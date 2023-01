–

En el idioma indonesio, el t茅rmino 鈥榓narki鈥 es sin贸nimo del comportamiento desenfrenado de una amplia variedad de grupos, que incluyen desde fundamentalistas isl谩micos hasta aficionados al f煤tbol. El estado ha desempe帽ado un papel en la configuraci贸n de este discurso popular de la anarqu铆a como caos, incluido el establecimiento de una divisi贸n policial 鈥榓nti-anarqu铆a鈥 en 2011, que en realidad se enfoc贸 en los disturbios de las turbas religiosas (esta divisi贸n policial fue en s铆 misma una implementaci贸n de la definici贸n procesal de 鈥榓narki鈥 del estado indonesio, v茅ase su 鈥楶rosedur Tetap (Protap) Anti Anarki鈥 de octubre de 2010 (Lastania et.al 2010)). En a帽os m谩s recientes, el estado ha cambiado su discurso para identificar el anarquismo como una forma de terrorismo populista, con supuestos v铆nculos con el comunismo, que sigue siendo un tab煤 en Indonesia y, en su apariencia marxista-leninista, todav铆a est谩 oficialmente proscrita por el estado (Guritno 2022). Las autoridades utilizan el t茅rmino 鈥榓narko-sindikalis鈥 para diferenciar esta forma de anarquismo de los 鈥榓narki鈥 de otros alborotadores, y los grupos identificados como tales sufren persecuci贸n. Este escenario contempor谩neo, y el 鈥榯emor rojo鈥 de larga data en Indonesia, significa que hablar sobre el movimiento anarquista sigue siendo delicado.

El anarquismo en el contexto del anticolonialismo y el nacionalismo en Indonesia

Lejos de los estereotipos que se transmiten, el movimiento anarquista en Indonesia est谩 formado por diversos grupos con diversas ideas y pr谩cticas. Los analistas de la vida pol铆tica en Indonesia observan que las cuestiones pragm谩ticas a menudo superan las consideraciones ideol贸gicas (Rosanti 2020). Los partidos pol铆ticos y los sindicatos se organizan en t茅rminos de religi贸n, regionalismo o identidad 茅tnica, apoy谩ndose en redes sociales preestablecidas. De hecho, a pesar de las reformas de democratizaci贸n posteriores a la ca铆da del r茅gimen de Suharto en 1998, se sospecha que la participaci贸n en cualquier forma de pol铆tica progresista tiene una orientaci贸n socialista y es supervisada de cerca por las agencias de inteligencia y sus partidarios civiles locales (Honna 1999: 121). .

Este no fue siempre el caso. Durante las luchas a favor de la independencia a fines del siglo XIX y principios del XX, el anarquismo influy贸 en el pensamiento anticolonial y lleg贸 a Indonesia junto con el auge del comunismo y el nacionalismo bajo el r茅gimen de las Indias Orientales Holandesas (Satria Putra 2018; Nugroho 2021). El primer libro que describi贸 las tendencias 鈥榓narquistas鈥 en las Indias Orientales Holandesas fue la novela Max Havelaar., escrito por Eduard Douwes Dekker bajo el nombre de 鈥楳ultatuli鈥 en 1860. El libro criticaba duramente al gobierno colonial de las Indias Orientales Holandesas y la obra inspir贸 a muchos anarquistas (Satria Putra 2018). La lucha de Multatuli fue luego continuada por su nieto, Ernest Fran莽ois Eug猫ne Douwes Dekker, quien se uni贸 a los radicales que luchaban por la liberaci贸n de las colonias durante un viaje a Europa a principios de la d茅cada de 1910.

Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, el peri贸dico Soerabaijasch Nieuwsblad de las Indias Orientales Holandesas inform贸 sobre un sabotaje dirigido por un joven soldado anarquista de la marina (Blom 2004). Esto reson贸 con las prol铆ficas obras de propaganda contra la guerra de la 茅poca, que en las Indias Orientales Holandesas fue difundida principalmente por cristianos-anarquistas y tolstoysanos (es notable que el propio EFE Douwes Dekker describiera a Jesucristo como un luchador por la libertad y 鈥榰n gran anarquista鈥 (Van Dijk 2007)).

El movimiento anarquista en las Indias Orientales Holandesas tambi茅n estuvo influenciado por los anarquistas chinos en los a帽os anteriores a la Primera Guerra Mundial, y los activistas establecidos en Indonesia mantuvieron un estrecho contacto con los anarquistas en China, Filipinas y la Malaya brit谩nica. Los movimientos anarquistas chinos establecieron casas de lectura en todas las Indias Orientales Holandesas a partir de 1909, que publicaron numerosos peri贸dicos y se convirtieron en una asociaci贸n pol铆tica informal que se opon铆a a las autoridades holandesas.

Las ideas anarquistas tambi茅n llamaron la atenci贸n de varios j贸venes estudiantes indonesios en los Pa铆ses Bajos, quienes m谩s tarde desarrollaron contactos con anarquistas holandeses locales. Entre ellos se encontraba el primer primer ministro de la Rep煤blica de Indonesia, Sutan Sjahrir (Damier & Limanov 2017, Mr谩zek 1994). Estos j贸venes estudiantes establecieron v铆nculos con fuerzas pol铆ticas de izquierda y participaron en el trabajo de la Liga Internacional contra el Imperialismo y la Opresi贸n Colonial, o tambi茅n conocida como Liga Mundial Antiimperialista (Satria Putra 2018).

Con ecos de la situaci贸n contempor谩nea en Indonesia, el gobierno colonial us贸 la etiqueta anarquista para arrestar a quienes criticaban al gobierno. Por ejemplo, en 1927, las autoridades holandesas arrestaron a varios miembros de Sarekat Ra鈥檍at (anteriormente conocida como Sarekat Islam Merah, o Asociaci贸n Isl谩mica Roja), que fueron declarados culpables del cargo de anarquismo y posteriormente desterrados a Pap煤a Occidental (Suryomenggolo 2020 ).

A partir de la d茅cada de 1920, el Partido Comunista de Indonesia (en idioma indonesio, Partai Komunis Indonesia o PKI) ejerci贸 su influencia a nivel local, consolidando una fuerte base popular, especialmente despu茅s de la declaraci贸n de independencia de Indonesia en 1945. Fue uno de los grandes ganadores en las primeras elecciones generales de 1955, y en la d茅cada de 1960 creci贸 hasta convertirse en el tercer partido comunista m谩s grande del mundo con tres millones de miembros, adem谩s de una constelaci贸n de organizaciones de base sat茅lite (Lev 2009). Despu茅s de conocer la participaci贸n encubierta de Estados Unidos y el Reino Unido en las revueltas de 1957-1961 (Conboy y Morrison 2018) y su provocaci贸n entrometida en el enfrentamiento Indonesia-Malasia de 1962-1966 (Wardaya 2008), el presidente nacionalista Sukarno vino a apoyar la posici贸n antioccidental del PKI.

Pero aunque Sukarno abraz贸 a algunos grupos de izquierda, no simpatizaba con el movimiento anarquista (incluso a pesar de su h谩bito de citar los escritos anticoloniales de Mikhail Bakunin durante sus discursos (Danu 2015)).

Anteriormente en la carrera pol铆tica de Sukarno, en 1932, public贸 un art铆culo titulado 鈥楢narquismo鈥 en el diario Fikiran Ra鈥檍at (o Pensamiento del Pueblo ), el peri贸dico del Partido Nacionalista de Indonesia (PNI). En 茅l, Sukarno expres贸 su oposici贸n a los anarquistas y su rechazo al estado y al patriotismo. Si bien pod铆a estar de acuerdo con los anarquistas en su lucha contra el colonialismo,

Sukarno era ante todo un nacionalista y un estatista.

El pensamiento anarquista tuvo una amplia influencia. Incluso el PKI declaradamente marxista-leninista incluy贸 citas de Bakunin en los editoriales de su revista Koran Api en la d茅cada de 1920, aunque el autor, Herujuwono, presidente del partido en Java Central, fue reprendido por Darsono, un fundador del PKI, en 1926 por enturbiar la situaci贸n. La pureza ideol贸gica del partido. Sin embargo, este episodio destaca la considerable heterogeneidad de la izquierda en Indonesia, con una importante polinizaci贸n cruzada de ideas en los entornos pol铆ticos bajo la lucha anticolonial general (Satria Putra 2018).

La represi贸n de la izquierda y el resurgimiento del anarquismo

La tragedia de 1965-1966 cercen贸 brutalmente la trayectoria pol铆tica del PKI y otros grupos de izquierda en Indonesia. El 30 de septiembre de 1965, en respuesta al asesinato de oficiales de alto rango del ej茅rcito, los militares al mando del Mayor General Suharto tomaron el control del pa铆s, acusando al PKI y sus afiliados de ser responsables del complot de asesinato. La purga anticomunista m谩s significativa en la Indonesia moderna se lanz贸 a escala de todo el archipi茅lago. En 2016, el Tribunal Popular Internacional estableci贸 una estimaci贸n consensuada de 500.000 personas muertas durante las atrocidades (IPT Report 65 2016).

Tan pronto como tom贸 el poder, el r茅gimen del Nuevo Orden del general Suharto sataniz贸 el comunismo en su propaganda y prohibi贸 la filosof铆a, la pol铆tica y las im谩genes de izquierda (Estrelita 2010). En un pa铆s donde la religi贸n era obligatoria y estaba directamente asociada con el poder pol铆tico, la fusi贸n del comunismo con el ate铆smo tuvo un efecto poderoso. Las instituciones estatales y el propio pueblo se vieron envueltos en una represi贸n diaria que convirti贸 a Indonesia en una sociedad de vigilancia anticomunista.

Despu茅s de treinta a帽os de represi贸n y marginaci贸n bajo este amplio 鈥榯emor rojo鈥, el activismo anarquista resurgi贸 en la d茅cada de 1990. Su revitalizaci贸n fue fomentada por los movimientos estudiantiles en todo el archipi茅lago y, en particular, por la contracultura punk (Satria Putra 2018; Anjani 2020). En ese momento, el anarquismo era sin贸nimo de punk: la comunidad punk aprendi贸 sobre el anarquismo a trav茅s de las hojas de letras de las bandas punk anarquistas y a trav茅s de revistas punk-anarquistas de los EE. UU. y Europa, que fueron transportadas a Indonesia por punks viajeros, y luego copiado y redistribuido, y traducido en revistas producidas localmente (Donaghey 2016). El discurso del anarquismo se diversific贸 en los a帽os siguientes, influyendo en activistas, estudiantes y trabajadores, y finalmente llegando a una sociedad m谩s amplia con diversos antecedentes.

Durante los levantamientos pol铆ticos contra el r茅gimen del Nuevo Orden a fines de la d茅cada de 1990, muchos simpatizantes anarquistas afirmaron ser miembros del Frente Antifascista (Front Anti-Fasis, FAF), fundado en 1997 en Bandung, que re煤ne a punks, ni帽os de la calle[anak jalanan]y peque帽os matones[preman]. Algunos miembros de la FAF se unieron al Partido Popular Democr谩tico (PRD) socialista en 1999 (F Putra 2022), pero esta fue una experiencia decepcionante para los activistas de mentalidad anarquista, y la opini贸n de quienes se hab铆an mantenido alejados del PRD fue reivindicada: hab铆an argumentado todo el tiempo que la entrada en la pol铆tica partidaria conduc铆a a la cooptaci贸n y a la represi贸n del discurso cr铆tico (entrevistado an贸nimo 2022).

Incluso dentro de esta alianza, los partidarios de la FAF continuaron de forma aut贸noma su activismo clandestino. En diciembre de 1999 y febrero de 2000, se reunieron con grupos punk en Yogyakarta y formaron Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNUS, o red antifascista de todo el archipi茅lago), que posteriormente fue reprimida por la organizaci贸n civil Gerakan Pemuda Ka鈥檅ah (o GPK). milicia, que acus贸 a los activistas de ser comunistas (entrevistado an贸nimo 2022).

Un esfuerzo posterior para consolidar grupos anarquistas dentro de una red vio la creaci贸n de Jaringan Anti-Otoritarian (JAO, o Red Anti-Autoritarian) en 2006 (F Putra 2022). Adem谩s de su papel como punto de reuni贸n para las manifestaciones a gran escala del Primero de Mayo en 2007 y 2008 (la 煤ltima de las cuales fue severamente reprimida por la polic铆a) y la introducci贸n de t谩cticas y est茅ticas de bloque negro, la federaci贸n JAO vincul贸 las intersecciones luchas de antiautoritarismo, anticapitalismo, antiestatismo, no sectarismo, revivalismo no religioso, antirracismo, federalismo, autonom铆a y ecolog铆a.

A partir de luchas posteriores y reuniones intergrupales, el Sindicato del Poder de los Trabajadores se form贸 en 2014, lo que condujo al establecimiento de la Hermandad de Trabajadores Anarcosindicalistas (Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis, o PPAS) en 2016: es la primera organizaci贸n anarcosindicalista. en Indonesia desde la ca铆da del Nuevo Orden. Participaron en las protestas masivas del Primero de Mayo de 2018 y 2019 (F Putra 2022), y las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral llamado 鈥楲ey 脫mnibus鈥 en 2020, contribuyendo a disturbios que llamaron la atenci贸n de los medios y renovaron la atenci贸n policial.

Dentro y m谩s all谩 de estos grupos y redes en evoluci贸n, los anarquistas se han involucrado en una amplia gama de activismos, que incluyen: administrar infoshops; publicaci贸n de libros, folletos y revistas; participar en acciones de solidaridad con las comunidades locales; acciones de boicot y sabotaje; manifestaciones y acciones de bloque negro; e intervenciones de performance art铆stica. Fracciones importantes del movimiento est谩n involucradas en el apoyo comunitario a trabajadores urbanos, comunidades campesinas rurales o poblaciones que sufren acaparamiento de tierras y degradaci贸n ecol贸gica. La proliferaci贸n de bibliotecas itinerantes (o perpustakaan jalanan), que se desarrollaron a partir de 2009 en Bandung y se han extendido a otros lugares, destaca el enfoque en la educaci贸n. Estas bibliotecas tambi茅n ofrecen comida gratis, a trav茅s de cocinas p煤blicas (o dapur umum) organizadas bajo el lema Food Not Bombs (Damier y Limanov 2017). Los Anarkis.

Los grupos anarquistas en Indonesia est谩n marcados por especificidades vern谩culas, como el concepto de familiarismo y su particular din谩mica de relaciones interpersonales jer谩rquicas. Esta dimensi贸n estructural configura el di谩logo entre las comunidades movilizadas y los grupos anarquistas, que se ven obligados a negociar determinadas relaciones de poder. La prevalencia de la religi贸n y el v铆nculo con la espiritualidad tambi茅n son recursos de movilizaci贸n para algunos anarquistas. En un pa铆s donde el ate铆smo no es aceptado, muchos miembros del movimiento practican la religi贸n, y los anarquistas indonesios tienden a ser m谩s flexibles que sus camaradas europeos, a menudo reconociendo el ideal anarquista de 鈥楽in dioses, sin maestros鈥, al mismo tiempo que ayudan a grupos minoritarios religiosos, como los chi铆tas. o pueblo Ahmadi (entrevista an贸nima 2022).

Ejemplos de ayuda mutua (conocido localmente como gotong royong), solidaridad horizontal y autonom铆a, son numerosos entre las culturas tradicionales del archipi茅lago de Indonesia, aunque esto no fue etiquetado como 鈥榓narquismo鈥, por supuesto. Las comunidades ind铆genas, como el pueblo Samin, Kajang, Dayak, Tanimbar o Kanekes, son concebidas como integrantes de estas pr谩cticas anarquistas a trav茅s de su forma de vida colectiva y su retirada o resistencia al Estado. En esta perspectiva, no es el anarquismo lo que se import贸 del exterior, sino el propio Estado. Estas interpretaciones se enriquecen con las interacciones entre los anarquistas y las comunidades tradicionales inspiradoras.

El anarquismo bajo represi贸n y el significado de las cr铆ticas anarquistas contempor谩neas

Hoy, despu茅s de 60 a帽os de propaganda nacionalista y anticomunista, ya pesar del retorno de la democracia en 1998, las ideas progresistas son duramente reprimidas como un potencial resurgimiento del espectro del comunismo. Este ha sido el caso de las movilizaciones populares a gran escala que se multiplican desde mayo de 2019 en protesta contra las pol铆ticas del dinero, la corrupci贸n y el autoritarismo. La etiqueta de elecci贸n actual de miedo rojo es 鈥榓narcosindicalismo鈥, presentada como una nebulosa moralmente desviada y conspirativa que amenaza el orden p煤blico (Maharani 2019). En 2019, las autoridades policiales declararon a los anarcosindicalistas responsables de los disturbios del Primero de Mayo en varias ciudades importantes. Durante la

pandemia de Covid-19, la polic铆a nacional anunci贸 que los anarcosindicalistas hab铆an organizado ataques contra instalaciones p煤blicas en Java (Velarosdela 2020; Anjani 2020).

El movimiento anarquista aparece hoy como el 煤ltimo movimiento pol铆tico de izquierda con voz en Indonesia, aunque sigue siendo una voz d茅bil en un panorama pol铆tico dominado por los partidos tradicionales vinculados a las oligarqu铆as, las organizaciones religiosas y los consorcios empresariales. Los dos mandatos del actual presidente, Joko Widodo, han marginado a煤n m谩s las ideas progresistas, aumentado la desigualdad, reforzado el poder de las fuerzas armadas y hecho pocos esfuerzos para contrarrestar la cat谩strofe ambiental. Pero los an谩lisis anarquistas est谩n particularmente bien ubicados para articular las dimensiones sist茅micas que sustentan la sociedad indonesia contempor谩nea y, como resultado, su voz es de vital importancia.

Publicaci贸n original: http://cnt-ait.info ; https://anarchiststudies.noblogs.org

Traducci贸n autom谩tica de A-Infos

Recibido el 30 de diciembre del 2022

Referencias

