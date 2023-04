Dos de los logros feministas m谩s recientes en el 谩mbito institucional han sido la ley de paridad, que fija por ley el tanto por ciento de mujeres que tienen que estar en determinados puestos de poder 鈥揷omo consejos de administraci贸n, gobiernos y listas electorales鈥, y la ley del 鈥榮铆 es s铆鈥. Aunque esta nueva norma tenga una parte de reparaci贸n y asistencia a las v铆ctimas, no podemos olvidar que tambi茅n se est谩 utilizando para reforzar el C贸digo Penal: incluye nuevos delitos como el acoso callejero, medidas cautelares m谩s duras y dificulta el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. Y aunque parece que en principio no era su objetivo, al final est谩 consolidando tambi茅n penas m谩s altas; tanto el PSOE como Podemos han acabado confluyendo aqu铆. Este es el resultado final de una ley que se ha justificado por las movilizaciones feministas de estos a帽os.

En las 煤ltimas dos d茅cadas, el derecho penal sexual ha pasado a ser uno de los principales campos de experimentaci贸n del populismo penal: cada reforma endurece sistem谩ticamente las respuestas y las aproxima peligrosamente a los derechos penales excepcionales de los delitos de terrorismo, como se帽alan muchos juristas. Esta parece que no va a ser la excepci贸n en un pa铆s que tiene una de las poblaciones carcelarias m谩s numerosas de Europa mientras mantiene 铆ndices de criminalidad muy bajos. De manera que, bajo la bandera de la lucha contra la violencia machista, se est谩 legitimando y reforzando el sistema de encarcelamiento, policial y represivo. Tambi茅n se ha defendido esta norma desde el feminismo de base 鈥搎ue se autodenomina 鈥渁ntipunitivo鈥濃 ya que contiene una parte asistencial. Sin embargo, nada imped铆a aprobar las medidas de asistencia 鈥搎ue necesitan presupuesto para implementarse鈥 sin el penal 鈥揹e aplicaci贸n autom谩tica y en principio m谩s 鈥渂arato鈥, aunque en definitiva implique la ampliaci贸n indirecta del presupuesto para sostener la pata represiva del Estado. En realidad, las c谩rceles y las fuerzas de seguridad del Estado salen caras si se piensa en todo el dinero que se deja de invertir en derechos sociales 鈥搕ambi茅n para las mujeres鈥. Adem谩s, tenemos pendiente una reflexi贸n sobre por qu茅 se tendr铆a que condicionar el acceso a algunos de estos derechos que deber铆an ser universales 鈥搗ivienda, renta, etc.鈥 al hecho de ser categorizada primero como v铆ctima.

Con la excusa de proteger a las mujeres se puede acabar legitimado la violencia contra comunidades marginalizadas

Se dice que la nueva ley de Libertad Sexual est谩 redactada para 鈥減roteger a las mujeres鈥, pero 驴a qu茅 mujeres? Las que piensan en el sistema penal como una soluci贸n son las que tienen una experiencia del Estado como protector antes que opresor. No pertenecen a grupos que han sido categorizados como prescindibles, indignos de protecci贸n o no ciudadanos. Muchas de las 鈥渧铆ctimas鈥 鈥揺ste tambi茅n es un estatuto al que no pueden acceder todas鈥 no se sentir谩n protegidas por esta ley porque no encajan en los est谩ndares de la clase media blanca. Son las que se encuentran en la base de la pir谩mide social: las migrantes sin papeles, las trabajadoras sexuales, las mujeres trans o las gitanas pobres, y muchas otras que tienen hijos, compa帽eros o amigos en prisi贸n 鈥搊 han sido ellas mismas encarceladas鈥. Es decir, much铆simas mujeres pobres ni tienen fe en la justicia, ni pueden pagarse una buena abogada, ni la polic铆a representa para ellas una imagen de seguridad. Algunas adem谩s dependen econ贸micamente de los hombres que las han agredido o comparten hijos con ellos y por eso no denuncian, como ya expliqu茅 en este art铆culo. Otras tampoco pueden hacerlo, aunque hayan sufrido violencias por miedo a ser expulsadas del pa铆s. Los CIES est谩n llenos de mujeres afectadas por estas violencias a las que se suma la violencia que ejercen sobre ellas las instituciones del Estado. Apelar al sistema criminal, reforzarlo, legitimarlo, tiene impactos en las personas m谩s desfavorecidas 鈥搑acializadas y migrantes鈥 y en las que est谩n m谩s abajo en general. Es una cuesti贸n de clase, como explica Alison Phipps. Los principales problemas de estas mujeres son no tener papeles, no tener vivienda, no tener trabajo ni dinero, y otros muchos asociados con la pobreza y la falta de recursos. Muchas de ellas dicen que haber sufrido violencia sexual solo es uno m谩s de esos problemas, probablemente no el m谩s importante, como explica por ejemplo Laura Macaya en sus charlas a partir de su experiencia atendiendo a mujeres de barrios marginales como El Raval de Barcelona. Quiz谩s esta 贸ptica es dif铆cil de entender para las que no tienen que enfrentarse a estos problemas.

El aumento de penas, los nuevos delitos, las dificultades para excarcelar o sustituir penas de reclusi贸n, pueden acabar perjudicando a estas mujeres y a su entorno, y a los que ya est谩n en el punto de mira. Por ejemplo, sorprendentemente la nueva ley castiga m谩s a los menores, con una pena m铆nima de reclusi贸n de un a帽o, 驴a qui茅n van a acabar encerrando, a un alumno de Nuestra Se帽ora del Pilar donde estudia la jet-set o a un ni帽o marroqu铆 que migra solo y que 煤nicamente por eso ya es sospechoso? 驴A qu茅 sujetos se va a aplicar el acoso callejero y c贸mo se puede utilizar ese delito para reafirmar el control del espacio p煤blico? (Aunque se haya insistido en que se llame a todo agresi贸n, hay que recordar que podemos estar hablando de conductas de muy diversa gravedad.) Las leyes penales no impactan sobre todos por igual. Con la excusa de proteger a las mujeres se puede acabar legitimado la violencia contra comunidades marginalizadas, como explica Phipps.

La prisi贸n es una escuela de violadores, un espacio donde se reafirman los peores aspectos del machismo

Y no podemos mirar para otro lado ante cuestiones como la brutalidad policial, la violencia sexual end茅mica en las prisiones o el racismo sist茅mico que se materializa en las c谩rceles, ni pensar que vale todo para 鈥減roteger鈥 a las mujeres blancas de clase media de la amenaza sexual. La ley de paridad y la del 鈥榮olo s铆 es s铆鈥 tienen algo en com煤n: han sido redactadas bajo la 贸ptica que da pertenecer a una determinada capa social privilegiada.

Adem谩s, no hay que olvidar que en la violencia contra las mujeres se entrecruzan tanto el patriarcado como el capitalismo y el colonialismo. A partir de elementos como la raza o el g茅nero, el capitalismo divide y estratifica a las poblaciones para poder explotarlas mejor, sobre todo en el 谩mbito del trabajo. La violencia sexual sirve para sujetar a las mujeres a esta posici贸n subordinada. Sin embargo, se suele enfrentar esta cuesti贸n 煤nicamente desde el marco de los comportamientos individuales de determinados hombres 鈥渕alos鈥 a los que hay que castigar penalmente. Normalmente no se habla de c贸mo la desposesi贸n capitalista y sus consecuencias sociales 鈥揹esempleo, problemas de salud mental, explotaci贸n, etc.鈥 est谩n vinculadas con la reproducci贸n de esa violencia, como explica Phipps. Adem谩s, el sistema penal y carcelario es una herramienta de control 鈥損ara enfrentar las consecuencias del empobrecimiento o para frenar las propias luchas de transformaci贸n鈥 y de reproducci贸n de la violencia estructural. En realidad, la prisi贸n es una escuela de violadores, un espacio donde se reafirman los peores aspectos de la masculinidad y el machismo, y donde cuantos m谩s a帽os se pasan m谩s dif铆cil es la reinserci贸n, y por tanto, aumenta la posibilidad de reincidencia. Acabar con la violencia tiene que ver, pues, con apuntar m谩s lejos: con desarmar este orden de dominaci贸n, con cambios culturales y estructurales, y por tanto con la lucha por la justicia social, no penal. As铆 que poner el acento en este tipo de leyes no solo no va acabar con la violencia sexual, sino que con ello podemos estar apuntalando este r茅gimen de desigualdad. La violencia sexual es terror; tambi茅n lo puede ser la forma en que se aborda y controla, sobre todo si acaba, como en este caso, en una subida de penas.

El feminismo antipunitivo pone el foco en eliminar aquello que causa violencia y busca alternativas al modelo existente

驴Repensar nuestras prioridades?

El feminismo no deber铆a quedar atrapado en la cuesti贸n sexual cuando no hay una mirada de clase, como expliqu茅 con m谩s profundidad en este art铆culo. Centrar nuestras luchas en la cuesti贸n de la violencia, si no forman parte de un proceso de transformaci贸n m谩s amplio, nos enreda en debates que nos despotencian. Adem谩s, como hemos visto, estas luchas pueden acabar siendo instrumentalizadas para la aprobaci贸n de leyes que van en contra de nuestros objetivos. Tenemos pues un reto enorme a la hora de imaginar l铆neas pol铆ticas y propuestas que se desmarquen frontalmente del clima punitivista imperante y de las l贸gicas que se han infiltrado entre nosotras mismas. Un objetivo podr铆a ser la mejora de la autonom铆a econ贸mica de las mujeres 鈥搒obre todo de las que m谩s lo necesitan鈥, ya que aqu铆 convergen la lucha contra las violencias y contra la opresi贸n. Esta autonom铆a permite huir de la situaci贸n de violencia o enfrentarla con mayor capacidad, y tambi茅n aumenta las posibilidades de organizarnos y de impulsar nuestras luchas contra la propia violencia del sistema. Por tanto, tendr铆amos que apuntar a las pol铆ticas de vivienda, de redistribuci贸n de renta, de ampliaci贸n de la democracia e incluso por la protecci贸n de los derechos civiles 鈥搇a lucha contra la Ley Mordaza, sin ir m谩s lejos鈥.

El feminismo antipunitivo pone el foco en eliminar aquello que causa violencia y busca alternativas al modelo existente, acordando y fortaleciendo otras formas de comprender y practicar la justicia. La justicia transformativa no es 煤nicamente reparar el da帽o que la violencia ha causado a la v铆ctima, sino influir sobre las condiciones (materiales y simb贸licas, culturales, sociales, pol铆ticas, econ贸micas…) que han posibilitado la violencia misma, con el fin de transformarlas. Aqu铆 entrar铆a la propia c谩rcel y la cultura del castigo, pero tambi茅n las condiciones de vida.

驴Tenemos que ignorar las subidas de penas que se est谩n produciendo o trabajar por acabar con las c谩rceles?

Hacerse con el capital pol铆tico del feminismo e instrumentalizarlo para sus propios fines, como hace el feminismo institucional, es m谩s dif铆cil si est谩 construido en t茅rminos materiales: no queremos cuotas en consejos de administraci贸n, sino acabar con las diferencias radicales de salario y condiciones entre los distintos trabajos, y tambi茅n terminar, como fin 煤ltimo, con el trabajo asalariado y la propiedad privada. Solo desde este 鈥渇eminismo situado鈥 y desde los conflictos concretos 鈥揺n el sindicalismo social, en las luchas de vivienda, en las luchas laborales, etc.鈥 podremos preservar nuestra autonom铆a como movimiento, dejar de trabajar para el feminismo institucional y de adoptar su agenda como propia 鈥揺n tiempos de precampa帽a electoral鈥. Aunque el debate sobre el consentimiento y su significado ha sido importante para el cambio cultural, cuando se lleva al terreno de la ley penal, en realidad estamos discutiendo un tecnicismo legal 鈥搒i tiene que haber dos tipos penales como antes o uno solo donde la pena se module a partir de los agravantes como ahora鈥, porque por m谩s que se repita la propaganda, la ley no invierte la carga de la prueba 鈥損or suerte, ya que esto subvertir铆a todo el sistema de garant铆as procesales鈥 y seguiremos teniendo que demostrar la agresi贸n. Por tanto, 驴deber铆a ser la discusi贸n de tecnicismos legales del sistema penal una prioridad del feminismo de transformaci贸n? 驴Tenemos que ignorar las subidas de penas que se est谩n produciendo o trabajar por acabar con las c谩rceles? 驴Hay que salir a la calle a defender una ley penal en vez de manifestarnos a favor de una ley de vivienda m谩s garantista justo cuando esta se est谩 negociando? 驴Hay que privilegiar la violencia sexual por encima de otras violencias como la de ser desahuciada o de que te quiten a tus hijos por no tener casa o con qui茅n dejarlos cuando trabajas? 驴Cu谩l es nuestra agenda y cu谩les son nuestras prioridades?