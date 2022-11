–

Qu茅 intrigante es la muerte. Qu茅 maldita. Nilda era joven, demasiado joven. Iba a cumplir 61 en febrero, y seguramente lo iba a festejar a casa abierta, como cada vez. Hace ya unos cuantos a帽os, Cachito Fukman nos hab铆a invitado: 鈥淣ilda se va a poner contenta de que vayan鈥; fue dif铆cil entenderlo, porque no ten铆amos una relaci贸n tan estrecha con ella como para que se alegrara con vernos; luego entendimos que la alegr铆a pasaba por ser muchos y compa帽eras, no era una alegr铆a individual ni personal. Estaba en un momento bravo. Le peleaba a la muerte en forma de c谩ncer. Le cost贸, pero le gan贸. Ya ten铆a experiencia en toparse con ella cara a cara. Por La Retaguardia.

Anoche, esperando el mensaje que ratificara lo que no quer铆amos que sucediera, que esta vez no hab铆a podido, record谩bamos que en tantas entrevistas que le hicimos al aire, no registramos que nos haya contado su propia historia durante el Terrorismo de Estado. Porque tambi茅n le hab铆a ganado ese mano a mano desigual a la muerte en forma de milicos genocidas. Nunca nos cont贸 su propia historia. Siempre hablamos de Jorge Julio L贸pez, de Luciano Arruga, siempre de otras personas. Eso puede hablar mal de nuestra faceta period铆sitca, es probable; pero lo que vale aqu铆 es su propio inter茅s por hablar de los dem谩s. Esa era su lucha. No es que nos parezca mal dar testimonio en primera persona, al contrario, propiciamos que se escuchen todo el tiempo. Pero su lucha era colectiva.

Nilda ten铆a una manera de hablar que la hac铆a 煤nica, inconfundible. Captaba la atenci贸n pero no de un modo tradicional. No gritaba cuando la entrevistaban. No levantaba la voz, nunca. Pero subrayaba lo que quer铆a a su manera. Nilda resaltaba con silencios. Hac铆a largas pausas para colorear lo que acababa de decir. Y esos silencios val铆an en muchas ocasiones m谩s que cualquier serie de palabras exquisitas ordenadas por varias de las personas con mejor oratoria que podamos conocer. En su discurso no hab铆a grandes gestualidades, tonos cambiantes, ni histrionismo. Era casi monocorde. Pero sus silencios sonaban tan atractivos como sus palabras. No deja de ser una paradoja trat谩ndose de alguien que precisamente, por haber sobrevivido al Terrorismo de Estado, tuvo que romper el silencio ante o铆dos no siempre amigables para con las personas que dan testimonio de aquellas 茅pocas.

Nilda, como parte de la Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos, iba de aqu铆 para all谩 persiguiendo injusticias. En el 煤ltimo tiempo la pod铆as ver en Formosa visitando al wich铆 Agust铆n Santill谩n o en Esquel con el mapuche Facundo Jones Huala; solo por citar dos de sus viajes recientes como parte del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. No se qued贸 est谩tica en su lucha contra la muerte genocida.Seguramente estar谩 presente en el Segundo Encuentro por los Derechos Humanos y contra la Impunidad, que se har谩 el 25 y 26 de este mes en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo propuso ella en una reuni贸n hace casi dos a帽os en el Espacio Luciano Arruga.Esta vez no le pudo ganar a la muerte. Qui茅n sabe si aquellas otras batallas que libr贸 no le habr谩n pasado factura. Es dif铆cil saberlo. S铆 es cierto que los cuerpos de los y las sobrevivientes del Terrorismo de Estado suelen doler, pesar y arder.

Mientras tanto, el abuelito genocida Miguel Etchecolatz sigue intentando volver a su casa. C贸mo no pensar que la muerte en un mundo injusto no puede ser m谩s que injusta. Y c贸mo no odiarla con todas nuestras fuerzas cuando se nos r铆e en la cara por haberse llevado a gente como Nilda Eloy. Ser谩 cuesti贸n de seguir luchando por otras personas, como hizo ella. Ser谩 un poco m谩s dif铆cil sin Nilda. Alg煤n d铆a ser谩 que podamos cambiar, no la muerte, que es una batalla perdida, sino el mundo injusto que la hace injusta.

