–

De parte de Indymedia Argentina September 8, 2021 86 puntos de vista

Desde marzo de 2020 funciona una biblioteca para ni帽es en el Centro Hist贸rico de Lima.

Por Ver贸nica Ferrari.

驴C贸mo hacer una biblioteca punk en medio del caos? S铆, tenemos una biblioteca para ni帽xs en el Centro Hist贸rico de Lima, exactamente en el Jir贸n Contumaz谩, zona de trabajo sexual, microcomercializaci贸n de drogas, bares clandestinos, urinario p煤blico y ring de box. Cuando llegamos, todo era inaudito. Hab铆amos escuchado decenas de frases clich茅s que pretend铆an describir este tipo de lugares: tierra de nadie, selva de cemento.

Los 鈥渘adies鈥 viv铆an aqu铆, como en tantas callejuelas de Lima abandonadas a su suerte. Y a su suerte tambi茅n estaban les ni帽es, con un a帽o escolar perdido y con otro por perder, desayunando, almorzando y cenando violencia. Fue justamente esta violencia la que nos convenci贸 de que algo ten铆amos que hacer. Como lesbianas feministas, no pod铆amos quedarnos de brazos cruzados mientras les ni帽es se perd铆an en la indiferencia del Estado peruano, incapaz de protegerles, cuidarles y amarles.

A la biblioteca le pusimos 鈥淢iguelina Acosta鈥, en homenaje a la abogada y activista feminista, porque feminismo es lo que suele faltar en estos barrios, aunque mujeres fuertes hay de sobra. Ellas se organizan para alimentar a sus hijes todos los d铆as, para enfrentarse al hombre que las violenta y no les da ni un centavo, al cliente que cree que porque les paga una miseria ya puede tratarlas como a basura, y a la polic铆a, que las expulsa a ellas en lugar de expulsar a los proxenetas, a los borrachos, a los vendedores de droga, a sus compradores habituales y a los que usan las calles como ba帽os.

Una resistencia entre el desamparo

Lleg贸 a estar tan grave el barrio, que incluso se drogaban en la puerta de nuestra casa, hasta que a dos mujeres se les ocurri贸 agarrarse a palazos, una vecina las grab贸 y se transmiti贸 a nivel nacional. De pronto Jr. Contumaz谩 era famoso, aunque la pelea que se vio en todo el Per煤 no era entre dos trabajadoras sexuales, como dec铆an los noticieros, era entre una mujer que quer铆a ver a su hijo y la madrastra que no quer铆a que eso suceda.

Al final no importa por qu茅 se pelean las mujeres, el brazo fuerte de la ley busc贸 poner orden como cada cinco a帽os un nuevo alcalde lo intenta. Esta vez fue m谩s estructurado, botaron a todas las trabajadoras sexuales, a la calle peatonal le plantaron cinco tallos casi muertos que en alg煤n futuro podr谩n ser 谩rboles, pusieron una caseta de serenazgo en donde habita la ausencia y unas c谩maras de seguridad para vigilar cada paso de les vecines.

Ah铆 descubrieron que en medio del caos hab铆a una biblioteca, peque帽ita y colorida, y se sorprendieron de que algo as铆 existiera en un barrio tan peligroso, como si fuera imposible, como si no tuviera sentido. Pero para nosotras ten铆a todo el sentido del mundo. Llev谩bamos medio a帽o trabajando en el barrio, abriendo la biblioteca y llen谩ndola de libros, para enterarnos de que les ni帽es no sab铆an leer, ense帽谩ndoles a leer para enterarnos de que casi ni com铆an, preparando desayunos para enterarnos de que no les iban a matricular al colegio porque no ten铆an computadoras ni internet, convirtiendo la biblioteca en una escuelita para que puedan hacer sus clases, haciendo talleres de arte para que puedan pintar y so帽ar con ser artistas, fot贸grafes, directores de cine, escritores. Arranc谩ndoles de un presente violento y un futuro incierto.

鈥溌ue vivan los gays鈥!

Y les hemos escuchado hablar libremente de la diversidad sexual, reconocerse como tales, reconocer a sus madres como lesbianas, a sus t铆os como gays, a les amigues de la familia como trans. Una vez un tipo intent贸 que las ni帽as no hicieran arengas a favor de les LGTBIQ, y una madre le dijo que no fuera homof贸bico, que su hermano era gay, que vaya a dar opiniones donde les importe, porque en el barrio no era bienvenido.

Otra vez, con cierto temor, conmemoramos el D铆a contra los Cr铆menes de Odio, por la matanza de trans y gays en la selva peruana, y cuando la polic铆a parec铆a que ven铆a a echarnos de la calle una madre me quit贸 el micr贸fono y grit贸: 鈥淪e帽ores polic铆as, por qu茅 mejor no van a atrapar a delincuentes y dejan de molestar aqu铆 que nuestros ni帽xs est谩n felices y 隆que viva la diversidad sexual! 隆Que vivan las lesbianas! 隆Que vivan los gays!鈥. A nosotras no nos qued贸 m谩s que decir 鈥溌urra!鈥 a cada cosa que dec铆a.

Infancias entre diversidad

Hemos visto con orgullo decir a un ni帽o que tiene una mam谩 lesbiana 鈥渃omo sus profesoras鈥. A una ni帽a decir que cada vez que le dicen 鈥渕achona鈥, ella responde 鈥渟铆, con orgullo鈥. Que cuando se tratan de ofender entre ellos como 鈥渕aricones鈥, luego se acuerdan de nosotras, se apenan y vienen corriendo a contarnos lo que han sentido.

Hemos visto con ternura c贸mo alistaban sus pancartas y sus mejores vestimentas para ir a la Marcha del Orgullo con nosotras, y c贸mo sus padres decidieron acompa帽arles y fuimos felices caminando y arengando as铆 estuvi茅ramos al final. Hemos acompa帽ado la pena de una adolescente que le dijo a su amiga si quer铆a ser su novia y esta le dej贸 de hablar y cambi贸 de horario, pero en el largo transitar de su camino como lesbiana ella ya no est谩 sola, nos tiene a nosotras.

Hemos visto con pena tambi茅n c贸mo un padre decidi贸 que su hija ya no volviera a la biblioteca, una ni帽a en la que me reconoc铆 de peque帽a, con el mismo estilo, la misma seriedad y el mismo desamparo en la mirada que ten铆a yo de saber qui茅n era y no poder serlo. Ella sabe que aqu铆 estamos, que la esperamos.

Elles, que ven a sus madres padecer y a sus padres desaparecer, nos ense帽an todos los d铆as de amor, generosidad y resistencia en un mundo en donde el machismo, la desigualdad y la indiferencia intentan aniquilar sus sue帽os. 鈥淢iss, 驴por qu茅 no cobran? Algo tienen que ganar por su tiempo鈥, me dec铆an, mientras peg谩bamos el cartel de 鈥渟e ense帽a a leer y escribir gratis鈥 en la puerta. 鈥淐贸mo que no ganamos鈥, les respond铆, 鈥済anamos una persona m谩s amable con ustedes, un barrio menos violento, una sociedad menos manipulable. Ganamos todxs cuando un ni帽x, adolescente o adultx aprende a leer y escribir. Ganamos cuando hay m谩s personas que ense帽an a leer y escribir a otras鈥.

La educaci贸n es un acto de justicia y esa justicia se hace realidad cada d铆a en una biblioteca color arco铆ris de un barrio ya no tan gris del centro de Lima.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/09/06/una-biblioteca-lesbofeminista-de-lima-es-refugio-para-nineces-y-lgbt/