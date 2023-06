–

De parte de A Las Barricadas June 19, 2023 320 puntos de vista



Y hay gente que dice de salvar la cultura popular

Desde luego eso de que te inviten a una boda es la cabronada del siglo. Eso me comentaba un compañero hace unas semanas, y ¡cuánta razón tiene! La cosa es que me dicen mis siete sobrinas que me invitan a una boda, la de la más pequeña, y que las lleve en la furgoneta. ¿Que se casa la Pilu? ¿Cómo es eso? A mí una invitación a comer y beber, en principio, me parece bien. E inocente de mí, digo que bueno. Y empieza la pesadilla.

Lejos de ir al evento con dios te deja andar por casa, hay que ponerse de estreno. Nada de camisetas, nada de chanclas, nada de pantalones pirata. Tras un duro forcejeo me obligan a comprar unas sandalias, unos pantalones y una camisa. Y me exigen que ese ajuar posea algo de calidad. Total, cien euros tirados a la basura.

Arrepentido pero sin posibilidades de echarme atrás, porque la niña me dice que está muy ilusionada con que su tito preferido (único) ha aceptado ir al convite, viene la segunda parte: han elegido celebrar la onomástica esa en la playa, en un chiringuito que organiza eventos. El chiringuito está en a tomar por saco. En coche se llega bien en un par de horas, peeero… Hay que ir el día antes y alquilar un hotel, para estar descansadas y poderse vestir ellas con los vestidos que han comprado en eBay. Todas, además, tienen que ir previamente a un centro de belleza. Les advierto que a lo más que llego es a pagar mi habitación… Lo más barato cerca del sitio, ochenta pavos (yo). Me tiro de los pelos y no os digo cuáles. Y como no podía ser de otro modo, todas ellas me acaban pidiendo o prestado o regalado, dinero para esto o para lo otro. Bufo, pero cotizo.

Pasan los días, y me vienen con el regalo. ¿Cuál regalo? Cuál regalo va a ser, el que se hace a los novios. ¿Y en qué… [la mandíbula me cruje] en qué consiste el regalo? En dinero. ¿De cuánto dinero hablamos? Del dinero del cubierto. Tras una breve investigación, resulta que el cubierto vale 250 euros. ¿Pero esto qué mierda de invitación es? ¡Esto qué cojones es! Llevo ya más dinero gastado en esta pajarraca, que en comida para todo el verano y el otoño. ¡Y vosotras de dónde sacáis la pasta si estáis tiesas!

Y viene la siguiente conmoción. ¿Quién es el novio? Pues resulta que ese hijo de un diablo babilonio es un pajiluso de apellido poderoso, con los padres que tienen una bodega, ganadería brava e invernaderos. Mi sobrina me lo presenta, que estudia para Abogado del Estado –dice– y mientras se me enturbia la mente y pienso en arrancarle la cabeza, como si sacase una zanahoria de la maceta, le abrazo fríamente y le llamo «sobrino». Hay que acabar esto como sea, por la felicidad de la niña.

Llegamos con toda la parafernalia en la Vanette al chiringuito. Allí hay dos chicas vestidas con túnicas doradas y capa: las Wedding Planner por lo visto. Me indican que me ponga donde quiera y con mucha sonrisita, que no estorbe a los invitados… ¿Y yo qué soy entonces? Camareros/as vestidos un unos quimonos azules que dejan las piernas al descubierto. Tatuajes, sandalias, y una coca cola zero, gracias. He prometido estar sobrio, y ya me estoy arrepintiendo.

Y sigo en otro día de cómo fue la cosa, que tampoco estuvo tan mal como pensaba.