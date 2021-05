–

Las compa帽eras zapatistas han decidido venir a visitarnos a Europa despu茅s de habernos recibido a miles de nosotras en su territorio en las etapas m谩s importante de su camino para compartir luchas, espacios y para que la palabra corriera m谩s all谩 de las fronteras. Ahora, han decidido conocer con sus ojos los movimientos de abajo al otro lado del charco. Y as铆, vendr谩n hacia ac谩.

Aunque a煤n no sabemos cu谩ndo llegar谩n, uno de los momentos que se barajan para su viaje es una fecha simb贸lica de la conquista y el expolio cometido en sus territorios y en el mundo desde hace m谩s de 500 a帽os: la derrota de los aztecas. Desde siempre, la simbolog铆a y el uso de la palabra han sido muy importantes en el movimiento zapatista y ahora, de nuevo, toma una importancia que transciende lo superficial. La decisi贸n de venir en uno de los a帽os m谩s dif铆ciles, debido a la pandemia mundial, no es banal. Remarca la distancia que hay entre mundos: algunas estamos en espera de vacunas mientras que otras no las recibir谩n nunca. Algunas estamos preocupadas porque se nos acabe el dinero, otras ni tienen acceso a 茅l. Algunas somos hijas rebeldes del capitalismo pero seguimos comiendo de su plato, otras luchan, resisten y mueren sin recurso alguno, excepto dignidad y coherencia.

Generar una red desde abajo anticapitalista, antimperialista y antipatriarcal es un reto que las compa帽eras zapatistas y el EZLN y el CNI persiguen desde siempre, pero quiz谩s nunca como ahora fue tan necesario en el territorio europeo despu茅s del fracaso de las nuevas izquierdas y las izquierdas institucionales.

La fecha m谩s conocida del nacimiento del movimiento zapatista es el levantamiento en armas declarado el 1 de enero de 1994, un grito de desesperaci贸n y denuncia donde se colocan como protagonistas, por primera vez, ind铆genas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames y zoques, juntos declarando la guerra al Gobierno de Carlos Salinas y al Ej茅rcito Federal Mexicano, ocupando 7 municipios, entre los cuales San Crist贸bal se erige como uno de los enclaves m谩s importantes. Hicieron p煤blica la ya famosa Declaraci贸n de la Selva Lacandona, que recoge las 11 demandas b谩sicas: trabajo, tierra, casa, alimentaci贸n, salud, educaci贸n, autonom铆a, libertad, democracia, justicia y paz.

Parte de la sociedad civil internacional descubre ahora la existencia de los ind铆genas mexicanos y bajan a las plazas a manifestarles su apoyo y pedir el cese de la guerra. Tras un corto periodo de guerra de 12 d铆as, la lucha zapatista se transforma en una lucha que tiene como pilar fundamental la comunicaci贸n, un movimiento hecho de ind铆genas para ind铆genas.

Ser ind铆gena en M茅xico, en general, desde la conquista de las Am茅ricas, supone no ser visto, no ser considerado una parte con derechos de la sociedad, por el simple hecho de reivindicar su identidad. Y de esta identidad ind铆gena, el EZLN se alimenta en su cosmovisi贸n retomando pr谩cticas comunitarias de solidaridad, su forma colectiva y democr谩tica de tomar decisiones, su concepci贸n c铆clica del tiempo y el arm贸nico v铆nculo con la naturaleza y el mundo.

Los ind铆genas de M茅xico son rebeldes. Un revolucionario est谩 dispuesto a hacer concesiones para tomar el poder, un rebelde es un freno al poder. Los ind铆genas zapatistas son los rostros de los hombres y mujeres que luchan siempre contra algo, pero que luchan a la luz del d铆a, que no tienen miedo. Hombres y mujeres generosamente enojados. La lucha zapatista est谩 hecha de s铆mbolos, palabras, comunicaci贸n, cultura, diversidad, dignidad y coherencia y ha llegado m谩s all谩 de Chiapas porque es una lucha que alcanza a todas aquellas que se sientan diversas, no aceptadas, oprimidas. Las que deciden decir un simple no. Leer el movimiento zapatista en clave grupo armado en resistencia es una visi贸n muy limitada de su potencia. La lucha zapatista es una lucha de la comunicaci贸n. La lucha de los 煤ltimos hecha de s铆mbolos.

Precisamente, por este car谩cter simb贸lico, el hecho de convocar el viaje en una 茅poca tan incierta, puede ser interpretado como una llamada a la esperanza, un est铆mulo para volver a trabajar por un cambio real y no ficticio. Un empuj贸n para organizarnos desde abajo y retomar el impulso, m谩s all谩 de que el viaje se haga realidad este mismo a帽o o el a帽o que viene. Una oportunidad para volver a mirarnos y a organizarnos, a rehacer las redes de solidaridad en estos tiempos en los que tanto nos hacen falta.