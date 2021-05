–

Los pueblos de Siria, en particular los kurdos, vivieron bajo la presi贸n del r茅gimen baazista durante a帽os. En 2014, se enfrentaron al horrible rostro de la guerra cuando Daesh comenz贸 a atacar. A pesar de todo, el pueblo sirio ha acogido con satisfacci贸n su nueva vida mientras reconstruye sus casas, ampliando su organizaci贸n. Las mujeres, que han soportado el mayor peso de la guerra, han logrado participar en todos los 谩mbitos de la vida. 陌man S眉leyman es una de estas mujeres.

Iman tuvo que huir de Deir Ezzor con sus cuatro hijos debido a los enfrentamientos entre el r茅gimen baazista y Daesh, en 2017. Tuvieron que mudarse a la ciudad de Til Temir, al noreste de la ciudad de Hesek锚.

鈥淣adie quiere dejar su tierra natal y emigrar a otros lugares. Esto no fue una elecci贸n sino una obligaci贸n para m铆鈥, dijo 陌man mientras hablaba de c贸mo fueron desplazados por la fuerza a Til Temir.

鈥淎qu铆 era seguro y hab铆a oportunidades para la educaci贸n de mis hijos, pero no hab铆a muchas oportunidades laborales para nosotros. Mi esposo y mis hijos tuvieron dificultades para encontrar trabajo. Me pregunt茅: 鈥樎縋or qu茅 no deber铆a trabajar?鈥, y decid铆 trabajar鈥, se帽al贸 陌man.

La mujer cont贸 que su hija se enferm贸 y tuvo que someterse a una cirug铆a, pero que no pod铆an pagar los costos de la intervenci贸n: 鈥淒espu茅s de que decid铆 trabajar, compr茅 una bolsa de harina para hacer pan. Cuando vi que la gente compraba mi pan, segu铆 haci茅ndolo. Mis vecinos me compraron pan para ayudarme. Pagu茅 los costos de la cirug铆a de mi hija de esta manera鈥.

El Proyecto Econ贸mico para Mujeres apoy贸 a 陌man para abrir su propia panader铆a. 鈥淣o quer铆a hacer esto sola, realmente quer铆a apoyar a las mujeres que me rodeaban 鈥搑ecord贸-. Entonces, visit茅 el Comit茅 de Econom铆a de Mujeres del Kongra Star y present茅 mi proyecto. Mi proyecto fue aprobado pero la delegaci贸n del Proyecto Econ贸mico para Mujer me exigi贸 realizar mi proyecto fuera de mi casa, en beneficio del p煤blico. Luego, abrimos nuestra panader铆a. A la gente le gusta el pan de semillas de apio鈥.

Hoy en d铆a, tres mujeres trabajan en la panader铆a. 鈥淗acemos pan para satisfacer las necesidades de la gente 鈥揳segur贸 Iman-. No usamos ninguna m谩quina. Amasamos y luego horneamos la masa. Nuestro objetivo es hacer otros productos como tartas, pasteles y galletas en tandoor. Estamos prepar谩ndonos para la fiesta del Ramad谩n. Como mujeres, podemos trabajar en todos los campos y en todas las condiciones. Podemos curar las heridas de la guerra con solidaridad鈥.

FUENTE: Sorgul 艦exo / Jinha / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

