Resoluci贸n H.J. 48 del 116潞 Congreso, es decir, el Congreso Territorial de los Estados Unidos, (2019-2020), propone una Enmienda Constitucional para que los derechos protegidos por los acuerdos constitucionales se apliquen 鈥榮贸lo a las personas f铆sicas鈥. Estos resultados 鈥攄efraudar, deshumanizar y esclavizar a las personas vivas para servir a los intereses corporativos鈥 se han perseguido a trav茅s de un enga帽o deliberado y la no divulgaci贸n como un esquema de fraude con el objetivo de evadir las obligaciones constitucionales y las leyes y convenciones internacionales, con el fin de apoderarse de las poblaciones humanas y esclavizarlas como siervos 鈥渢ranshumanos鈥. Los responsables de estos ataques mercenarios son criminales internacionales a los que ning煤n tribunal o sistema jur铆dico debe dar cuartel. El fraude vicia todas sus reclamaciones bajo el Derecho Civil Romano. Sus actos de pirater铆a interior y conversi贸n ilegal vician todas sus reclamaciones bajo el Derecho del Almirantazgo. Y la m谩xima del derecho: 鈥楲a posesi贸n por parte de los piratas no cambia la propiedad鈥 vicia sus reclamaciones bajo el derecho mar铆timo. A帽adir铆amos que los intentos de oscurecer la naturaleza y la procedencia de los bienes robados, activos terrestres en este caso, no confieren en modo alguno ning煤n inter茅s de valor a帽adido a los autores de estos delitos, que son simplemente delincuentes que tratan de caracterizar err贸neamente, redefinir y destruir a sus Acreedores Prioritarios. Deseamos una completa, inmediata y poderosa excoriaci贸n de estos esfuerzos para establecer un sistema de Feudalismo Corporativo y para socavar la salud, la naturaleza y el libre albedr铆o de la Humanidad. Deseamos la emisi贸n inmediata de 贸rdenes de arresto internacionales contra los miembros del Congreso Territorial Brit谩nico de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, Larry Fink, CEO de BlackRock, Inc. y sus derivados, William H. Gates, III, ex CEO de Microsoft, Inc, el Dr. Anthony Fauci, empleado de los Institutos Nacionales de Salud, Inc., los funcionarios y miembros de la junta directiva de los Centros de Control de Enfermedades, Inc., Pfizer, Inc., Astrazenaca, Inc., Moderna, Inc., Johnson and Johnson, Inc. y otros responsables de la promoci贸n y ejecuci贸n de estos cr铆menes contra la humanidad. Estas escandalosas reclamaciones y da帽os causados a personas inocentes en nombre del beneficio mercenario y pol铆tico deben ser contrarrestados con la disoluci贸n de estas corporaciones y el castigo de los Funcionarios y Miembros de la Junta.鈥

