–

De parte de Diario De Burgos April 30, 2021 6 puntos de vista

“Un virus recorre el mundo, un virus que siembra muerte y miseria a su paso. El egoísmo, la ambición, el dinero y la avaricia regaron la tierra para que creciera. El robo de lo producido por todos y la acumulación del beneficio en unas pocas manos fue el abono perfecto. “

ASAMBLEAS PARA DECIDIR, ACCIÓN DIRECTA, SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO PARA VENCER

Un virus recorre el mundo, un virus que siembra muerte y miseria a su paso. No surgió de la nada, lo sembraron con cuidado. El egoísmo, la ambición, el dinero y la avaricia regaron la tierra para que creciera. El robo de lo producido por todos y la acumulación del beneficio en unas pocas manos fue el abono perfecto. La indiferencia, la obediencia y el conformismo consintieron en no ponerle freno. El virus creció, se expandió, compró voluntades e inteligencias y ahora amenaza con tragárselo todo para siempre.

El virus que más muerte, guerras y destrucción causa en el mundo se llama capitalismo. Sus acólitos defensores no dan nunca un paso atrás, van cegados de éxito, tienen conciencia de clase. Son la clase que va ganando la partida. Pero desde que la humanidad pisa la tierra, frente al poder hay resistencia. Hay quien se rebela contra la explotación. Hay quien se niega a lamer la bota de la opresión.

No hay nada que celebrar este primero de mayo, solo llamar a empuñar nuestras herramientas de clase. El apoyo mutuo, la solidaridad obrera, la dignidad como personas que no estamos dispuestas a mirar a otro lado ante la injusticia.

Desde que el primero de mayo de 1886 condenaron a muerte a ocho anarquistas en Chicago hasta hoy, ha llovido mucha muerte, cárcel, tortura y represión contra las que pelearon por un mundo nuevo.

Sirva su recuerdo para tomar impulso, que su ejemplo no caiga en saco roto. A luchar, a organizarse, a no dejarse comprar con liberaciones y subvenciones, a denostar a los que se apoltronan en los comités de empresa, a organizarse en sindicatos asamblearios y horizontales. A demostrar que no tenemos miedo y que vamos a poner en marcha el mundo nuevo que llevamos en los corazones desde ya mismo.

¡¡¡ORGANÍZATE PARA HACER QUE EL MIEDO CAMBIE DE BANDO!!!

CNT Burgos