–

De parte de A Las Barricadas April 16, 2023 103 puntos de vista

Kevin Carson. Traducido por Lib茅rtame. Orginal aqu铆: https://theanarchistlibrary.org/library/kevin-a-carson-an-anarchist-critique-of-power-relations-within-institutions

I. Introducci贸n

El anarquismo es una cr铆tica del principio de autoridad y sus efectos negativos en la sociedad. En la comprensi贸n popular del anarquismo esto se asocia m谩s com煤nmente con la cr铆tica anarquista del Estado. Pero las cr铆ticas anarquistas al principio de autoridad en lo que respecta al Estado son igualmente aplicables a las relaciones de autoridad dentro de las instituciones.

Al igual que en la sociedad en su conjunto, la autoridad dentro de las instituciones jer谩rquicas sirve principalmente para promover los intereses de los que la poseen a expensas de los que no la poseen. La autoridad desplaza los costes, el esfuerzo y las consecuencias negativas hacia abajo, y desplaza los beneficios hacia arriba; como tal, es una forma de privilegio. Y como todas las formas de privilegio, crea conflictos de intereses fundamentales.

Estos conflictos de intereses, a su vez, dan lugar a todo tipo de ineficiencias e irracionalidades relacionadas. Adoptan la forma, en particular, de flujos de informaci贸n distorsionados e incentivos perversos.

II. Flujos de informaci贸n distorsionados e irracionalidad

Cuando el poder se inmiscuye en las relaciones humanas, crea una relaci贸n de suma cero entre superiores y subordinados. En un entorno as铆, es imposible, en principio, que quienes ejercen la autoridad reciban de quienes est谩n bajo su mando informaci贸n precisa sobre el estado de los asuntos dentro de una organizaci贸n. Seg煤n el escritor anarquista Robert Anton Wilson,

Una civilizaci贸n basada en la autoridad y la sumisi贸n es una civilizaci贸n sin medios de autocorrecci贸n. La comunicaci贸n eficaz s贸lo fluye en un sentido: del grupo-jefe al grupo-siervo. Cualquier cibern茅tico sabe que un canal de comunicaci贸n unidireccional carece de retroalimentaci贸n y no puede comportarse 芦inteligentemente禄.

El ep铆tome de la autoridad y la sumisi贸n es el Ej茅rcito, y la red de control y comunicaci贸n del Ej茅rcito tiene todos los defectos que un cibern茅tico pueda imaginar. Sus patrones t铆picos de comportamiento est谩n inmortalizados en el folclore como SNAFU (situaci贸n normal 鈥 todo jodido). 鈥 En una forma menos extrema 鈥 estas son las condiciones t铆picas de cualquier grupo autoritario, ya sea una corporaci贸n, una naci贸n, una familia o toda una civilizaci贸n.[1]

隆Wilson, en colaboraci贸n con Robert Shea, desarroll贸 el mismo tema en formato de ficci贸n en la trilog铆a Illuminatus! Trilog铆a. 芦A un hombre con un arma s贸lo se le dice aquello que la gente supone que no le provocar谩 apretar el gatillo禄.

Puesto que toda autoridad y gobierno se basan en la fuerza, la clase dominante, con su carga de omnisciencia, se enfrenta a la clase servil, con su carga de nesciencia, precisamente como un salteador de caminos se enfrenta a su v铆ctima. La comunicaci贸n s贸lo es posible entre iguales. La clase dominante nunca extrae suficiente informaci贸n de la clase servil como para saber lo que realmente ocurre en el mundo donde tiene lugar la productividad real de la sociedad. 鈥 El resultado s贸lo puede ser un deterioro progresivo entre los gobernantes[2].

Esta incapacidad de la direcci贸n de una organizaci贸n para obtener informaci贸n suficiente o precisa desde abajo, y la percepci贸n hostil de los superiores por parte de los subordinados, hacen que quienes ocupan los escalones inferiores de una instituci贸n acaparen informaci贸n y la utilicen como fuente de rentas. La relaci贸n de suma cero resultante de la diferencia de poder significa que la pir谩mide organizativa ser谩 opaca para los que est谩n en su c煤spide. Como dijo el te贸rico de la organizaci贸n Kenneth Boulding

Hay muchas pruebas de que casi todas las estructuras organizativas tienden a producir im谩genes falsas en el responsable de la toma de decisiones, y que cuanto mayor y m谩s autoritaria sea la organizaci贸n, m谩s posibilidades hay de que sus m谩ximos responsables operen en mundos puramente imaginarios[3].

En Seeing Like a State James C. Scott hace que el concepto de m膿tis (es decir, conocimiento distribuido, situacional, relacionado con el trabajo) haga pr谩cticamente el mismo trabajo que el conocimiento distribuido o situacional hizo en 芦Los usos del conocimiento en la sociedad禄 de Friedrich Hayek. Y, al igual que Wilson, lo asocia con la mutualidad, 芦en oposici贸n a la coordinaci贸n imperativa y jer谩rquica禄[4]

Aunque Scott se centra principalmente en los intentos del Estado de hacer que la sociedad sea legible y est茅 sujeta a su control, los mismos principios se aplican al liderazgo organizativo (芦ver como un jefe禄). La continuaci贸n de Seeing Like a State fue The Art of Not Being Governed (El arte de no ser gobernado), sobre el esfuerzo rec铆proco de las 贸rdenes inferiores por hacerse ilegibles para las autoridades gobernantes y, por tanto, ingobernables. Lo mismo ocurre con los subordinados de una organizaci贸n que intentan hacerse ilegibles para sus superiores con el fin de eludir el control y la explotaci贸n. El acaparamiento de informaci贸n evocado por la autoridad est谩 directamente en contradicci贸n con el uso eficaz del conocimiento. Para que las m膿tis se utilicen eficazmente en una organizaci贸n, debe existir una comunicaci贸n bidireccional entre iguales, en la que los que est谩n en contacto con la situaci贸n -las personas que realmente hacen el trabajo- est茅n en una posici贸n de igualdad con los que toman las decisiones, o tomen realmente las decisiones ellos mismos.

Wilson no s贸lo hab铆a se帽alado previamente esta conexi贸n entre mutualidad e informaci贸n precisa en 芦Trece coros禄, sino que (al igual que Scott) aludi贸 a Proudhon:

El sistema [de Proudhon] de asociaci贸n voluntaria (anarqu铆a) se basa en los sencillos principios de comunicaci贸n de que un sistema autoritario significa comunicaci贸n unidireccional, o estupidez, y un sistema libertario significa comunicaci贸n bidireccional, o racionalidad.

La esencia de la autoridad, tal y como 茅l la ve铆a, era la Ley, es decir鈥 la comunicaci贸n efectiva en un solo sentido. La esencia de un sistema libertario, como 茅l tambi茅n vio, era el contrato, es decir, el acuerdo mutuo, es decir, la comunicaci贸n efectiva en ambos sentidos.

Una jerarqu铆a institucional interfiere con el juicio de la 芦gente sobre el terreno禄 de Hayek, y con la agregaci贸n del conocimiento disperso de las circunstancias, exactamente del mismo modo que lo hace un Estado en la sociedad en general.

Las organizaciones jer谩rquicas son, por utilizar la frase de Martha Feldman y James March, sistem谩ticamente est煤pidas[5]. Son incapaces de hacer un uso efectivo del conocimiento de sus miembros, por lo que son menos que la suma de sus partes. Como una instituci贸n jer谩rquica es incapaz de agregar la inteligencia de sus miembros y utilizarla eficazmente en el proceso de elaboraci贸n de pol铆ticas, 茅stas tienen consecuencias imprevistas. Una vez formuladas las pol铆ticas, la direcci贸n de la organizaci贸n no puede obtener informaci贸n precisa sobre sus efectos. No es que los escalones superiores de una jerarqu铆a est茅n formados por personas especialmente tontas; es que la jerarqu铆a, por su propia naturaleza, hace que cualquiera que ocupe esos puestos sea tonto. Los miembros de una jerarqu铆a son m谩s inteligentes como individuos que colectivamente. Nadie -ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, ni siquiera el superhombre randiano John Galt- es lo suficientemente 芦inteligente禄 como para dirigir una gran organizaci贸n jer谩rquica o hacer que funcione racionalmente. Como dijo Matt Yglesias

la clase empresarial, como conjunto, tiene una visi贸n curiosa y algo incoherente del capitalismo y de por qu茅 es algo bueno. De hecho, en la mayor铆a de los aspectos es una visi贸n retr贸grada que contrasta fuertemente con la visi贸n econ贸mica o de ciencias pol铆ticas de por qu茅 funcionan los mercados.

La visi贸n empresarial b谩sica est谩 muy centrada en el papel clave del ejecutivo. Las empresas buenas, rentables y en crecimiento est谩n dirigidas por ejecutivos brillantes. Y la capacidad de la empresa para crecer y ser rentable es una prueba de la brillantez de sus ejecutivos. Esta es una de las razones por las que los salarios de los CEO deben seguir subiendo: contratar a los mejores es esencial para el 茅xito. Los l铆deres de las grandes empresas se convierten en figuras veneradas. 鈥 Su 茅xito se debe a su brillantez. 鈥

La cuesti贸n es que si esto fuera cierto en general -si los directores ejecutivos de Fortune 500 fueran brillantes videntes econ贸micos- entonces tendr铆a mucho sentido implantar el socialismo. Socialismo de verdad. No impuestos progresivos para financiar un estado de bienestar ligeramente redistributivo. Sino 鈥榙ejemos que Vikram Pandit y Jeff Immelt planifiquen la econom铆a de forma centralizada, despu茅s de todo, 隆son realmente brillantes!

Pero en el mundo real, el sentido de los mercados no es que los ejecutivos sean listos y los bur贸cratas tontos. La cuesti贸n es que nadie es tan brillante[6].

Por muy inteligentes que sean los directivos como individuos, una jerarqu铆a burocr谩tica a铆sla a los de arriba de la realidad de lo que ocurre abajo y hace que su inteligencia sea menos utilizable.

III. Incentivos irracionales y conflictos de intereses

Como los altos directivos de las grandes instituciones no viven bajo los efectos de su pol铆tica y est谩n aislados de las reacciones negativas de quienes s铆 la sufren, el director general de una organizaci贸n informar谩 alegremente a sus hom贸logos de otras organizaciones de lo maravillosamente que ha funcionado la nueva 芦mejor pr谩ctica禄 de su organizaci贸n. Una de las funciones centrales de la jerarqu铆a es informar a los emperadores desnudos de lo bien que les sienta su nueva ropa.

Cuando alguien opera bajo el supuesto de que interiorizar谩 las consecuencias de sus propias acciones, tiene un incentivo para anticiparse a lo que podr铆a salir mal. Y revisa continuamente sus decisiones en respuesta a la experiencia posterior. Los seres humanos que funcionamos con normalidad -es decir, los que estamos en contacto con nuestro entorno y no aislados de 茅l por nuestra propia autoridad- corregimos constantemente nuestros cursos de acci贸n.

La autoridad cortocircuita este proceso de retroalimentaci贸n. Como desplaza las consecuencias negativas de las decisiones hacia abajo y los beneficios hacia arriba, los responsables pol铆ticos act煤an bas谩ndose en un c谩lculo distorsionado de costes y beneficios, de modo que les beneficia adoptar pol铆ticas cuyos efectos sociales netos son negativos. Y como bloquea la retroalimentaci贸n negativa, la direcci贸n de una instituci贸n est谩 sujeta al equivalente funcional de una ruptura psic贸tica con la realidad.

Se trata de un principio que opera fractalmente. Si el liderazgo institucional es capaz de adoptar pol铆ticas y pr谩cticas m谩s all谩 del punto de rentabilidad neta negativa, a nivel social industrias enteras, o complejos institucionales, son capaces de seguir modelos organizativos centrados en tales pr谩cticas contraproducentes.

Ivan Illich, en Tools for Conviviality, utiliz贸 el t茅rmino 芦segundo umbral禄 para referirse a la adopci贸n de tecnolog铆as, enfoques organizativos, pol铆ticas, etc., m谩s all谩 del punto de 芦desutilidad social neta禄 o 芦contraproductividad禄. El primer umbral de una tecnolog铆a o herramienta se traduce en un beneficio social neto. Pero a partir de cierto punto, la creciente dependencia de esa tecnolog铆a se traduce en costes sociales netos y en un aumento del desempoderamiento y la dependencia de quienes dependen de ella. En lugar de ser un servicio para el individuo, la tecnolog铆a lo reduce a un accesorio de una m谩quina o de una burocracia[7].

El ejemplo cl谩sico es el autom贸vil. El autom贸vil barato sirvi贸 en un principio a quienes viv铆an en zonas de baja densidad de poblaci贸n, como los agricultores, a los que no llegaban los sistemas de transporte urbano ni el ferrocarril interurbano. Pero a medida que las ciudades se redise帽aban en torno a la 芦cultura del autom贸vil禄 (es decir, los suburbios residenciales de monocultivo y las grandes superficies comerciales unidas por autopistas sustituyeron a las comunidades de uso mixto en las que el trabajo y las compras se realizaban a pie, en bicicleta o en transporte p煤blico), el autom贸vil se convirti贸 en una necesidad para todos. Y la mayor铆a de los pueblos y ciudades siguen aplicando el enfoque de dise帽o urbano de mediados del siglo XX que cre贸 ese estado de cosas, incluso cuando ese enfoque es claramente contraproducente y exacerba las patolog铆as sociales. La receta ortodoxa para la congesti贸n del tr谩fico es construir nuevas autopistas subvencionadas, que s贸lo generan a煤n m谩s tr谩fico a medida que surgen nuevas subdivisiones y centros comerciales alrededor de los tr茅boles reci茅n construidos.

Lo que Illich no reconoci贸 fue el papel de las relaciones de autoridad a la hora de ir m谩s all谩 de la segunda divisoria de aguas y crear contraproductividad. De hecho, enmarc贸 tales resultados como la trayectoria inevitable en la adopci贸n de una tecnolog铆a si la sociedad no recurr铆a realmente al principio de autoridad para impedirlo. Pero, de hecho, las patolog铆as sociales de la segunda divisoria de aguas s贸lo son posibles cuando algunos se encuentran en una posici贸n de privilegio desde la que pueden utilizar el poder para imponer a los dem谩s las externalidades negativas de una determinada decisi贸n, al tiempo que se apropian de sus beneficios. El privilegio -la autoridad coercitiva- es un mecanismo para separar los efectos buenos y malos de una pol铆tica o pr谩ctica y desviarlos hacia personas o clases diferentes. Debido a esa autoridad, el individuo privilegiado no internaliza plenamente todas las consecuencias positivas y negativas de su comportamiento en un 煤nico balance. En cambio, cuando las personas tratan entre s铆 como iguales, nadie es capaz de adoptar una tecnolog铆a m谩s all谩 de sus efectos negativos netos porque nadie est谩 en condiciones de externalizar los efectos negativos sobre los dem谩s.

All铆 donde existe autoridad, las instituciones dominantes son capaces de prosperar mucho m谩s all谩 del punto en el que son una sangr铆a neta para la sociedad. Aunque son un fracaso desde el punto de vista de la mayor铆a de las personas de la sociedad, su actuaci贸n es todo un 茅xito desde el punto de vista de quienes cobran los sueldos y las primas de los directores generales. Las grandes instituciones tienen 芦茅xito禄 en la consecuci贸n de objetivos que son en gran medida artificiales: objetivos definidos principalmente por los intereses de sus jerarqu铆as gobernantes, en lugar de por sus supuestos clientes o por los responsables directos de satisfacer las necesidades de los clientes[8].

Las instituciones jer谩rquicas no s贸lo tratan a los trabajadores de producci贸n de primera l铆nea, sino tambi茅n a los clientes, como medios para los fines de la direcci贸n. Edgar Z. Friedenberg acu帽贸 el t茅rmino 芦clientelas conscriptas禄 para describir este fen贸meno.

Una gran proporci贸n del producto nacional bruto de toda naci贸n industrializada consiste en actividades que no proporcionan ninguna satisfacci贸n a quienes se ven m谩s afectados por ellas, y que pueden estar destinadas a humillarles, coaccionarles o destruirles; y en servicios p煤blicos en los que el contribuyente paga para que se haga algo muy caro a otras personas que no tienen oportunidad de rechazar el servicio. Este proceso es un desarrollo econ贸mico a gran escala que yo llamo la cosificaci贸n de las clientelas. 鈥

Aunque se les llame 芦clientes禄, las burocracias que les prestan servicios no consideran a los miembros de las clientelas conscriptas como clientes, ya que no son libres de retirar o negar su costumbre o de buscar el servicio en otra parte. Son tratados como materia prima que la organizaci贸n de servicios necesita para desempe帽ar su funci贸n social y seguir existiendo[9].

En conjunto, una gran parte de la mano de obra [calcul贸 que alrededor de un tercio] empleada en la sociedad moderna se dedica a procesar personas seg煤n las normas e instrucciones de otras personas. No rinden cuentas a las personas sobre las que operan, e ignoran o pasan por alto cualquier retroalimentaci贸n que puedan recibir de ellas[10].

Friedenberg limit贸 su uso del t茅rmino en gran medida a las burocracias financiadas directamente con dinero de los contribuyentes, y a aquellas como escuelas y prisiones cuyos 芦clientes禄 eran literalmente incapaces de rechazar el servicio. Las escuelas p煤blicas, por ejemplo.

No hacen falta muchas horas de observaci贸n -o de asistencia- en una escuela p煤blica para darse cuenta, por la forma en que se gestiona, de que los alumnos est谩n all铆 por el bien de la escuela, y no al rev茅s[11].

Esto tambi茅n es dinero gastado en proporcionar bienes y servicios a personas que no tienen voz en la determinaci贸n de cu谩les deben ser esos bienes y servicios o c贸mo deben ser administrados; y que no tienen poder legal para negarse a asistir incluso si ellos y sus padres consideran que lo que las escuelas proporcionan es desagradable o perjudicial. Se les proporcionan libros de texto que, a diferencia de cualquier otra obra, desde la Biblia hasta la pornograf铆a m谩s s贸rdida, ning煤n hombre comprar铆a para su satisfacci贸n personal. No son, precisamente, 芦libros comerciales禄, sino que son adoptados para el uso obligatorio de cientos de miles de personas por comit茅s, ning煤n miembro de los cuales habr铆a comprado un solo ejemplar para su propia biblioteca[12].

Sin duda, los escolares cumplen el principal criterio para pertenecer a una clientela cosificada: estar all铆 por obligaci贸n. Es menos obvio que sirvan como materia prima para ser procesada para los prop贸sitos de otros, ya que este procesamiento ha llegado a ser definido por la sociedad como la preparaci贸n del alumno para el progreso dentro de ella 鈥. Cualesquiera que hayan sido las necesidades de los j贸venes, no se desarroll贸 ning煤n sistema escolar p煤blico en respuesta a ellas hasta que surgi贸 una sociedad industrial que exigi贸 la creaci贸n de corrales de retenci贸n desde los que se pudiera liberar a la econom铆a, seg煤n las necesidades, un suministro constante y cuidadosamente supervisado de personas formadas para ser puntuales, alfabetizadas, ordenadas y cumplidoras, y clasificadas seg煤n las cualidades que determinan la empleabilidad desde el punto de vista del empleador[13].

Al hacerlo, subestim贸 considerablemente la prevalencia de instituciones que gestionaban clientelas de reclutas. En primer lugar, no tuvo en cuenta a las del sector privado cuyos clientes son nominalmente libres de rechazar sus servicios, pero que probablemente no lo hagan porque la competencia est谩 restringida por c谩rteles u oligopolios de uno u otro tipo. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de productos que dise帽a una burocracia de I+D para venderlos a la burocracia de adquisiciones de otra instituci贸n, para que los utilicen personas a las que ninguna de las dos burocracias rinde cuentas; por eso el software de 芦productividad禄 que los departamentos inform谩ticos de las empresas imponen a sus empleados es tan horrible, y por eso los equipos de atenci贸n al paciente que se venden a los hospitales est谩n tan mal dise帽ados. Lo mismo ocurre cuando las restricciones de la propiedad intelectual impiden la competencia en la calidad del dise帽o o, lo que es peor, cuando el mal dise帽o se institucionaliza permanentemente a trav茅s de la dependencia del camino incluso despu茅s de que expiren las patentes.

La relaci贸n de suma cero entre superiores y subordinados dentro de una jerarqu铆a tambi茅n da lugar a irracionalidades porque, dado el conflicto de intereses fundamental, no se puede confiar en que quienes est谩n en contacto directo con una situaci贸n act煤en seg煤n su propio criterio e iniciativa. Dado que la instituci贸n no existe como veh铆culo de los objetivos de sus miembros, no existe una conexi贸n intr铆nseca entre su motivaci贸n personal y sus funciones en la organizaci贸n. Por tanto, las instituciones deben recurrir a normas de trabajo estandarizadas, descripciones de puestos y todo el resto del modelo weberiano-taylorista de racionalidad burocr谩tica. Los que m谩s saben de una situaci贸n y mejor juzgan las alternativas de actuaci贸n no tienen ning煤n inter茅s en com煤n con la direcci贸n de la organizaci贸n. Dado que alguien podr铆a utilizar su iniciativa de forma perjudicial para los intereses de la organizaci贸n, hay que establecer una serie de normas para impedir que nadie haga nada en absoluto. A diferencia de las organizaciones autogestionadas y las redes horizontales, que tratan el cerebro humano como un activo, los sistemas de reglas jer谩rquicas lo tratan como un riesgo que hay que mitigar.

Pero esto es totalmente racional, desde la perspectiva de los implicados. Debido al conflicto de intereses fundamental incorporado a las relaciones de autoridad de una jerarqu铆a, los trabajadores no tienen ning煤n incentivo en absoluto para aportar su juicio a la mejora de los procesos de trabajo, y todos los incentivos para sabotear la eficacia. Saben que cualquier contribuci贸n que hagan al aumento de la productividad ser谩 expropiada por la direcci贸n en forma de recortes, aceleraci贸n y aumento de la remuneraci贸n de los directivos. De ah铆 que los trabajadores se dediquen habitualmente al 芦satisficing禄, es decir, a hacer lo m铆nimo necesario para conservar su puesto de trabajo, y que la direcci贸n tenga que gastar enormes cantidades de dinero en supervisores de primera l铆nea o en tecnolog铆as de control y vigilancia para protegerse de una mano de obra cuyos intereses est谩n fundamentalmente re帽idos con los suyos.

Las descripciones de los puestos de trabajo y las normas laborales sindicales son la otra cara de la moneda de las normas laborales tayloristas. No se puede confiar a la direcci贸n la discreci贸n para hacer el uso m谩s eficiente de la mano de obra porque inevitablemente abusar谩 de esa discreci贸n en su propio beneficio. Las normas de trabajo, ya sean impuestas por la direcci贸n o por los trabajadores, son el resultado de la desconfianza mutua dentro de una jerarqu铆a. El poder, repito, crea relaciones de suma cero por definici贸n. Los superiores intentan externalizar el esfuerzo en los subordinados y extraer para s铆 los beneficios de una mayor productividad. Como los subordinados saben que sus contribuciones a la productividad de la organizaci贸n ser谩n expropiadas por la direcci贸n, los subordinados minimizan racionalmente su gasto de esfuerzo y hacen lo m铆nimo necesario para evitar ser despedidos. Tanto los superiores como los subordinados filtran o acaparan la informaci贸n que beneficia a la otra parte, e intentan maximizar las rentas que obtienen de mantenerse mutuamente ignorantes. En esta relaci贸n de suma cero, en la que cada parte s贸lo puede beneficiarse a costa de la otra, cada parte busca mecanismos para limitar los abusos de la otra.

Paul Goodman ilustr贸 la necesidad de tales restricciones a la iniciativa individual, al adoptar directamente las soluciones de sentido com煤n y menor coste a los problemas inmediatos, con un ejemplo aparentemente menor del sistema escolar p煤blico de Nueva York:

Para retirar un pestillo de la puerta que obstaculiza el uso de un retrete hay que hacer un largo llamamiento a trav茅s de la jefatura, porque es 芦propiedad de la ciudad禄. 鈥

Se especifica un tipo de herraje anticuado para todos los edificios nuevos, que s贸lo se mantiene en producci贸n para el sistema escolar de Nueva York[14].

Cuando los medios sociales est谩n ligados a organizaciones tan complicadas, se hace extraordinariamente dif铆cil y a veces imposible hacer algo sencillo directamente, aunque sea de sentido com煤n y cuente con la aprobaci贸n universal, como cuando ni el ni帽o, ni el padre, ni el conserje, ni el director de la escuela pueden quitar el pestillo de la puerta[15].

El problema de las relaciones de autoridad en una jerarqu铆a es que, dado el conflicto de intereses creado por la presencia del poder, quienes ostentan la autoridad no pueden permitirse dejar discreci贸n a quienes est谩n en contacto directo con la situaci贸n. La estupidez sistem谩tica resulta, necesariamente, de una situaci贸n en la que una jerarqu铆a burocr谩tica debe desarrollar m茅tricas arbitrarias para evaluar las habilidades o la calidad del trabajo de una mano de obra de cuyo trabajo real no saben nada, y cuyos intereses materiales militan en contra de remediar la ignorancia de la direcci贸n.

La mayor parte de la creciente carga de papeleo existe para dar una ilusi贸n de transparencia y control a una burocracia que est谩 fuera de contacto con el proceso de producci贸n real. Cada nueva capa de papeleo se a帽ade para resolver el problema percibido de que las cosas siguen sin hacerse como quiere la direcci贸n, a pesar de la proliferaci贸n de papeleo que dice que todo se ha hecho exactamente seg煤n las 贸rdenes. En una jerarqu铆a, los directivos se ven obligados a regular un proceso que les resulta necesariamente opaco porque no participan directamente en 茅l. Se ven obligados a llevar a cabo la imposible tarea de desarrollar m茅tricas precisas para evaluar el comportamiento de los subordinados, bas谩ndose en los autoinformes de personas con las que tienen un conflicto de intereses fundamental. La carga de papeleo que la direcci贸n impone a los trabajadores refleja un intento de hacer legible un conjunto de relaciones sociales que por su naturaleza debe ser opaco y cerrado para ellos, porque est谩n fuera de 茅l.

Cada nuevo formulario pretende remediar la hasta ahora imperfecta autoinformaci贸n de los subordinados. La necesidad de un nuevo papeleo se basa en el supuesto de que el cumplimiento debe verificarse porque los supervisados tienen un conflicto de intereses fundamental con los que hacen la pol铆tica, y por lo tanto no son de fiar; pero al mismo tiempo, el propio papeleo se basa en sus autoinformes como principal fuente de informaci贸n. Cada vez que se presentan nuevas pruebas de que tal o cual tarea no se est谩 realizando a satisfacci贸n de la direcci贸n, o de que tal o cual pol铆tica no se est谩 siguiendo, a pesar de las resmas existentes de papeleo, la respuesta de la direcci贸n es dise帽ar otra forma igualmente in煤til.

Las normas de trabajo arbitrarias son el resultado de la necesidad cuando las m茅tricas de rendimiento y calidad no est谩n vinculadas a la retroalimentaci贸n directa del propio proceso de trabajo. Son una m茅trica del trabajo para alguien que no es ni creador/proveedor ni usuario final. Una burocracia no puede permitirse que sus subordinados utilicen su sentido com煤n, porque en una relaci贸n de suma cero se puede abusar de cualquier discrecionalidad.

IV. 驴C贸mo puede sobrevivir este sistema irracional?

Entonces, 驴por qu茅 puede continuar este estado de cosas? Con toda esta disfunci贸n, 驴c贸mo pueden sobrevivir las instituciones autoritarias, por no hablar de funcionar m铆nimamente? La respuesta es que, si bien el principio de autoridad da lugar a la irracionalidad, tambi茅n protege a los que ejercen la autoridad de las consecuencias negativas y, en cambio, obliga a sus subordinados a cargar con el peso de hacerles frente. Adem谩s, la propia organizaci贸n forma parte de un macrosistema de autoridad m谩s amplio y entrelazado que la protege de muchas de las consecuencias negativas externas de su autoridad.

Estas instituciones s贸lo pueden sobrevivir en circunstancias especiales. En primer lugar, deben existir en un entorno artificialmente sencillo y estable. A medida que una instituci贸n crece y experimenta una mayor sobrecarga y osificaci贸n burocr谩tica, se vuelve cada vez m谩s vulnerable a las condiciones fluctuantes de su entorno y menos capaz de reaccionar ante ellas. Para sobrevivir, por tanto, la gran instituci贸n debe controlar su entorno.

Con respecto a las grandes empresas de producci贸n en masa, John Kenneth Galbraith escribi贸 que los largos plazos para el desarrollo de productos y el enorme compromiso inicial de capital significaban que una empresa necesitaba un grado razonable de previsibilidad con respecto a cosas como los salarios y los precios. Y el desembolso de capital requer铆a cierta seguridad -alguna garant铆a- de que el producto se comprar铆a en cantidad suficiente para amortizar la inversi贸n cuando saliera de la cadena de montaje.

[Las m谩quinas y la tecnolog铆a sofisticada requieren una fuerte inversi贸n de capital. Son dise帽adas y dirigidas por hombres t茅cnicamente sofisticados. Implican, adem谩s, un lapso de tiempo mucho mayor entre cualquier decisi贸n de producir y la aparici贸n de un producto vendible [鈥.

El gran compromiso de capital y organizaci贸n con mucha antelaci贸n a los resultados exige que haya previsi贸n y tambi茅n que se tomen todas las medidas posibles para garantizar que se cumpla lo previsto[16].

Adem谩s de decidir lo que el consumidor querr谩 y pagar谩, la empresa debe hacer todo lo posible para que lo que decida producir sea deseado por el consumidor a un precio remunerador. 鈥 Debe controlar lo que se vende. 鈥 Debe sustituir el mercado por la planificaci贸n[17].

Barry Stein, economista heterodoxo especializado en descentralismo y econom铆as de escala, caracteriz贸 la soluci贸n de Galbraith como 芦suprimir las turbulencias禄: 芦controlar los cambios, en tipo y alcance, que experimentar谩 la sociedad禄[18].

En t茅rminos concretos, esto significa una acci贸n coordinada a nivel social por parte de las grandes empresas y el Estado para proporcionar el entorno estable necesario para la supervivencia de la gran organizaci贸n. Cada industria debe estar dominada por un n煤mero de empresas oligopol铆sticas lo suficientemente reducido como para practicar una fijaci贸n de precios administrada que repercuta en el consumidor los costes de I+D y de inversi贸n de capital, sin que se produzcan perturbaciones por una competencia significativa en los precios. Y esas empresas deben coordinar la introducci贸n de mejoras tecnol贸gicas importantes para que las inversiones anteriores puedan eliminarse gradualmente de forma ordenada sin que ninguna de las empresas l铆deres sufra desventajas competitivas. Para lograrlo, el Estado introdujo normativas para crear mercados oligopol铆sticos estables y restringir el nivel de competencia, aplic贸 pol铆ticas fiscales y monetarias para mantener niveles suficientes de demanda agregada (hasta la creaci贸n de una econom铆a de guerra permanente) e incluso cre贸 industrias completamente nuevas mediante su propia inversi贸n directa (por ejemplo, la aviaci贸n civil a gran escala y el sistema de autopistas interestatales, con la consiguiente reconstrucci贸n de las ciudades en torno a la cultura del autom贸vil). En relaci贸n con el Estado regulador que surgi贸 a finales del siglo XX, el historiador de la Nueva Izquierda Gabriel Kolko describi贸 el objetivo pol铆tico como 芦capitalismo pol铆tico禄.

El capitalismo pol铆tico es la utilizaci贸n de medios pol铆ticos para lograr condiciones de estabilidad, previsibilidad y seguridad -para lograr la racionalizaci贸n- en la econom铆a. La estabilidad es la eliminaci贸n de la competencia interna y de las fluctuaciones err谩ticas de la econom铆a. La previsibilidad es la capacidad, sobre la base de medios pol铆ticamente estabilizados y seguros, de planificar la acci贸n econ贸mica futura sobre la base de expectativas bastante calculables. Por seguridad entiendo la protecci贸n frente a los ataques pol铆ticos latentes en cualquier estructura pol铆tica formalmente democr谩tica. No doy a la racionalizaci贸n su definici贸n frecuente de mejora de la eficacia, la producci贸n o la organizaci贸n interna de una empresa; me refiero m谩s bien a la organizaci贸n de la econom铆a y de las esferas pol铆ticas y sociales m谩s amplias de forma que las empresas puedan funcionar en un entorno previsible y seguro que les permita obtener beneficios razonables a largo plazo[20].

M谩s all谩 de un cierto punto de inflexi贸n, las grandes instituciones jer谩rquicas se vuelven hegem贸nicas: es decir, se convierten en el tipo institucional definitorio de la sociedad en su conjunto y crean toda una ecolog铆a de instituciones entrelazadas y que se apoyan mutuamente y que ahogan a las 芦especies禄 institucionales competidoras. Como lo caracteriz贸 Paul Goodman

El genio de nuestras burocracias centralizadas ha sido, a medida que se entrelazan, formar un establecimiento mutuamente acreditado de responsables de la toma de decisiones, con intereses comunes y un estilo com煤n que anulan la diversidad del pluralismo[21].

Un sistema destruye a sus competidores adelant谩ndose a los medios y canales, y luego demuestra que es el 煤nico modo de funcionamiento concebible[22].

Y como todas las empresas 芦competidoras禄 de un sector existen en realidad en un entorno de oligopolio con m谩rgenes de coste incrementado y precios administrados, y todas comparten las mismas culturas institucionales patol贸gicas, sufren poca o ninguna penalizaci贸n competitiva real por su irracionalidad burocr谩tica.

En segundo lugar, incluso dentro de este entorno protegido, dependen extraoficialmente de la iniciativa de quienes se saltan las normas. A pesar de todos los esfuerzos de ingenieros industriales como Andrew Ure y Frederick Taylor por separar el trabajo de la habilidad, reservando esta 煤ltima a los estratos t茅cnico-directivos y transformando a los trabajadores en ap茅ndices f谩cilmente sustituibles de las m谩quinas, la discreci贸n no puede eliminarse por completo de ning煤n proceso. James Scott escribe que es imposible, por la naturaleza de las cosas, que todo lo que conlleva el proceso de producci贸n se destile, formalice o codifique en una forma legible para la direcci贸n.

El orden formal codificado en los dise帽os de ingenier铆a social deja inevitablemente fuera elementos esenciales para su funcionamiento real. Si se obligara a la f谩brica [de Alemania Oriental] a funcionar 煤nicamente dentro de los l铆mites de los papeles y funciones especificados en el dise帽o simplificado, se paralizar铆a r谩pidamente. En casi todas partes, las econom铆as dirigidas colectivizadas han cojeado gracias a la improvisaci贸n, a menudo desesperada, de una econom铆a informal totalmente ajena a sus esquemas.

Dicho de otro modo, todos los sistemas de orden formal dise帽ados socialmente son, de hecho, subsistemas de un sistema mayor del que dependen en 煤ltima instancia, por no decir que son parasitarios. El subsistema depende de una serie de procesos -frecuentemente informales o previos- que por s铆 solo no puede crear ni mantener. Cuanto m谩s esquem谩tico, delgado y simplificado sea el orden formal, menos resistente y m谩s vulnerable ser谩 a las perturbaciones que se produzcan fuera de sus estrechos par谩metros. 鈥

Creo que una caracter铆stica de los grandes sistemas formales de coordinaci贸n es que van acompa帽ados de lo que parecen anomal铆as pero que, si se examinan m谩s de cerca, resultan ser parte integrante de ese orden formal. Gran parte de esto podr铆a llamarse 鈥榤膿 tis al rescate. 鈥︹ Una econom铆a de mando formal 鈥 depende del peque帽o comercio, el trueque y los tratos que suelen ser ilegales. 鈥 En cada caso, la pr谩ctica no conforme es una condici贸n indispensable para el orden formal[23].

En todos los casos, el modelo necesariamente esquem谩tico de organizaci贸n y producci贸n social que animaba la planificaci贸n era inadecuado como conjunto de instrucciones para crear un orden social exitoso. Por s铆 solas, las reglas simplificadas nunca pueden generar una comunidad, ciudad o econom铆a que funcione. El orden formal, para ser m谩s expl铆citos, es siempre y hasta cierto punto parasitario de los procesos informales, que el esquema formal no reconoce, sin los cuales no podr铆a existir, y que 茅l solo no puede crear ni mantener[24].

David Graeber se refiri贸 a esto como 芦el comunismo de la vida cotidiana禄. Las burocracias estatales y las corporaciones son parasitarias de las instituciones comunistas fuera del nexo de caja:

Cada sociedad en la historia de la humanidad ha sido una base construida a partir de este comunismo cotidiano de la familia, el hogar, el autoabastecimiento, el regalar y compartir entre amigos y vecinos, etc., con un andamiaje de intercambio de mercado y jerarqu铆as erigido encima.

Pero m谩s all谩 de eso, las instituciones parasitarias dependen internamente de las relaciones de cooperaci贸n entre productores y creadores reales que mantienen el mundo en funcionamiento, a pesar de su irracionalidad[25].

La mayor铆a de los trabajos de producci贸n implican una buena cantidad de conocimientos distribuidos, espec铆ficos del trabajo, y dependen de la iniciativa de los trabajadores para improvisar, para aplicar habilidades de nuevas maneras, frente a acontecimientos que son totalmente impredecibles o que no pueden anticiparse completamente. Aunque -dado el hecho de que cualquier aumento de la productividad ser谩 expropiado por la direcci贸n- los trabajadores no suelen hacer m谩s de lo necesario, tienen un incentivo para hacer lo m铆nimo necesario para mantener la organizaci贸n tambale谩ndose y cumpliendo su misi贸n ostensible al menos al nivel m铆nimo requerido para mantener sus cheques de pago. Para ello, se saltan o se saltan las normas y ejercen la iniciativa con el fin de hacer el trabajo e irse a casa. Esta es la raz贸n por la que, a pesar de su irracionalidad burocr谩tica, y a pesar de los enormes gastos generales innecesarios y el despilfarro, las empresas estadounidenses y la industria sovi茅tica planificada por el Estado fueron capaces de producir una cantidad no despreciable de bienes de consumo que funcionaban la mayor parte del tiempo. Cuando los trabajadores retiran esta iniciativa, la funci贸n de la organizaci贸n se paraliza. Esta es la raz贸n por la que la t谩ctica tradicional de acci贸n directa de los trabajadores de trabajar para gobernar es tan endiabladamente eficaz.

V. Mene, Mene, Tekel Upharsin

Esta dependencia de la gran organizaci贸n de la estabilidad artificial, y de la iniciativa y cooperaci贸n activa de su fuerza de trabajo, es la base de su insostenibilidad.

Barry Stein defendi贸 hace cuarenta a帽os, en el contexto de sus observaciones anteriores sobre la dependencia de las grandes empresas de la supresi贸n de la incertidumbre para su supervivencia, la superioridad de una empresa 谩gil integrada en la comunidad local y que respondiera r谩pidamente a las circunstancias cambiantes.

[Si las empresas pudieran responder a las condiciones locales, no necesitar铆an controlarlas. Si deben controlar los mercados, entonces es un reflejo de su falta de capacidad para responder adecuadamente[26].

Para satisfacer eficazmente las necesidades de los consumidores, cada vez son m谩s necesarias organizaciones m谩s flexibles y en contacto m谩s directo con los clientes. La esencia de la planificaci贸n, en condiciones de creciente incertidumbre, es buscar mejores formas de que quienes tienen las necesidades influyan o controlen el aparato productivo con m谩s eficacia, no con menos.

En condiciones de r谩pido cambio medioambiental, la aplicaci贸n de dicha planificaci贸n s贸lo es posible si se reduce la 芦distancia禄 entre los abastecidos y el lugar de toma de decisiones por parte de los productores鈥

[El problema de la vulnerabilidad de las grandes empresas a la incertidumbre medioambiental] no debe resolverse con la esperanza de una mejor planificaci贸n a gran escala鈥 sino con una mejor integraci贸n de las empresas productivas con los elementos de la sociedad que necesitan esa producci贸n.

En condiciones de cambio r谩pido en una sociedad acomodada y compleja, el 煤nico medio disponible para satisfacer necesidades diferenciadas y fluidas es un conjunto de unidades de producci贸n lo suficientemente peque帽as como para estar en estrecho contacto con sus clientes, lo suficientemente flexibles como para producir para sus demandas, y capaces de hacerlo en un tiempo relativamente corto 鈥.

Es un contrasentido hablar de la necesidad de unidades lo suficientemente grandes como para controlar su entorno, pero que fabrican productos que, de hecho, 隆puede que nadie quiera![27].

Por supuesto, el supuesto no declarado de Galbraith -en contraste con el de Stein- era que la supervivencia de la corporaci贸n de producci贸n en masa era un fin en s铆 mismo, y que la sociedad circundante y las personas que la compon铆an eran medios que deb铆an subordinarse a ese fin. Asumi贸 asimismo, sobre bases muy cuestionables, que la gran empresa de producci贸n en masa, intensiva en capital, era tecnol贸gicamente necesaria para producir los tipos de bienes y servicios que deseaban los consumidores. Stein lo negaba.

En cuanto al problema de la planificaci贸n, se dice que las grandes empresas son necesarias porque los requisitos de una tecnolog铆a sofisticada y unos conocimientos cada vez m谩s especializados exigen largos plazos para desarrollar, dise帽ar y producir los productos. Por lo tanto, las empresas deben tener suficiente control sobre el mercado para garantizar que exista la demanda necesaria para justificar esa inversi贸n tan costosa. Este argumento descansa sobre una base de arena; en primer lugar, porque las necesidades de la sociedad deben preceder, no seguir, a las decisiones sobre qu茅 producir y, en segundo lugar, porque los datos no justifican la necesidad de grandes organizaciones de producci贸n salvo en casos raros e inusuales, como los vuelos espaciales. Por el contrario, la planificaci贸n de las necesidades sociales requiere organizaciones y capacidades de decisi贸n en las que la retroalimentaci贸n y la interacci贸n entre las empresas productivas y el mercado en cuesti贸n sean precisas y oportunas, condiciones m谩s acordes con las organizaciones peque帽as que con las grandes[28].

Hace casi noventa a帽os, Ralph Borsodi sosten铆a (en La era de la distribuci贸n) que la producci贸n artesanal con herramientas de uso general baratas y accionadas el茅ctricamente cerca del punto de consumo era m谩s eficiente que la producci贸n en masa con maquinaria cara para productos espec铆ficos, cuando se ten铆an en cuenta los costes a帽adidos de la producci贸n por lotes y en cola, la distribuci贸n a larga distancia y la comercializaci贸n. De hecho, los defensores de la descentralizaci贸n industrial (por ejemplo, Piotr Kropotkin en Campos, f谩bricas y talleres) ven铆an argumentando lo mismo desde el inicio de la Segunda Revoluci贸n Industrial.

El problema era que las subvenciones y protecciones del Estado bastaban para compensar la ineficiencia inherente a la producci贸n a gran escala, de modo que el potencial de la fabricaci贸n comunitaria descentralizada quedaba cooptado y encerrado en el marco preexistente de oscuras f谩bricas sat谩nicas.

Pero en cualquier caso, los continuos avances tecnol贸gicos han reducido los desembolsos de capital necesarios para la fabricaci贸n en 贸rdenes de magnitud adicionales desde entonces, y al mismo tiempo han exacerbado las tendencias a la crisis del capitalismo corporativo. El desarrollo de una generaci贸n de herramientas CNC (control num茅rico por ordenador) mucho m谩s peque帽as y baratas condujo al auge de la microfabricaci贸n cooperativa distribuida seg煤n el modelo de Emilia Roma帽a/Bolonia en la d茅cada de 1970, y a la producci贸n china de taller en las d茅cadas de 1980 y 1990. Y los movimientos del hardware abierto y el maker lo han llevado a煤n m谩s lejos, reduciendo la producci贸n de alta calidad a maquinaria de sobremesa en f谩bricas de garaje de barrio.

Al mismo tiempo, la implosi贸n del coste monetario de la inversi贸n de capital para la producci贸n industrial est谩 exacerbando las tendencias de crisis cr贸nica del capitalismo hacia la insuficiencia de salidas de inversi贸n rentables para absorber todo el capital ocioso de las clases propietarias. Se necesitan niveles cada vez mayores de intervenci贸n estatal para absorber el excedente de capital y garantizar el consumo de la producci贸n industrial, llevando al gobierno hacia mayores d茅ficits cr贸nicos, en el proceso descrito por James O鈥機onnor en Fiscal Crisis of the State. Al final, la necesidad de intervenci贸n estatal de la industria supera los recursos del Estado.

Y a medida que el cambio tecnol贸gico destruye la intensidad de capital de la producci贸n, socava la base material de la gran escala organizativa y la jerarqu铆a. El sistema de f谩bricas y el sistema salarial surgieron originalmente debido al cambio tecnol贸gico de la Revoluci贸n Industrial, que pas贸 de herramientas artesanales asequibles propiedad de trabajadores individuales o peque帽os grupos a maquinaria cara que s贸lo pod铆an comprar grupos de capitalistas ricos que luego contrataban a trabajadores asalariados para hacer funcionar su maquinaria. Ahora estamos asistiendo a un cambio hacia una forma de producci贸n artesanal mucho m谩s tecnol贸gica, con herramientas artesanales de uso general controladas por ordenador que pueden permitirse peque帽os grupos de trabajadores. Esto plantea la amenaza de que la mano de obra cualificada con herramientas baratas de alta tecnolog铆a simplemente se separe de la econom铆a y emprenda la producci贸n directa para su uso.

Para contrarrestar esta amenaza, el capital y otras concentraciones de poder se alejan cada vez m谩s de un modelo de extracci贸n de excedentes basado en el control f铆sico de los medios de producci贸n, y en su lugar se apoyan en barreras legales artificiales que controlan las circunstancias en las que se permite a las personas producir incluso utilizando sus propios medios de producci贸n. En el 谩mbito de la informaci贸n y la cultura esto se refiere, obviamente, al uso de los derechos de autor para impedir el uso del ordenador de sobremesa como herramienta artesanal para el dise帽o de software, la publicaci贸n y la producci贸n musical en competencia con las antiguas corporaciones de control. En el 谩mbito f铆sico, significa utilizar las leyes de zonificaci贸n y los c贸digos de seguridad para impedir el uso de la capacidad sobrante de los bienes dom茅sticos ordinarios en microcervecer铆as o micropanader铆as caseras, cooperativas vecinales para el cuidado de ni帽os y ancianos, etc. En el sector servicios, significa el uso de medallones de taxis o de aplicaciones corporativas exclusivas y amuralladas como Uber para suprimir los servicios cooperativos de transporte compartido. Y en la fabricaci贸n, significa el uso de dise帽os digitales patentados y de la ley de patentes para suprimir la competencia de las f谩bricas de garaje de barrio.

Pero los mismos avances tecnol贸gicos que est谩n dejando obsoleta a la gran organizaci贸n para la producci贸n tambi茅n est谩n haciendo inaplicables las barreras legales artificiales. En el sector de la informaci贸n, lo que el intercambio de archivos ha hecho a las industrias del cine y la m煤sica es de dominio p煤blico, incluso frente a una legislaci贸n draconiana como la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital y los esfuerzos de aplicaci贸n cuestionablemente legales que cierran sitios web al por mayor a trav茅s de la confiscaci贸n civil.

En la industria manufacturera, la aplicaci贸n de las patentes en la era de la producci贸n en masa depend铆a de los bajos costes de transacci贸n que prevalec铆an cuando un pu帽ado de empresas oligopol铆sticas produc铆an un peque帽o n煤mero de dise帽os para su venta en un pu帽ado de cadenas minoristas nacionales. En un entorno de cientos de miles de f谩bricas de garaje que producen cosas para uso vecinal con archivos CAD/CAM (dise帽o y fabricaci贸n asistidos por ordenador) pirateados, los costes de aplicaci贸n son insuperables[29].

Y simult谩neamente con este proceso de abaratamiento de los medios de producci贸n, el 芦capital humano禄 -las relaciones sociales y las habilidades de las clases productoras- ha superado al capital f铆sico como principal fuente de valor y productividad. Este capital humano se extiende cada vez m谩s fuera del lugar de trabajo, la base de lo que marxistas autonomistas como Toni Negri y Nick Dyer-Witheford llaman la 芦f谩brica social禄. As铆 que nuestras relaciones humanas se est谩n convirtiendo en el medio de producci贸n m谩s importante al mismo tiempo que incluso los medios f铆sicos de producci贸n se est谩n haciendo susceptibles de propiedad y control por parte de peque帽os grupos cooperativos. Esto prepara el terreno para lo que Negri y Michael Hardt, en Multitude and Commonwealth, llaman 芦茅xodo禄: simplemente tomar nuestras relaciones y herramientas productivas y separarnos del capitalismo[30].

VI. Conclusi贸n: La superioridad de la autoorganizaci贸n

Por cada una de las ineficiencias enumeradas anteriormente de la jerarqu铆a, hay una eficiencia correspondiente de las instituciones autoorganizadas y autogestionadas. Mientras que las instituciones autoritarias hacen que la inteligencia de sus miembros sea menos utilizable, sus hom贸logas libertarias hacen que la inteligencia de sus miembros lo sea m谩s. Si los conflictos de intereses hacen que las organizaciones jer谩rquicas sean opacas para sus dirigentes a pesar de los vanos esfuerzos de vigilancia pan贸ptica, el trabajo autoorganizado y autogestionado dentro de instituciones horizontales es totalmente legible para todos los que participan en 茅l. Citando a Michel Bauwens, de la Fundaci贸n para las Alternativas entre Iguales:

La capacidad de cooperar se verifica en el propio proceso de cooperaci贸n. As铆, los proyectos est谩n abiertos a todos los participantes siempre que tengan las capacidades necesarias para contribuir a un proyecto. Estas capacidades se verifican, y se validan comunitariamente, en el propio proceso de producci贸n. Esto es evidente en proyectos de publicaci贸n abierta como el periodismo ciudadano: cualquiera puede publicar y cualquiera puede verificar la veracidad de los art铆culos. Los sistemas de reputaci贸n se utilizan para la validaci贸n comunitaria. El filtrado es a posteriori, no a priori.

El anticredencialismo se contrapone, por tanto, a la revisi贸n por pares tradicional, en la que las credenciales son un requisito previo esencial para participar.

Los proyectos P2P se caracterizan por el holoptismo. El holoptismo es la capacidad impl铆cita y el dise帽o de los procesos peer to [entre iguales] que permite a los participantes el libre acceso a toda la informaci贸n sobre los dem谩s participantes; no en t茅rminos de privacidad, sino de su existencia y contribuciones (es decir, la informaci贸n horizontal) y el acceso a los objetivos, m茅tricas y documentaci贸n del proyecto en su conjunto (es decir, la dimensi贸n vertical). Esto puede contrastarse con el panoptismo caracter铆stico de los proyectos jer谩rquicos: los procesos est谩n dise帽ados para reservar el conocimiento 芦total禄 a una 茅lite, mientras que los participantes s贸lo tienen acceso en funci贸n de su 芦necesidad de saber禄. Sin embargo, en los proyectos P2P, la comunicaci贸n no es descendente y se basa en normas de informaci贸n estrictamente definidas, sino que la retroalimentaci贸n es sist茅mica, integrada en el protocolo del sistema cooperativo[31].

En una prisi贸n gobernada por el panoptismo, el alcaide puede ver a todos los presos, pero los presos no pueden verse entre s铆. La raz贸n es que los presos no pueden coordinar sus acciones independientemente del alcaide. El holopticismo es exactamente lo contrario: los miembros de un grupo son legibles horizontalmente entre s铆 y pueden coordinar sus acciones. Y 芦todos tienen una idea del conjunto emergente y pueden ajustar sus acciones para que encajen al m谩ximo禄[32].

El supuesto t谩cito es que una jerarqu铆a existe para los fines de la direcci贸n, y una asociaci贸n hol铆stica existe para los fines de sus miembros. Las personas en la c煤spide de una pir谩mide jer谩rquica no pueden confiar en las personas que hacen el trabajo porque sus intereses son diametralmente opuestos. En una organizaci贸n horizontal es seguro confiar en los dem谩s porque de la participaci贸n se deduce un inter茅s com煤n en la tarea.

Si la instituci贸n autoritaria se caracteriza por la comunicaci贸n unidireccional, la libertaria se caracteriza por la comunicaci贸n bidireccional entre iguales, lo que permite el tipo de proceso de retroalimentaci贸n constante necesario para ajustar racionalmente la acci贸n a sus resultados.

Gran parte de lo que los conservadores enmarcan como tendencias negativas de la 芦naturaleza humana禄 es en realidad el resultado de la intervenci贸n coercitiva para impedir la comunicaci贸n directa entre los seres humanos, porque la explotaci贸n depende de mantener a las clases explotadas divididas entre s铆. Es revelador que los resultados de suma cero del juego del Dilema del Prisionero, y el comportamiento patol贸gico provocado en el Experimento Milgram, dependieran ambos de aislar a cada sujeto individual bajo la supervisi贸n pan贸ptica de los que tienen autoridad, y prohibir cualquier comunicaci贸n directa aut茅ntica.

Si los fines explotadores de la organizaci贸n autoritaria crean conflictos de intereses entre superiores y subordinados, de modo que no se puede confiar en que los m谩s familiarizados con la situaci贸n utilicen su propio juicio, la organizaci贸n libertaria -porque s贸lo existe para los fines de sus miembros- puede confiar en el pleno uso de la iniciativa individual y la autodirecci贸n. Estas organizaciones suelen caracterizarse por una coordinaci贸n modular o estigm茅rgica, con un alto grado de autodirecci贸n y autoselecci贸n de tareas.

Las organizaciones autogestionadas y propiedad de los usuarios siempre han tenido estas importantes ventajas sobre las jerarqu铆as autoritarias. Pero la actividad organizada estigm茅rgica sobre el modelo de producci贸n entre iguales basado en el procom煤n, que surgi贸 como respuesta a las posibilidades que ofrec铆an las comunicaciones en red en la era de Internet, lleva la ventaja un orden de magnitud m谩s all谩. Los proyectos estigm茅rgicos como Wikipedia o el dise帽o de software libre y de c贸digo abierto requieren mucha menos coordinaci贸n, si es que requieren alguna, que las formas m谩s tradicionales de gesti贸n basada en el consenso, como las de las empresas cooperativas.

芦Estigmerg铆a禄 es un t茅rmino acu帽ado por el bi贸logo Pierre-Paul Grasse en los a帽os 50 para describir el proceso por el que insectos sociales como las termitas coordinan sus esfuerzos a trav茅s de las respuestas independientes de los individuos a desencadenantes ambientales como los marcadores qu铆micos, sin recurrir a una autoridad central de coordinaci贸n[33]. El t茅rmino se traslad贸 a las ciencias sociales para describir formas de organizaci贸n en red asociadas como wikis, blogs de grupo y organizaciones 芦sin l铆deres禄 con arquitecturas celulares en red. Yochai Benkler utiliza el desarrollo de software para ilustrar la naturaleza sin permisos de la organizaci贸n estigm茅rgica.

Imagina que una persona, o un peque帽o grupo de amigos, quiere una utilidad. Podr铆a ser un editor de texto, un programa de retoque fotogr谩fico o un sistema operativo. La persona o el peque帽o grupo empieza desarrollando una parte de este proyecto, hasta un punto en el que toda la utilidad -si es lo suficientemente sencilla- o alguna parte importante de ella, es funcional, aunque podr铆a tener mucho margen de mejora. En este punto, la persona pone el programa a libre disposici贸n de los dem谩s, con su c贸digo fuente鈥 Cuando otros empiezan a usarlo, pueden encontrar errores o utilidades relacionadas que quieran a帽adir.

鈥 La persona que ha encontrado el fallo 鈥 puede o no ser la mejor persona del mundo para escribir la correcci贸n del software. Sin embargo, informa del fallo 鈥 en un foro de Internet de usuarios del software. Esa persona, u otra, piensa entonces que tiene una forma de modificar el software para corregir el fallo o a帽adir la nueva utilidad. Entonces lo hace, igual que la primera persona, y publica una nueva versi贸n del programa con la correcci贸n o la utilidad a帽adida. El resultado es una colaboraci贸n entre tres personas: el primer autor, que escribi贸 el software inicial; la segunda persona, que identific贸 un problema o deficiencia; y la tercera, que lo solucion贸. Esta colaboraci贸n no est谩 dirigida por nadie que organice a los tres, sino que es el resultado de que todos ellos lean el mismo foro de Internet y utilicen el mismo software, que se publica con una licencia abierta y no propietaria. Esto permite a algunos de sus usuarios identificar problemas sin pedir permiso a nadie y sin realizar ninguna transacci贸n[34].

Dado que la organizaci贸n en red o estigm茅rgica carece de permisos y es muy granular, es capaz de agregar muchas contribuciones peque帽as sin costes de transacci贸n significativos, a diferencia de los proyectos organizados por medios jer谩rquicos tradicionales, que requieren que todo el mundo est茅 en la misma p谩gina antes de que nadie pueda hacer nada. Por ejemplo, una enciclopedia tradicional como la Britannica no puede publicarse hasta que los directores del proyecto hayan determinado qu茅 art铆culos se incluir谩n y contratado la redacci贸n de cada uno de ellos a un erudito u otro. Es un proyecto de todo o nada. Por el contrario, cualquiera puede darse cuenta de que no existe ning煤n art铆culo en Wikipedia sobre un tema que considere importante y escribir inmediatamente un resumen. Cualquier otra persona con conocimientos sobre ese tema, o alg煤n subcampo del mismo, que se tropiece con el tocho puede contribuir con una frase, un p谩rrafo o una o m谩s secciones. Si la instituci贸n jer谩rquica es menos que la suma de sus partes, la organizaci贸n estigm茅rgica es m谩s.

Adem谩s, como carecen de permisos y pueden actuar sin presentar propuestas para su aprobaci贸n central, tambi茅n reaccionan mejor al entorno que las jerarqu铆as. Cualquier innovaci贸n desarrollada por un solo miembro o c茅lula de la red pasa inmediatamente a formar parte del conjunto de herramientas disponibles para toda la red, que cualquier miembro puede aplicar en las circunstancias que considere oportunas.

Utilizando un t茅rmino del te贸rico militar John Boyd, las redes atraviesan el proceso OODA -Observar, Orientar, Decidir, Actuar- mucho m谩s r谩pido que las jerarqu铆as[35]: 芦entran en el bucle OODA禄 de las jerarqu铆as, act煤an m谩s r谩pido y obligan a las instituciones jer谩rquicas a reaccionar ante ellas. Innovan, act煤an, eval煤an los resultados e innovan y act煤an de nuevo, con ciclos de iteraci贸n mucho m谩s r谩pidos que las jerarqu铆as que se les oponen. Como resultado, las insurgencias en red pueden pasar por m煤ltiples generaciones de innovaci贸n t谩ctica con la rapidez de una levadura replicante, mientras que jerarqu铆as como la Administraci贸n de Seguridad en el Transporte o la industria musical siguen luchando en la 煤ltima guerra, formulando ponderadamente una respuesta a las pr谩cticas de primera generaci贸n. La clave est谩 en la velocidad con la que las redes experimentan la innovaci贸n generacional, posibilitada por su falta de permisividad; puede que fracasen muchas veces, pero fracasan m谩s r谩pido.

[El principal factor determinante para ganar las peleas de perros no era observar, orientar, planificar o actuar mejor. El principal factor determinante para ganar las peleas de perros era observar, orientarse, planificar y actuar m谩s r谩pido. En otras palabras, la rapidez con la que se pod铆a iterar. La velocidad de iteraci贸n, suger铆a Boyd, supera a la calidad de la iteraci贸n[36].

Los bucles OODA se alargan o acortan principalmente a medida que aumenta o disminuye la fricci贸n informativa entre cada paso del proceso OODA. En un extremo del espectro, el actor est谩 facultado para aplicar directamente cambios en las acciones bas谩ndose en su propia observaci贸n de los resultados de la acci贸n anterior. A medida que se erigen barreras entre los distintos subprocesos del bucle OODA -como los procedimientos de elaboraci贸n de pol铆ticas dentro de una jerarqu铆a- y se dificulta la retroalimentaci贸n, el procesamiento de la informaci贸n y el tiempo de reacci贸n se ralentizan.

Desde el surgimiento de la agricultura y el posterior desarrollo de las clases dominantes para alimentarse del excedente de producci贸n, ha habido una carrera armament铆stica milenaria entre la productividad creada por la iniciativa y la cooperaci贸n humanas, y los diversos m茅todos desarrollados para encerrar esta productividad para la extracci贸n de rentas por parte de los sacerdocios de los templos, los propietarios de latifundios, los terratenientes feudales, los capitalistas y los bur贸cratas estatales. A veces -por ejemplo, en la Europa del siglo XIV, con la fijaci贸n de rentas consuetudinarias y la casi independencia de las ciudades libres- las fuerzas de la productividad han obtenido ventaja. En otras, como en el 芦largo siglo XVI禄, durante el cual los nuevos Estados absolutos conquistaron las ciudades y los oligarcas terratenientes anularon los derechos consuetudinarios de los campesinos sobre la tierra, los arrendaron y desalojaron, y cercaron los campos abiertos para el pastoreo, las fuerzas del cercamiento y la extracci贸n salieron ganando. Con el auge de las herramientas baratas de microfabricaci贸n, las t茅cnicas de horticultura intensiva y las comunicaciones en red, nos acercamos al punto de despegue en el que la productividad del trabajo cooperativo logra una victoria permanente sobre las fuerzas del cercamiento. Las tecnolog铆as posteriores a la escasez crecen en productividad m谩s r谩pido de lo que los rentistas pueden encerrarlas. La transici贸n postcapitalista es el fin de la infancia de la humanidad.

Notas

[1] R. A. Wilson, 芦Thirteen Choruses for the Divine Marquis禄, Coincidance-A Head Test (Grand Junction, CO: Hilaritas 2018 [1988]) http://www.deepleafproductions.com/wilsonlibrary/texts/raw-marquis.html. 脡nfasis original.

[2] Robert Shea y R. A. Wilson, The Illuminatus! Trilogy (Nueva York, NY: Dell 1975) 498.

[3] Kenneth Boulding, 芦La econom铆a del conocimiento y el conocimiento de la econom铆a禄, American Economic Review 56.1-2 (marzo de 1966): 8.

[4] James Scott, Seeing Like a State (New Haven, CT: Yale UP 1999) 6-7.

[5] Martha S. Feldman y James G. March, 芦Information in Organizations as Signal and Symbol禄, Administrative Science Quarterly 26 (abril de 1981); hay que se帽alar, para ser justos, que Feldman y March intentaban -en mi opini贸n sin 茅xito- defender a las empresas de la acusaci贸n de estupidez sistem谩tica.

[6] Matthew Yglesias, 芦Dos visiones del capitalismo禄, Yglesias, 22 de noviembre de 2008, http://yglesias.thinkprogress.org/2008/11/two_views_of_capitalism/. 脡nfasis original.

[7] Ivan Illich, Tools for Conviviality (Nueva York, NY: Harper 1973) xxii-iii, 84-5.

[8] Por otro lado, las estructuras organizativas como las redes, que se basan en la retroalimentaci贸n bidireccional entre iguales, dan lugar a altas tasas de 芦fracaso禄. Como dice Clay Shirky, el software de c贸digo abierto es una amenaza porque supera a los sistemas propietarios. Puede experimentar y fracasar a menor coste. Como el fracaso es m谩s costoso para una jerarqu铆a, las jerarqu铆as est谩n predispuestas 芦a favor de resultados predecibles pero inferiores禄. Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations (Nueva York, NY: Penguin 2008) 245. El fracaso tambi茅n refleja el empoderamiento de trabajadores y clientes; la mayor铆a de los productos de la econom铆a corporativa s贸lo se consideran 芦suficientemente buenos禄 porque los clientes carecen de poder.

[9] Edgar Z. Friedenberg, The Disposal of Liberty and Other Industrial Wastes (Garden City, NY: Anchor-Doubleday 1976) 1-2. 脡nfasis original.

[10] Friedenberg 18.

[11] Ibid. 2.

[12] Ibid. 6.

[13] Ib铆d. 16.

[14] Paul Goodman, People or Personnel, en People or Personnel and Like a Conquered Province (Nueva York, NY: Vintage 1964, 1966) 52.

[15] Goodman 88.

[16] John Kenneth Galbraith, El nuevo Estado industrial (Nueva York, NY: Signet 1967) 16.

[17] Galbraith 34-5.

[18] Barry Stein, Size, Efficiency, and Community Enterprise (Cambridge: Center for Community Economic Development 1974) 43.

[19] Goodman 58.

[20] Gabriel Kolko, El triunfo del conservadurismo: A Reinterpretation of American History 1900-1916 (Nueva York, NY: Free Press 1963) 3. 脡nfasis original.

[21] Paul Goodman, Like a Conquered Province, en People or Personnel y Like a Conquered Province 357.

[22] Goodman, People or Personnel 70.

[23] Scott, Seeing Like a State 351-2.

[24] Ibid. 310.

[25] David Graeber, Deuda: los primeros 5.000 a帽os (Nueva York, NY: Melville House, 2011) 95.

[26] Stein, Tama帽o, eficiencia y empresa comunitaria 4.

[27] Ibid. 44.

[28] Ib铆d. 58.

[29] El material anterior es un breve resumen del argumento de mi libro The Homebrew Industrial Revolution: A Low-Overhead Manifesto (np: BookSurge 2010).

[30] Antonio Negri y Michael Hardt, Commonwealth (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press 2009) 152.

[31] Michel Bauwens, 芦La econom铆a pol铆tica de la producci贸n entre iguales禄, Ctheory.net, 1 de diciembre de 2005, http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499.

[32] Alan Rosenblith, 芦Holopticism禄, 5 de marzo de 2010, http://www.slideshare.net/AlanRosenblith/holopticism.

[33] Mark Elliott, 芦Stigmergic Collaboration: La evoluci贸n del trabajo en grupo禄, M/C Journal, mayo de 2006, http://journal.media-culture.org.au/0605/03-elliott.php.

[34] Yochai Benkler, La riqueza de las redes: How Social Production Transforms Markets and Freedom (New Haven, CT: Yale UP 2006) 66-7.

[35] Coronel John R. Boyd, USAF. 芦Patterns of Conflict禄, presentaci贸n (diciembre de 1986), http://www.ausairpower.net/JRB/poc.pdf, 5-7.

[36] Jeff Atwood, 芦Boyd鈥檚 Law of Iteration禄, Coding Horror, 7 de febrero de 2007, http://www.codinghorror.com/blog/2007/02/boyds-law-of-iteration.html. 脡nfasis original.