鈥淓l passat 1 de febrer vaig ser agredida per uns 10 membres i simpatitzants de Vox en un m铆ting de Santiago Abascal i Ignacio Garriga a la rambla del Carmel de Barcelona鈥. Aix铆 ha resumit la Vicky, una ve茂na i activista de Nou Barris, els fets que l鈥檋an portat a declarar als jutjats aquest mat铆. Ha estat el primer pas d鈥檜n proc茅s contra diversos participants en un acte de Vox en qu猫 la dona denuncia que la van 鈥渆nvoltar鈥 i 鈥渁corralar鈥 quan anava sola, mentre l鈥檃gredien f铆sicament amb empentes i li van arribar a 鈥渞etor莽ar el bra莽鈥. A m茅s, la dona recorda haver patit insults com 鈥渮orra鈥, 鈥減uta鈥 o 鈥渞oja de mierda鈥.

Per tot plegat, avui ha anunciat en roda de premsa l鈥檌nici d鈥檜n proc茅s judicial que podria implicar delictes d鈥檕di i de lesions. 鈥淗e denunciat per no permetre la impunitat en els seus actes violents鈥, ha resumit la Vicky. En aquest proc茅s ha rebut el suport dels col路lectius de Solidaritat Perif猫rica i Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. De fet, en representaci贸 d鈥檃questes dues plataformes, la portaveu Marina Morante ha emmarcat l鈥檃companyament a la ve茂na agredida com una resposta necess脿ria en un context d’鈥increment d鈥檃gressions feixistes鈥 vinculades a la normalitzaci贸 del partit d鈥檜ltradreta. 鈥淰ox t茅 vinculacions amb agrupacions neonazis鈥, ha subratllat Morante.

Assenyalada per l鈥檜ltradreta

En el proc茅s tamb茅 s鈥檋a implicat la fiscalia de delictes d鈥檕di, i ara s鈥檈spera que els investigats declarin el pr貌xim 11 de juny. Mentrestant, a m茅s, s鈥檈st脿 preparant un informe forense de lesions i afectacions que ha pogut patir a causa del succ茅s la mateixa Vicky. Un dels aspectes claus del cas 茅s que a l鈥檃cte de Vox al Carmel tamb茅 hi era Jordi de la Fuente, una cara coneguda de l鈥檈xtrema dreta a Barcelona. Despr茅s d鈥檋aver liderat Plataforma per Catalunya i d鈥檋aver estat pe莽a clau en la campanya contra la mesquita del carrer Jap贸 de Nou Barris, ara 茅s membre de Vox i assessor del l铆der barcelon铆 Ignacio Garriga. Aix铆, per l鈥檋istorial com煤 de b脿ndols oposats en diferents protestes, la Vicky atribueix a De la Fuente el fet d鈥haver-la identificat en ple m铆ting i haver-la assenyalat abans que una desena d鈥檋omes comenc茅s a envoltar-la. 鈥淓m vaig adonar que el Jordi em va recon猫ixer鈥, apunta ara la dona activista.

En aquell moment, els fets van acabar amb una intervenci贸 dels Mossos d鈥橢squadra, que van obrir dilig猫ncies in situ, i una ambul脿ncia del Servei d鈥橢merg猫ncies M猫diques (SEM), que va atendre la Vicky. Tamb茅 es va gravar una part important dels fets, i l鈥檃dvocada de l鈥檃cusaci贸 ha pogut aportar alguns d鈥檃quests enregistraments com a prova a tenir en compte.

De moment, la denunciant concreta que nom茅s han pogut identificar quatre dels presumptes implicats. En aquest sentit, lamenta que la feina d鈥檌dentificaci贸 l鈥檋an hagut de fer des de l鈥檃cusaci贸, quan hagu茅s estat crucial que els Mossos disposats al m铆ting haguessin demanat el DNI a tots els possibles participants de en la presumpta agressi贸 i n鈥檋aguessin pres nota. Aix貌, per貌, no va passar, i encara no s鈥檋a arribat a identificar amb solidesa ni tan sols a la meitat dels implicats.

https://www.totbarcelona.cat/societat/una-activista-denuncia-una-agressio-en-grup-de-10-homes-en-un-acte-de-vox-126614/