Cuando decimos que el franquismo sigue campando a sus anchas en el estado espa帽ol es porque tenemos suficientes pruebas de ello.

Aqu铆 les compartimos la que hemos a帽adido m谩s recientemente al cat谩logo, gracias a la informaci贸n que nos provee Naiz.

Vamos, que la comisaria tan franca a lo Franco no le pide nada a Isabel Peralta, recientemente expulsada de Alemania. Y es que no es nada menor un dato que aporta la nota; que se estaba homenajeando a un agente que hab铆a participado en una operaci贸n represiva sumamente violenta en contra del pueblo catal谩n. Que as铆 es como se hacen las cosas en Espa帽ist谩n, se homenajea a represores y a torturadores, pero eso s铆, no puede haber ongi etorris a presos pol铆ticos que han cumplido sus condenas.

Lean:

La comisaria jefa de la Polic铆a Nacional en Pontevedra, Est铆baliz Palma, ha sido cesada de manera fulminante tras filtrarse un audio en el que, en referencia a la actuaci贸n policial en Catalunya en los disturbios por la sentencia del proc茅s en oto帽o de 2019, afirma que 芦ya les gustar铆a a algunas que las violase un UIP禄. Esta conversaci贸n, que ha sido difundida por 鈥榚ldiario.es鈥, fue grabada en una comida celebrada en Vigo en homenaje a un agente de la unidad UIP (antidisturbios) que se ha jubilardo tras las secuelas de las heridas que sufri贸 durante aquellos disturbios. Esta, sin embargo, no es la 煤nica declaraci贸n pol茅mica que la comisaria de la Polic铆a espa帽ola de Pontevedra realiza ante los mandos policiales y agentes que asistieron a este homenaje. 芦Hay un dicho que dice que 鈥榙etr谩s de un gran hombre hay una buena mujer鈥, que dentro de poco ser谩 鈥榙etr谩s de una buena mujer hay un buen hombre鈥. O bien otra mujer o un fluido. O algo禄, afirma la dirigente policial entre las risas de sus compa帽eros. Se da la circunstancia de que esta comisaria naci贸 en Bilbo pero ha hecho toda su carrera como polic铆a fuera de Euskal Herria. Cuando result贸 nombrada jefa en Pontevedra en octubre de 2019, record贸 adem谩s su destino previo en Pozuelo de Alarc贸n (Madrid), a la que se refiere como una 芦plaza nacional y no republicana禄 que era, a帽ade, 芦un 谩mbito estupendo cuando dabas una charla禄. En el mismo restaurante donde se realiz贸 la despedida del agente tambi茅n se proyect贸 un v铆deo grabado para la ocasi贸n por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Incidentes en octubre de 2019 Los incidentes a los que se hace referencia se produjeron a mediados de octubre de 2019, despu茅s de que el Tribunal Supremo espa帽ol hiciese p煤blica su sentencia en la que condenaba a decenas de a帽os de c谩rcel a los l铆deres independentistas: 13 a帽os de prisi贸n a Oriol Junqueras, a 12 a Ra眉l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; a 11 a帽os y medio a Carme Forcadell, a diez a帽os y medio a Joaquim Forn y Josep Rull, y a nueve a帽os a Jordi Cuixart y Jordi S脿nchez. El 14 de octubre, d铆a en el que sali贸 la sentencia, los incidentes se centraron en el aeropuerto de El Prat, donde se congregaron miles de independentistas y la Polic铆a espa帽ola dispar贸 pelotas de goma (prohibidas para los Mossos, que utilizan otras de foam). Los servicios de emergencia contabilizaron 131 heridos aquel d铆a, uno en el ojo.

