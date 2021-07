–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) July 9, 2021 85 puntos de vista

Rese帽a sumaria: Carolina Salda帽a

Sab铆a que me iba a encantar esta conversaci贸n entre Marc Lamont Hill y Mumia Abu-Jamal porque el libro que los dos autores publicaron en 2012 es uno de mis libros favoritos: El Aula y la Celda (The Classroom and the Cell).

Aunque se public贸 el 8 de junio de este a帽o, esta conversaci贸n es una s铆ntesis de breves llamadas telef贸nicas que se hicieron durante varios meses. Para la publicaci贸n del libro en 2012, tambi茅n pudieron contar con cartas y visitas, pero durante la pandemia, Mumia no ha podido tener visitas, y desde hace tiempo, Smart Communications ha alterado la forma en que las cartas se reciben.

Marc Lamont Hill es profesor en la Universidad Temple, investigador, activista, educador, productor de programas y autor de seis libros. En el 2018 tuvo el honor de ser despedido como comentarista de CNN por expresar su apoyo para Palestina. Ahora trabaja en la librer铆a y cafeter铆a Uncle Bobbie鈥檚 Coffee and Books y hace programas independientes. Mumia Abu-Jamal es periodista, historiador, analista, activista solidario, educador, autor de trece libros, y preso pol铆tico desde el 9 de diciembre de 1981 鈥 casi 40 a帽os. Los dos son sobrevivientes de COVID-19 y Mumia tiene varias otras enfermedades. Ahora se recupera de una cirug铆a de coraz贸n.

En este episodio de Coffee and Books, Mumia responde a las preguntas de Marc sobre su experiencia de escribir y leer libros en prisi贸n, sus libros favoritos, sus influencias, sus metas, y sus desaf铆os.

Va mi resumen de su conversaci贸n:

Marc: Cuando eras joven 驴una vez pensaste que ibas a escribir un libro?

Mumia: No. Yo era seguidor de Malcolm X, quien una vez dijo: 鈥淪i quieres esconder algo de un Negro, ponlo en un libro鈥, citando a Elijah Muhammad. (Risas. Despu茅s, como todos sabemos, Malcolm X ley贸 todos los libros posibles.) Yo llegu茅 a entender que hay mucha sabidur铆a en los libros鈥hora los escribo鈥ay millones de historias en las prisiones y nadie las cuenta鈥 m铆 me gusta contar historias que nadie m谩s est茅 contando.

Marc: Con frecuencia pienso en el libro que t煤 y yo publicamos, El Aula y la Celda. 驴C贸mo lo viviste t煤?

Mumia: Para m铆 fue una caminata dentro lo desconocido鈥mocionante, una expresi贸n profundamente honesta de nuestros seres interiores鈥na compartici贸n鈥ermosa鈥rofundamente conmovedora.

Marc: S铆, conversaciones sobre el asunto de ser hombres negros. Cuando llegamos al tema del amor me pareci贸 que te pusiste nervioso.

Mumia: S铆, estaba nervioso. No es nada f谩cil hablar de eso.

Marc: Es cierto. Compartimos nuestras vulnerabilidades.

Marc: 驴Cu谩ndo te diste cuenta por primera vez que eras escritor?

Mumia: Cuando era integrante del Partido Pantera Negra y trabajaba en el peri贸dico del partido. La oficina fue mi escuela de periodismo.

Marc: 驴Tuviste alg煤n mentor?

Mumia: La influencia de Eldridge Cleaver sobre mi estilo de escribir fue profunda. Su libro Soul on Ice (Alma sobre el Hielo), nos sacudi贸 a todxs. 脡l escribi贸 con una furia, una ferocidad que seguramente vino de sus a帽os en prisi贸n. Esto es el caso conmigo tambi茅n.

Marc: 驴Eres un intelectual de la prisi贸n?

Mumia: El mejor conocido era George Jackson. En prisi贸n vemos el Estado desnudo de manera abierta. Debido al aislamiento f铆sico y social, podemos concentrarnos en la realidad. Los intelectuales en prisi贸n seguimos un camino diferente a los dem谩s.

Marc: 驴Cu谩les eran tus primeros libros como lector?

Mumia: A la edad de 15, le铆 Los Condenados de la Tierra (The Wretched of the Earth) de Franz Fanon. Los Panteras lo le铆mos y platicamos de esto. Para hablar de un libro en una reuni贸n de la educaci贸n pol铆tica, era necesario entender ese libro muy bien.

Marc: 驴En cuales lugares se hizo la educaci贸n comunitaria?

Mumia: Un lugar importante en Filadelfia era la librer铆a Robin鈥檚. Yo no ten铆a suficiente dinero para comprar libros, por eso los le铆a ah铆 en la librer铆a. Le铆a hasta cuando el due帽o me gritaba, 鈥溌ye, chavo, 茅sta no es una biblioteca!鈥 Yo segu铆a leyendo. Fue imposible encontrar buenos libros en las escuelas.

Marc: Las librer铆as negras tambi茅n han sido lugares de protecci贸n y de la organizaci贸n de reuniones y acciones. 驴Y por qu茅 era tan importante el Dr. Franz Fanon?

Mumia: 脡l escribi贸 desde su perspectiva como doctor m茅dico y psiqu铆atra. Analiz贸 el colonialismo como una enfermedad. 脡l relata que una vez tuvo un torturador como paciente, quien le confi贸 que escucho gritos durante la noche. 鈥溌縋or qu茅?鈥 pregunt贸 el doctor. 鈥淧orque he torturado a la gente鈥. 鈥淓ntonces deja de hacerlo鈥, respondi贸 el doctor. Fanon vio las cosas con mucha claridad. Vio el sistema desde la perspectiva de los oprimidos e intent贸 encontrar un camino a la libertad, a la liberaci贸n.

Marc: 驴Qu茅 significa ser un escritor desde la prisi贸n?

Mumia: Te da un tipo de libertad que otros escritores no tienen. El Estado en una prisi贸n es abierto en su desprecio racista para la vida. Puedes ver la verdad y no simplemente ilusiones. Compa帽eros como George Jackson y Eldridge Cleaver mostraron la libertad para pensar pensamientos prohibidos.

Marc: 驴Hay maneras que la prisi贸n puede hacerle da帽o a lo que escribes?

Mumia: Esto depende de ti.

Marc: 驴Qu茅 es lo que t煤 intentas hacer?

Mumia: Intento compartir una percepci贸n profunda e ir m谩s lejos al contar verdades que muchas personas observan pero no mencionan.

Marc: La gente te ve de esta manera.

Mumia: Es porque leo y estudio buenas obras. He le铆do los pensadores que han sido activistas en la Lucha de Liberaci贸n Negra. Me veo como parte de esa tradici贸n. En prisi贸n veo y analizo la opresi贸n desnuda. A veces escribo de manera po茅tica y personal sobre mis sentimientos, como en mi libro Brota la Vida (Death Blossoms) o en mis platicas contigo. En este mundo impersonal, hace falta una perspectiva personal para llegar a la gente.

Marc: 驴Qu茅 tan importante es escribir cartas en prisi贸n?

Mumia: 隆Es vital! Este espacio ha sido violado por Smart Communications. Primero tienes que leer y pensar en lo que te prende. 驴Qu茅 han hecho las cartas para t铆? Yo intento escribir cartas de manera personal. El escribir a mano es un arte perdido. Es una forma de comunicaci贸n que se nos va,

Marc: 驴Y qu茅 dices sobre los libros?

Mumia: Las autoridades de las prisiones siempre han visto los libros con hostilidad. Odian que la gente aprenda cosas.

Marc: S铆. Y ahora ni siquiera ense帽an a los ni帽os a escribir en letra cursiva.

Mumia: No. Se supone que los libros son tan libres como tu imaginaci贸n, pero en las prisiones es imposible conseguir los libros de Geiroge Jackson o los m铆os. La libertad negra es una amenaza.

Marc: 驴Qu茅 tipo de libros se leen en las prisiones?

Mumia. Novelas. Como las de Stephen King.

Marc: 驴Qu茅 es lo que ser铆a un gran desaf铆o para ti?

Mumia: Escribir una novela.

Marc: 驴Cu谩l es el papel de la ficci贸n para personas en prisi贸n?

Mumia: Imaginar nuevos mundos.

Marc: Esto incluye la idea de escapar?

Mumia: Si no puedes imaginar algo, esto nunca puede ocurrir. Una vez el novelista de ciencia ficci贸n, Terry Bisson, imagin贸 qu茅 hubiera pasado si John Brown hubiera ganado. Esto me hizo ver otro mundo como algo posible.

Marc: En prisi贸n 驴t煤 eres 茅l de los libros? 驴Aconsejas a las personas sobre cu谩les libros deben leer?

Mumia: Si alguien me pide un consejo le pregunto: 驴Cu谩les son los libros que no puedes dejar? 驴Y por qu茅? 驴Qu茅 es lo que te asombra? 驴Qu茅 es lo que te emociona?

Mark: Si no estuvieras en prisi贸n 驴seguir铆as siendo escritor?

Mumia: Para m铆, escribir es luchar. Es mi arma preferida.

Mark: Siempre est谩s pensando. La vida es crecimiento. 驴Tienes otros intereses?

Mumia: Leer libros de qu铆mica. Es una expansi贸n mental ver que el plasma es lo que hay dentro de la vida.

Mark: Si s贸lo tuvieras tres libros 驴cu谩les ser铆an?

Mumia: Para empezar Los Condenados de la Tierra de Fanon. Ya hablamos de esto. Tambi茅n el libro de Toni Morrison, Amada (Beloved). La escritora tiene mucha visi贸n. Ama a la belleza y ama a la fealdad. Un libro es un ave con alas. He visto c贸mo los libros pueden despertar a los hermanos y abren sus almas.

Marc: Mumia, tus libros han ayudado a la gente volar fuera de sus condiciones, sus prisiones de supremac铆a blanca y odio a s铆 mismos. Son armas.

Mumia: Marc, estamos caminando sobre caminos parecidos, pero el m铆o tiene m谩s barras. El tuyo puede tener barras que todav铆a no ves.

Va este link a la Conversaci贸n completa en ingl茅s. https://www.newblackmaninexile.net/2021/06/coffee-books-with-marc-lamont-hill.html

Tambi茅n env铆o este link a mi rese帽a del libro El Aula y la Celda (2012). https://amigosdemumiamx.wordpress.com/