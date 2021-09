–

El pasado 8 de abril se estren贸, en el Gaumont, 鈥淯na casa lejos鈥, el film de Mayra Bottero. Durante estas semanas de septiembre se puede volver a disfrutar de este largometraje, todos los d铆as, 18.30hs en la sala 3 del Cine Gaumont. Un melodrama luminoso sobre sue帽os, b煤squedas y el problema de las expectativas familiares. Por Yamila Bel茅n Martinez Pandiani para ANRed.

El conflicto se instala en la escena desde el momento en el que Graciela advierte las visitas de la joven a la casa de su padre. Se construye en medio de una atm贸sfera densa, cotidiana, en la que impera, entre el ruido de la ciudad, el silencio familiar, enraizado en las asfixiantes expectativas familiares.

No va a pasar eso que sue帽a Graciela. Bottero acierta al plantear los problemas de una din谩mica familiar en el marco de una ciudad demasiado ruidosa, demasiado grande. No hay lugar m谩s que para la soledad cuando la propia voz no se alza por encima del ruido del tren, de las sirenas, de los autos. El deseo personal se deshace entre comentarios mordaces, la burocracia jubilatoria y la inoperancia de la polic铆a para manejar problem谩ticas dom茅sticas.

La luz, sin embargo, est谩 ah铆, en las peque帽as cosas: en la cuna de madera que un hombre arrastra a paso lento, cruzando las v铆as; en el DNI que una mujer deja en el mostrador de un hospital p煤blico cuando no ten茅s documento y est谩s a punto de parir; en el o铆do de un amigo en el boliche del barrio; en las manos de una compa帽era cuando te ayuda a cambiar un pa帽al; en el 谩rbol que plantaste hace tanto tiempo, en el lugar que ahora est谩s a punto de dejar.

鈥淯na casa lejos鈥 es, ante todo, la historia de distintas soledades. Es un relato en clave realista del muro que se construye ante los otros, esa pared gastada con demasiadas capas de pintura de distintos colores. Es la narraci贸n de la huida, la palabra, las puertas y las ventanas. La casa lejos es, m谩s que nada, un imposible porque es la misma soledad, es tambi茅n el l铆mite, lo que nos iguala con los otros. Hasta una pila de cajones vac铆os de manzanas acerca una soledad a otra, hasta la casa m谩s lejana, la casa que no fue, es una invitaci贸n para pensar c贸mo cambia el deseo y, con 茅l, la forma en la que nos vinculamos con los otros.

Trailer:

Ficha T茅cnica:

TITULO: Una casa lejos

TITULO ORIGINAL: Una casa lejos

DIRECCI脫N: Mayra Bottero.

ACTORES: Stella Galazzi, Carlos Rivkin, Valeria Correa.

GUION: Mayra Bottero.

FOTOGRAFIA: Mart铆n Benchimol.

M脷SICA: Rocio Bottero.

GENERO: Drama .

ORIGEN: Argentina.

DURACION: 77 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 13 a帽os

DISTRIBUIDORA: 3C Films Group

FORMATOS: 2D.

UNA CASA LEJOS del 16/09/2021 al 22/09/20211, 18:30 en la sala 3 del cine Gaumont.