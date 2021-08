–

Una, que siempre ha sido muy peliculera, vio en el cine, con 10 a帽os, Cinema Paradiso y lo de la magia del cine me lo tom茅 muy a pecho. Uno de mis mayores sue帽os era tener mi propia sala de cine. Elegir las pel铆culas, hacer sus fichas t茅cnicas para repartirlas a los ilustres espectadores, empalmar los rollos de pel铆cula de 35 mm鈥 Cuando llegu茅 a la facultad me aprend铆 d贸nde estaba el bar y me met铆 en el cineclub. No pod铆a ser m谩s feliz: proyect谩bamos cine pedante en VO y en 35 mm, rob谩bamos alg煤n fotograma de recuerdo de cada pel铆cula y perd铆amos dinero a espuertas. Pero basta de batallitas. Parece que este sue帽o lo han ido teniendo muchas otras personas y que, a algunas, les han salido mejor las cuentas. Vamos a darnos un paseo por el mundo de las salas de cine cooperativas o comunitarias. Silencio, que empieza la proyecci贸n.

La idea de estas salas est谩 muy vinculada a dos pilares: la concepci贸n del cine como herramienta de cambio social y el trabajo con las comunidades donde ese cambio debe empezar.

Por un lado, se trata de recuperar la tradici贸n de los cineclubes o las salas de arte y ensayo y otros intentos de distribuci贸n de cine alternativos a los circuitos comerciales. Por otro, se busca adaptar a la gesti贸n cultural unas formas de organizaci贸n m谩s horizontales e implicar a les usuaries en la gesti贸n del proyecto a trav茅s de diferentes formas jur铆dicas, bien cooperativas o asociaciones sin 谩nimo de lucro.

UN POQUITO DE HISTORIA

Estos intentos tienen bastante tradici贸n en nuestro pa铆s. Durante la rep煤blica, la aparici贸n de cineclubes estaba a la orden del d铆a, en un intento de acercar la cultura a la capas populares de la poblaci贸n, destacando el Cineclub Espa帽ol, vinculado a la Residencia de Estudiantes, aunque hubo much铆simos otros que nacieron en pueblos y provincias donde muchas veces ni siquiera llegaba el cine comercial. Tras la Guerra Civil y la dictadura, los cineclubes programaban pel铆culas prohibidas por el r茅gimen o documentales hechos por militantes y aprovechaban para celebrar actos pol铆ticos antifranquistas de escaqueo tras las proyecciones, siendo los sindicatos unos de los grandes impulsores de estas iniciativas, destac贸 el Volti, la red de locales de CC OO en la que se proyectaban pel铆culas clandestinas y serv铆an no solo como distribuci贸n alternativa a la de las grandes productoras, sino como espacio para el debate pol铆tico entre los asistentes.

Con un contenido pol铆tico menos marcado, las salas de Arte y Ensayo tuvieron su momento de auge en los 70 y se alzan contra las pr谩cticas casi mafiosas de las majors que impon铆an su cat谩logo a todas las salas, dejando fuera a las productoras independientes. Se proyecta cine cl谩sico, pel铆culas de culto, documentales o filmes al margen de la industria mainstream. Son m谩s del rollito del cine como arte y no como mero entretenimiento, que debe conmover y hacer reflexionar. M谩s profundos, pero tambi茅n molones.

Estas dos tendencias se mantienen a d铆a de hoy en los diferentes proyectos que han ido apareciendo en el Estado espa帽ol. En otros pa铆ses como el Reino Unido (mycommunitycinema.org.uk) o EE UU existen extensas redes de cines comunitarios, gestionados por asociaciones y voluntarios, cuya misi贸n es acercar otro tipo de cine a comunidades con dif铆cil acceso a salas no comerciales o, simplemente, a salas. En nuestro pa铆s, varias circunstancias se unieron en la 煤ltima d茅cada para propiciar la aparici贸n de estos proyectos.

Numerosas salas de cine vivieron la tormenta perfecta a ra铆z de la crisis de 2008, a la que se sum贸 el aumento del precio del IVA al cine por parte del PP, la aparici贸n de las primeras plataformas de visionado por internet (streaming) y el proceso de digitalizaci贸n de las salas con los gastos que conllevaba. Muchas salas cierran en esos a帽os y as铆, desde 2011 hasta 2017, el n煤mero salas en Espa帽a se redujo un 11,2% y el n煤mero de butacas un 13,4%. Ciudades medianas como Pontevedra, Tarragona o Ja茅n, por ejemplo, pasan en unos a帽os a tener el dudoso honor de ser ciudades medianas sin salas de cine.

En diferentes puntos, grupos de cin茅filos comienzan a ponerse en marcha para recuperar algunas de estas salas cerradas o impedir un cierre inminente.

LA COMUNIDAD AL RESCATE

Surgen iniciativas individuales, colectivas y cooperativas que unen la cinefilia y una militancia pol铆tica que pasa por trabajar desde las comunidades y los barrios y no dejarlos hu茅rfanos de oferta cultural.

Uno de los proyectos pioneros fueron los CineCiutat, en Mallorca. En mayo 2012 cerraron los cines Renoir, en S鈥橢scorxador en Palma de Mallorca. Un grupo de asistentes habituales se neg贸 a quedarse sin su sala de referencia, crearon una asociaci贸n, buscaron financiaci贸n a trav茅s de Coop57 y buscaron el apoyo de personas socias que se implicaran en el proyecto. 800 asociades acudieron a la llamada y consiguieron reabrir la sala tres meses despu茅s de que cayera el tel贸n. A les socies les ofrecieron una implicaci贸n adem谩s de una cuota econ贸mica y mantienen una metodolog铆a participativa Open Space para que puedan aportar su visi贸n del proyecto.

En una t贸nica que se repite en el resto de proyectos, combinan cine m谩s convencional o comercial con cine de autor o experimental, pero, adem谩s de trabajar por la diversidad cinematogr谩fica, el trabajo con la comunidad es esencial, por un lado, realizando una labor de laboratorio creativo y cultural y, por otro, abriendo espacios para la participaci贸n de les vecines y el activismo social y ambiental. En diciembre del a帽o pasado recibieron la categor铆a de asociaci贸n de utilidad p煤blica por este trabajo. En el aspecto meramente empresarial tampoco les va nada mal, ya que han sorteado la pandemia y obtenido una respuesta muy buena por parte de su p煤blico en cuanto abrieron (y ofreciendo entradas gratis a les trabajadores esenciales, 驴los puedes querer m谩s?). El verano pasado decidieron dar un paso m谩s y lanzar un micro mecenazgo que les permitiera renovar equipos y adaptarse a los cambios que les marcaban desde la industria y, por supuesto, fue todo un 茅xito.

Romper con la hegemon铆a de los grandes 茅xitos estadounidenses que copan todas las pantallas es uno de los principales objetivos que se marcan desde estas iniciativas, apostando por estrenar pel铆culas que no podr谩n verse en el resto de salas. Hasta el 60% del mercado aut贸ctono europeo se ve copado por producciones de Hollywood y sus productos dise帽ados para el taquillazo instant谩neo.

La siguiente escena nos conduce hasta Zumzeig, que, como elles mismes se definen, abrieron sus puertas en Barcelona como un cine cooperativo y participativo sin 谩nimo de lucro, con una programaci贸n multidisciplinar en versi贸n original que comparte protagonismo con otras actividades culturales y sociales. El cine empez贸 en 2013 como una sociedad limitada, con la idea de proyectar cine alternativo y tener un espacio en el que tomar algo y comentar las pel铆culas, pero les socies iniciales decidieron dar un paso a un lado y apostar por un modelo m谩s participativo. Algunas de las personas cercanas al espacio y al mundo del cine decidieron aceptar el reto y se hicieron cargo de la sala montando una cooperativa en noviembre de 2016 con la ayuda de una campa帽a de micro-mecenazgo.

Forman parte de la iniciativa m谩s de 300 personas, 30 de ellas son voluntarias activas y se organizan en grupos de trabajo. Se apuesta por un cine que queda invisibilizado en la mayor铆a de salas comerciales. Mantienen un espacio en la programaci贸n para el cine infantil y pretenden ser un espacio cultural abierto que realiza charlas con directores, mesas redondas, talleres o performances, ya que el barrio es una pata fundamental de su proyecto. Trabajan en alianza con otros colectivos de Sants y buscan, a trav茅s

de una programaci贸n variada, abrirse al barrio y dar cabida a las iniciativas de los colectivos y asociaciones.

Si continuamos con la panor谩mica, encontramos m谩s proyectos afines como los Cines Zoco de Majadahonda. De nuevo una sala de cine en versi贸n original que se ve abocada al cierre y un grupo de cin茅files que decide dar el salto y pasar de espectadores a autogestionar su consumo de cine. Con los ojos puestos en el ejemplo de Cine Ciutat, montan una asociaci贸n cultural sin 谩nimo de lucro en 2013. Antes de abrir el cine, consiguieron 900 socies, en su primer a帽o alcanzaron los 1 400. El grupo m谩s implicado de voluntaries se organiza de forma horizontal a trav茅s de distintas comisiones de trabajo.

Cuentan con 4 salas y en cartelera mezclan el cine taquillero con el independiente para poder atraer a todos los p煤blicos. El aspecto formativo es importante y se realizan actividades con alumnado de centros, desde primaria hasta bachillerato, utilizando el cine para fomentar el debate sobre valores sociales y promover una cultura audiovisual cr铆tica en la infancia y la juventud.

Antes de fundir a negro, paramos en la cooperativa Numax, de Santiago de Compostela. Decir que es una sala de cine se queda corto. Son cine, librer铆a y un laboratorio de dise帽o, producci贸n y comunicaci贸n audiovisual. Casi na. Su sala de cine bebe de la herencia de los cines de arte y ensayo y combina cine de estreno de todo tipo, pel铆culas de repertorio, y cine de vanguardia con una distribuci贸n m谩s restringida o que ni siquiera encuentra distribuci贸n. Y su existencia debe tambi茅n agradecerse al trabajo de Coop57, que les concedi贸 un cr茅dito avalado por m谩s de 200 personas.

En este breve repaso observamos muchos puntos en com煤n en los diferentes proyectos: la necesidad de formas de financiaci贸n desde lo com煤n, bien a trav茅s de micro mecenazgos y socias o de iniciativas de banca 茅tica como Coop57, la apuesta por la horizontalidad y la gesti贸n asamblearia, con la implicaci贸n de las socias en la gesti贸n cotidiana de los cines, con figuras voluntarias; la vinculaci贸n con el territorio al convertirse en espacios culturales donde se hacen presentaciones, se apuesta por la formaci贸n y se deja espacio a la creaci贸n intentando estar en sinton铆a con las necesidades del barrio. As铆, intentan adaptarse a la comunidad, tanto en las actividades que se realizan como en la programaci贸n que se selecciona, alternando en muchos casos el cine m谩s experimental con apuestas comerciales.

En este paseo no hemos hecho ninguna parada en Andaluc铆a: no hay proyectos de salas de cine comunitarias en nuestra tierra. Bueno, no hay todav铆a.