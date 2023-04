–

Se muri贸 doce horas despu茅s de que el INDEC colgara otro n煤mero m谩s de injusticia. Otro n煤mero fr铆o, que no habla de nadie. Su muertecita an贸nima le puso cara a una luna en creciente con los planetas alineados. Que no se ordenaron para ella. Que se muri贸 a metros no m谩s de la Rosada. Por Silvana Melo Agencia Pelota de Trapo (APe).

Se muri贸 despacito, en la noche de las cinco de la ma帽ana. Dej贸 de respirar en una madrugada fresca de oto帽o, en la calle donde naci贸 y vivi贸 unos poquitos meses de esta vida tan poco piadosa con seis millones de ni帽os empujados a la pobreza. Se muri贸 doce horas despu茅s de que el INDEC colgara otro n煤mero m谩s de injusticia. Otro n煤mero fr铆o, que no habla de nadie. Su muertecita an贸nima le puso cara a una luna en creciente con los planetas alineados. Que no se ordenaron en fila perfecta por ella, que se muri贸 a metros no m谩s de la Rosada. Ese refugio de d铆a por donde pasa la gente que supuestamente decide por las vidas de todos. Sin verla a ella ni cuando entraban ni cuando sal铆an. Sin verla tan chiquita y tan desgracia en la vereda del mundo, con dos pap谩s y un hermanito n贸mades en la ciudad enorme. En el centro de la ciudad enorme donde siempre algo se recoge de los desechos de otros. En las puertas de restoranes y pizzer铆as.

Ella se muri贸 apenitas, en la madrugada noche del viernes, cuando las cinco de la ma帽ana se estaban sentando en la calle, al lado del carrito de supermercado donde ten铆a cuna. Se muri贸 a metros de la entrada del Ministerio de Econom铆a.

Ahora a los seis millones hay que restarle una.

En los 18 millones y pico de hombres, mujeres y ni帽os empobrecidos queda un agujerito. Un hueco 铆nfimo con su figura. Aquella pieza del rompecabezas de la humanidad que queda incompleto para siempre cuando desaparece un ni帽o. As铆 lo pensaba Alberto Morlachetti.

As铆 ser谩 la brecha m铆nima que deja en el mundo de ac谩, en la calle cercana a la Rosada, despu茅s de morirse ella. Que vivi贸 tan poquito en la calle tan brutalmente calle de este oto帽o.

Justo ahora, que se precisan ni帽os para amanecer.

