De parte de ANRed June 16, 2023 448 puntos de vista

La cantante y compositora Natacha M presenta su disco debut, El mundo desde afuera, producido por Guillo Espel y editado a trav茅s del Club del Disco, el pr贸ximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. Este nuevo trabajo es mas que un disco: es tambi茅n una puesta en escena po茅tica. Canciones breves que imbrican el canto y el habla, m煤sicas originales y los arreglos de Guillo Espel. En una conversaci贸n profunda y extensa, la artista cuenta elementos de este disco, que atraviesa disciplinas art铆sticas, territorios y diversidades reflexivas, pero pasando tambi茅n por conceptos profundos como la idea de un 芦arte popular禄 y nos anticipa algo mas de lo que ser谩 la presentaci贸n en vivo. Por Ramiro Giganti (ANRed).

El Mundo Desde Afuera nace con un criterio de unidad, pensado perform谩ticamente y en tres episodios: Las ciudades de papel, En el hueco del 谩rbol y La casa de los monstruos.

鈥淓stos tres episodios o actos que est谩 pensado el 谩lbum en realidad no es tanto para el 谩lbum en s铆, de hecho si vos lo escuchas en las plataformas vas a encontrar los tracks del 1 al 17 sin mucha diferenciaci贸n. Pero para el caso de la presentaci贸n en vivo, s铆, en realidad yo conceptualmente pens茅 separarlos en 3鈥, explica Natacha. Tambi茅n comenta que de haber tenido un presupuesto ilimitado seguramente el formato f铆sico habr铆a sido de 3 vinilos con sus ilustraciones pertinentes en cada uno de ellos.

La obra conceptual tambi茅n es una recopilaci贸n de fragmentos que se fueron uniendo durante m谩s de 10 a帽os. Las influencias se sienten diversas, ecl茅cticas, pero a su vez en su propia armon铆a. Como el encuentro de la m煤sica con otras disciplinas art铆sticas.

鈥淓l disco es una recopilaci贸n de material que puede llegar a ser bastante viejo, con lo cual hay, de alguna manera, un recorrido por un mont贸n de influencias. Desde folclore espa帽ol (hay una nana grabada directamente). Supongo que Charly Garc铆a tambi茅n habr谩 sido alguna influencia porque 驴C贸mo no serlo? Hay algo de Rufus Wainwright, tambi茅n de los sonetos de Shakespeare que son maravillosos, en temas como Rigor Mortis, algo de Cabaret, de Caf茅 Concert. Supongo que tambi茅n la m煤sica que yo escuchaba de chica como Prom煤sica del Rosario, Monteverdi, yendo a influencias m谩s actuales Giovana Marini, una compositora italiana. Hay influencias del teatro, de la literatura, hay poemas musicalizados, que no son propios. Y mucho de las confluencias entre el habla y el canto como t茅cnica, as铆 que ah铆 podr铆amos citar una influencia del Pierrot Lunaire de Schoemberg鈥 pero quiz谩s queda un poco pretencioso. Hay algo tambi茅n de Natalia Lafourcade en las cosas m谩s canci贸n. Algo de Samuel Barber. Hay un tema que compuse inspirada en una obra de Arvo P盲rt, que es un compositor estonio de ahora, del siglo XXI. Bueno, hay muchas influencias鈥.

Una casita de papel, un puerto, un r铆o, un barco un pez鈥

En una de sus redes sociales, Natacha recuerda un momento de su ni帽ez muy presente en el disco, principalmente en el episodio Las ciudades de papel. Recuerda que en su casa hab铆a mucho papel que el padre tra铆a de la oficina, y ella junto a su hermana eran dibujantes compulsivas. Recuerda que una vez emprendi贸 la construcci贸n de una ciudad de papel. Su padre guardaba la obra en construcci贸n para cuidarla y luego ella la retomaba y as铆, de alg煤n modo, cre贸 su primera 鈥渙bra conceptual鈥.

鈥淓stos tres episodios, tienen tres universos: el primero, Las ciudades de papel, hace referencia a la infancia, a lo l煤dico a algo m谩s luminoso y en concreto a un juego ligado a construir casa de papel. Pero tambi茅n a la gratuidad que implica el juego en la infancia, de jugar por solo jugar, con much铆sima seriedad pero a la vez con esta posibilidad de que las cosas sean muy ef铆meras. El segundo acto es En el hueco del 谩rbol, que tiene que ver con la vida que se repliega hacia lo 铆ntimo, al universo invernal, la vida corriendo por debajo, lo subterr谩neo, lo oscuro鈥 ciertas obsesiones o preguntas del tipo trascendentales o religiosas, etc. Es un universo bastante m谩s oscuro y m谩s raro. Y La casa de los monstruos retoma aquel universo infantil pero muy enrarecido: es como si dij茅semos que el verano, que es la estaci贸n que atraviesa el primer universo, retoma en el tercero pero esta vez con esa proliferaci贸n de vida excesiva que sucede con algunos calores muy fuertes. Entonces La casa de los monstruos, que es el tercer episodio, tiene caracter铆sticas mucho m谩s monstruosas, mucho m谩s desmesuradas鈥 todav铆a un poco m谩s raro que el primero. Eso se ve en el vestuario, en la construcci贸n del vestuario 鈥, agrega ante la pregunta sobre los tres universos.

Retomando el principio en la ciudad de papel y la ni帽ez, aparece un compositor franc茅s del Siglo XIX y una obra vocal que suena a cuento de hadas. Influenciada en el original o simplemente re version谩ndola pero con un arreglo de cuerdas notable la pieza aparece en dos ocasiones. Al ser consultada nos cuenta c贸mo surgi贸 la idea de interpretar e incorporar en el disco a C麓est la petit fille du prince, de Poulenc. Se trata de la quinta de las Huit Chansons fran莽aises (Ocho canciones francesas) que Francis Poulenc compuso a mediados del S. XX para coro mixto.

鈥淓s una canci贸n que pertenece a un ciclo de 8 canciones. Yo la cantaba en el coro, que fue el coro de mis amores en mi juventud, donde yo aprend铆 mucho de m煤sica con un gran director. Y est谩 canci贸n me qued贸 incorporada como parte de mi acervo algo que yo atesoraba. Y recuerdo que una vez me cay贸 el motivo y lo empec茅 a re elaborar bastante, al punto que no se si cuenta como elaboraci贸n de motivo o m煤sica original, pero lo que es claro es que es una clar铆sima referencia a la canci贸n de Puolenc, porque est谩 compuesta en una escala modal, por la letra, pero yo nunca escuche ni encontr茅 otra informaci贸n por fuera de la obra de Poulenc. Si s茅 que lo tom贸 de la tradici贸n oral francesa. Y lo que hizo Guillo Espel con el arreglo del quinteto de cuerdas es de lo m谩s bello que escuch茅 en mi vida. Es m谩s, solo, sin la voz, es una delicia, puede prescindir de la voz鈥, coment贸 en relaci贸n a la pieza del compositor Franc茅s y su versi贸n propia.

Existe otro punto de contacto con este compositor, que entre su rica cantidad de obras se encuentra un cuento sinf贸nico llamado Babar el elefantito, grabado en muchas ocasiones y llegando a compartir edici贸n como 鈥渓ado b鈥 del legendario Pedro y el Lobo de Prokofiev. All铆, en el cuento sinf贸nico, se encuentran el habla y la m煤sica, pero tambi茅n la infancia.

鈥淟o de la obra de arte total no tiene que ver con incluir compulsivamente a todas las disciplinas art铆sticas, sino con ver, tener la inteligencia de notar, que todas las disciplinas art铆sticas est谩n incluidas en una presentaci贸n en vivo. M谩s que intentar construir un Frankenstein de un mont贸n de disciplinas -que puede salir muy bien, ojo- me interesa m谩s la idea de que uno, como dir铆a Godard, abordar el bloque desde el lugar del que le es m谩s org谩nico: mi lugar org谩nico para abordar ese bloque es la m煤sica. Eso no quiere decir que yo sea ciega a lo que se ve, por ejemplo en la escenograf铆a, pero tambi茅n al cuerpo que est谩, aunque no haya en s铆 una coreograf铆a con un core贸grafo vos ten茅s que ver como se mueven los cuerpos en el escenario. Por ejemplo, si te ten茅s que mover para agarrar un cable, ese movimiento tiene que estar ficcionalizado para encajar con la obra.鈥

Hab铆a di谩logos visuales con videos, pero por las condiciones particulares, esta presentaci贸n no contar谩 con ello pero si con un juego de luces, y tambi茅n algo de puesta esc茅nica desde la expresi贸n corporal y quiz谩s, algo de danza.

La m煤sica, la cultura y el pueblo

En la promoci贸n del disco hay una menci贸n a Wagner y su idea de obra de arte total (Gesamtkunstwerk), de la que reci茅n coment贸. La conexi贸n de la m煤sica con el habla, con los movimientos esc茅nicos, y otros elementos audiovisuales. Siguiendo con Wagner, en aquellos tiempos planteaba la idea de Volk (pueblo) y un arte popular, algo que tambi茅n pens贸 Nietzche. En El mundo desde afuera est谩 ese encuentro entre lo simple y lo complejo: por un lado las inc贸gnitas o enigmas a descifrar escuchando el disco, por otro, canciones cortas, la presencia de melod铆as accesibles, y el encuentro entre la m煤sica acad茅mica y la popular.

Las ideas de Wagner dispararon interesantes reflexiones y an茅cdotas. 鈥淐uando yo trabajaba en un bachillerato acelerado para adolescentes, yo les daba m煤sica y hac铆a taller. Los chicos eran muy curiosos y me preguntaban que hac铆a y yo les dije que era cantante y me pidieron que cante algo. Y entonces yo, en para como una acci贸n pedag贸gica pero tambi茅n porque me daban ganas, les cantaba romances espa帽oles del Siglo XV, que es un repertorio hermoso, y muy 铆ntimo adem谩s. Y entonces est谩bamos en la intimidad de aula y se hac铆a un silencio, que es algo que no he logrado muchas m谩s veces en el aula (risas). Y estos pibes, que por ah铆 uno piensa 鈥渆h, solo escuchan reggaet贸n鈥, hab铆a una recepci贸n muy linda, muy 铆ntima. Yo creo que, si el momento es propicio, todo lo que salga genuinamente como producto art铆stico y busque una comunicaci贸n honesta, yo creer铆a que es viable para todo el mundo. No s茅, lo que te digo tiene dudas, estoy 100% segura, pero creo que s铆鈥, comenta.

Una llamativa coincidencia conecta esta entrevista con la realizada hace un par de semanas al m煤sico brasile帽o Otavio Castro, quien record贸 que en su adolescencia, tiempos de rebeld铆a y rock pesado, que un profesor le mostraba en el piano ritmos 鈥渓ocos鈥 y que 茅l le preguntaba si era Hermeto Pascoal o Egberto Gismonti y la respuesta era Josquin des Pres: compositor franco-flamenco del Renacimiento que vivi贸 entre 1450 y 1521, quien en sus tiempos incorpor贸 el intervalo de 4ta aumentada, antas prohibido por ser considerado diabulus in musica.

En relaci贸n a la pregunta sobre si hay una b煤squeda de ese encuentro o de totalizar o unificar lo popular con lo acad茅mico, ah铆 surgen las dudas. 鈥淢e parece que no lo pens茅 as铆, en relaci贸n de con quien escucharlo. Di por sentado que a alguien siempre en alg煤n lado, en alg煤n lugar de ese mundo le va a gustar. Somos muchos en este planeta, a alguien siempre a alguien le va a gustar鈥 pienso yo. Claramente no estoy buscando masividad, pero s铆 est谩 el encuentro entre lo acad茅mico y lo popular definitivamente est谩, no s茅 si es una b煤squeda pero s铆 donde yo me muevo. Tanto en mis gustos personales como en mi b煤squeda art铆stica. Lo mismo en la emisi贸n vocal, yo tengo muchos a帽os de machaque l铆rico, y tambi茅n me gusta mucho el canto de artistas que no tienen nada que ver con la escena l铆rica. Siempre me gustaron las voces muy limpias: pens谩 que yo me crie escuchando tanto a Julie Andrews como a Prom煤sica de Rosario. O sea, unos que hac铆a m煤sica antigua y una cantante l铆rica de comedia musical. As铆 que este ir y venir entre la m煤sica acad茅mica y la popular s铆, es una cosa completamente consciente, que me gusta y vuelve lo acad茅mico m谩s accesible, pero m谩s que para el p煤blico, para m铆 lo vuelve m谩s accesible: las peque帽as canciones son m谩s accesibles que una sinfon铆a de Mahler para m铆鈥, comenta.

Finalmente y entre reflexiones que llevan a otras la respuesta termina abonado el camino de la diversidad. 鈥淓l mayor desaf铆o creo que es hacer circular el material, mir谩 lo que te digo. Pero el desaf铆o art铆stico m谩s grande es coordinar horarios, son cosas bastante materiales, mirando al p煤blico: a cuales Volks, lo vamos hacer correr. Quiz谩s no todas las canciones gusten a todo el mundo, eso est谩 claro. Pero creo que la diversidad que tiene el disco hace que gente diferente lo puede escuchar. Esto hablando de la escucha, y despu茅s el vivo creo que es disfrutable para cualquiera. Si te dej谩s meter en la ficci贸n, te met茅s en una: entr谩s en un viaje. Eso es lo que yo espero, y en todo caso ah铆 hay un desaf铆o art铆stico, s铆. Que ese viaje efectivamente suceda, que funcionen las cosas: que la m煤sica, las luces, que est茅 todo ajustado. Y tambi茅n que las personas que estamos ah铆, habitando esa escena podamos estar ah铆 en contacto con nosotros mismos鈥, concluy贸.

Una naturaleza explosiva, catastr贸fica

Caracol, Roc铆o, Mariposas鈥 algunas peque帽eces de la naturaleza confluyen con lo inmenso, lo tremendo lo catastr贸fico. La naturaleza se hace presente pero no en la ideal belleza buc贸lica, muy de la ilustraci贸n del siglo XVIII, sino m谩s desde un vitalismo de la incertidumbre. Aquella respuesta potente del romanticismo al neoclasicismo, donde la naturaleza no es ni dom茅stica ni serena.

鈥淗ay algo referente a la naturaleza como contingente, incluso como catastr贸fico. La naturaleza tiene para m铆 dos aspectos: no es la cosa buc贸lica y tierna鈥 no tanto, muy poco. Sino aquello que se presenta como lo inexorable. La naturaleza en t茅rminos m谩s terribles, como este pintor Caspar David Friedrich, que hace esos cuadros de hielos y mares embravecidos. Para m铆 la naturaleza tiene un poco esas caracter铆sticas, por ejemplo en Scusatemi, aparece en Universo en implosi贸n, para m铆 en esta cuesti贸n del universo que implosiona o estalla, y uno no tiene nada que hacer 驴no? Es una peque帽ez que a uno lo acomete en vista de la naturaleza鈥 incluso en Origami que hay una enumeraci贸n de cosas, de situaciones y de objetos. Incluso en un momento un alud, una tormenta sobre el mar, un pajarito, un delantal鈥 que son cosas m铆nimas, absolutamente despreciables, si uno quiere. Un delantal, que es lo m谩s pedestre y cotidiano, y un pajarito y una tormenta sobre el mar鈥 esto para m铆 siempre atraviesa mi forma de ver la vida. La vida esa eso terrible que transcurre. Terrible en el sentido de lo potente. Tiene una potencia la vida, que est谩 sustentada en cosas que no nos podemos explicar, y eso es maravilloso, pero tambi茅n es un poco aterrador. Entonces yo creo que mi visi贸n de la vida est谩 ah铆 signada entre lo maravilloso, lo bello, lo amoroso, lo dulce, lo tierno, y tambi茅n lo aterrador.鈥

Nos acercamos al final del disco, suena un distorsionado Canon de Johann Pachelbel que en breve ser谩 interrumpido abruptamente, suena el piano en Ofelia. La ciudad de los monstruos puede ser esa superaci贸n dial茅ctica o s铆ntesis de los universos anteriores, entre el luminoso verano infantil y el recluido, invernal y subterr谩neo segundo universo, el verano llega con matices, oscuridades, monstruosidades. El canto de la princesa es interrumpido por campanazos鈥 no hay hadas. Esa ni帽a princesa, fue dolor, fue Ofelia鈥 fue todo lo que le sucedi贸.

El mundo desde afuera ser谩 presentado en vivo el 22 de junio a las 22hs en el Centro Cultural de la Cooperaci贸n. 鈥淪er谩 a una apuesta performativa que va a estar planteada m谩s como una obra de teatro que no hay una ruptura de la cuarta pared entre canci贸n y canci贸n. Si bien el p煤blico puede elegir aplaudir, puede hacerlo pero no es algo que yo vaya a alentar. Yo voy a elegir no salir de la ficci贸n hasta que se termine por completo. As铆 que la idea es crear un universo que sea ficci贸n de principio a fin. Ir atravesando esos tres universos.鈥

Ficha t茅cnica El Mundo desde Afuera

Universo en implosi贸n (Natacha M) Nana espa帽ola (Trad. espa帽ola) Origami (Natacha M) Scusatemi (Natacha M) C鈥檈st la petite fille du prince (Versi贸n libre de Natacha M sobre un motivo de F. Poulenc) Caracol (Natacha M) Me pregunt谩s (Natacha M) Bicicletas (Natacha M) Renglones crueles (Natacha M) As铆 (Natacha M./ N茅stor Mu帽iz) Roc铆o (Natacha M./ N茅stor Mu帽iz) Canci贸n de amor (Natacha M) Mariposa (Natacha M) Las moradas (Natacha M) Ofelia (Natacha M) Rigor mortis (Natacha M) C鈥檈st la petite fille du prince (Derrida reprise) (Versi贸n libre de Natacha M sobre un motivo de F. Poulenc)

M煤sicxs en el 谩lbum

Guillo Espel: producci贸n, arreglos, guitarras, piano en 6, sintetizador y ruidos varios, s谩nguches de miga y alfajorcitos.

Natacha M: composici贸n, pianos y voces. Guitarra en 13. Ruiditos en 9 y 15.

M煤sicxs invitadxs:

Oscar Albrieu Roca: percusi贸n, campanas, vibr谩fono, timbales, gran cassa ruidos, ruiditos y, por supuesto, cr贸talos con arco en 1; 2; 6; 7; 8; 9; 11; 15 y 17

Nahum Recalde: voz en 6

Coti Moroni: clarinetes en 1; 6; 7; 11 y 16

Mat铆as Spataro: bater铆a en 16

Guillermo Novelli: ruidos y asesor铆a ruidil en 15.

Quinteto de cuerdas en 1; 5; 6; 8 y 14:

El铆as Gurevich: viol铆n I

Laura Bertero: viol铆n II

Kristine Bara: viola

Pedro Carabajal: cello

Horacio 鈥淢ono鈥 Hurtado: contrabajo

Direcci贸n: Guillo Espel

Grabado entre noviembre de 2021 y julio de 2022 en Estudio.ar. Ingeniero de grabaci贸n, mezcla y mastering: Ariel Alejandro Gato. Arte, ilustraciones y dise帽o: Romina Andrea Ciaffi.