Desde los a帽os ochenta del siglo pasado, cuando comenzaron a liberalizarse los movimientos de capital y a crearse espacios pr谩cticamente libres de impuestos, los para铆sos fiscales que permiten eludirlos a las grandes empresas multinacionales, multitud de economistas cr铆ticos, activistas y organizaciones de todo tipo venimos pidiendo que se acabe con esa injusticia tan vergonzosa.

La respuesta de los economistas al servicio de las corporaciones, de los l铆deres pol铆ticos y los organismos internacionales era siempre la misma, a pesar de que la evidencia demostraba lo contrario: es t茅cnicamente imposible evitar esa elusi贸n fiscal y, adem谩s, no conviene hacerlo porque entonces se perjudicar铆a a la inversi贸n y el empleo.

Ment铆an descaradamente y la prueba de llev谩bamos raz贸n es que este fin de semana se re煤ne el G7, el grupo de los siete pa铆ses m谩s poderosos del planeta, para discutir una propuesta del presidente de Estados Unidos verdaderamente revolucionaria, al menos, en comparaci贸n con lo que hasta ahora viene ocurriendo: establecer un impuesto m铆nimo internacional sobre los beneficios de las empresas multinacionales.

La pr谩ctica habitual de estas grandes corporaciones consiste en manipular su contabilidad para ubicar los beneficios que obtienen en diferentes pa铆ses en aquellos en donde los impuestos son m铆nimos o incluso inexistentes y eso es lo que trata de evitar la propuesta que Estados Unidos ha puesto sorprendentemente sobre la mesa.

En estos momentos no se sabe la f贸rmula exacta que finalmente adopte el G7 (incluso puede ser que ahora no apruebe nada y traslade la decisi贸n a la reuni贸n de julio del G20) pero es muy improbable que la medida tenga marcha atr谩s, as铆 que podemos decir que, por fin, la suerte de los para铆sos fiscales y de la elusi贸n fiscal generalizadas comienza a estar echada.

El impuesto que se est谩 proponiendo tendr铆a dos pilares. Por un lado, todos los pa铆ses dispondr铆an de una parte de las ganancias obtenidas por las empresas multinacionales en su territorio y, por otro, tambi茅n podr铆an establecer una tasa m铆nima adicional sobre los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas que tengan sede en su jurisdicci贸n.

A partir de ah铆, sin embargo, pueden surgir diferentes alternativas que pueden hacer m谩s o menos efectivo el impuesto, generar distintos vol煤menes de ingresos fiscales y producir un reparto de la recaudaci贸n tambi茅n m谩s o menos desigual entre los pa铆ses.

Estados Unidos, por ejemplo, ya ha bajado su propuesta inicial del 21% al 15%, propone que al aprobar este impuesto desaparezcan los que hasta ahora han venido estableciendo algunos pa铆ses sobre empresas de servicios digitales y contempla umbrales de ingresos que har铆a m谩s reducido el n煤mero de multinacionales afectadas. La OCDE, por su parte, est谩 materializando la propuesta de Estados Unidos de forma que beneficie principalmente a los pa铆ses m谩s ricos (10% de la poblaci贸n mundial y 45% del PIB) porque contempla que la mayor parte del ingreso fiscal adicional (60% del total) vaya a los pa铆ses en donde tienen su sede las grandes corporaciones, justamente los del G7 y algunos pocos m谩s.

Desgraciadamente, el car谩cter nada democr谩tico de estos encuentros de los pa铆ses m谩s poderosos impide que se discutan y aprueben otras propuestas m谩s eficaces y equitativas.

Por ejemplo, la de la Comisi贸n Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional que propone que el tipo de un impuesto de esta naturaleza sea del 25%; u otra mucho m谩s elemental y justa de Tax Justice Network: la distribuci贸n del ingreso adicional que se obtenga en funci贸n del lugar en d贸nde se lleve a cabo la actividad real (ventas y empleo) de las empresas multinacionales y no principalmente de su sede.

Las diferencias seg煤n se adopten unas soluciones u otras son considerables. Con esta 煤ltima de Tax Justice Network no solo se conseguir铆a m谩s equidad y no seguir perjudicando a los pa铆ses m谩s pobres sino recaudar m谩s (460.000 millones de d贸lares anuales) que con la propuesta de la OCDE (275.000 millones) con la misma tasa del 15%, o 640.000 millones frente a 540.000 millones, con una del 21%.

En estos momentos es imposible saber c贸mo concluir谩 la cumbre y, mucho menos, la soluci贸n de imposici贸n internacional que finalmente se adopte. Incluso cabe temer que la propuesta inicial de Estados Unidos siga avanzando a la baja, sobre todo, porque los l铆deres europeos no est谩n siendo capaces de asumirla con decisi贸n. Pero, sea cual sea el resultado, lo cierto es que se ha tenido que reconocer por fin que los privilegios concedidos a las grandes empresas son una verg眉enza y que los argumentos ofrecidos durante todos estos a帽os para mantenerlos son simples mentiras.

La propuesta que est谩 en la agenda del G7 es inaudita e incluso revolucionaria, como he dicho, pero queda todav铆a mucho camino por delante. Con mayor o menor convicci贸n, con ella se reconocen de facto dos principios fundamentales. Uno, que las empresas multinacionales maximizan sus beneficios a escala mundial y que, por tanto, deben estar sujetas a impuestos globales; y otro, que estos impuestos deben ser de m铆nimos en todos los pa铆ses, para que no haya posibilidad de que trasladen sus beneficios de un lugar a otro. Quedan por reconocer de modo efectivo otros dos tambi茅n fundamentales que plantea Tax Justice Network: obligar a que las empresas multinacionales proporcionen informaci贸n transparente, actualizada y rigurosa sobre su actividad y beneficios en todos los pa铆ses en donde llevan a cabo su actividad, y ubicar la toma de decisiones en organismos como Naciones Unidas y no G7, G20 o la OCDE, en donde puedan estar representados todos los pa铆ses y no solo los m谩s ricos y poderosos.

Si se ha conseguido lo m谩s dif铆cil, echar por tierra las mentiras neoliberales de los 煤ltimos decenios, no ser谩 imposible conseguir lo que queda por delante.

https://blogs.publico.es/juantorres/2021/06/04/una-agenda-inedita-en-el-g7-que-acaba-con-cuarenta-anos-de-mentiras/