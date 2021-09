–

De parte de Indymedia Argentina September 4, 2021 93 puntos de vista

La firma GP Garden SRL denunci贸 penalmente a una vecina por rechazar el proyecto de torres en el barrio. Desde el Colectivo Colegiales en Acci贸n denuncian hostigamiento judicial y violencia de g茅nero.

Por Mart铆n Su谩rez.

Nuevamente los negocios inmobiliarios y el levantamiento de nuevas torres en la Ciudad son el epicentro. Esta vez la atenci贸n se aleja de la zona Sur, y del extremo Norte de la Costanera. El conflicto se centra en el hist贸rico Colegiales, uno de los barrios que, junto a N煤帽ez y Belgrano, conforman la Comuna 13, una de las secciones jurisdiccionales donde viven mayormente vecinos y vecinas de la clase media y alta de la sociedad.

Sobre la calle Gregoria P茅rez al 3400, casi esquina 脕lvarez Thomas, en una de las zonas m谩s pintorescas del barrio, el gobierno porte帽o habilit贸 la construcci贸n de torres suntuosas con una altura de hasta 24 metros. Vecinos y vecinas de la Comuna 13 advierten que las inmediaciones de ese lugar est谩n abarrotadas de edificios, y durante todo este tiempo llevaron adelante varias acciones para visibilizar la situaci贸n. En las 煤ltimas horas, la constructora privada que lleva adelante las obras de edificaci贸n, present贸 una denuncia penal. La misma la present贸 Isaac Diego Cohen, socio gerente de la firma GP Garden SRL, constructora que lleva adelante la obra, y recae sobre una vecina aunque las acciones que llevaron adelante fueron grupales, entre las que se encuentran: plantar un 谩rbol donde la empresa arranc贸 otro de ra铆z; pegar afiches con las consignas 鈥淣o a las Torres en Colegiales y No a los edificios de Altura鈥; y colgar tres pasacalles en las inmediaciones del lugar. El argumento legal de la denuncia es por supuestos 鈥渄elitos de da帽os a la propiedad, amenazas, acosos e intimidaciones reiterados en banda y con planificaci贸n previa鈥, detalla la presentaci贸n judicial. 鈥淎 la empresa no le gust贸 que los vecinas y vecinos est茅n organizados y empiecen a visibilizar este tema y su 煤nica respuesta fue meterle una denuncia penal a una mujer; no denunciaron a un hombre ni al colectivo. Estamos convencidos que adem谩s de persecuci贸n judicial hay violencia de g茅nero鈥, afirma a este medio Fabiana, integrante de 鈥淐olegiales en Acci贸n鈥.

A partir de la modificaci贸n del C贸digo de Planeamiento Urbano, que entr贸 en vigencia el 1 de enero de 2019, el gobierno porte帽o habilit贸 la venta a gran escala de terrenos, al mismo tiempo que empezaron a generar los permisos de obras en tierras p煤blicas. En Colegiales y en otros barrios, habilitaron la construcci贸n en altura con mayor cantidad de metros, 鈥渆llos eso lo hacen en Colegiales, pero en Barrio Parque no habilitar铆an la construcci贸n de una torre de 24 metros y de ocho pisos, donde ellos viven esas construcciones no las permiten鈥, agrega Fabiana. 鈥淐olegiales en Acci贸n鈥 trabaja mancomunadamente con otros colectivos de vecinos gestados en diferentes barrios. Afirman que en los 煤ltimos a帽os, en Villa Ortuzar por ejemplo, lindero a Colegiales, se construyeron 59 edificios. El conjunto que integra este colectivo coincide que a partir de esta situaci贸n, los vecinos del barrio comenzaron a tomar mayor conciencia del accionar del gobierno porte帽o: 鈥渘osotros y nosotras le dimos el poder a Larreta para que gobernara para los vecinos y terminaron gobernando para ellos mismos y para grupos de empresas constructoras, grandes y peque帽as鈥.

Falta de espacios verdes en Colegiales

Como ocurre en toda la Ciudad de Buenos Aires, la falta de plazas, parques y espacios verdes, es una constante tambi茅n en el barrio de Colegiales. En marzo de este a帽o, el gobierno porte帽o otorg贸 la licitaci贸n a las firmas Fern谩ndez Prieto y G&D para que emprendan m谩s construcciones edilicias en el play贸n ferroviario, ubicado entre la avenida Federico Lacroze y Virrey Avil茅s, con frentes sobre las calles Cr谩mer y Moldes. En total son 7 hect谩reas, y desde hace a帽os, vienen reclamando que en ese lugar se levante un parque p煤blico porque es una zona donde se construyeron muchos edificios en el 煤ltimo lustro. El pacto del gobierno porte帽o, incluye la venta de lotes a la firma Sancor Seguros tras el desembolso de unos 19 millones de d贸lares en el marco del proyecto urban铆stico que se dio a llamar Distrito Colegiales. Cabe se帽alar que la venta de esos terrenos del Estado nacional es ilegal, ya que no pas贸 por el Congreso. Viola los art铆culos 75 y 76 de la Constituci贸n Nacional.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/una-constructora-privada-hostiga-a-vecinos-de-colegiales-que-se-oponen-al-levantamiento-de-torres/