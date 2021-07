Creemos que existen importantes razones para seguir impulsando iniciativas de todo tipo en recuerdo de aquellos hechos. No es tan solo por la gravedad de los mismos (dos muertos, once heridos de bala, cientos de personas atendidas en centros hospitalarios, una ciudad arrasada), sino tambi茅n para denunciar la complicidad activa y pasiva que las instituciones centrales han mostrado en los 43 a帽os transcurridos desde entonces

Nos gustar铆a que los libros de texto recogieran lo que pas贸 y sus porqu茅; que los responsables de aquel crimen se sentaran en el banquillo y fuesen juzgados p煤blicamente; que el gobierno central se dirigiera a la poblaci贸n de Iru帽ea y Nafarroa reconociendo su responsabilidad y pidiendo perd贸n por lo sucedido鈥

Se cumplen ya 43 a帽os desde la indiscriminada agresi贸n policial llevada a cabo en los Sanfermines de 1978. Durante todo este tiempo, el Gobierno central no ha realizado nunca declaraci贸n alguna asumiendo su responsabilidad en aquellos sucesos, ni tampoco ha dirigido petici贸n de disculpa o perd贸n a quienes fueron v铆ctimas de la misma. No solo esto, sino que ha hecho del ocultamiento de pruebas y el zancadilleo a cualquier tipo de investigaci贸n judicial o particular, regla de conducta. Bendecidos sus actos por una Ley de Secretos Oficiales franquista, de 1968, a煤n vigente, los archivos policiales y militares contin煤an blindados a cualquier iniciativa tendente a la b煤squeda del porqu茅 de aquellos hechos.

A nivel judicial, las resoluciones dictadas fueron puro escarnio. La salvaje entrada policial en la plaza fue justificada por el Juzgado en base a los supuestos 芦graves incidentes que se hab铆an iniciado en el tendido 3禄 (una pelea entre un pu帽ado de personas que ya conclu铆a). En cuanto al asesinato de Germ谩n, se bendijo la versi贸n oficial que afirm贸 que en aquel lugar y momento no hab铆a all铆 presente fuerza policial alguna. En ninguno de los dos lugares, afirmaron sus se帽or铆as, se dio orden alguna de disparar con fuego real. En resumen, la verdad ha sido escamoteada oficialmente, la justicia ha sido una burla y la reparaci贸n ha brillado por su ausencia. Por el contrario, multas, detenciones e investigaciones policiales han rodeado en ocasiones nuestros actos.

Es por eso que creemos que existen importantes razones para seguir impulsando iniciativas de todo tipo en recuerdo de aquellos hechos. No es tan solo por la gravedad de los mismos (dos muertos, once heridos de bala, cientos de personas atendidas en centros hospitalarios, una ciudad arrasada), sino tambi茅n para denunciar la complicidad activa y pasiva que las instituciones centrales han mostrado en los 43 a帽os transcurridos desde entonces. Es preciso que esto termine de una vez. Tanta impunidad clama al cielo.

En la comparecencia del Director General de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Mart铆n Zabalza, ante la Comisi贸n de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Parlamento Foral, del pasado 9 de junio, 茅ste, entre otras cosas, sent贸 doctrina diferenciando entre lo que es la 芦recuperaci贸n del pasado禄 y la 芦utilizaci贸n del pasado禄, a帽adiendo de seguido, de forma un tanto maniquea, que puede existir una 芦mala禄 o una 芦buena禄 utilizaci贸n del mismo. Seguidamente se refiri贸 a los 芦grupos m谩s o menos organizados que no consiguen desligarse de la conmemoraci贸n excesiva del dolor pasado禄. No puso ejemplos ni dio mayores pistas. 芦Ah铆 lo dejo禄, pareci贸 querer decir.

En Sanfermines 78: gogoan!, pensamos que la peor utilizaci贸n del pasado, la m谩s perversa, es aquella que lo silencia, lo oculta y lo niega. Cuando en 1977 se aprob贸 la Ley de Amnist铆a, los grupos que la apoyaron fueron un谩nimes en hacer una defensa ac茅rrima de la necesidad de olvidar el pasado y borrarlo a futuro. Por eso, m谩s que detenerse en hablar maniqueamente de buenas y malas utilizaciones del pasado, hubiera sido mejor que el Director General se hubiera referido al enorme trabajo que a煤n queda por hacer para conseguir levantar las pesadas losas que entonces se pusieron sobre los cr铆menes del franquismo.

En Nafarroa son muchos los lugares en los que anualmente se realizan actos memorialistas: Sartaguda, Larraga, Monreal, Otxoportillo, Olite, Lodosa, Orbaitzeta, Mendavia, Bu帽uel, Igal, Gaztelu, Montejurra, Iru帽ea鈥 Sus contenidos suelen variar, pero en todos ellos suele haber una mezcla de denuncia de los cr铆menes all铆 cometidos y de solidaridad, recuerdo y cari帽o para con sus v铆ctimas. En ninguno de ellos hemos visto nunca atisbo alguno de esa conmemoraci贸n excesiva del dolor pasado mencionada por el Director General.

En esta ocasi贸n el acto convocado para el 8 de julio, junto a la estela de Germ谩n, tiene un significado especial para todas nosotras y nosotros. Junto a nuestro grupo, Sanfermines 78: gogoan!, quince asociaciones y grupos de memoria hist贸rica de Nafarroa llaman tambi茅n a acudir a dicho acto. En el mismo portaremos conjuntamente una pancarta en la que se seguir谩 afirmando algo que siempre repetimos: 芦Germ谩n, Joseba: gogoan zaituztegu!禄

El llamamiento conjunto no es algo gratuito. En los 煤ltimos meses, treinta asociaciones memorialistas, sociales y sindicales navarras hemos trabajado conjuntamente en la campa帽a 芦Memoria y Justicia: 隆aqu铆 y ahora!禄, cuyo objetivo ha sido evidenciar las importantes deficiencias que presenta el anteproyecto de Ley de Memoria Democr谩tica aprobado por el Gobierno. Un texto que, tal como se se帽ala en su Manifiesto, a pesar de sus avances, 芦sigue sin abordar ni remover los principales obst谩culos que hasta ahora han sido invocados por los poderes del Estado para negar la investigaci贸n y enjuiciamiento de los cr铆menes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transici贸n禄. Por esta raz贸n, porque tenemos muchas cosas en com煤n, el 8 de julio estaremos juntas y juntos uniendo nuestras manos y voces.

Nadie m谩s que nosotras y nosotros desea que estas conmemoraciones terminen o, a lo m谩s, tengan un significado diferente. Nos gustar铆a que los libros de texto recogieran lo que pas贸 y sus porqu茅; que la historia de los sanfermines hablara, no solo de los 芦tapones禄 y muertos en los encierros, sino tambi茅n de los ocurridos en los sucesos de 1978; que los responsables de aquel crimen se sentaran en el banquillo y fuesen juzgados p煤blicamente; que el gobierno central se dirigiera a la poblaci贸n de Iru帽ea y Nafarroa reconociendo su responsabilidad y pidiendo perd贸n por lo sucedido鈥 Mientras esto no suceda, seguiremos junt谩ndonos todos los 8 de julio, junto a la estela de Germ谩n, en exigencia de verdad, justicia y reparaci贸n.

