Una bocanada de oxígeno, algo que pareció una pausa…y seguimos.

Una bocanada de ox铆geno, algo que pareci贸 una pausa鈥 seguimos.

La intensidad de la revuelta ocurrida entre octubre del 2019 y principios del 2020 sacudi贸 profundamente el ritmo de la lucha en el territorio dominado por el Estado Chileno. A la continuidad de la lucha contra el Estado durante d茅cadas, se le sumo la continuidad de la represi贸n que se dejaron ver con fuerza durante aquellos hermosos meses donde las ciudades y el Estado parec铆an caerse a pedazos.

Durante aquellos meses esta p谩gina de contrainformaci贸n se vio superada por el urgente ritmo de los acontecimientos y de la calle, por sobre una disciplinada mantenci贸n de este medio. A aquella realidad, vino de golpe la pandemia, las series de restricciones y nuevas luchas que se generaron para seguir en nuevos combates.

Ambos acontecimientos 鈥揷ada cual desde su lugar- acrecentaron un fen贸meno que ya ven铆a en tendencia durante los 煤ltimos a帽os: la vertiginosa virtualidad de las redes sociales. El decaimiento de algunas p谩ginas de contrainformaci贸n o incluso su cierre donde resultan evidentemente ahogadas por el mar de informaci贸n instant谩nea y ef铆mera de las redes sociales鈥損articularmente Instagram en el caso de Chile-que no solo presenta abiertas limitaciones en el texto, la imposibilidad de profundizar, sino que tambi茅n una tremenda dificultad para conectar con compa帽erxs de otras lenguas y sus traducciones. La noticia de la ma帽ana, queda completamente obsoleta en un par de horas鈥icen que son tiempos r谩pidos, pero el absurdo no ha tardado en mostrar sus consecuencias con la escaza profundizaci贸n en posiciones politicas, una reducci贸n del lenguaje y tormentas de informaci贸n que finalmente no consiguen informar nada ni a nadie.

Este proyecto comenz贸 buscando en el mar de la contrainformaci贸n, reflexionar e informar sobre un tema espec铆fico: posiciones anticarcelarias. Compart铆amos un formato en papel y virtual durante los primeros a帽os, pero la deriva de varios proyectos y el desgaste de esta realidad ef铆mera nos ha hecho pensar seriamente en ponerle fin al proyecto de Refractario. Siempre hemos cre铆do que nuestrxs proyectos merecen un digno cierre y no una letan铆a, pero decidimos transparentar esto con nuestrxs lectores e intentarlo una vez m谩s. Sabemos y conocemos la potencialidad que pueden tener las p谩ginas como medios de contrainformaci贸n real y decidimos ir a contracorriente de los vertiginosos ritmos de actualizaci贸n para priorizar las informaciones y reflexiones de compa帽erxs dentro de las c谩rceles, como tambi茅n documentos y materiales para la que permitan reflexionar contra la c谩rcel.

Reestructuraremos las expectativas de este proyecto y formas de contrainformar, otorg谩ndole fuerza al archivo de material PDF, como tambi茅n el espacio correspondiente para profundizar y darle forma a perspectivas anticarcelarias y el desarrollo de la solidaridad revolucionaria. Optamos por navegar a contracorriente de sus ritmos, fortaleciendo y legitimando nuestros propios medios.

隆A sacar de las c谩rceles a lxs prisionerxs subversivxs, anarquistas, mapuches y de la revuelta!

Publicaci贸n Refractario

Publicacionrefractario(a)riseup.net

Diciembre 2021